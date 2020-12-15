Кабинет (без)министров. Кто может заменить Максима Степанова в Минздраве

Фото: У Министерства здравоохранения вскоре может появится новый руководитель (moz.gov.ua)

О том, что дни Максима Степанова на посту главы Министерства здравоохранения сочтены, в Верховной раде говорят давно и в открытую. Депутаты расходятся только в прогнозах, случится ли это до Нового года или уже после. Собеседники РБК-Украина в парламенте также называют его кандидатом на выход №1 из-за провала подготовки к эпидемии коронавируса и обеспечения больниц всем необходимым.

В Раде уже инициировали проведение внеочередного заседания, на котором должны принять обращение к Кабмину о кадровых перестановках. Среди участников антистепановской инициативы есть представители разных фракций, в том числе и из "Слуги народа".

Собеседники в монобольшинстве утверждают, что вопрос Степанова решится, скорее всего, сразу после Нового года, но то, что решение уже принято – в этом нет никаких сомнений. Финальную развязку сдерживают только принятие бюджета, которым сейчас заняты депутаты, и еще не утвержденная кандидатура преемника. Какими бы серьезными ни были претензии к Степанову, обезглавить Минздрав в условиях пандемии и парализовать даже ту хрупкую систему, которая сегодня пытается сопротивляться коронавирусу, было бы довольно рискованно.

В то же время, в кулуарах Рады и Кабмина называют несколько фамилий. Первая кандидатура – нынешний зам Степанова, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Он и сам не скрывает своих амбиций, идущих дальше кабинета главного санврача. В разное время звучали версии о его возможном выдвижении на выборы мэра Киева и даже участии в президентских выборах 2029 года. Но в кресле министра здравоохранения после Степанова у него не так много шансов оказаться, хотя бы потому, что Ляшко считается креатурой экс-министра Уляны Супрун и был активным участником воплощения медреформы, а ее в медицинских кругах воспринимают весьма неоднозначно.

Кстати, саму Супрун также называют в числе возможных кандидатов. Объяснение здесь скорее геополитическое, чем медицинское, так как у нее налажен личный контакт с новым избранным президентом США Джо Байденом. Как известно ранее Офис президента уже делал ей предложение войти в состав Национального совета реформ.

Еще один кандидат на степановское кресло – оппонент Супрун по внедрению медреформы, известный кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров. У него много симпатиков в медицинской среде и среди депутатского корпуса, но и он вряд ли пройдет отбор. Тодуров и сам этого не хочет - один кардиохирург, Илья Емец, перед Степановым в этом кресле уже сидел, но продержался меньше месяца и вернулся к тому, что у него получается лучше. Как показала практика, профессионализма в узкой области недостаточно для управления Минздравом.

И, наконец, Михаил Пасечник – фигура, в медицинских кругах давно известная, правда, с не очень хорошей стороны. Собеседники РБК-Украина утверждают, что у Пасечника самые большие шансы возглавить Минздрав, так как он с начала года является советником главы Офиса президента, и в настоящее время курирует вопросы исследования препаратов против COVID-19.

Пасечник обладает довольно специфическими навыками в области фармацевтического рынка, и к его услугам прибегали уже неоднократно многие предыдущие власти.

Что известно о Пасечнике

В последний раз Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, органа, отвечающего за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами.

Первые же дни Пасечника во главе Гослекслужбы тогда были отмечены громким скандалом. Начал он с выдачи разрешения на реализацию и применение запрещенных ранее препаратов индийского производителя "Дженом Биотек". До прихода Пасечника инспекторы Гослекслужбы неоднократно проводили проверки предприятия в Индии и фиксировали многочисленные нарушения.

У Михаила Пасечника самые большие шансы возглавить Минздрав (фото: УНИАН)

В 2012 и 2013 годах Гослекслужба выявила более 20 таких нарушений, которые были признаны критическими и несущими опасность для здоровья человека. Компанию-производитель даже уличили в подделке документов, подававшихся на сертификацию в Украине.

40% всего оборота "Дженом Биотек" составлял кодеиносодержащий препарат "Кофекс", активно использовавшийся наркозависимыми при кустарном производстве наркотиков. После решения Пасечника о возвращении "Кофекса" в Украину препарат был обнаружен в больших количествах на аптечных складах ООО "Акрополус Биосайнсес" и СП "Фалби".

