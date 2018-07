Какими акциями протеста известно скандальное движение Femen

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко была найдена мертвой в своей квартире в Париже во вторник, 24 июля. Предположительно девушка покончила жизнь самоубийством. По информации феминистической организации "ОНА", Шачко оставила предсмертную записку на английском языке, содержащую всего три слова - "you are fake" (перев. с англ.: "вы все - фейк", - ред.). Цитируя одну из знакомых Шачко, в "ОНА" отметили, что за последние два года Шачко дважды пыталась покончить с собой.

Против КГБ и за Pussy Riot

За десятилетнюю историю движение Femen, позиционирующее себя как феминистическое, провело несколько десятков протестных акций по всему миру. Одна из первых из них прошла в ноябре 2009 года в Киеве возле здания Министерства науки и образования. Тогда девушки выступали за создание комиссии по расследованию фактов сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Поводом для акции стал скандал, связанный с тогдашним ректором Киевской академии водного транспорта Василием Михайловым. Его отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрений в изготовлении порнографических фильмов с несовершеннолетними студентками. Во время акции активистки разыгрывали сцены сдачи зачета в институте, задирая юбки, и демонстрируя нижнее белье.

Последующие мероприятия, организованные Femen, отличались еще большей эпатажностью. Неизменный атрибут любой акции протеста у девушек этой организации - выступление топлес. В декабре 2011 года активистки движения, среди которых была и Оксана Шачко, провели в Минске под зданием КГБ Беларуси акцию, посвященную годовщине разгона массовых протестов против результатов президентских выборов.

Тогда сотрудники КГБ задержали участниц акции, вывезли их в лес, где, по свидетельствам самих активисток, пытались отрезать им волосы и облили зеленкой. После этого девушкам помогли вернуться домой украинские дипломаты.

В Украине одной из самых резонансных стала акция Femen в поддержку российской панк-группы Pussy Riot, против которой в РФ возбудили уголовное дело за выступление в московском храме Христа Спасителя. Обнаженная участница Femen в августе 2012 года спилила бензопилой поклонный крест на улице Институтской в Киеве, установленный украинскими греко-католиками перед зданием Октябрьского дворца. Киевская полиция открыла производство по факту массового хулиганства.

Еще одна акция на религиозной почве состоялась также в 2012 году, когда активистка Femen пробовала наброситься на патриарха Московского Кирилла в аэропорту во время его визита в Киев. Обнаженная по пояс девушка пыталась подбежать к патриарху с надписью на спине "Kill Kirill" ("Убить Кирилла"), но была задержана охраной.

Визиты на Банковую и в Ватикан

Позже основное представительство организации переместилось в Париж, не прекращая, впрочем, устраивать акции в Украине и в Европе. В апреле 2013 года на встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Ганновере активистки обнажились по пояс перед российским президентом, на их телах были написаны нецензурные лозунги, которые девушки не только демонстрировали, но и выкрикивали.

С тех пор международная политика стала частым поводом для акций участниц Femen. На встрече президентов Украины и Беларуси, которая проходила в Киеве в июле 2017 года, участница движения, раздевшись по пояс, во время совместной пресс-конференции глав государств выкрикивала лозунг "Жыве Беларусь". Активистка была задержана, против нее открыли уголовное производство, квалифицировав действия девушки как хулиганство.

В ноябре 2017 года Femen приурочили протест к годовщине Революции Достоинства. На улице Банковой, где находится Администрация президента, девушки привычно обнажились. У одной из девушек на теле была надпись "Dream 2013 - Free" ("Мечта 2013 - Свобода"), у другой "Real 2017 - Roshen" ("Реальность 2017 - Рошен"). В сообщении на Facebook активистки заявили, что единственным достижением Революции Достоинства стало "сказочное обогащение президента Порошенко и его окружения". Спустя несколько минут после начала акции, девушек задержала полиция.

Следующая заметная акция прошла уже при личном участии президента в феврале этого года на Венском балу. Тогда активистка движения разделась по пояс перед главой украинского государства, на ее теле была надпись на английском "Poroshenko get the f**k out". Позже сообщалось, что на балу перед перфомансом активистка Femen была замечена в компании посла России в Австрии Дмитрия Любинского.

В январе под посольством США в Украине активистка Femen в образе американского президента Дональда Трампа обнажилась в знак протеста против противостояния США и Северной Кореи. На теле активистки было написано "Mr Big Button" ("Мистер Большая Кнопка").

Одна из последних громких акций Femen прошла в Ватикане в мае этого года. Полуобнаженная девушка кормила ребенка грудью перед Собором Петра. По заявлению организации, акция была приурочена ко Дню матери. Полицейские обернули активистку в одеяло и доставили в полицейский участок.

В конце прошлого года одна из девушек пыталась устроить акцию протеста в Ватикане перед началом рождественской мессы с участием Папы Римского, требуя легализации абортов и начала расследований по фактам педофилии среди католического духовенства.