Как таможенная реформа ЕС повлияет на e-commerce

О новых правилах электронной торговли после таможенной реформы ЕС - в колонке руководителя практики таможенного регулирования и международной торговли PwC в Украине Виты Мирошниченко.

Глобализация и развитие цифровых технологий выводят электронную торговлю товарами на другой международный уровень. Если в 2014 году в ЕС доставлялось менее 250 миллионов отправлений электронной коммерции, то уже в 2021 году этот показатель увеличился почти втрое, достигнув около 750 миллионов, по данным Евростата. В 2023 году таможенные органы ЕС обработали более 2,6 миллиарда импортируемых товаров, значительную часть которых составляли товары с низкой таможенной стоимостью (до 150 евро).

Прогнозируется, что к 2029 году объем трансграничных онлайн-покупок превысит 5 миллиардов в год. Параллельно с этим, быстрое развитие технологий и бизнес-моделей ставит перед таможенными органами новые вызовы, ведь потребители ожидают быстрой доставки товаров, независимо от их происхождения.

Впрочем, такая тенденция имеет и обратную сторону медали: вместе с ростом объемов торговли увеличивается и количество таможенных нарушений, например, занижение таможенной стоимости, неправильная классификация товара и искусственное разделение отправлений. Хотя точных данных об объемах потерянных доходов или масштабах ложных сведений в таможенных декларациях нет, общепринято, что эти проблемы оказали значительное влияние на решение европейских регуляторов к изменению подходов и правил игры.

При определенных условиях ЕС применяет освобождение от пошлины для импорта отправлений со стоимостью, не превышающей 150 евро, так называемое применение ограничения de minimis. Это означает, что для отправлений ниже этого порога пошлина не уплачивается, а взимается только НДС. Хотя это не было его первоначальной целью, установление de minimis для многих стало служить стимулом для различных видов нарушений,

В июле 2021 года в рамках внедрения EU VAT e-commerce package был создан Import One-Stop Shop (IOSS), который применяется для уплаты НДС иностранными продавцами при продаже потребителю в ЕС, а отправления освобождаются от НДС при импорте.

На практике, если продажа товаров потребителям ЕС осуществляется через онлайн платформу, то ее продавец несет ответственность за уплату НДС как "признанный поставщик", и в результате, НДС уплачивается непосредственно платформой. По данным Европейской комиссии, за первый год работы IOSS, с июля 2021 по июнь 2022 года, 76% дистанционных продаж импортируемых товаров было зарегистрировано через IOSS.

До запуска IOSS и определения термина "признанный поставщик" НДС при импорте уплачивался только для отправлений стоимостью более 22 евро - до этого порога действовало освобождение от НДС. Введение IOSS значительно уменьшило масштабы занижения таможенной стоимости для отправлений до 150 евро.

Стоит отметить, что такие отправления также не подлежат запретам и ограничениям, могут импортироваться с использованием сокращенного набора данных для подачи таможенной декларации отправлений низкой стоимости (Н7). Однако такая упрощенная процедура декларирования не решила проблем с доступностью данных для управления рисками и контроля.

Сейчас Евросоюз рассматривает несколько инициатив, которые могут повлиять на таможенные процессы для электронной коммерции и заставить многие компании пересмотреть свою бизнес модель для соблюдения новых требований. Среди мер, которые рассматриваются для таможенного регулирования электронной коммерции из третьих стран, есть наработанные решения, позволяющие применять более гибкий риск-ориентированный подход, а также вводят широкие административные механизмы. Кроме того, они улучшают сотрудничество между таможенными администрациями, логистическими провайдерами и платформами электронной коммерции.

Установление порога для электронной коммерции

Чтобы меры, установленные для регулирования и содействия импорту электронной коммерции, нельзя было легко обойти или широко использовать для других транзакций, предлагается установить порог стоимости в € 1 000 на онлайн-покупки, но дискуссионным является период / объем операций за которые может применяться этот лимит

Отмена таможенного de minimis

Фактически, de minimis стимулирует занижение стоимости и искусственное разделение отправлений, что негативно влияет на равные условия игры между трейдерами вне ЕС. Историческое обоснование de minimis заключалось в том, что административная нагрузка и расходы на сбор превышали собранные доходы. Отмена этого ограничения будет означать, что пошлина станет обязательной к уплате для отправлений низкой стоимости, поэтому этот подход к декларированию следует пересмотреть.

