Як в Україні можуть знищити ринок банківських гарантій і до чого тут "Укренерго" з Юнайтед Енерджі

Про ринок банківських гарантій в колонці для РБК-Україна — головний акціонер банку "Альянс" Олександр Сосіс.

Перекручування та спекуляції правоохоронців стали серйозною загрозою для ринку банківських гарантій в Україні. Якщо силовики не вникнуть у суть цього продукту, не вивчать типові договори (обов'язки сторін) та об'єктивно не оцінять усі складові, і продовжать безпідставно тиснути на банки, то ніхто більше не ризикне надавати гарантії енергетичному ринку.

Адже ця діяльність стане не просто ризикованою, а по-справжньому небезпечною. Оскільки НАБУ або будь-який інший правоохоронець зможе з'явитися в кожен банк, який відмовив у виплаті за гарантією через невиконання договору і встановленні порушення сторонами договору, іншими словами злочинні, звинуватити фінустанову у всіх смертних гріхах, а його керівництво оголосити в розшук. Що нікому, звісно, не потрібно. Банкам простіше закрити цю послугу та забути про таку діяльність назавжди.

Хтось може подумати, що це стане проблемою лише для фінансового ринку, який втратить розроблений продукт. Що лише наші продажі впадуть, і більше нікого це не торкнеться. Відразу відповім — постраждають не лише банки, а й енергетичний ринок. Адже там це обов'язкова вимога — надання банківської гарантії. "Укренерго" без неї не укладає договори про регулювання небалансів електричної енергії. Не буде гарантії — не буде договору. Багато процесів можуть зупинитися. Це як з автоцивілкою за нашими ПДР: якщо у водія немає поліса ОСАГО, він не має права виїхати на дорогу (повинен залишити авто на стоянці) — інакше отримає штраф.

Навколо теми гарантій накручується ситуація, звучать надумані звинувачення на адресу банку "Альянс" за гарантію ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед ПАТ "НЕК "Укренерго", нашу репутацію намагаються зруйнувати. Іноді здається, що навмисно. Доносяться безпідставні звинувачення у змові, і з усього видно, що люди, які їх озвучують або мало розуміють у такому інструменті як гарантія, або навмисно намагаються звалити все купу і нагородити "сенсацій" на рівному місці. Тому розкладу ситуацію по кісточках, щоб усе було зрозуміло, і служителям правопорядку, і профучасникам, і суспільству в цілому.

Ще у вересні 2021 року Банк Альянс надав банківську гарантію ТОВ "Юнайтед Енерджі" відповідно до Правил енергоринку та закону України "Про ринок електричної енергії". Це гарантія для забезпечення виконання ТОВ "Юнайтед Енерджі" фінансових зобов'язань перед ПАТ "НЕК "Укренерго" за договором про регулювання небалансів електричної енергії №1196-01024 від 18.07.2019 року, укладеним між ПАТ "НЕК "Укренерго" та ТОВ "Юнайтед Енерджі".

Банківська гарантія такого типу має чіткі стандарти, і є обов'язковою для договорів даного типу. Банк "Альянс" чітко дотримується Правил енергоринку та діючого законодавства, яким відповідає складений договір. Якби це було не так, то гарантію точно не прийняла (не визнала) компанія "Укренерго", як і інші гарантії, що надає банк своїм клієнтам. Також були б питання/заходи з боку нашого регулятора — Національного банку, який у наступні роки перевіряв банк. Однак нічого такого не сталося.

Зате сталися інші речі. Учасники договору (ТОВ "Юнайтед Енерджі" та ПАТ "НЕК "Укренерго") порушили умови договору гарантії, і Банк Альянс був змушений відмовити їм у виплатах за даною гарантією.

Не знаю, хто і які канали після цього задіяв, але далі детективи НАБУ почали активно створювати у публічному просторі враження про те, що посадові особи банку нібито брали участь у змові, що мали місце зловживання і державі нібито через нас була завдана шкода. А офіційно кваліфікували дії "Альянс Банку" за ч.2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем). Зовсім абсурдне припущення, особливо, якщо уважно прочитати договір банківської гарантії та зіставити його з фактами. Не включати фантазію на тему економічних нормативів банку або про щось інше, а просто пройтись по пунктах зобов'язань сторін. Цього достатньо.

