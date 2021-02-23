IT-рынок Украины: кто работает в самой динамично развивающейся отрасли страны

IT-рынок Украины ежегодно демонстрирует стабильный рост на 20-30%, причем выручка отечественных компаний этого сектора растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по всему миру. Естественно, и рост инвестиций в украинские IT-компании показывает стабильную динамику – ежегодное увеличение в полтора раза.

Ситуация вполне предсказуема, так как наш IT-рынок тесно связан с глобальным рынком, который сегодня на подъеме, вызванном переходом мира в онлайн – это государственные услуги, торговля, медицина, образование, всевозможные сервисы для населения. Отечественные IT-компании не уступают здесь лидерам мировой индустрии.

Уже не первый год ведущие экономисты, а за ними руководители страны называют IT-рынок будущим локомотивом экономики, в надежде, что, подымаясь на новые высоты, он потихоньку потащит за собой остальные отрасли. Действительно, более 4 тысяч компаний и свыше 200 тысяч инженеров сегодня заняты в IT-индустрии.

Впрочем, львиная часть рынка находится у аутсорсинговых компаний. Тем не менее и собственные продукты появляются в большом количестве, получая высокую оценку и широкую известность.

РБК-Украина представляет рэнкинг из 24 наиболее крупных, успешных и прибыльных украинских IT-компаний на основе данных Ассоциации IT Украина и сайта Dou.ua.

Ciklum

Ведущая IT-компания по разработке программного обеспечения.

Дата основания: 2002 год, Украина.

Основатель: Торбен Майгаард, уроженец Дании, работающий в Украине с 1998 года (умер в 2019 году).

Сайт: http://www.ciklum.com



Главный офис находится в Лондоне (Великобритания).

Кроме Украины, центры разработки программного обеспечения и филиалы компании находятся в Великобритании, Швейцарии, Дании, Белоруссии и Пакистане.

В компании работает около 3 тысяч сотрудников.

С 2014 года Ciklum становится партнером Intel Software Network.

2015 год – Джордж Сорос приобретает половину акций компании.

Устройство Ciklum Medical IoT для Neopenda получило награду за выдающийся проект IoT 2018 года.

Предоставляемые Ciklum услуги включают разработку корпоративных приложений, обеспечение качества, кибербезопасность, аналитику. Ciklum - признанный лидер в области DevOps и DevSecOps. Компания выступает спонсором многих мероприятий, таких как научные конференции, семинары, бесплатные тренинги по программированию, поддерживает волонтерские и социальные инициативы.

SoftServe

Одна из ведущих отечественных IT-компаний, которая занимается консалтингом и предлагает услуги в сфере цифровых технологий.

Дата основания: в 1993 году.

Основатели: студенты "Львовской политехники" Тарас Кицмей и Ярослав Любинец.

Сайт: https://www.softserveinc.com/

Главные офисы находятся в г. Остине (Техас, США) и Львове. В Украине офисы открыты в Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Черновцах и Ивано-Франковске. Также имеются офисы в Лондоне, Амстердаме, Софии, Вроцлаве, Гливице, Познани, Варшаве, Белостоке и Стокгольме.

Компания неоднократно ставала лучшим работодателем Украины по версии DOU. По состоянию на начало 2020 года в её офисах работало около 7000 человек.

Кроме программного обеспечения, SoftServe представляет широкий спектр услуг в таких направлениях, как облачные технологии, искусственный интеллект, сервисный дизайн, кибербезопасность, цифровые платформы, робототехника. Компания успешно разрабатывает программные решения в таких сферах, как healthcare, retail, financial services и software.

Кроме того, SoftServe занимается научными исследованиями и разработками инновационных решений. Не случайно партнеры компании - Microsoft, AWS, GCP, Salesforce, IBM, Deutsche Bank и др.

SoftServe разработала комплекс решений для помощи предприятиям в снижении воздействия COVID-19.

Prof-it blockchain

Один из флагманов направления IT-индустрии по работе с криптовалютами и технологией блокчейн.

Дата основания: 2013 год, Киев.

Основатели: Николай Удянский и Богдан Прилепа.

Главный офис находится в ОАЭ.

Сайт: https://prof-it.bz

Prof-it – позиционирует себя как структура, способная предоставить клиентам уникальные решения любого уровня сложности. Основная специализация компании – разработка продуктов на базе блокчейн технологии. Также компания занимается разработкой систем автоматизации бизнес-процессов и решений для финансовых компаний.

