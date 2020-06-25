Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц

Инцидент в Кагарлыке привел к акциям протеста (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Дело об изнасиловании и пытках жительницы Кагарлыка в местном полицейском участке вызвало широкий общественный резонанс. Двое подозреваемых полицейских, задержанных 25 мая, пока что отказываются объяснить свои действия и не признают вину.

Политики и известные адвокаты объявили, что берутся за защиту потерпевшей девушки. Они напоминают – есть прецеденты, когда аналогичные дела о бесчинствах правоохранителей пытались "замять". Как сейчас проходит расследование Кагарлыкского инцидента – в материале РБК-Украина.

Утром 25 мая пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила о задержании двух сотрудников полиции из Кагарлыкского отдела полиции Киевской области. Следствие считает, что эти двое – начальник сектора криминальной полиции 35-летний Николай Кузив и 29-летний оперативник этого же подразделения Сергей Сулима – пытали, издевались и несколько раз изнасиловали 26-летнюю местную жительницу.

Она и еще один мужчина, также подвергшийся пыткам, были вечером 23 мая доставлены в райотдел на допрос по делу о краже в магазине. По данным ГБР, полицейские в служебном кабинете запугивали потерпевшую, надевали на нее наручники и противогаз, а также стреляли из пистолета над головой. Задержанного мужчину также пытали и избивали, требуя дать показания.

Через день после преступления оба подозреваемых были задержаны, а Голосеевский районный суд Киева арестовал их на 60 суток без права внесения залога. В июне Киевский апелляционный суд отклонил жалобы подсудимых и оставил их под стражей до 23 июля.

Реакция власти

"Садизм в чистом виде", – так назвал действия Кузива и Сулимы их руководитель, начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что эти двое за время службы не раскрыли ни одного серьезного преступления и не задержали ни одного преступника.

Кроме того, он отметил, что подозреваемых и так собирались уволить. Тем не менее, Кузив и Сулима лишились должностей в органах правопорядка только после предъявления им подозрений.

Первоначально им инкриминировали изнасилование и превышении служебных полномочий (позже этот пункт убрали). В конце июня обоим экс-полицейским стали вменять еще и применение пыток. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Начальник профильного департамента Офиса генпрокурора Юрий Белоусов объяснил РБК-Украина, что обоих подсудимых проверяют на причастность к другим преступлениям, происходившим в Кагарлыкском отделе.

"Это была просто системная практика (применения насилия, – ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", – отметил он. По его словам, это уголовное производство остается на контроле у руководства Офиса генпрокурора.

Сама генпрокурор Ирина Венедиктова осудила Кагарлыкский инцидент. 4 июня она собрала в генпрокуратуре всех руководителей силовых органов, чтоб решить, как побороть проблему пыток в полиции.

Они подписали предложенный план действий, основные тезисы которого заключаются в усилении контроля за происходящим в полицейских участках. Речь идет о видеофиксации и электронном учете задержанных.

При этом, обсуждая проблемный вопрос на указанном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков, выразил особое мнение. "Случаи пыток и нечеловеческого обращения существуют в полиции любой страны мира", – заявил глава МВД, которого лично критиковали за историю в Кагарлыке.

Что касается злополучного отдела полиции в районном центре Киевской области, то на следующий день после обнаружения преступления он был ликвидирован решением руководства Нацполиции.

Весь личный состав отдела выведен за штат и проходит переаттестацию. Она должна закончиться до начала июля, и по ее результатам будет решена дальнейшая судьба коллег подозреваемых в органах полиции. Вернуться на службу в Кагарлык никто из них не сможет, так как какое-либо отделение полиции в этом городке создавать пока что не планируют.

"Отдел полиции в Кагарлыке, согласно закону, еще будет официального существовать до 25 июля. Но 25 июля в этом помещении крест-накрест двери заколотят и полиции уже не будет в этом (Кагарлыкском, – ред.) районе", – сказал РБК-Украина источник в областной полиции.

По его словам, после ликвидации участка на звонки жителей Кагарлыка будет реагировать Обуховский отдел полиции, находящийся в 40 километрах. Кроме того, источник отметил, что из-за громкого преступления весь состав областной полиции, а это около 3 тысяч сотрудников, решили проверить на психическое здоровье.

"По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех сотрудников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и упредить такие случаи", – сообщил источник.

Жертва и подсудимые

Сейчас потерпевшую в Кагарлыкском отделе полиции защищает группа адвокатов во главе с экс-депутатом Еленой Сотник и бывшей начальницей люстрационного департамента Минюста Татьяной Козаченко. Они вступили в дело в двадцатых числах июня. Козаченко отметила РБК-Украина, что защитники работают pro bono, то есть бесплатно, и пытаются максимально помочь жертве изнасилования.

"Что касается финансовой поддержки, то я вижу, что человек (потерпевшая, – ред.) очень нуждается в помощи… Мы сейчас думаем над тем, как предпринять дополнительные меры относительно психологической реабилитации и возможно материальной поддержки для нее", – сказала адвокат.

Кроме того, по ее словам, "предпринимаются действия для применения мер защиты" к потерпевшей. При этом Козаченко отказалась оценивать эффективность следствия, которое ведут сотрудники Госбюро расследований.

"На этом этапе оценивать эффективность расследования преждевременно, потому что именно сейчас проводится комплекс необходимых экспертиз, которые имеют существенное значение для дела", – подчеркнула она.

В свою очередь, бывший адвокат жительницы Кагарлыка, Евгений Мельниченко, выходя из дела, заявил, что в ГБР ранее игнорировали жалобы другого потерпевшего на полицейского Николая Кузива. По его мнению, это и привело к тому, что сотрудники полиции в Кагарлыке стали "чувствовать свою безнаказанность". При этом он уверяет, что собранных доказательств по Кагарлыкскому делу должно хватить для признания их виновными.

Защита подозреваемых "копов" немногословна и указывает на отсутствие результатов экспертиз по делу. В то же время, как следует из текстов судебных определений в Едином реестре судебных решений, и Сулима и Кузив отказался добровольно сдать биоматериал на экспертизу. В начале июня принудительный забор слюны и отпечатков пальцев у них санкционировал суд.

"Позиция такая: вина не признается, доказательства вины отсутствуют. Будут результаты экспертиз, тогда уже будем что-то говорить. Пока что результатов экспертиз еще нет, и подозрение основывается на словах самой потерпевшей", – сказал РБК-Украина адвокат Кузива Дмитрий Матюшенков. Он также говорит, что защита будет настаивать на освобождении арестованных под домашний арест.

Дело о жестокости полиции в Кагарлыке постепенно уходит из фокуса общественного внимания. Все новые резонансные события, в том числе и в правоохранительной сфере, вытесняют его из актуальной повестки. Руководство МВД уверяет, что это единичные случаи. Но частота, с которой граждане страдают от рук силовиков, вызывает массу вопросов.