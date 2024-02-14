Как в Украине могут уничтожить рынок банковских гарантий и при чем здесь "Укрэнерго" с Юнайтед Энерджи

О рынке банковских гарантий в колонке для РБК-Украина – главный акционер банка "Альянс" Александр Сосис.

Извращение и спекуляции стражей порядка стали серьезной угрозой для рынка банковских гарантий в Украине. Если силовики не вникнут в суть этого продукта, не изучат типовые договоры (обязанности сторон) и объективно не оценят все составляющие и продолжат безосновательно давить на банки, то никто больше не рискнет предоставлять гарантии энергетическому рынку.

Ведь эта деятельность станет не просто рискованной, а по-настоящему опасной. Поскольку НАБУ или любой другой правоохранитель сможет явиться в каждый банк, отказавший в выплате по гарантии из-за неисполнения договора и установления нарушения сторонами договора, то есть преступные, обвинить финучреждение во всех смертных грехах, а его руководство объявить в розыск. Что никому, конечно, не нужно. Банкам проще закрыть эту услугу и забыть о такой деятельности навсегда.

Кто-то может подумать, что это станет проблемой только для финансового рынка, потеряющего разработанный продукт. Что только наши продажи упадут, и больше никого это не коснется. Сразу отвечу – пострадают не только банки, но и энергетический рынок. Там ведь это обязательное требование — предоставление банковской гарантии. "Укрэнерго" без нее не заключает договоров о регулировании небалансов электрической энергии. Не будет гарантии – не будет договора. Многие процессы могут остановиться. Это как с автогражданкой по нашим ПДД: если у водителя нет полиса ОСАГО, он не имеет права выехать на дорогу (должен оставить автомобиль на стоянке) — иначе получит штраф.

Вокруг темы гарантий накручивается ситуация, звучат надуманные обвинения в адрес банка "Альянс" за гарантию ООО "Юнайтед Энерджи" перед ПАО "НЕК "Укрэнерго", нашу репутацию пытаются разрушить. Иногда кажется, что намеренно. видно, что люди, которые их озвучивают или мало понимают в таком инструменте как гарантия, или намеренно пытаются свалить все кучу и наградить "сенсаций" на ровном месте. и обществу в целом.

Еще в сентябре 2021 года Банк Альянс предоставил банковскую гарантию ООО "Юнайтед Энерджи" в соответствии с Правилами энергорынка и Законом Украины "О рынке электрической энергии". Это гарантия для обеспечения выполнения ООО "Юнайтед Энерджи" финансовых обязательств перед ПАО "НЭК "Укрэнерго" по договору о регулировании небалансов электрической энергии №1196-01024 от 18.07.2019 года, заключенном между ПАО "НЕК "Укрэнерго" и ООО "Юнайтед Энерджи".

Банковская гарантия такого типа имеет четкие стандарты и обязательна для договоров данного типа. Банк "Альянс" четко придерживается Правил энергорынка и действующего законодательства, которым отвечает составленный договор. Если бы это было не так, то гарантию точно не приняла (не признала) компания "Укрэнерго", как и другие гарантии, предоставляемые банком своим клиентам. Также были бы вопросы/меры со стороны нашего регулятора — Национального банка, который в последующие годы проверял банк. Однако ничего подобного не произошло.

Зато случились другие вещи. Участники договора (ООО "Юнайтед Энерджи" и ПАО "НЭК "Укрэнерго") нарушили условия договора гарантии, и Банк Альянс был вынужден отказать им в выплатах по данной гарантии.

Не знаю, кто и какие каналы после этого задействовал, но дальше детективы НАБУ начали активно создавать в публичном пространстве впечатление о том, что должностные лица банка якобы участвовали в заговоре, имевших место злоупотребления и государству якобы из-за нас был причинен ущерб. А официально квалифицировали действия "Альянс Банка" по ч.2 ст. 364-1 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Совершенно абсурдное предположение, особенно если внимательно прочитать договор банковской гарантии и сопоставить его с фактами. Не включать фантазию на тему экономических нормативов банка или что-нибудь другое, а просто пройтись по пунктам обязательств сторон. Этого достаточно.