Кроме того, ІТ-компания предлагает клиентам разработку веб и мобильных приложений (IOS и Android), а также программного обеспечения.

В портфеле компании 7 разработанных под ключ криптовалютных бирж (состоянием на начало 2021 года). Все они входят в ТОП-100 ведущих криптовалютных бирж мира.

Coinsbit – это крупнейшая криптовалютная биржа с новейшей системой безопасности, фаерволом и хранением активов на холодных кошельках. Входит в топ крупнейших бирж в рейтинге CoinMarketCap и CoinGecko. Основными преимуществами можно назвать безопасную покупку и продажу через OTC сервис, а самые выгодные котировки из биржевых заявок доступны в один клик. Начало ее работы было признано лучшим запуском криптовалютной биржи 2018 года, а в начале 2021 биржа занимала 18-е место в рейтинге из более пятидесяти международных криптовалютных бирж.

В конце 2019 года Николай Удянский продал свою долю в Coinsbit.

Сотрудничает с лидерами мировой интернет-торговли, такими как Amazon, eBay, Aliexpress и Alibaba.

Главным достижением компании Prof-it стало создание блокчейна BTCU. Это биткойн-форк нового поколения. Основные принципы децентрализации основаны на валидаторах – мастернодах, которые генерируют блоки и подтверждают их в сети. UPoS предусматривает наличие 20 валидаторов транзакций в сети, 10 из которых будут определены командой проекта (ведущие биржи и криптографические компании станут валидаторами, одна из которых - Prof-IT Blockchain Limited, а еще 10 валидаторов через прозрачную процедуру будут избраны сообществом).

BTCU Bitcoin Unlimited имеет существенные преимущества перед предыдущей версией. Некоторые из этих преимуществ – увеличена пропускная способность блокчейна со скоростью 200 транзакций в секунду и возможностью масштабирования до 10 000 транзакций в секунду, а также разрешены частные транзакции внутри сети, что будет способствовать анонимности переводов.

Distributed Lab

Эксперты по блокчейну, криптографии и децентрализованным технологиям.

Дата основания: в 2014 году.

Главный офис находится в Харькове.

Учредитель и идеолог: Павел Кравченко, соучредитель и СОО – Владимир Дубинин.

Сайт: https://distributedlab.com

В небольшой команде работают инженеры, разработчики, исследователи, аналитики. Основные направления деятельности компании – предоставление предприятиям универсальной технологии для подключения своих активов и систем бухгалтерского учета к Интернету, то есть через внедрение новейших достижений в области криптографии и блокчейн создавать учетные системы нового поколения. Главную, стратегическую цель Distributed Lab сформулировал Павел Кравченко: создать финансовый Интернет, когда каждая бухгалтерская система в мире может свободно взаимодействовать друг с другом.

Основные решения компании – разработка TokenD, модульной системы учета и управления активами любого типа. На базе TokenD создаются решения для токенизации активов на основе технологии блокчейн. Distributed Lab продвигают платформы, предлагающие токены безопасности, токенизацию недвижимости, подарочные карты, краудфандинг и др.

Кроме того, компания – активный популяризатор блокчейн-технологий. Павел Кравченко издал трехтомник "Блокчейн и децентрализованные системы", а также коллективную работу "Руководство инженера по финансовому интернету".

Выпущено свыше 50 видеолекций о токинах, биткойнах и многом другом. Подвижники блокчейна организовали десятки семинаров, провели 12 международных блокчейн-конференций в Украине. Для вузов страны подготовлено 14 курсов.

В феврале 2021 года в ОАЭ начался новый этап деятельности компании. Здесь заработала отдельная структура Distributed Lab с конкретной стратегией, полноценным бюджетом и работающими сотрудниками. Директором стал Игорь Архипенко.

26 марта этого года Distributed Lab готовит в Киеве большую конференцию по блокчейну. Компания анонсирует, что это будет самое крупное блокчейн-мероприятие в Украине.

EvoPlay

Крупная международная компания, которая собрала лучших специалистов среди IT-разработчиков, дизайнеров и маркетологов.

