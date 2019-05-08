Какой была бы Рада, если бы выборы состоялись по открытым спискам в первом туре президентских

Кто заинтересован в открытых списках?

За изменение правил игры в парламентской кампании еще осенью прошлого года выступали более 40% украинцев. Избирательная реформа стала одним из ключевых запросов и международных партнеров Украины. Западные коллеги считают, что нынешняя смешанная система является полем для коррупции и злоупотреблений. Открытые же партийные списки, по мнению Запада, наоборот, приведут к положительным сдвигам в молодой украинской демократии. О новых правилах игры активно заговорили и Президент Петр Порошенко, и премьер Владимир Гройсман, и другие политики.

Новый Избирательный кодекс, принятый в первом чтении Верховной Радой осенью 2017, может быть окончательно принят депутатами к выборам-2019.

По крайней мере спикер Андрей Парубий недавно выразил уверенность, что парламент успеет рассмотреть 4,5 тыс. поправок и принять новый Избирательный кодекс до старта кампании.

Ветераны, на пенсию!

Проект Избирательного кодекса в нынешнем виде существенно изменит политическую палитру нового парламента. В частности, высокий шанс попасть в Верховную Раду имеют партии, которые сегодня находятся вне стен Рады. Тогда как действующие парламентские политсилы получили бы, согласно моделированию только чуть более 50% мандатов.

Изменится и география представительства. В общем, наибольшее представительство получит Днепропетровщина - 31 депутат. А это плюс 14 мандатов к уже существующим 17. Депутатов из Львовщины будет на 16 больше, чем сегодня (28 - по новой системе, 12 - по существующей). Харьковщина (плюс 15 мандатов) и Одесская (плюс 9 мандатов) тоже усилятся в Раде. На одного депутата меньше получит Луганщина.

Феодалы и "акционеры" останутся

С другой стороны, в новом кодексе сохраняются риски, присущие мажоритарной системе: скупку голосов и другие манипуляции вряд ли удастся искоренить только с помощью измененной системы выборов. Более того, местные феодалы будут полезны и по новой системе - их роль даже возрастет. Кроме того, для верхней части списков сохранятся недостатки действующей "закрытой" системы: место в списке определяться заранее лидером партии и "акционерами".

Как же теперь будут выглядеть округа, какое представительство могут получить регионы в парламенте, какие шансы у новичков и участников президентской гонки – в исследовании "K&K GROUP".

Формирование открытых партийных списков

Каждый общегосударственный список кандидатов в депутаты утверждается каждой партией на съезде. В списке должно быть не менее - 135, и максимум - 450 кандидатов. Порядок расположения кандидатов определяет партия.

Но этим списком все не заканчивается: каждая политсила формирует 27 региональных списков кандидатов. К ним относятся кандидаты из утвержденного общегосударственного списка.

Таким образом, каждый кандидат от партии представлен одновременно в двух списках: общегосударственном и региональном.

Требования к формированию региональных списков касаются не только количества кандидатов - минимум 5 человек, но и гендерного представительства. Так, в каждой пятерке обязательно должны быть не менее двух человек одного пола.

Кандидаты и партийные списки

Избирательные регионы

Новеллой в Кодексе является деление на новые избирательные регионы, в которых формируются региональные списки кандидатов. В большинстве случаев избирательные регионы совпадают с территориями областей. Исключения составляют:

Киев:

его разделено на 2 избирательных региона - Левобережный и Правобережный.

Днепропетровская область:

разделена на 2 региона - Днепропетровский и Криворожский.

Южный избирательный регион:

включает в себя Херсонскую область, АР Крым и Севастополь.

Вследствие такого разделения существенно изменится электоральный ландшафт Украины, о чем - ниже.

Голосование без бюллетеней-рулонов

Если новые правила вступят в силу, украинцам на выборах в Раду не придется заворачиваться в рулоны бюллетеней, как это было в первом туре президентских выборов.

