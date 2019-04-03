Кассир на недрах Олег Кирилюк

Олег Кирилюк (коллаж РБК-Украина)

12 марта 2019 года Олег Кирилюк наконец-то избавился от приставки и.о. в своей должности. Он "временно" исполнял обязанности главы Госгеонедр с 1 июля 2017 года. За это время служба геологии создала немало новых олигархов. Причем роль Олега Кирилюка с ежемесячной зарплатой 45 тысяч гривен нельзя недооценивать.

Свой для всех

Выходец из рядов БПП Олег Кирилюк очень пригодился на посту главы Госгеонедр. На местных выборах в 2015 году он баллотировался от партии "Блока Петра Порошенко" в Житомирский областной совет. До этого он имел весьма отдаленное отношение к недропользованию. По большей части он трудился в организациях, связанных с надзором и контролем.

Согласно его официальной биографии, выходец из Винницкого политехнического института тяготел к должностям в Госгорпромнадзоре, ГАСКах. До Госгеонедр он руководил управлением государственной архитектурно строительной инспекции в Житомирской области.

На посту же временно исполняющего обязанности Олег Кирилюк зажег много новых "углеводородных звезд". Он благоволил протеже Игоря Кононенко – Виталию Кропачеву, который выступил собирателем лицензий семьи беглого экс-президента Януковича, реинкарнации скандальной компании Эдуарда Ставицкого "Голден Деррик" и многим другим.

Виталий Кропачев, Олег Кирилюк и Игорь Кононенко (коллаж РБК-Украина)

В сентябре прошлого года первого заместителя Олега Кирилюка – Николая Фощия задержали на получении взятки в размере 3 тыс. долл. Чиновнику вменяли организацию преступной схемы обогащения, в рамках которой требовал и получал взятки от бизнеса, в частности, за право пользования обобщенной геологической информацией. Но через две недели – суд отпустил его под залог.

И хотя у украинских правоохранителей пока нет претензий к Олегу Кирилюку, дела с ним обстоят не лучше. По данным зарубежных СМИ, он причастен к созданию "черной кассы" и блокированию работы нефтегазовых компаний в пользу конкретных лиц.

В Конгрессе США назвали суммы откатов при получении лицензий на добычу нефти и газа в Украине, убытки для государства от подобных действий руководства Госгеонедр измеряются в 5-7 миллиардов гривен ежегодно.

Как считают журналисты, Госгеонедра оказалась под влияниям ориентированных на РФ олигархов из ближайшего окружения Януковича – Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко, которые продолжают контролировать руководство Госгеонедр.

Юрий Бойко, Олег Кирилюк и Эдуард Ставицкий (коллаж РБК-Украина)

Подстава для "Укргаздобычи"

В июле пресс-служба Госгеонедр сообщила, что пролонгировала государственной "Укргаздобыче" 39 специальных разрешений на пользование недрами на 20 лет. В официальном сообщении службы Олег Кирилюк даже выразил надежду, что пролонгация такого количества лицензий поможет госкомпании выполнить Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предусматривает ежегодное наращивание добычи собственного газа.

Однако в пресс-релизе ничего не сказано о том, что Госгеонедра осуществило продление всех этих спецразрешений с нарушением процедуры. Потому как "Укргаздобыча" подала заявления на их пролонгацию после истечения срока предусмотренного так называемого Порядка №615, который регулирует предоставление специальных разрешений на пользование недрами.

В пункте 14 данного документа прямо говорится, что "для продления срока действия разрешения на добычу полезных ископаемых недропользователь подает органам по вопросам предоставления разрешения заявление на добычу полезных ископаемых не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока его действия".

По данным источников в Госгеонедрах, "Укргаздобыча" подала свои заявления на пролонгацию 39 разрешений уже после истечения данного срока. Причем произошло это с подачи чиновников службы.

И хотя, казалось бы, ничего необычного не произошло. "Укргаздобыча" просто продлила спецразрешения, которые уже у нее были и получила право пользования еще на 20 лет. Но нарушения, с которыми была проведена пролонгация, делают позиции госкомпании уязвимой.

И при большом желании данную процедуру можно опротестовать в суде просто истребовав из Госгеонедр заявления "Укргаздобычи". И хотя госпрограмма наращивания добычи газа 20/20 уже официально провалена, этот маленький нюанс может еще больше усугубить позиции добывающей компании, входящей в группу "Нафтогаз".

Апробация для избранных

Еще в апреле 2016 года в пункт 8.1 уже упомянутого выше порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами были внесены изменения. Они предусматривали возможность выдачи спецразрешений без конкурса если заявитель за свой счет осуществил апробацию в госкомиссии по запасам полезных ископаемых.

Первый громкий скандал вокруг процедуры без конкурса разразился после того как компания "Петро-Консалтинг" получила разрешение на добычу лития на Шевченковском месторождении. По информации самой компании, его залежи оцениваются в 14 млн тонн литиевой руды. По разным оценкам, рыночная стоимость полезных ископаемых оценивается в 2,5 млрд долл.

