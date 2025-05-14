Як митна реформа ЄС вплине на e-commerce

Про нові правила електронної торгівлі після митної реформи ЕС – в колонці керівниці практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віти Мірошниченко.

Глобалізація та розвиток цифрових технологій виводять електронну торгівлю товарами на інший міжнародний рівень. Якщо у 2014 році до ЄС доставлялося менше ніж 250 мільйонів відправлень електронної комерції, то вже у 2021 році цей показник збільшився майже втричі, сягнувши близько 750 мільйонів, за даними Євростату. У 2023 році митні органи ЄС обробили понад 2,6 мільярда імпортованих товарів, значну частину яких становили товари з низькою митною вартістю (до 150 Євро).

Прогнозується, що до 2029 року обсяг транскордонних онлайн-покупок перевищить 5 мільярдів на рік. Паралельно з цим, швидкий розвиток технологій та бізнес-моделей ставить перед митними органами нові виклики, адже споживачі очікують швидкої доставки товарів, незалежно від їхнього походження.

Втім, така тенденція має і зворотний бік медалі: разом зі зростанням обсягів торгівлі збільшується і кількість митних порушень, наприклад, заниження митної вартості, неправильна класифікація товару та штучний поділ відправлень. Хоча точних даних про обсяги втрачених доходів чи масштаби неправдивих відомостей у митних деклараціях немає, загальноприйнято, що ці проблеми мали значний вплив на рішення європейських регуляторів до зміни підходів та правил гри.

За певних умов ЄС застосовує звільнення від мита для імпорту відправлень із вартістю, що не перевищує 150 євро, так званий застосування обмеження de minimis. Це означає, що для відправлень нижче цього порогу мито не сплачується, а стягується лише ПДВ. Хоча це не було його первинною метою, встановлення de minimis для багатьох стало слугувати стимулом для різних видів порушень,

У липні 2021 року в рамках впровадження EU VAT e-commerce package було створено Import One-Stop Shop (IOSS), який застосовується для сплати ПДВ іноземними продавцями при продажу споживачу в ЄС, а відправлення звільняються від ПДВ при імпорті.

На практиці, якщо продаж товарів споживачам ЄС здійснюється через онлайн платформу , то ії продавець несе відповідальність за сплату ПДВ як "визнаний постачальник", і в результаті, ПДВ сплачується безпосередньо платформою. За даними Європейської комісії, за перший рік роботи IOSS, з липня 2021 по червень 2022 року, 76% дистанційних продажів імпортованих товарів було зареєстровано через IOSS.

До запуску IOSS і визначення терміну "визнаний постачальник" ПДВ при імпорті сплачувався лише для відправлень вартістю понад 22 євро — до цього порогу діяло звільнення від ПДВ. Введення IOSS значно зменшило масштаби заниження митної вартості для відправлень до 150 євро.

Варто зазначити, що такі відправлення також не підлягають заборонам і обмеженням, можуть імпортуватися з використанням скороченого набору даних для подання митної декларації відправлень низької вартості (Н7). Однак така спрощена процедура декларування не вирішила проблем з доступністю даних для управління ризиками та контролю.

Наразі Євросоюз розглядає кілька ініціатив, які можуть вплинути на митні процеси для електронної комерції та змусити чимало компаній переглянути свою бізнес модель для дотримання нових вимог. Серед заходів, які розглядаються для митного регулювання електронної комерції з третіх країн, є напрацьовані рішення, що дозволяють застосовувати гнучкіший ризик-орієнтований підхід, а також запроваджують ширші адміністративні механізми. Крім того, вони покращують співпрацю між митними адміністраціями, логістичними провайдерами та платформами електронної комерції.

Встановлення порогу для електронної комерції

Щоб заходи, встановлені для регулювання та сприяння імпорту електронної комерції, не можна було легко обійти чи широко використовувати для інших транзакцій, пропонується встановити поріг вартості у €1 000 на онлайн-покупки але дискусійним є період/обсяг операцій за які може застосовуватися цей ліміт

Скасування митного de minimis

Фактично, de minimis стимулює заниження вартості та штучний поділ відправлень, що негативно впливає на рівні умови гри між трейдерами поза ЄС. Історичне обґрунтування de minimis полягало в тому, що адміністративне навантаження та витрати на збір перевищували зібрані доходи. Скасування цього обмеження означатиме, що мито стане обов’язковим до сплати для відправлень низької вартості, тому цей підхід до декларування слід переглянути.