Оскільки є очевидним грубі порушення ТОВ "Юнайтед Енерджі" та ПАТ "НЕК "Укренерго" своїх зобов'язань за договором.

По-перше, компанія "Укренерго" не застосувала, як мала, процедуру примусового списання цільових коштів зі спеціальних рахунків ТОВ «Юнайтед Енерджі», відкритих в Ощадбанку у сумі 1,3 мільярда гривень. Через що ТОВ "Юнайтед Енерджі" змогло вивести гроші, отримані від споживачів електроенергії на закордонні рахунки. Хоча "Укренерго" мало щодня списувати та направляти кошти на погашення заборгованості за поставлену електроенергію.

По-друге, представники "Укренерго" порушили діючі правила енергоринку не застосували до учасника ринку ТОВ "Юнайтед Енерджі" статусу "Дефолтний" та продовжували постачати боржнику електроенергію.

Це не припущення або версії, це факти, підтверджені перевірками "Укренерго" двома уповноваженими органами — Держаудитслужбою та НКРЕКП.

По-третє, ПАТ "НЕК "Укренерго" пред'явило вимоги до банку вже після завершення терміну дії банківської гарантії. Суми вимог "Укренерго" до банку не підтверджувались і підлягали коригуванню, що також не відповідало умовам гарантії.

Не буду будувати здогадки на тему змови або порушень/помилок держпідприємства "Укренерго". Не в моїх звичках. А НАБУ, якщо там хочуть стягнути збиток, завданий державі, варто знайти відповідальних осіб, відповідальних за виконання Закону про енергоринок та Правил ринку договору, і стягнути збиток з них. Хто порушив договір — той і має за це відповідати.

Банк — не чарівна скринька, яка видає гроші незалежно від виконання/порушення правил. Ми діємо чітко за договором. Якщо він порушується, то виплат за гарантією не буде. Це як хтось би застрахував свій дім і підпалив його, а потім звинувачував би страхову компанію за відмову платити.

Впевнений, що в такій ситуації ніхто б не платив за гарантією. Ані "Банк Альянс", ані будь-який інший банк. Інакше були б питання вже до профпридатності його керівництва, на що точно б звернув увагу регулятор. Але зазначив у своєму документі важливість виконання всіх правил. Там все чітко і однозначно викладено, процитую:

"Банки-гаранти мають діяти відповідно до вимог законодавства України та забезпечити виконання своїх зобов'язань за наданою гарантією (сплатити кошти), якщо отримана вимога за гарантією оформлена належним чином і відповідає умовам гарантії (надійшла на умовах і в терміни, передбачені гарантією)".

Повторюю — "відповідає умовам гарантії", чого, на жаль, не було в даній історії.

Банку непросто працювати, але ми відстоюємо свої права. І впевнені у законності і прозорості своєї позиції. У травні 2023 року банк ініціював розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу у частині можливих шахрайських дій з боку представників ТОВ "Юнайтед Енерджі", які завдали банку збиток у особливо великому розмірі. Прокурор Офісу генерального прокурора своїм постановленням від 19 травня 2023 визнав АТ "Банк Альянс" потерпілим. Це офіційний факт, а не вигадки та здогадки. На цей час розслідування триває.

Крім того, наразі Київський апеляційний господарський суд розглядає справу за позовом ПАТ "НЕК "Укренерго" до АТ "Банк Альянс". Слухання тривають і рішення поки немає, тому радив би дочекатися його появи, детективам НАБУ в тому числі. Також зазначу, що Банк має наполегливі наміри захищати свої законні права та репутацію не тільки в Україні, а й в європейських судах.

Збиток ринку банківських гарантій уже завдано — охочих займатися цим видом діяльності стає лише менше, особливо в енергетичному сегменті. Але якщо банки будуть карати за дотримання законодавства та не покриття зловживань і порушень умов договорів, то їх не залишиться взагалі.