Согласно новому Избирательному Кодексу, ЦИК осуществляет жеребьевки, по которым каждая партия получит порядковый номер. Узнать номера партий и кандидатов можно будет не только в здании участка, но и непосредственно в кабинке для голосования.

Номера, как индекс на почтовом конверте, нужно будет вписывать собственноручно в избирательный бюллетень. Благодаря этому бюллетень станет значительно меньше – непохожим, как сейчас, на рулон обоев с фамилиями кандидатов или партий.

Так должен выглядеть бюллетень согласно новому Кодексу

По желанию избиратель может проголосовать только за партию, проигнорировав кандидата. Это означает, что он поддерживает последовательность кандидатов в списке, предложенном партией. В случае голосования только за кандидата, такой бюллетень будет признан недействительным.

Сколько будет "стоить" мандат

По какой же процедуре устанавливается результат и распределяются мандаты? На первом этапе устанавливается избирательная квота - "стоимость мандата". В парламенте - 450 мандатов, распределяемых среди партий, которые преодолеют 4% барьер (по ныне действующему закону о выборах народных депутатов - 5%). Сумма всех голосов, отданных за каждую партию, делится на 450. Полученный результат и есть избирательная квота.

На втором шаге распределение мандатов происходит в избирательном регионе. Для определения, сколько кандидатов от партии в регионе получит мандатов, количество голосов за партию, полученную в регионе, делят на избирательную квоту.

На третьем - анализируется порядок кандидатов в каждом региональном списке: чем выше процент голосов за конкретную фамилию, тем выше у него шанс получить мандат.

На четвертом шаге определяется количество мандатов партии по общегосударственному списку - это сумма всех неиспользованных голосов партии во всех регионах, деленная на избирательную квоту. В итоге партии получают новую порцию мандатов для распределения по общегосударственному списку.

На пятом шаге ЦИК заключает количество неиспользованных голосов избирателей, поддержавших в региональном избирательном округе избирательный список каждой партии.

В итоге происходит распределение дополнительных мандатов. Если дробные остатки (после расчета мандатов в общегосударственном округе) больше, чем у других партий, политсила получает дополнительный мандат. Следующей дополнительный мандат получит партия с меньшим дробным остатком, следующий - с еще меньшим. Дополнительные мандаты распределяются до тех пор, пока парламент не будет доукомплектован до 450 мандатов.

Депутатами станут кандидаты в последовательности, определенной общегосударственным партийным списком. Если кандидат уже получил мандат по итогам голосования в регионе, он автоматически исключается из общегосударственного списка.

Пример распределения мандатов

Если новую модель выборов наложить на результаты голосования на последних всеукраинских выборах - в первом туре президентских, то можно смоделировать состав Верховной Рады. То есть мы получаем условную ситуацию, если бы 31 марта этого года состоялись выборы в парламент по новому Избирательному Кодексу.

Для начала отберем те партии, которые преодолели проходной барьер в 4%. Поэтому в наш "виртуальный" парламент попали 8 партий (условно назовем их по фамилиям кандидатов в президенты).

Партии, которые преодолели бы 4% барьер (здесь и далее - цифры для моделирования взяты из результатов президентских выборов 31 марта 2019)

Подсчитаем общее количество голосов, которое избиратели отдали за эти 8 партий в поддержку их региональных списков в рамках общегосударственного избирательного округа. Всего 8 партий получили 17 684 081 голосов.

Обсчитываем избирательную квоту: делим сумму голосов на 450 мест в парламенте.

Избирательная квота: 17 684 081 / 450 = 39 298 голосов.

Этап 1. "Региональные" мандаты

Далее обсчитываем, сколько каждая из партий получила мандатов в избирательных регионах. Назовем их для удобства "региональные" мандаты.

Для этого количество голосов, которое партия получила в отдельном избирательном регионе, делим на избирательную квоту.

Для примера возьмем партию Петра Порошенко. В Винницком округе политсила набрала 178 915 голосов. Делим это количество голосов на избирательную квоту и получаем 4,6 мандатов в области. Берем только целую часть полученного показателя - 4 мандата.