Основной профиль – разработки в области игровой математики, игровых систем, мультиплатформенных CMS, платежных решений, поддержки и удержания пользователей, аналитики и финансов, а также привлечения и управления трафиком.

Дата основания: 2003 год.

Сайт: https://evoplay.com

Образование компании связывают с известными бизнесменами Максом Поляковым и Максимом Криппом. Согласно другой версии – эти бизнесмены купили уже готовую компанию у малоизвестных предпринимателей.

Главное направление EvoPlay – создание онлайн-игр. С компанией сотрудничает свыше 70 онлайн-казино. EvoPlay активно работает на рынках СНГ и Европы, также готовятся к старту проекты в Азии. Новые решения и технологии b2b позволяют миллионам игроманов удовлетворять потребность в качественных играх. Сейчас компания активно осваивает новое направление - e-sports проекты (например, game-tournaments.com).

NIX

В сфере интересов NIX разработка программного обеспечения, разработка мобильных приложений, тестирование программного обеспечения, управление ІТ-проектами, системное администрирование и техническая поддержка, ІТ-консалтинг и клауд-стафинг.

Дата основания: 1994 год, Харьков.

В 1999 году компания получила свое нынешнее название.

Основатель: Игорь Брагинский.

Штаб-квартира в Харькове.

Сайт: https://www.nixsolutions.com

Основатель: Игорь Брагинский, ныне проживает в Израиле и руководит израильской составляющей – United SoftHouse.

Сейчас это международная группа компаний с подразделениями в США, Израиле, Литве, Великобритании. Во всех офисах работает свыше 2000 сотрудников.

NIX стала первым в нашей стране поставщиком IT-услуг, входящим в рейтинг Software 500, а журнал Software Magazine в 2017 году назвал NIX одним из ведущих софтверных провайдеров в мире.

Успех и стремительное развитие компании в последнее десятилетие в значительной мере определено тем, что лидеры умеют одними из первых выявлять перспективные направления IT-индустрии. Так, в 2008 году, когда мобильные разработки только зарождаются, NIX уже готовит программное обеспечение для мобильных платформ. А в 2012 году компания уже работает со всеми мобильными платформами: Windows Phone 7, Bada, IOS, Android.

Сегодня компания предлагает услуги по таким направлениям, как NET, С ++, Android, Admins, CMS, iOS, Java, JS / UI, PHP, QA, Ruby, Python. NIX использует технологии Internet of Things, VR / AR / MR, Blockchain, AI, Data Science.

NIX – партнер Microsoft, член Global Outsoursing Assosiation, корпоративный член IAOP. Компания также тесно сотрудничает с Харьковским политехническим институтом. Они запустили совместный инновационный образовательный проект, где предлагают студентам 5 новых специальностей – инженерия программного обеспечения, компьютерные науки и инновационные системы, кибербезопасность, компьютерная инженерия, информационные системы и технологии. Именно благодаря таким инициативам IT-индустрия в Украине получает новое дыхание и подготовленные кадры.

TrendLine

IT-компания, основной специализацией которой является разработкой веб-проектов, мобильных приложений и аутстаффингом разработчиков.

Дата основания: 2010 год, Харьков.

Офисы: Дубай, Украина (Киев, Харьков)

Сайт: https://trendlineglobal.net/

Сильными направлениями является разработка букинг-платформ, разработка решений для образования и финтех. Основные регионы деятельности: ОАЭ, Германия, Швейцария и США. Проекты компании занимали призовые места в мировых технологичных конкурсах.

Infopulse

Одна из ведущих IT-компаний Украины, предоставляющая услуги по различным IT-операциям, разработке программного обеспечения и информационной безопасности.

Дата основания: 1991 год, Киев.

Основатели: Алексей Сигов и Андрей Анисимов.

Главный офис находится в Киеве.

Сайт: https://www.infopulse.com

Если в1996 году в компании работало только 40 человек, то сегодня в её офисах трудится до 2 тысяч сотрудников. Филиалы компании открыты в Латвии, Польше, Болгарии, Швеции, Финляндии, Германии и Франции.

В 2007 году норвежская компания EDB покупает 60,1 % акций Infopulse, которая с этого времени становится дочерней компанией.

На IT-рынке Infopulse предлагает следующие услуги: программная инженерия, услуги и консалтинг Microsoft, инфраструктура и облачные сервисы, информационная безопасность, услуги и консалтинг SAP. Среди последних предложений – блокчейн как услуга для предприятий и стартапов, роботизированная автоматизация процессов, обнаружение аномалий.