Кстати, Пасечника связывают с еще одним кодеиносодержащим препаратом, только уже украинского производства – "Кодтерпином". Его производят на одесском предприятии "Интерхим". Официально препарат называется противокашлевым средством, но по своему составу давно признан "аптечным наркотиком" №1 в Украине. "Кодтерпин", как и индийский "Кофекс" широко используется для приготовления наркотика "крокодил".

"Интерхим" входит в Ассоциацию фармпроизводителей Украины, которую контролирует один из самых влиятельных фармацевтов Петр Багрий. По данным журналистов, именно Багрий в 2014 мог пролоббировать назначение Пасечника на должность главы Гослекслужбы.

"Успешный" менеджер

Свою фармацевтическую карьеру Пасечник начал в далеком 1994 году с создания сети аптек "Фалби", которая за короткое время разрослась до более 250 розничных точек, и стала одним из ведущих дистрибуторов фармпрепаратов в Украине.

Впрочем, в 2012 году его бизнес резко пошел на спад. Всего за год в Киеве из 60 аптек "Фалби" осталось только 3. Сегодня нет уже ни одной. Зато появился большой склад аптечной продукции в селе Святопетровское под Киевом на 13 тыс. кв м. Под развитие склада Пасечник набрал много долгов, как у производителей, так и у дистрибуторов. Был даже взят кредит в государственном Укрэксимбанке на $40 млн.

Но когда производители перестали давать продукцию без предоплаты, Пасечнику оказалось нечем платить. По разным оценкам, "Фалби" задолжала производителям и поставщикам от 200 до 400 млн грн, не считая кредита Укрэксимбанка.

Приход Пасечника в 2014 году в Гослекслужбу фармацевты восприняли, мягко говоря, настороженно. Они решили, что после получения Пасечником властных полномочий с надеждой вернуть свои деньги можно попрощаться.

Так, собственно, и вышло. В конце апреля 2020 года была начата процедура банкротства "Фалби". Только вырученных денег от продажи оставшегося имущества не хватит даже на покрытие долга перед Укрэксимбанком, который на сегодня составляет уже 1 млрд гривен. Dragon Capital в июне в ходе распродажи купила самый большой актив "Фалби" - складской комплекс в Святопетровском – всего за 145 млн гривен.

Многомиллиардные потери

Чем еще запомнился Пасечник? Задолго до описанных событий, в 2005 году Контрольно-ревизионное управление проводило проверку использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в 2002-2003 годах. В это время Пасечник в Минздраве работал на разных должностях: заместителя Государственного секретаря, первого заместителя Государственного секретаря – председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, заместителя министра – председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также Главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств.

На основании выводов КРУ в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия. Ее председатель, Сергей Осыка, в обращении к Генпрокурору Украины от 21 января 2005 сказал о Пасечнике буквально следующее:

"Предоставленные КРУ и Счетной палатой Украины результаты проверок свидетельствуют об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств, их нерациональном использовании, что ставит под угрозу выполнение централизованных государственных программ по борьбе с туберкулезом, онкологическими заболеваниями и СПИДом. Преследуя собственные интересы, господин М.Ф. Пасечник активно лоббировал включение в "Перечень ..." лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания "Фалби" (соучредителем которой он является), блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов. ООО "Фалби" при наличии значительных нарушений условий поставки лекарственных средств практически постоянно выигрывало тендеры в Минздраве Украины, что указывает на соответствующее покровительство компании чиновником. Правовой анализ вышеприведенных фактов дает основания полагать, что в действиях высокопоставленных лиц Министерства здравоохранения Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины".

Впрочем, никаких юридических последствий для Пасечника тогда не наступило. Штраф в размере 510 грн за убытки, нанесенные государству на сумму более миллиона гривен заплатил только глава Тендерного комитета В. Загородний.

Неудивительно, что после назначения Пасечника главой Гослекслужбы в 2014 году директор Института исследований развития Восточно-Европейских стран заявил о начале новой эры невиданной доселе коррупции в Государственной службе по лекарственным средствам.

Массовая вакцинация украинцев, которая уже не за горами, также может сопровождаться многомиллиардными потоками бюджетных средств, в освоении которых у Пасечника, судя по всему, имеется богатый опыт. На недавнем совещании в Офисе президента Пасечник так прямо и заявил, что "необходимо выработать оптимальные стратегии, предвидеть ресурсное и логистическое обеспечение этого процесса".

О каких оптимальных стратегиях говорил Пасечник, можно только догадываться, но пост министра здравоохранения в этом смысле открывает намного большие возможности, чем глава Гослекслужбы.