Аналогично вычисляем результаты в других избирательных регионах.

Таким образом мы получаем количество депутатских мандатов, полученных региональном избирательном списке кандидатов от партии.

Распределение "региональных" мандатов для партий, преодолевших 4% барьер

Далее ЦИК суммирует все мандаты, которые получили 8 партий. Получается 340 мандатов. Это и есть "региональные" мандаты, или же официально - депутатские мандаты, полученные кандидатами в депутаты, включенными в региональные избирательные списки партий.

Распределение мандатов по региональным спискам

После этого ЦИК определяет количество неиспользованных голосов за каждую партию в избирательных регионах. Это остаток для расчета общегосударственных мандатов.

Для иллюстрации обратимся к уже приведенному примеру. 178 915 голосов отданных за партию Порошенко в Винницкой области. От этого показателя вычитаем 4 мандата, полученных в этой области, умножаем на 39 298 избирательной квоты - получаем 157 192. Остается 21 723 голоса. Суммируем все регионы - выходит 596 009 голосов для партии Порошенко. Аналогично обсчитываются и остальные политические силы. Назовем этот показатель "неучтенные региональные голоса" - он понадобится позже.

Этап 2. Определение "региональных" депутатов

Далее ЦИК должна определить, какие именно кандидаты от партий станут депутатами.

Для этого происходит сортировка регионального избирательного списка каждой из 8 партий, преодолевших 4% барьер.

Порядок кандидатов в списке, которые получат мандат, будет зависеть от процента, который получил каждый из кандидатов. Список формируется от большого процента к меньшему. Если показатель процентов одинаков, то принимается во внимание порядок размещения кандидатов в региональном избирательном списке, с которым партия пошла на выборы.

В нашем примере, с этого отсортированного регионального избирательного списка проходят 4 первых кандидатов от партии Порошенко, которые были в списке партии в Винницкой области.

Аналогично определяем другие партии в Винницком регионе, а затем - и в других регионах.

Этап 3. "Общегосударственные" мандаты

Далее определяются мандаты, полученные каждой из партий в общегосударственных списках.

Для этого от 450 мест в Верховной Раде вычитаем 340 "региональных" мандатов, которые получили все 8 партий.

В остатке - 110 мандатов, подлежащих распределению по общегосударственным партийным спискам. Назовем их для удобства "общегосударственные" мандаты.

Берем "неучтенные региональные голоса", о которых мы говорили выше, для каждой партии отдельно. Напомним, в партии Порошенко их было 596 009. Делим их на избирательную квоту 39 298. Получаем 15,17. Целая часть (15) - это количество "общегосударственных" мандатов для партии Порошенко. А часть после запятой (0,17) - "дробный остаток", который понадобится в будущем для подсчета. Далее подсчитываем "общегосударственные" мандаты для всех партий.

Распределение "общегосударственных" и "дополнительных" мандатов.

В общем, у всех партий выходит 110 "общегосударственных" мандатов.

Теперь надо распределить остаток мандатов, оставшихся после подсчета "региональных" и "общегосударственных" мандатов.

Высчитываем остаток мандатов:

450 - "региональные" мандаты - "общегосударственные" мандаты = "дополнительные" мандаты.

В нашем примере это 450 - 340 - 107 = 3 "дополнительные" мандата.

Остается разделить между 8 партиями эти 3 мандата.

Делается это с помощью дробных остатков: партии сортируются в зависимости от размера этого дробного остатка.

Тот, у кого больше дробный остаток, - тот выше в отсортированном списке. Если дробных остатков у партий одинаковое количество, тем выше в списке становится та партия, которая получила больше голосов избирателей в общегосударственном избирательном округе.

Теперь каждая партия, по отсортированным спискам, берет себе по очереди по одному дополнительному мандату. Распределение этих дополнительных мандатов продолжается до тех пор, пока они не будут все распределены.

Эти 3 мандата в нашем примере разделили между собой партии Тимошенко, Смешко и Вилкула.

