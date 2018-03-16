Какие новые правила ожидают банкротов и должников банков

Рада намерена изменить законодательство о банкротстве. Роль кредиторов в этом процессе могут усилить, арбитражным управляющим предоставить больше прав и разрешить банкротство физлиц.

В парламенте предлагают кардинально изменить законодательство о банкротстве, усилив при этом права кредиторов, и разрешить банкротство физических лиц. Планируется изменить подходы и к продаже имущества обанкротившихся заемщиков, и предоставить широкие права арбитражным управляющим. Юристы согласны с тем, что правовое поле в вопросах банкротства нуждается в пересмотре, но указывают на спорные нормы, предложенных парламентариями. Львиная доля замечаний касается полномочий арбитражных управляющих и возможных злоупотреблений с банкротством физлиц. Подробнее о том, что ждет банкротов и должников – в материале РБК-Украина.

В Верховной Раде подготовили Кодекс о процедурах банкротства. В конце февраля группа депутатов из всех фракций внесла документ в парламент, а в среду, 14 марта, комитет по вопросам экономической политики одобрил проект, рекомендовав его принять в первом чтении. По словам главы комитета, соавтора проекта Андрея Иванчука ("Народный фронт"), есть договоренность со спикером Рады Андреем Парубием поставить Кодекс на голосование за основу во вторник, 20 марта.

Зачем менять закон о банкротстве? Банкротство в Украине зачастую используют для уклонения от выплаты долгов кредиторам, поясняет партнер АФ Pragnum Наталия Харчук. "Большинство должников на момент открытия производства уже длительное время являются неплатежеспособными и не владеют ликвидными активами. Как следствие, кредиторы остаются ни с чем", - разъясняет юрист. По ее словам, в действующей редакции закон о банкротстве предусматривает обязанность руководителя обратиться в суд с заявлением о неплатежеспособности. Однако ни сроке, в течение которого это нужно сделать, ни ответственности за несоблюдение этих сроков, сейчас нет. "Таким образом, должник может основательно "подготовиться", прежде чем заявить о неплатежеспособности", - говорит Наталия Харчук.

Пособие для банкрота

Попытки менять законодательство в области банкротства предпринимались в течение не одного года, поясняет адвокат, старший юрист PwC Legal Украина Андрей Литвинчук. "Действующее законодательство не позволяло эффективно проводить процедуру, а судебное производство занимало огромное количество времени. Важную роль в этом играет тот факт, что действующее законодательство преимущественно защищает интересы кредиторов, при этом полностью игнорируя защиту прав должников. Основной целью проведения процедуры банкротства должно быть возобновление платежеспособности должника, а не его ликвидация", - считает юрист.

Что предлагается в проекте Кодекса? Из законодательства исключаются все положения, которые могут быть основанием для освобождения от долгов, кроме случаев, когда с этим соглашаются сами кредиторы. Обеспеченные кредиторы, если право требования обеспечено залогом, получат возможность инициировать дело о банкротстве своего должника. Они также смогут участвовать в голосовании при принятии решений. Ключевые полномочия будут переданы от комитета кредиторов к собранию кредиторов. Проектом предусматривается, что кредиторы смогут участвовать в выборе арбитражного управляющего. Также важно, что за счет уменьшения количества обжалований будут сокращены сроки рассмотрения дел о банкротствах.

Меняется подход к продаже имущества обанкротившихся заемщиков - теперь исключительно на электронных аукционах через единую систему по примеру ProZorro. Эта система должна обеспечить продажу имущества по самой высокой цене. При этом с кредиторами в обязательном порядке нужно будет согласовать стартовую стоимость лотов и прочие условия аукциона. И что важно, снижение цены на повторном аукционе возможно лишь при согласии кредитора.

"Сейчас кредиторы не могут влиять ни на выбор организатора торгов, ни на оценку имущества, ни на порядок продажи. Процедура продажи на стадии ликвидации полностью находится в руках ликвидатора и судьи. Арбитражный управляющий способен контролировать продажу активов должника, обеспечив их продажу по цене, которая является приемлемой для должника. Тем более что на практике уже существуют такие случаи, когда во время аукциона цена снижалась даже не на половину от первоначальной стоимости, а до одной гривны", - говорит Наталия Харчук.

Неограниченные возможности

Кодекс существенно расширяет права и возможности арбитражных управляющих, которые сопровождают процедуру банкротства. Во-первых, их могут допустить к государственной тайне. Во-вторых, по решению суда без арбитражного управляющего должники не смогут заключать какие-либо договора. В-третьих, арбитражный управляющий будет определять условия продажи имущества на аукционах. К тому же при необходимости суд может предоставить арбитражным управляющим дополнительные полномочия. "Список полномочий не является исчерпывающим, а это, соответственно, устанавливает монополию арбитражного управляющего по делам о банкротстве в судах и предоставляет арбитражному управляющему неограниченные права. Что в свою очередь может привести к неконтролируемым злоупотреблениям со стороны таких лиц", - полагает партнер юридической компании "Волхв" Виктор Дубовик.