В феврале 2021 года компания представила свой совершенно новый продукт PACE Packager Hub - готовое решение с широкими возможностями настройки.

ZONE3000

Входит в ТОП-10 украинских IТ-гигантов, признанных рейтингом DOU.

Дата основания: 1998 год.

Основатель: Георгий Берегуля.

Сайт: https://zone3000.net

Работает в Украине, открыто 6 офисов в 3 городах – Харьков, Днепр, Львов.

Состоит из 31 департамента, в которых трудятся более 1600 человек.

Сегодня ZONE3000 работает с двумя десятками активных продуктов, показывая невероятный рост в два раза за последние 3 года.

Основные направления – веб-хостинг, DNS/Email-хостинг, доменная регистрация, SSL сертификаты.

Многолетние партнеры компании – Namecheap и HOSTiQ.

Miratech

Одна из первых частных IТ-компаний в СССР.

Дата основания: 1989 год.

Основатели: командаИнститута кибернетики им. Глушкова.

Руководство: Николай Роенко (президент и директор), Валерий Куцый, Вадим Сергийчук.

Сайт: https://miratech.ua

В 1991 году компания выполняет первый международный проект, а в 1998 году выходит на рынок США с аутсорсинговыми услугами. С 2000 года Miratech - сертифицированный партнер Microsoft (сегодня Microsoft Gold Certified Partner).

В 2013 году признана одной из пяти лучших компаний Восточной Европы Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга (IAOP). В этом же году открывает штаб-квартиру в Вашингтоне.

Сегодня европейская штаб-квартира находится в Стокгольме, а офисы компании, кроме Украины, расположены в Швейцарии, Великобритании, Польше и Словакии. На двух континентах трудится более 800 сотрудников.

Miratech предоставляет ведущим мировым предприятиям высококачественный аутсорсинг, автоматизацию бизнес-процессов и IТ-консалтинг. Также разрабатывает программное обеспечение по направлениям стратегические инновации, кибербезопасность, анализ данных, умное предприятие и др.

В 2016 году компания вошла в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира.

Anadea Inc

За 20 лет работы компания осуществила более 200 программных и IT-проектов.

Дата основания: 2000 год, Донецк.

Соучредители - Максим Ромащенко и Вячеслав Додатко.

Сайт: https://anadea.info

В 2014 году, до начала военных действий, в компании работало около 100 человек. Было принято решение переезжать. Сперва открыли 3 офиса – Днепр, Гродно (Беларусь), Аликанте (Испания). Сейчас работают новые офисы в Киеве, Харькове, Минске и Лас-Вегасе. В компании трудится около 120 сотрудников.

Anadea Inc разрабатывает программное обеспечение, веб- и мобильные приложения, для которых создает первоклассный UX/UI дизайн, осуществляет всесторонний контроль качества и тестирование программных продуктов. Еще одна из специализаций – проекты по автоматизации бизнес-процессов.

Компания занимает прочные позиции в международной IT-индустрии, что неоднократно подтверждалось рейтингами авторитетных международных исследователей. Clutch.co в 2020 году оценила Anadea Inc в 4,8 звезды и признала одной из ведущих компаний, которая предоставляет лучший сервис для клиентов.

Исследователь TopDevelopers включил Anadea Inc в число ведущих разработчиков Ruby On Rails и одной из лучших компаний по веб-разработке 2020 года.

ELEKS

Одна из наиболее успешных софтверных компаний Украины.

Дата основания: 1991 год, Львов.

Основатель: Скрипник Алексей, который зарегистрировал её вместе с отцом. Руководил компанией до 2014 года, когда был избран народным депутатом Украины 8 созыва.

Сайт: https://eleks.com

Главный офис компании находится во Львове.

Центры разработки находятся в Украине. Расположены в Киеве, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. Компания ориентирована на международный рынок (95% заказов), поэтому торговые представительства открыты в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Торонто, Лондоне, Берлине, Таллине, Ряшеве (Польша), Аджмане (ОАЭ). В компании работает свыше 1500 сотрудников, средний возраст которых составляет 25 лет.