Далее распределяются мандаты между кандидатами. Для каждой партии высчитывается сумма "общегосударственных" и "дополнительных мандатов".

Окончательное распределение мандатов в Верховной Раде среди партий

Эти новые мандаты распределяются внутри партии между кандидатами в зависимости от того места, которое они занимали в общегосударственном избирательном списке этой партии. Если кандидат уже получил "региональный" мандат, то он не учитывается в распределении дополнительных мандатов.

"Подводные камни" реформы

Новый Кодекс приводит к полному переформатированию партийного состава парламента. Он также призван увеличить представительство женщин в Верховной Раде.

Вместе с тем, избирательная реформа содержит определенные проблемные моменты, на которые еще необходимо будет найти ответ. Назовем лишь несколько из них.

Справедливо ли, что разные регионы будут неровно представлены в парламенте?

По новому Избирательному Кодексу, меняется баланс представительства регионов в парламенте. По действующей мажоритарной системе примерно 150 000 избирателей имеют своего представителя, но при этом не учитывается, сколько именно из этих 150 000 придут голосовать.

При новой системе количество депутатов от каждого региона будет зависеть не только от номинального количества избирателей, но и реальных, активных избирателей, которые проголосовали.

Представленность областей в парламенте по действующей системе выборов и моделирования по проекту Избирательного Кодекса

Итак, области, в которых более активные избиратели, получат больше представителей в парламенте. В частности, гораздо сильнее будут представлены Львовская, Харьковская и Днепропетровские области и Киев, несколько увеличивается представительство центральных областей. Луганская область потеряет одного представителя.

Внесение Крыма и Севастополя к Южному избирательному региону облегчает вычисления и распределение мандатов без возможности провести выборы на этих оккупированных территориях.

Таким образом будем иметь 450 народных депутатов, а не 423 нардепа (по состоянию на начало мая 2019), ведь фактически мы не имеем мажоритарщиков от АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Разберется ли рядовой избиратель, за кого голосовать?

Разберется, но не без потерь. Сколько избирателей ошибочно обозначит в бюллетене не ту партию или не того кандидата - вообще неизвестно. Опыт европейских стран, где вводилась схожая система, свидетельствует, что может быть до 4-5% испорченных бюллетеней. Остается надеяться на активные просветительские кампании от общественных организаций, партий и ЦИК.

Действительно ли открытые списки таки открытые?

Не совсем. Как видно на модели марта 2019 года, каждая партия может рассчитывать минимум на 9 первых мест в национальном списке, а это полностью закрытые места - они формально определяются на съезде, а на практике - лидером и ключевыми "акционерами".

Более того, места в региональном списке при желании тоже могут стать привлекательным "партийным товаром". Ведь далеко не все избиратели будут голосовать за конкретного кандидата, а выбирать только партию.

Позволит ли новая система уменьшить масштабы подкупа избирателей?

Точно нет. Конкуренция внутри региональных списков делает технологию "сетей" и "машинок" чрезвычайно актуальной. А это главный недостаток, за который критиковали действующую мажоритарку. Местные "феодалы" прекрасно впишутся в новую модель. Без них партиям будет трудно обеспечить голоса, а без партий они уже избираться не смогут, потому что нет процедуры самовыдвижения.

Открывает ли новая система двери для "новых лиц"?

Уменьшение барьера с 5 до 4% вроде дает шанс меньшим партиям. Но качественно сформировать все 27 избирательных списков смогут только действенные, разветвленные партии с соответствующим человеческим и финансовым ресурсом. Более вероятно, что такой закон будет стимулировать новые союзы и объединения. И, пожалуй, такая структуризация полезна украинскому обществу.

Итак, Избирательный Кодекс может открыть новую эпоху в украинских выборах. Игра по новым правилам будет более утонченной и интересной. Чтобы не проиграть, и новой власти, и новой оппозиции необходимо прибегнуть к шахматным стратегиям, продумывать на несколько шагов вперед, играть "по всему полю" - и за себя, и за конкурентов.