Компания подала документы о проведенной переоценке запасов Шевченковского месторождения. Как утверждают СМИ, она была проведена на основе старых советских документов еще об открытии месторождения. Геолого-разведывательные работы не проводились.

Украинские СМИ доказали связь "Петро-Консалтинг" с Игорем Кононенко. Они основывались на идентичности номеров телефонов ряда компаний. Так, номер телефона, указанный при регистрации "Петро-Консалтинг", совпадал с телефоном другого юридического лица - "Чарівний маєток".

Его основателем является Тарас Игнащенко, сын Владимира Игнащенко. Последний широко известен как идеолог практики соглашений о разделе продукции и до сих пор остается советником Игоря Насалика, действующего министра энергетики. Он же является приближенным Игоря Кононенко.

После громкой огласки в составе собственников компании "Петро-Консалтинг" произошли изменения. Телефон не изменился, но 15 мая двое основателей компании Олег Большаков и Николай Есипенко потеряли свой статус. Единственным владельцем компании стал Игорь Коломиец. Этот человек, по всей видимости, является лицом, связанным с основателями "Киевской инвестиционной группы"

Как уже писало РБК-Украина, у компании "Петро-Консалтинг" в Кировградской области так же есть спецразрешение на разработку другого месторождения, которое она получила в марте 2018 года. С местными властями даже подписан Меморандум о социальных гарантиях и они рассчитывают на создание тысячи рабочих мест.

Все Свои

В апреле 2018 после громкого скандала это "окно возможностей" закрыли, но в него успела пролететь еще одна "птичка" по имени "Аркона Газ-Энергия".

Воспользовался процедурой апробации действующий член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, который фактически контролирует компанию "Аркона Газ-Энергия" и по заниженной цене получил право на разработку.

Причем выдача разрешения произошла с грубейшим нарушением. Опытно-промышленную разработку данного месторождения проводила сама "Укрнафта" и успела пробурить три скважины. В то же время, проведение повторной процедуры апробации и исследования напрямую запрещены законом. И здесь опять возникает вопрос к Олегу Кирилюку: почему Госгеонедра допустила такое грубое нарушение. И не послужила ли близость Алексея Маловацкого к окружению президента дополнительным аргументом в его пользу.

На момент получения спецразрешения в компании числилось пять сотрудников и не было даже офиса. Тем не менее, компания получила право на разработку Свистунковско-Краснолуцкого месторождения газа в Полтавской области. Компания заплатила за него только 3,8 млн грн. В "Укрнафте" утверждают, что готовы были заплатить за лицензию 45 млн гривен, а в случае проведения аукциона, реальная стоимость могла бы якобы вырасти до 110 млн гривен.

Предполагается, что компания "Аркона Газ-Энергия" занизила реальные объемы запаса газа, чтобы снизить стоимость лицензии. В частности, по ее расчетам, здесь можно добыть 320 млн кубометров газа и 46 тыс. тонн конденсата, в то время как "Укрнафта" оценивает извлекаемые запасы в 1,6 млрд кубометров газа и 130 тыс. тонн конденсата.

В отличие от случая с литиевыми рудами в борьбе за спецразрешение включилась "Укрнафта", которая обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с предложением вступить в судебное разбирательство в отношении спецразрешения.

Уже в марте 2018 года НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины. Детективы бюро полагают, что "должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины, действуя по предварительному сговору при пособничестве должностных лиц "Аркона Газ-Энергия", злоупотребляя своим служебным положением, умышленно совершили действия, направленные на занижение размера официальных платежей в бюджет за выдачу специального разрешения на добычу полезных ископаемых, чем повлекли тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам".

Сейчас борьба за спецразрешение происходит уже в суде. Но, как мы помним, Маловацкий - член Высшего совета правосудия, и в ВСП, внезапно, возобновляются дела в отношении судей, рассматривающих дело.

При этом "Аркона Газ-Энергия" так и не приступила к выполнению каких-либо работ на месторождении в течении 180 дней, как это предусмотрено законодательством. Вместо этого в ноябре начали происходить изменения в корпоративных правах самого юрлица.

После чего, в конце декабря прошлого года детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права и добились получения запрета регистраторам проводить какие-либо изменения в отношении юрлица. А коммерческое предложение о продаже также содержит настоящие сведения о размере запасов и ресурсов углеводородов Свистунковско-Краснолуцкого газоконденсатного месторождения Полтавской области. Однако уже 6 февраля Киевский апелляционный суд отменил решение Соломенского райсуда, сняв наложенный ранее арест.

Действия Олега Кирилюка на посту руководителя Госгеонедр продиктованы интересами действующей власти и "приближенных". Благосклонность службы к протеже Игоря Кононенко и других соратников президента неоспорима. В их же интересах правительство Владимира Гройсмана вносило удобные изменения, которые позволило им завладеть спецразрешениями на месторождения даже в ущерб интересам госкомпаний.

При этом "конечные бенефициары" Олега Кирилюка на данный момент обеспечивают ему отличное прикрытие, "сбивая" даже старания НАБУ. Не удивительно, что к концу президентской каденции Кирилюк наконец-то избавился от приставки врио и всего лишь примеряет имидж "реформатора" и "отца" электронных аукционов.