ELEKS начинала с разработки программных продуктов для предприятий энергетической отрасли Украины. Сейчас компания предлагает полный спектр программных и консультационных услуг для клиентов по всему миру, среди которых дизайн продукта, разработка приложений, кибербезопасность, РоС разработка, реинжиниринг приложений, облачный сервис, программный аудит. А партнеры теперь Microsoft, IBM, Intel, Borland.

ELEKS также известна приложениями для автоматизации деятельности медицинских учреждений, таких как информационная система Doctor Eleks, а также продуктами для Голливуда (разработки компании использовались при съемках фильмов "Квант милосердия" и "Человек-паук").

Intellias

Компания входила в 10 самых крупных IT-компаний Украины.

Дата основания: 2002 год.

Учредители: Виталий Сэдлер и Михаил Пузраков.

Штаб-квартира находится во Львове.

Сайт: https://www.intellias.ua

Кроме Львова, офисы открыты в Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске. Зарубежные представительства работают в Кракове и Берлине. В целом штат компании насчитывает свіше 1500 человек.

В 2013 году Intellias присоединилась к IT Ukraine Association (крупнейшее в стране объединение разработчиков программного обеспечения). Через несколько лет руководителя компании Виталия Сэдлера избрали президентом этой организации.

В целом Intellias занимается разработкой комплексного программного обеспечения. В центре особого внимания автомобильная промышленность, розничная торговля, Fintech, телекоммуникации. Компания также - один из лидеров в отрасли разработки искусственного интеллекта.

По версии Международной Ассоциация Профессионалов Аутсорсинга (IAOP) за 2018 год, Intellias входит в сотню лучших участников IT-индустрии в мире.

Genesis

Одна из лучших высокотехнологичных компаний Восточной Европы.

Дата основания: 2008 год.

Руководитель: Владимир Многолетний.

Сайт: https://gen.tech

Является одной из крупнейших IT-компаний в Украине со штатом более чем 1500 человек и офисами в 5 странах, которые ежемесячно создают продукты для 200 миллионов пользователей.

Компания развивает в основном свои уникальные продукты, не занимаясь аутсорсингом и сервисным бизнесом. Её семь приложений охватывают аудиторию свіше 650 млн человек и входят в десятку самых популярных продуктов. Genesis – самый крупный разработчик мобильных приложений для Apple в нашей стране и один из лучших работодателей.

Основные направления продуктов компании: Genesis Media, мобильные приложения, электронная коммерция и инвестиционный фонд. В портфеле компании такие уникальные разработки, как доска объявлений Jiji в Западной Африке, сайт знакомств для Центральной Азии, приложение для занятия спортом BetterMe. С 2016 года в Genesis инвестирует Horizon Capital, крупнейший фонд прямых инвестиций.

В последние годы компания изготовила проект не для развивающихся стран Азии и Африки, а для рынка Европы и Америки. Сайт AmoMama начал собирать миллионную аудиторию и повлек за собой создание отдельной структуры Genesis – медиакомпании AmoMedia. Сегодня предлагаются версии сайта на 5 языках и в дополнение - YouTube-канал OSSA о новостях и сплетнях светской жизни с мобильным приложением AFTER 11 PM.

Основная аудитория – развитые страны. Сейчас сайт AmoMama ежемесячно посещают около 20 млн человек, а у YouTube-канала OSSA еще 10 млн зрителей. А один из руководителей Genesis Василий Ульянов заявил, что их компания скоро станет такой же визитной карточкой Украины в мире, как Google стали для США, Alibaba для Китая, а Skype — для Эстонии.

MacPaw

Отечественная IT-компания, производящая приложения для macOS и iOS.

Дата основания: 2008 год.

Основатель и генеральный директор: Александр Косован.

Главный офис компании находится в Киеве. Всего в MacPaw работает около 200 сотрудников.

Сайт: https://macpaw.com/

Первый же продукт компании принес ей мировую известность. Это был CleanMyMac - инструмент для очистки программного обеспечения для Apple. Этот продукт уже более 12 лет на рынке и востребован до сих пор.

Само название компании MacPaw информирует о том, что её разработки — только для компьютеров Mac. Хотя последующие продукты MacPaw не стали такими востребованными, как первый, но и они нашли своего потребителя. Это Gemini 2, Gemini Photos, CleanMyDrive. В 2017 году вышел новый продукт компании Setapp. Это сервис по подписке, где пользователь за ежемесячную плату получает доступ к лучшим приложениям для Mac-компьютеров. В конечном варианте сервис будет объединять 300 лучших приложений для macOS.

