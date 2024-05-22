Как нелегальные онлайн-казино в Украине избегают уплаты налогов

Все больше украинцев спускают в онлайн-казино значительные суммы. Как результат, доходы лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросли в 28 раз – до 54,9 млрд грн, согласно исследованию Опендатабот.

При этом общий объем перечисленных индустрией налогов в прошлом году также возрос и составил 10,4 млрд. грн. Но легальные игроки – только одна сторона медали. Нелегальные казино, не платящие налоги, могут иметь соразмерный, если не больший объем.

В 2023 году государство попыталось навести порядок на рынке азартных игр, наказав банки и компании, занимавшиеся мискодингом – маскировкой платежей в пользу онлайн казино во избежание уплаты налогов. После этого действительно провести платеж в пользу онлайн-казино по MCC коду отличному от 7995 стало невозможно.

Но на помощь пришли другие схемы, например перевода с карты на карту.

В этом случае онлайн-казино контролирует большое количество карт физических лиц, на которые игроки перечисляют платежи для пополнения своего игрового счета. С этих же карточек потом и выводятся средства в обратном направлении.

Меньшее удобство такого платежа компенсируется отсутствием необходимости платить налоги. Впрочем, схема работает при условии, когда коммерческие банки и их регулятор не видят подозрительных операций на десятки миллиардов. Или не хотят замечать.

Как это работает

Поскольку речь идет даже не о "сером" рынке, а о злостном уклонении от уплаты налогов, описания подобных схем не найти. Но можно зайти со стороны игрока и попытаться пополнить игровой счет.

Для этого выбираем первый попавшийся ресурс https://stawkibet.io. Сложно не заметить внешнее сходство дизайна ресурса Parimatch, деятельность которого заблокировали санкции СНБО. Является ли этот конкретный сайт реинкарнацией того же Parimatch, или это кто-то другой копирует сильного конкурента, сказать сложно. Как минимум, СМИ сообщали о продолжении работы казино, несмотря на санкции и без лицензии. Для работы этого или подобного казино жизненно важна не лицензия, а возможность свободно принимать деньги от лудоманов и переводить их.

Итак, переходим в раздел пополнения, где нам дается большой выбор вариантов.

Криптовалюта, конечно, позволяет избежать любых запретов и санкций, ведь лежит за пределами украинского и любого другого регулирования. Впрочем, рядовому игроку пополнить таким образом свой игровой счет не всегда удобно. Все же, когда мы говорим об эпидемии лудомании, целевой аудиторией является массовый игрок.

Выбираем вариант перевода на карту. Это одна из самых простых финансовых операций, с которой сталкивался наверняка каждый. Нас предупреждают, что реквизиты карты, на которую производим пополнение, хранить не нужно – они постоянно меняются.

В этот раз нам предлагают перевести деньги Ахмету Расимовичу Рустемову.

Делаем еще несколько попыток. Изменяются карты для пополнения и имена на них. Цегельный Богдан, Статник Анна. Не меняется только первые шесть цифр номера карты 516780. В этом коде зашифрована информация о банке, который выдал карту.

Быстрый поиск показывает, что эти карты были выпущены государственным Ощадбанком. Дебит Голд.

Переход нелегальной игорки в крупные банки – неизбежен. Поскольку подобные операции там проще скрыть. Миллионные обороты в небольшом Айбоксбанке заметны невооруженным глазом, а в большой Ощаде некоторое время можно и не заметить.

С другой стороны, мы потратили не больше десяти минут на поиски и использовали только открытые данные, а уже видим закономерность. Похожие номера карт, статус Gold. По желанию, проверка Нацбанка могла бы задать несколько вопросов, в том числе по нетипично высоким оборотам (которые, скорее всего, есть).

Пробуем другой вариант – перевод на карту Visa. Попадаем уже в другое платежное меню. Здесь мы, к сожалению, не можем познакомиться с человеком, которому переводим средства, есть только номер карточки, на которую просят осуществить перевод.

Проверяем BIN код 432334. Этим банком оказывается А-банк. После национализации ПриватБанка, этот банк был едва ли не его частью. Через приложение банка узнаем имя Артема Мосензова, согласившегося предоставить свою карточку для игорного бизнеса.

Побеспокоились нелегальные казино и о лудоманах и в Польше. Там для украинцев доступна опция пополнения игрового счета через очень популярную в стране систему Blik.

Но в отличие от схем в Украине польский механизм предполагает покупку игроком стейблкоина USDT и пополнение им своего игрового счета. Видимо, польский Комиссия надзор за банками не допустила бы такого разгула p2p переводов, как это толерует НБУ.

Онлайн-казино нелегально как с точки зрения украинского законодательства, так и с точки зрения польского. И не исключено, что такие схемы на территории западного соседа надоедят полякам, и мы можем получить новый скандал в двусторонних отношениях.



Пока готовился материал, приведенный выше сайт перестал открываться. Это типичная история для этого рынка, на каждый закрытый сайт довольно быстро появляется новый с тем же функционалом. Вот и сейчас неработающая ссылка переводит на другой, очень подобный ресурс.

Сайт https://dude2bet.com – также похож на одно из зеркал запрещенного в Украине Parimatch. Доступ к этим сайтам периодически блокируется, как это произошло с https://stawkibet.io/, но казино успевают делать новые зеркала.

Для более продвинутых пользователей сайты доступны через VPN, потому что они остаются незаблокированными в других странах. Однако для большинства пользователей вариантом является установка приложения (доступно на Android). Пока Украина не может заблокировать скачивание этих приложений на своей территории. Приложения делают возможным играть в казино, несмотря на запреты.

Сайты https://dude2bet.com и https://stawkibet.io/ не отличаются друг от друга

Пополнение на сайте dude2bet.com аналогично stawkibet.io, но без варианта пополнения в польской системе Blik.

Так же, здесь нам предлагают произвести пополнение на карту Ощадбанка.

Пользователю доступно несколько языков, намекающих на рынки, где такое пополнение работает.

В этот раз нас направили в Банк Альянс. Пробуем еще раз, на большую сумму – карта Юнекс банк.

Как это отследить

В Украине более 51 млн активных платежных карт. Это означает, что за ними происходит хотя бы одна расходная операция в течение последнего месяца. За месяц украинцы проводят переводы с карты на карточку более чем на 100 млрд грн.

Выловить в этом потоке операции нелегальных казино, непросто. Тем более, если есть шанс нанести ущерб собранию волонтеров, на собрание которых приходится немало из упомянутых переводов.

Но можно пойти и другим путём. К примеру, интересным оказался кейс А-Банка. Часто казино указывают именно карты этого банка как реквизиты для пополнения игрового счета. Согласно официальной статистике, за два года полномасштабной войны банк нарастил количество активных карточек на 68%. При этом общее количество карт выросло всего на 7%. Для сравнения, ПриватБанк вырос на 6%.

В целом же, можно резюмировать, что механизм пополнения игровых счетов нелегальных казино через p2p переводы с карт украинских банков работают несмотря на запрет сайтов. Казино постоянно на шаг впереди и успевают создавать новые сайты быстрее, чем государство пытается закрывать их.

Мобильное приложение дает доступ к игре на все запреты, хотя и работает только на Android. Для пополнения игровых счетов и вывода средств используются платежные карты разных банков – как лидеров рынка как Ощадбанк, так и небольших банков как Юнекс.

В этой картине банковский надзор выглядит слабее всего, поскольку казино не ощущают реального сопротивления со стороны НБУ. Если сайты хотя бы запрещают, планируются или проходят переговоры по блокировке мобильных приложений, то в плане p2p переводов этого пока нет.