Впровадження положення про визнаного імпортера (deemed importer)

Значною проблемою з імпортом відправлень електронної комерції є низька якість і точність даних, що зазвичай надаються сторонами, які беруть участь лише у доставці та не активно залучені до продажу товарів. Фактичні продавці товарів майже не беруть участі у процесі імпорту.

Впровадження для IOSS положення "визнаного постачальника" для цілей ПДВ позитивно вплинуло на проблему заниження вартості для відправлень у межах IOSS.

Шляхом впровадження положення "визнаний імпортер" на платформу буде покладено відповідальність за сплату митних платежів і зборів, а також за застосування заходів нетарифного регулювання. Щоб їхня відповідальність ділилася з продавцем, необхідно, щоб він був ідентифікований митними органами за принципом «знай свого клієнта» (KYC - know your client). Так, платформи матимуть можливість звільнитися від претензій, якщо вони зможуть довести, що діяли добросовісно нарахували та сплатили правильну суму мита, а також провели всі необхідні перевірки для забезпечення правильності даних. У такому разі єдиною відповідальною стороною буде продавець.

Впровадження спрощеної класифікації

Такий принцип вже діє в Канаді та наразі розглядається в ЄС - чотири варіанти класифікації, кожен із своєю ставкою мита, яку можна застосовувати для імпорту електронної комерції. При застосуванні спрощеної класифікації митні органи більше не зможуть використовувати “класичні” коди товарів, надані в деклараціях. Тим не менш, товари, на які діють заборони та обмеження, не будуть включені до цієї опції спрощення, за умови, що застосована процедура імпорту дозволятиме надавати деталізовані дані про товари для належного управління та таргетування ризиків.

Реєстрація для застосування Import One-Stop Shop

Ця реєстрація запровадить обов’язкову партнерську програму з продавцями для використання IOSS, яка буде доступна лише зареєстрованим користувачам. Така реєстрація продавців у ЄС та контроль за нетарифними заходами регулювання, які можуть застосовуватися до товарів, призначених для розміщення на ринку ЄС, дозволять ідентифікувати продавця та, за необхідності, відповідальну особу в ЄС.

Єдиний пункт доступу до IOSS

Ця концепція передбачатиме розробку єдиної деклараційної системи ЄС, що замінить різні національні системи для контролю відправлень електронної комерції, яка вимагатиме подання лише однієї декларації замість усіх поточних. При цьому це здійснюватиметься заздалегідь до прибуття товарів до ЄС, а мито та податки будуть сплачуватися або забезпечуватимуться заздалегідь декларантом.

Єдиний потік даних (Data Pipeline)

Замість необхідності подавати кілька декларацій у різний час, Data Pipeline дозволить надавати дані протягом усього ланцюга постачання до захищеної платформи, які будуть валідовані як митна декларація. Таким чином, це замінить усі поточні декларації, а також звіти які необхідно подавати при використанні IOSS.

Відповідальність за початок цього процесу може лежати на продавці товарів або на "визнаному імпортері", які повинні бути зареєстровані в системі. Сторона розпочне процес, завантажуючи транзакцію до “єдиного потоку даних”, створюючи таким чином ідентифікатор транзакції. Виконання транзакції через цю систему вимагатиме від ініціатора повної відповідальності за всі мита, податки та інші зобов’язання, що виникають унаслідок продажу та фактично сплачені під час оформлення замовлення. Кожна сторона, залучена до транзакції від продавця до останнього перевізника, матиме можливість внести свою інформацію (наприклад, постачальники платежів можуть підтвердити сплачену суму). Якщо протягом ланцюга постачання буде надано недостатньо даних, транзакція буде відхилена, і відправлення стане підлягати стандартному процесу митного оформлення.

Для реалізації цих амбітних планів Комісією ЄС визначено запровадити більшість цих рішень протягом 2028 року, але, за оцінками експертів, деякі з них, як-от запуск Data Pipeline, можуть потребувати складніших юридичних змін та довшого часу на впровадження. Втім, бізнесу, який працює у сфері електронної комерції, слід використати цей час з користю та почати готуватися до змін вже зараз.

Що це означатиме для України? Як і інші країни-кандидати, які прагнуть вступу до ЄС повинні будуть гармонізувати свої митні правила з оновленим Митним кодексом Союзу (UCC) та законодавством ЄС по ПДВ, щоб забезпечити безперебійну торгівлю з Єдиним ринком.