С началом пандемии коронавируса MacPaw не остался в стороне от благотворительных проектов. Компания закупила 2000 защитных костюмов для врачей и 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Сотрудники также приобрели 2000 продуктовых наборов для пенсионеров и детей с инвалидностью.

EVO

Украинская IT-компания, создающая маркетплейсы.

Дата основания: 2016 год.

Учредитель: Николай Палиенко, руководитель – Сергей Кривошеев.

Сайт: https://evo.company

Первые проекты были разработаны еще до образования компании. Так, в 2008 году в Украине был запущен Prom.ua, сервис Tiu.ru заработал в России, Satu.kz- в Казахстане, Deal.by — в Беларуси.

В 2015 году запустили площадку Zakupki.prom.ua и сервис Kabanchik.ua, в следующем году заработал онлайн-маркет Bigl.ua и площадка Crafta.ua. И только после этого была зарегистрирована компания, которая все эти проекты объединила под одним названием – EVO. Основным акционером новой компании стал один из крупнейших Интернет-холдингов Naspers.

В 2018 году Rozetka.ua выкупила акции EVO в Naspers, и обе компании объединились. При этом бренды и управление бизнесами осталось без изменений.

Сегодня EVO работает в Украине, Казахстане и Беларуси, в её офисах трудится более тысячи сотрудников. Товарооборот на площадках EVO в 2018 году составил 9,3 млрд гривен.

N-iX

Поставщик услуг по аутсорсингу разработки программного обеспечения.

Дата основания: 2002 год.

Учредители: Андрей Павлов, Дмитрий Косарев.

Штаб-квартира компании находится во Львове.

Сайт: https://www.n-ix.com



История компании начинается как стартап под названием NovelliX. После успешной продажи первых продуктов стартап стал компанией по разработке программного обеспечения N-iX.

2012 год – создается новая структура внутри компании N-iX Game & VR Development Studio, которая разрабатывает приложения виртуальной и дополненной реальности, игры и игровой дизайн.

С 2014 года начинается стремительный рост N-iX. В 2016 году в компании работает уже более 500 специалистов. В 2017 году она первой из украинских компаний входит в список Software 500 – мировой рейтинг лучших компаний, разрабатывающих программное обеспечение. Сегодня клиенты N-iX - представители 21 страны мира. Кроме Львова, офисы открыты в Киеве, Стокгольме, Норт-Майами-Бич (Флорида), Минске, Софии, Кракове, а в штате компании работает более 1000 сотрудников.

Помимо разработки программного обеспечения и игрового направления, N-iX предлагает клиентам разработку мобильных приложений, SAP консалтинг, услуги по тестированию программного обеспечения, облачный сервис.

Ajax Systems

Разработка и производство беспроводных систем безопасности.

Дата основания: 2011 год.

Учредитель и руководитель Александр Конотопский.

Штаб-квартира находится в Киеве.

Сайт: https://ajax.systems/ru-ua/

Начальный этап относится к 2008-2011 годам, когда Александр Конотопский и Евгений Гуменюк учредили компанию Secur. Партнеры три года торговали китайскими охранными сигнализациями и комплектами для видеонаблюдения. Скоро стало понятно, что ассортимент из КНР не удовлетворяет украинских потребителей. И в 2011 году начинает свою историю Ajax Systems – с разработки датчиков движения, разбития стекла, дыма, открытия окон и дверей. Устройства компании работали лучше, стоили дешевле, приносили прибыль.

В 2015 году на рынок выходят новые, более совершенные охранные устройства, а в следующем году потребителю предлагается комплексная система безопасности.

Кроме новых датчиков, был разработан центральный Hub, облачный сервер Ajax Cloud и приложение Ajax Security System для смартфонов на iOS и Android.

В 2017 году специалисты компании разработали новую операционную систему для хаба – OS Malevich, а через два года выпущены новые устройства – Button, ReX, Hub2 и MotionCam.

В 2019 году Ajax Systems запускает новые роботизированные линии и выпускает 250 тысяч охранных систем в месяц. В офисах и на производстве компании уже работает около 900 человек.

Продукция продается в 93 страны.

