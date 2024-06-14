Как финансовые организации помогают Украине в условиях войны

Доступ к финансам или, как бизнесу получить средства от международных финансовых институтов

Международные финансовые организации заняли ведущее место в Украине среди учреждений, которые оказывают серьезную финансовую поддержку и оказывают техническую помощь.

В настоящее время одним из крупнейших кредиторов ведущих МФО в Украине является Всемирный банк, который с начала полномасштабного российского вторжения смог мобилизовать международных партнеров и помог получить Украине почти 20 млрд дол. США, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), уже предоставивший частному сектору более $1,7 млрд.

В 2023 году ЕБРР предоставил Украине рекордные 2,1 млрд евро. Кроме того, в конце прошлого года Европейский банк повысил акционерный капитал на проекты в Украине до 4 млрд. евро.

В настоящее время акцент в работе ЕБРР в Украине осуществляется на реализацию проектов по усилению энергетической безопасности, восстановлению критической инфраструктуры, продовольственной безопасности, а также развитию торговли. Отдельное внимание международные финансовые организации, в частности ЕБРР, уделяют программам risk sharing, создающим дополнительные гарантии для внедрения как инвестиционных, так и проектов по пополнению оборотных средств.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) с марта 2022 года выделил 1,7 млрд евро, в том числе через кредитные линии и гарантии новых займов малому и среднему бизнесу (МПБ). Основное внимание ЕИБ сфокусировано на проектах в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспортной сфере.

Сотрудничество Укрэксимбанка с МФО

Укрэксимбанк внедряет совместные с международными финансовыми организациями целевые программы, позволяющие украинскому бизнесу привлекать средства на более выгодных условиях, чем предлагает рынок. За 25 лет сотрудничества с МФО Банк наработал уникальную экспертизу, необходимую для понимания и выполнения требований МФО заемщиками. Благодаря финансовой и консультационной поддержке Укрэксимбанка, украинский бизнес продолжает получать дефицитные на рынке долгосрочные кредиты, как для финансирования инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств.

В течение 2022-2023 годов в рамках совместных с МФО Программ Укрэксимбанком было реализовано более 200 кредитных проектов общим объемом финансирования свыше эквивалента 220 млн дол. США или около 9 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2024 года Укрэксимбанк является лидером по администрированию средств от МФО (9,75 млрд грн). Кроме того, более 550 млн. дол. США привлечены Банком финансирования МФО за последние 5 лет.

Успешные кейсы сотрудничества

ООО "Волынь-Зерно-Продукт" - материнская компания, владеющая и управляющая инфраструктурными и производственными активами группы компаний торговой марки "Вилия". Основана в 2001 году.

Группа компаний ТМ "Вилия" включает в себя ряд подразделений Волынской, Ровенской, Тернопольской и Львовской областей, успешно работающих в различных сферах агропроизводства. Земельный банк компании составляет более 52 тысяч гектаров.

За счет партнерской программы банка по МБРР, Укрэксимбанк предоставил компании долгосрочное финансирование оборотного капитала трейдингового направления.

Еще одним примером поддержки банком развития бизнеса является кредитование лидера производства высококачественных продуктов животноводства ООО "Агро Овен". Компания входит в топ-10 производителей продукции птицеводства в Украине, топ-3 крупнейших экспортеров продукции птицеводства в Украине.

Банк предоставил финансирование ООО "Агро Овен" на пополнение оборотного капитала для обеспечения бесперебойной операционной деятельности и приобретения оборудования.

EXIM Trade Pro – удобная платформа для бизнеса

В марте 2024 года для усиления знаний среди украинских экспортеров и импортеров государственный Укрэксимбанк создал платформу EximTradePro, направленную на упрощение доступа предприятий к удобным, выгодным и эффективным инструментам торгового финансирования.

Благодаря платформе ускоряется обмен с банком, предоставляются профессиональные интерактивные консультации и подбирается оптимальный инструментарий финансирования. Все это способствует интеграции украинских предприятий в динамичный мир международной торговли.