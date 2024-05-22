Як нелегальні онлайн-казино в Україні уникають сплати податків

Все більше українців спускають в онлайн-казино значні суми. Як результат, доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн, згідно з дослідженням Опендатабот.

При цьому загальний обсяг перерахованих індустрією податків минулого року також зріс й становив 10,4 млрд грн. Але легальні гравці – лише одна сторона медалі. Нелегальні казино, які не платять податків, можуть мати співмірний, якщо не більший обсяг.

У 2023 році держава спробувала навести порядок на ринку азартних ігор, покаравши банки та компанії, які займалися міскодингом – маскуванням платежів на користь онлайн казино для уникнення сплати податків. Після цього справді провести платіж на користь онлайн-казино по MCC коду відмінному від 7995 стало неможливо.

Але на допомогу прийшли інші схеми, наприклад переказу з картки на картку.

В цьому випадку онлайн-казино контролює велику кількість карток фізичних осіб, на які гравці перераховують платежі для поповнення свого ігрового рахунку. З цих же карток потім і виводяться кошти у зворотному напрямку.

Менша зручність такого платежу компенсується відсутністю необхідності платити податки. Утім схема працює за умови, коли комерційні банки та їх регулятор не бачать підозрілих операцій на десятки мільярдів. Або не хочуть бачити.

Як це працює

Оскільки мова йде навіть не про "сірий" ринок, а про злісне ухиляння від сплати податків, описи подібних схем не знайти. Але можна піти зі сторони гравця і спробувати поповнити ігровий рахунок.

Для цього обираємо перший ліпший ресурс https://stawkibet.io. Складно не помітити зовнішню схожість дизайну ресурсу із Parimatch, діяльність якого заблокували санкції РНБО. Чи є цей конкретний сайт реінкарнацією того самого Parimatch, чи це хтось інший копіює сильного конкурента, сказати складно. Як мінімум, ЗМІ повідомляли про продовження роботи казино попри санкції і без ліцензії. Для роботи цього чи подібного казино життєвоважливою є не ліцензія, а можливість вільно приймати гроші з лудоманів та переказувати їх.

Отже, переходимо в розділ поповнення, де нам дається великий вибір варіантів.

Криптовалюта, звісно дає можливості уникнути будь-яких заборон і санкцій, адже лежить за межами українського та й будь-якого іншого регулювання. Утім, пересічному гравцю поповняти таким чином свій ігровий рахунок не завжди є зручно. Все ж коли ми говоримо про епідемію лудоманії, цільовою аудиторією є масовий гравець.

Обираємо варіант переказу на картку. Це одна із найпростіших фінансових операцій, з якою стикався напевно кожен. Нас попереджають, що реквізити картки, на яку робимо поповнення, зберігати не потрібно – вони постійно змінюються.

Цього разу нам пропонують переказати гроші Ахмету Расимовичу Рустемову.

Робимо ще кілька спроб. Змінюються картки для поповнення та імена на них. Цегельний Богдан, Статнік Ганна. Не змінюється лише перші шість цифр номера картки 516780. В цьому коді зашифрована інформація про банк, який видав картку.

Швидкий пошук показує, що ці картки були випущені державним Ощадбанком. Дебіт Голд.

Перехід нелегальної ігорки у великі банки – неминучий. Оскільки подібні операції там простіше приховати. Мільйоні обороти у невеличкому Айбоксбанку помітні неозброєним оком, а у великому Ощаді якийсь час можна й не помітити.

З іншого боку, ми витратили не більше десяти хвилин на пошуки і використовували лише відкриті дані, а вже бачимо закономірність. Схожі номера карток, статус Gold. За бажанням, перевірка Нацбанку могла б позадавати кілька питань, в тому числі стосовно нетипово високих оборотів (які скоріш за все, є).

Пробуємо інший варіант – переказ на картку Visa. Потрапляємо вже в інше платіжне меню. Тут ми, на жаль не можемо познайомитися із людиною, якій переказуємо кошти, є лише номер картки, на яку просять здійснити переказ.