Внедрение положения о признанном импортере (deemed importer)

Значительной проблемой с импортом отправлений электронной коммерции является низкое качество и точность данных, обычно предоставляемых сторонами, которые участвуют только в доставке и не активно вовлечены в продажу товаров. Фактические продавцы товаров почти не участвуют в процессе импорта.

Введение для IOSS положения "признанного поставщика" для целей НДС положительно повлияло на проблему занижения стоимости для отправлений в рамках IOSS.

Путем внедрения положения "признанный импортер" на платформу будет возложена ответственность за уплату таможенных платежей и сборов, а также за применение мер нетарифного регулирования. Чтобы их ответственность делилась с продавцом, необходимо, чтобы он был идентифицирован таможенными органами по принципу "знай своего клиента" (KYC - know your client). Так, платформы будут иметь возможность освободиться от претензий, если они смогут доказать, что действовали добросовестно, начислили и уплатили правильную сумму пошлины, а также провели все необходимые проверки для обеспечения правильности данных. В таком случае единственной ответственной стороной будет продавец.

Внедрение упрощенной классификации

Такой принцип уже действует в Канаде и сейчас рассматривается в ЕС - четыре варианта классификации, каждый со своей ставкой пошлины, которую можно применять для импорта электронной коммерции. При применении упрощенной классификации таможенные органы больше не смогут использовать "классические" коды товаров, предоставленные в декларациях. Тем не менее, товары, на которые действуют запреты и ограничения, не будут включены в эту опцию упрощения, при условии, что примененная процедура импорта позволит предоставлять детализированные данные о товарах для надлежащего управления и таргетирования рисков.

Регистрация для применения Import One-Stop Shop

Эта регистрация введет обязательную партнерскую программу с продавцами для использования IOSS, которая будет доступна только зарегистрированным пользователям. Такая регистрация продавцов в ЕС и контроль за нетарифными мерами регулирования, которые могут применяться к товарам, предназначенным для размещения на рынке ЕС, позволят идентифицировать продавца и, при необходимости, ответственное лицо в ЕС.

Единый пункт доступа к IOSS

Эта концепция будет предусматривать разработку единой декларационной системы ЕС, которая заменит различные национальные системы для контроля отправлений электронной коммерции, которая потребует представления только одной декларации вместо всех текущих. При этом это будет осуществляться заранее до прибытия товаров в ЕС, а пошлины и налоги будут уплачиваться или обеспечиваться заранее декларантом.

Единый поток данных (Data Pipeline)

Вместо необходимости подавать несколько деклараций в разное время, Data Pipeline позволит предоставлять данные в течение всей цепи поставок в защищенную платформу, которые будут валидированы как таможенная декларация. Таким образом, это заменит все текущие декларации, а также отчеты которые необходимо подавать при использовании IOSS.

Ответственность за начало этого процесса может лежать на продавце товаров или на "признанном импортере", которые должны быть зарегистрированы в системе. Сторона начнет процесс, загружая транзакцию в "единый поток данных", создавая таким образом идентификатор транзакции. Выполнение транзакции через эту систему потребует от инициатора полной ответственности за все пошлины, налоги и другие обязательства, возникающие в результате продажи и фактически уплаченные при оформлении заказа. Каждая сторона, вовлеченная в транзакцию от продавца до последнего перевозчика, будет иметь возможность внести свою информацию (например, поставщики платежей могут подтвердить уплаченную сумму). Если в течение цепи поставки будет предоставлено недостаточно данных, транзакция будет отклонена, и отправление станет подлежать стандартному процессу таможенного оформления.

Для реализации этих амбициозных планов Комиссией ЕС определено ввести большинство этих решений в течение 2028 года, но, по оценкам экспертов, некоторые из них, например запуск Data Pipeline, могут потребовать более сложных юридических изменений и более длительного времени на внедрение. Впрочем, бизнесу, который работает в сфере электронной коммерции, следует использовать это время с пользой и начать готовиться к изменениям уже сейчас.

Что это будет означать для Украины? Как и другие страны-кандидаты, которые стремятся к вступлению в ЕС должны будут гармонизировать свои таможенные правила с обновленным Таможенным кодексом Союза (UCC) и законодательством ЕС по НДС, чтобы обеспечить бесперебойную торговлю с Единым рынком.