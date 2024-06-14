Як фінансові організації допомагають Україні в умовах війни

Доступ до фінансів або, як бізнесу отримати кошти від міжнародних фінансових інституцій

Міжнародні фінансові організації посіли провідне місце в Україні серед установ, які здійснюють серйозну фінансову підтримку і надають технічну допомогу.

Наразі одним із найбільших кредиторів з провідних МФО в Україні є Світовий банк, який з початку повномасштабного російського вторгнення зміг мобілізувати міжнародних партнерів та допоміг отримати Україні майже 20 млрд дол. США, а також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який вже надав приватному сектору понад $1,7 млрд.

У 2023 році ЄБРР надав Україні рекордні 2,1 млрд євро. Крім того, наприкінці минулого року Європейський банк підвищив акціонерний капітал на проєкти в Україні до 4 млрд євро.

Зараз акцент в роботі ЄБРР в Україні здійснюється на реалізацію проєктів з посилення енергетичної безпеки, відновлення критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, а також розвитку торгівлі. Окрему увагу міжнародні фінансові організації, зокрема ЄБРР, приділяють програмам risk sharing, які створюють додаткові гарантії для впровадження як інвестиційних проєктів, так і проєктів щодо поповнення обігових коштів.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з березня 2022 року надав 1,7 млрд євро, зокрема через кредитні лінії та гарантії нових позик малому та середньому бізнесу (МСБ). Основна увага ЄІБ сфокусована на проєкти в сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості, транспортній сфері.

Співпраця Укрексімбанку з МФО

Укрексімбанк впроваджує спільні з міжнародними фінансовими організаціями цільові програми, які дозволяють українському бізнесу залучати кошти на більш вигідних умовах, ніж пропонує ринок. За 25 років співпраці з МФО Банк напрацював унікальну експертизу, яка необхідна для розуміння та виконання вимог МФО позичальниками. Завдяки фінансовій та консультаційній підтримці Укрексімбанку український бізнес продовжує отримувати дефіцитні на ринку довгострокові кредити, як для фінансування інвестиційних проєктів, так і на поповнення обігових коштів.

Протягом 2022-2023 років в рамках спільних з МФО Програм Укрексімбанком було реалізовано понад 200 кредитних проєктів загальним обсягом фінансування понад еквівалент 220 млн дол. США або майже 9 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2024 року Укрексімбанк є лідером з адміністрування коштів від МФО (9,75 млрд грн). Крім того, більш як 550 млн дол. США залучено Банком фінансування МФО за останні 5 років.

Успішні кейси співпраці

ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт" — материнська компанія, що володіє та управляє інфраструктурними та виробничими активами групи компаній торговельної марки «Вілія». Заснована у 2001 році.

Група компаній ТМ "Вілія" включає низку підрозділів Волинської, Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, що успішно працюють в різних сферах агровиробництва. Земельний банк компанії становить понад 52 тисячі га.

Коштом партнерської програми банку з МБРР, Укрексімбанк надав компанії довгострокове фінансування обігового капіталу трейдингового напряму.

Ще одним прикладом підтримки банком розвитку бізнесу є кредитування лідера з виробництва високоякісних продуктів тваринництва ТОВ "Агро Овен". Компанія входить до топ-10 виробників продукції птахівництва в Україні, топ-3 найбільших експортерів продукції птахівництва в Україні.

Банк надав фінансування ТОВ "Агро Овен" на поповнення обігового капіталу для забезпечення безперебійної операційної діяльності та на придбання обладнання.

EXIM Trade Pro – зручна платформа для бізнесу

В березні 2024 року для посилення знань серед українських експортерів та імпортерів державний Укрексімбанк створив Платформу EximTradePro, яка спрямована на спрощення доступу підприємств до зручних, вигідних та ефективних інструментів торговельного фінансування.

Завдячуючи платформі пришвидшується обмін інформацію із банком, надаються фахові інтерактивні консультації й підбирається оптимальний інструментарій фінансування. Усе це сприяє інтеграції українських підприємств до динамічного світу міжнародної торгівлі.