Перевіряємо BIN код 432334. Цим банком виявляється А-банк. Після націоналізації Приватбанку, цей банк був ледь не його частиною. Через додаток банку дізнаємося ім’я Артема Мосензова, який погодився надати свою картку для ігорного бізнесу.

Потурбувалися нелегальні казино і про лудоманів і у Польщі. Там для українців доступна опція поповнення ігрового рахунку через надзвичайно популярну в країні систему Blik.

Але на відміну від схем в Україні, польський механізм передбачає покупку гравцем стейблкоїна USDT і поповнення ним свого ігрового рахунку. Мабуть польський Комісія нагляд за банками не допустила б такого розгулу p2p переказів, як це толерує НБУ.

Онлайн казино є нелегальним як з погляду українського законодавства, так і з погляду польського. І не виключено, що такі схеми на території нашого західного сусіда набриднуть полякам і ми можемо отримати новий скандал у двосторонніх відносинах.



Поки готувався матеріал, наведений вище сайт перестав відкриватися. Це — типова історія для цього ринку, на кожний закритий сайт досить швидко з'являється новий з тим самим функціоналом. От і зараз непрацююче посилання переводить на інший, дуже подібний ресурс.

Сайт https://dude2bet.com – також схожий на одне із дзеркал забороненого в Україні Parimatch. Доступ до цих сайтів періодично блокується, як це сталося нещодавно із https://stawkibet.io/, але казино встигають робити нові дзеркала.

Для більш просунутих користувачів сайти доступні через VPN, адже вони залишаються незаблокованими в інших країнах. Проте для більшості користувачів варіантом є встановлення додатка (доступний на Android).Поки Україна не може заблокувати скачування цих додатків на своїй території. Додатки роблять можливим грати в казино попри заборони.

Сайти https://dude2bet.com і https://stawkibet.io/ не відрізняються поміж собою

Поповнення на сайті dude2bet.com аналогічне stawkibet.io, але без варіанту поповнення в польській системі Blik.

Так само, тут нам пропонують зробити поповнення на картка Ощадбанку.

Користувачу доступно декілька мов, що натякає на ринки, де таке поповнення працює.

Цього разу нас спрямували в Банк Альянс. Пробуємо ще раз, на більшу суму – картка Юнекс банк.

Як це відслідкувати

В Україні понад 51 млн активних платіжних карт. Це означає що за ними відбувається хоча б одна видаткова операція протягом останнього місяця. За місяць українці проводять переказів з картки на картку на понад 100 млрд грн.

Виловити в цьому потоці операції нелегальних казино, непросто. Тим більше, якщо є шанс зашкодити зборам волонтерів, на збори яких припадає немало із згаданих переказів.

Але можна піти й іншим шляхом. Наприклад, цікавим виявився кейс А-Банку. Часто казино вказують саме картки цього банку як реквізити для поповнення ігрового рахунку. Згідно з офіційною статистикою, за два роки повномасштабної війни банк наростив кількість активних карток на 68%. При тому загальна кількість карток зросла лише на 7%. Для порівняння, Приватбанк виріс на 6%.

В цілому ж, можна резюмувати, що механізм поповнення ігрових рахунків нелегальних казино через p2p перекази з карток українських банків працюють попри заборону сайтів. Казино постійно на крок попереду і встигають створювати нові сайти швидше, ніж держава намагається їх закривати.

Мобільний додаток дає доступ до гри попри всі заборони, хоч і працює лише на Android. Для поповнення ігрових рахунків й виведення коштів використовуються платіжні картки різних банків – як лідерів ринку як Ощад, так невеликих банків як Юнекс.

В цій картині банківський нагляд виглядає найслабше, оскільки казино не відчувають реального опору зі сторони НБУ. Якщо сайти хоча б забороняють, плануються чи відбуваються переговори щодо блокування мобільних додатків, то в плані p2p переказів цього поки немає.