Поскольку очевидны грубые нарушения ООО "Юнайтед Энерджи" и ПАО "НЕК "Укрэнерго" своих обязательств по договору.

Во-первых, компания "Укрэнерго" не применила, как имела, процедуру принудительного списания целевых средств со специальных счетов ООО "Юнайтед Энерджи", открытых в Сбербанке в сумме 1,3 миллиарда гривен. Поэтому ООО "Юнайтед Энерджи" смогло вывести деньги, полученные от потребителей электроэнергии на зарубежные счета. Хотя "Укрэнерго" должно было каждый день списывать и направлять средства на погашение задолженности за поставленную электроэнергию.

Во-вторых, представители "Укрэнерго" нарушили действующие правила энергорынка не применили к участнику рынка ООО "Юнайтед Энерджи" статус "Дефолтный" и продолжали поставлять должнику электроэнергию.

Это не предположение или версии, это факты, подтвержденные проверками "Укрэнерго" двумя уполномоченными органами - Госаудитслужбой и НКРЭКУ.

В-третьих, ПАО "НЭК "Укрэнерго" предъявило требования к банку уже после окончания срока действия банковской гарантии. Суммы требований "Укрэнерго" к банку не подтверждались и подлежали корректировке, что также не соответствовало условиям гарантии.

Не буду строить догадки на тему сговора или нарушений/ошибок госпредприятия "Укрэнерго". Не в моих повадках. А НАБУ, если там хотят взыскать ущерб, причиненный государству, следует найти ответственных лиц, ответственных за выполнение Закона об энергорынке и Правил рынка договора, и взыскать убыток с них. Кто нарушил договор, тот и должен за это отвечать.

Банк — не волшебный ящик, выдающий деньги независимо от выполнения/нарушения правил. Мы действуем четко по договору. Если он нарушается, то выплат по гарантии не будет. Это как кто бы застраховал свой дом и поджег его, а затем обвинял бы страховую компанию за отказ платить.

Уверен, что в такой ситуации никто не платил бы по гарантии. Ни "Банк Альянс", ни любой другой банк. Иначе были бы вопросы уже к профпригодности его руководства, на что точно обратил бы внимание регулятор. Но отметил в своем документе важность выполнения всех правил. Там все четко и однозначно изложено, процитирую:

"Банки-гаранты должны действовать в соответствии с требованиями законодательства Украины и обеспечить выполнение своих обязательств по предоставленной гарантии (уплатить средства), если полученное требование по гарантии оформлено должным образом и соответствует условиям гарантии (поступило на условиях и в сроки, предусмотренные гарантией)".

Повторяю - "соответствует условиям гарантии", чего, к сожалению, не было в данной истории.

Банку непросто работать, но мы отстаиваем свои права. И уверены в законности и прозрачности своей позиции. В мае 2023 года банк инициировал расследование уголовного производства по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса в части возможных мошеннических действий со стороны представителей ООО "Юнайтед Энерджи", нанесших банку ущерб в особо крупном размере. Прокурор Офиса генерального прокурора своим постановлением от 19 мая 2023 года признал АО "Банк Альянс" потерпевшим. Это официальный факт, а не выдумки и догадки. В настоящее время расследование продолжается.

Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд рассматривает дело по иску ПАО "НЕК "Укрэнерго" к АО "Банк Альянс". Слушания продолжаются и решения пока нет, поэтому советовал бы дождаться его появления, детективам НАБУ в том числе. Также отмечу, что Банк имеет упорные намерения защищать свои законные права и репутацию не только в Украине, но и в европейских судах.

Ущерб рынку банковских гарантий уже нанесен — желающих заниматься этим видом деятельности становится меньше, особенно в энергетическом сегменте. Но если банки будут наказывать за соблюдение законодательства и не покрытие злоупотреблений и нарушений условий договоров, то их вообще не останется.