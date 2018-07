Якими акціями протесту відомий скандальний рух Femen

Одна з засновниць руху Femen Оксана Шачко була знайдена мертвою у своїй квартирі в Парижі у вівторок, 24 липня. Імовірно дівчина покінчила життя самогубством. За інформацією феміністичної організації "ОНА", Шачко залишила передсмертну записку англійською мовою, яка містить всього три слова - "you are fake" (перекл. з англ.: "ви всі - фейк", - ред.). Цитуючи одну із знайомих Шачко, в "ОНА" відзначили, що за останні два роки Шачко двічі намагалася покінчити з собою.

Проти КДБ і за Pussy Riot

За десятирічну історію рух Femen, який позиціонує себе як феміністичний, провів кілька десятків протестних акцій по всьому світу. Одна з перших з них пройшла в листопаді 2009 року в Києві біля будівлі Міністерства науки і освіти. Тоді дівчата виступали за створення комісії з розслідування фактів сексуальних домагань викладачів до студенток. Приводом для акції став скандал, пов'язаний з тодішнім ректором Київської академії водного транспорту Василем Михайловим. Його відсторонили від виконання обов'язків за підозрою у виготовленні порнографічних фільмів з неповнолітніми студентками. Під час акції активістки розігрували сцени здачі заліку в інституті, задираючи спідниці, і демонструючи нижню білизну.

Наступні заходи, організовані Femen, відрізнялися ще більшою епатажністю. Незмінний атрибут будь-якої акції протесту у дівчат цієї організації - виступ топлес. У грудні 2011 року активістки руху, серед яких була і Оксана Шачко, провели в Мінську під будівлею КДБ Білорусі акцію, присвячену річниці розгону масових протестів проти результатів президентських виборів.

Тоді співробітники КДБ затримали учасниць акції, вивезли в ліс, де, за свідченнями самих активісток, намагалися відрізати їм волосся і облили зеленкою. Після цього дівчатам допомогли повернутися додому українські дипломати.

В Україні однією з найбільш резонансних стала акція Femen у підтримку російської панк-групи Pussy Riot, проти якої в РФ порушено кримінальну справу за виступ у московському храмі Христа Спасителя. Оголена учасниця Femen у серпні 2012 року спиляла бензопилою поклінний хрест на вулиці Інститутській у Києві, встановлений українськими греко-католиками перед будівлею Жовтневого палацу. Київська поліція відкрила провадження за фактом масового хуліганства.

Ще одна акція на релігійному ґрунті відбулася також в 2012 році, коли активістка Femen намагалася накинутися на патріарха Московського Кирила в аеропорту під час його візиту до Києва. Оголена до пояса дівчина намагалася підбігти до патріарха з написом на спині "Kill Kirill" ("Вбити Кирила"), але була затримана охороною.

Візити на Банкову і Ватикан

Пізніше основне представництво організації перемістилося у Париж, не припиняючи, втім, влаштовувати акції в Україні і в Європі. У квітні 2013 року на зустрічі президента Росії Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель в Ганновері активістки оголилися по пояс перед російським президентом, на їх тілах були написані нецензурні гасла, які дівчата не тільки демонстрували, але і вигукували.

З тих пір міжнародна політика стала частим приводом для акцій учасниць Femen. На зустрічі президентів України і Білорусі, яка проходила в Києві в липні 2017 року, учасниця руху, роздягнувшись до пояса, під час спільної прес-конференції глав держав вигукувала гасло "Жыве Беларусь". Активістку було затримано, проти неї порушили кримінальну справу, кваліфікувавши дії дівчини як хуліганство.

У листопаді 2017 року Femen приурочили протест до річниці Революції Гідності. На вулиці Банковій, де знаходиться Адміністрація президента, дівчата звично оголилися. У однієї з дівчат на тілі був напис "Dream 2013 - Free" ("Мрія 2013 - Свобода"), в інший "Real 2017 - Roshen" ("Реальність 2017 - Рошен"). У повідомленні на Facebook активістки заявили, що єдиним досягненням Революції Гідності стало "казкове збагачення президента Порошенко і його оточення". Через кілька хвилин після початку акції, дівчат затримала поліція.

Наступна помітна акція пройшла вже при особистій участі президента в лютому цього року на Віденському балу. Тоді активістка руху роздяглася по пояс перед главою української держави, на її тілі був напис англійською "Poroshenko get the f**k out". Пізніше повідомлялося, що на балу перед перфомансом активістка Femen була помічена в компанії посла Росії в Австрії Дмитра Любинського.

У січні під посольством США в Україні активістка Femen в образі американського президента Дональда Трампа оголилася в знак протесту проти протистояння США та Північної Кореї. На тілі активістки було написано "Mr Big Button" ("Містер Велика Кнопка").

Одна з останніх гучних акцій Femen пройшла у Ватикані в травні цього року. Напівоголена дівчина годувала дитину грудьми перед Собором Петра. За заявою організації, акція була приурочена до Дня матері. Поліцейські обернули активістку в ковдру і доставили в поліцейську ділянку.

В кінці минулого року одна з дівчат намагалася влаштувати акцію протесту у Ватикані перед початком різдвяної меси за участю Папи Римського, вимагаючи легалізації абортів і початку розслідувань за фактами педофілії серед католицького духовенства.