Но, по мнению Андрея Литвинчука, усиление полномочий арбитражных управляющих в нынешних реалиях вполне оправдано. "Мы можем констатировать, что сложившаяся практика на сегодня свидетельствует о том, что возобновление платежеспособности должника, как правило, не происходит. Это связано, в частности, и с большими рисками деятельности арбитражных управляющих, которые со всех сторон подвержены давлению. С одной стороны - бывшего менеджмента компании, который, как правило, пишет жалобы в прокуратуру по поводу и без, с другой стороны, - кредиторов компании", - отметил юрист.

Адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Вадим Кизленко считает, что прозрачности банкротства будут способствовать новые нормы, согласно которым, арбитражный управляющий обязан отчитываться перед комитетом кредиторов не только о вознаграждении и расходах, а и о своей работе, ходе процедуры банкротства, предоставлять кредиторам информацию о финансовом состоянии должника.

Негативной инициативой, по мнению Кизленко, является тот момент, что для возбуждения дела о банкротстве кредитору достаточно иметь решение суда о взыскании долга. При этом размер долга и невозможность исполнения этого решения в принудительном порядке не имеют значения. "То есть, любой кредитор, получив решение суда о взыскании долга в размере одной тысячи гривен, сможет инициировать дело о банкротстве своего контрагента, со всеми вытекающими последствиями. По моему мнению, в действующей редакции закона о банкротстве достаточно корректно описаны основания для возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора, я бы не стал в этой части нечего менять", - говорит юрист ЮФ "Ильяшев и партнеры".

Спорным положением Кодекса также является норма о выборе автоматизированной системой троих арбитражных управляющих - потенциальных распорядителей имущества должника. "Почему и зачем именно три? В случае если ни один из определенных системой арбитражных управляющих не подал заявление на участие, суд применяет автоматизированную систему повторно. При этом не указано, сколько раз суд имеет право это делать", - поясняет Кизленко. Если же два или три арбитражных подали заявление, кандидатуру распорядителя имущества определяют три кредитора, которые по информации, предоставленной должником, имеют наибольшее количество требований. "В то же время не урегулирован момент на случай, если должник не предоставит суду эту информацию", - добавил юрист.

Частное банкротство

Самым значимым изменением, на которое обратили внимание юристы, может стать возможность признавать банкротами физических лиц. В действующем законодательстве такой опции нет. Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, следует из проекта Кодекса. Причем обязательно с участием арбитражного управляющего. Будет доступно две процедуры – судебная и досудебная. В суде можно будет договориться о реструктуризации либо удовлетворить требования кредитора. При этом не подлежат реструктуризации и списанию долги по кредитам, взятыми должником на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также долги, появившиеся из-за участия в азартных играх и пари.

Интересно, что банкротство физлица, согласно проекту Кодекса, возможно даже после смерти должника, поскольку под наследством предлагается понимать все права и обязанности умершего.

Создание института банкротства физлиц, по мнению Вадима Кизленко, даст возможность в правовом поле разрешить споры между кредиторами, которыми, как правило, являются банки, и заемщиками. "Банки гарантированно получат удовлетворение своих требований (их части), а должники смогут начать жизнь "с чистого листа". Хотя и с некоторыми ограничениями – в течение пяти лет после банкротства таким физическим лицам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, брать кредиты и выступать поручителями", - разъясняет он.

Впрочем, после того, как граждане получат право быть признанными банкротами, большинство неплатежеспособных заемщиков изъявит желание воспользоваться этим инструментом, прогнозирует Андрей Литвинчук. "В нынешних реалиях применение банкротства физических лиц, по нашему мнению, является рисковым и преждевременным. Тем более, предложенное новым Кодексом регулирование явно требует дополнительной доработки в виду множества противоречий. Так, предложенная норма, по которой хозяйственный суд по ходатайству кредитора или по собственной инициативе может принять решение о временном запрете без разрешения суда выезжать за границу на период рассмотрения дела в суде, на наш взгляд, противоречит Конституции и законодательству Украины", - пояснил РБК-Украина юрист.

Ловкость рук

Кодекс может повторить судьбу "своего предшественника" - ныне действующего закона о банкротстве, говорит старший партнер АО Suprema Lex Валерий Присяжный. "Уже новому Верховному Суду предстоит исполнить роль некоего глашатая, который будет вынужден обобщить практику применения, и появятся новые постановления, и снова станет понятно, как правильно выполнить новый закон. Однако, на это нужно время", - объясняет он.

Причем, по мнению юриста, Кодекс, который пройдет голосование в парламенте и попадет на подпись президенту, может существенно отличаться от редакции проекта, которая обсуждается сейчас. Это могут быть совершенно два разных документа, как было с законом "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", считает Присяжный. "Все помнят, в каких условиях принимался данный документ. Через комитеты проходила одна его редакция, в парламент попала другая, там уже с голоса "набросали" кучу поправок и на подпись пошла третья редакция", - подчеркнул Валерий Присяжный.

Андрей Иванчук не скрывает, что ко второму чтению в документ внесут достаточно много правок, поскольку нужно сбалансировать интересы всех сторон. "Арбитражные управляющие хотят перетянуть одеяло на свою сторону. Банки, которых коснется банкротство физических лиц, - на свою. Хозяйственные суды, которые работают с этим законодательством - на свою", - пояснил нардеп.