AtticLab

Разработчик инновационных программных продуктов с использованием блокчейн-технологий.

Дата основания: 2016 год.

Учредители: Сергей Васильчук и Сергей Федотов.

Сайт: https://atticlab.net

Главный офис компании находится в Киеве.

AtticLab – единственная блокчейн-финтех-компания, сертифицированная Национальным банком. В компании работает около 30 человек.

Кроме fintech проектов, AtticLab предлагает следующие услуги: разработка веб-приложений, сетевых приложений, веб-сайтов, борьба с мошенничеством, работа с криптовалютами.

Innovecs

Инновационная компания, работающая в области технологического аутсорсинга.

Дата основания: 2011 год.

Учредитель и руководитель: Алексей Луцкий.

Штаб-квартира в Киеве.

Сайт: https://innovecs.com

Компания ориентирована на рынок США. Основной бизнес – разработка "под ключ" инновационных программных решений. Другие услуги – бизнес-аналитика, Devops, UI/UX консалтинг, облачные решения, разработка мобильных приложений, блокчейн.

Направления – игры и развлечения, здравоохранение, финансы, реклама.

В компании работает около 800 человек. Кроме Киева, есть офисы в Николаеве, Берне, Тель-Авиве, Лондоне, Франкфурте, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

482.Solutions

Поставщик программного обеспечения, специализирующийся на инновационных решениях с использованием децентрализованных технологий.

Дата основания: 2013 год.

Учредитель: Роман Кравченко.

Сайт: https://482.solutions

Офисы кампании в Одессе и Сингапуре.

Ключевая компетенция 482.Solutions – блокчейн, цифровая идентичность, децентрализованное управление активами, финансовые продукты и услуги. Кроме того, исследования и разработки в области смарт-контрактов, инженерии безопасности, разработка IoT. Есть проекты в области разработки игр и робототехники.

В компании работает 30 сотрудников.

Art Lemon

IT компания, эксперты в digital маркетинге, разработке сайтов и SaaS продуктах для стартапов. Оказывают поддержку стартап проектам сделать MVP и выйти на рынок.

Дата основания: 2012 год.

Главный офис находится в Харькове.

Сайт: https://art-lemon.com

Основатель и CEO: Максим Самко, соучредитель и COO — Александр Довбня.

В команде работают маркетологи, технические специалисты и UX/UI дизайнеры. Запустили более 500 проектов по всему миру.

Главная задача компании — это обеспечить быстрый запуск проектов и максимально эффективно вывести клиента на рынок или увеличить его присутствие, а как следствие и количество клиентов.

Дочернии проекты: IT-школа Lemon.school. За 5 лет выпустили более 6000 студентов по техническим и маркетинг специальностям. Выпускники школы работают в ведущих ИТ компаниях страны.

Dashboard-24 — SaaS-проект, позволяющий малому и среднему бизнесу, собирать в одном месте ключевые показатели компании из различных систем таких как Google Ads, Google Analytics, Facebook, AmoCrm, Bitrix24 и многие другие. Визуализация сухих цифр позволяет быстрее их понять увидеть картину в целом.

Цель сервиса — иметь возможность оперативно получать ключевые данные о состоянии дел в компании для принятия осознанных решений.

Terrasoft

Компания, использующая low-code форму для создания уникальных IT-решений.

Дата основания: 2002 год.

Руководитель: Екатерина Костерева.

Штаб-квартира компании находится в Киеве.

Сайт: https://www.terrasoft.ua

Основные направления работы – создание лучших систем для управления продажами, разработка комплексных решений в сфере управления взаимоотношениями с клиентами, организация сервисного обслуживания, автоматизация контакт-центров.

Программные решения компании переведены на 14 языков. Ежедневно с системой работают десятки тысяч пользователей по всему миру на более чем 3000 предприятий.

Основные консалтинговые услуги – оптимизация бизнес-процессов, постановка системы активных продаж, построение эффективного контакт-центра, консалтинг в сфере Human Resource Management, IT-консалтинг, консалтинг по ITIL/ITSM, разработка программ лояльности.

Terrasoft Ukraine входит в международную группу компаний Creatio. С 2017 года компания прекратила предоставлять свои продукты и реализовывает только продукты Creatio.

MEGOGO

Ведущий украинский медиасервис.

Дата основания: 2011 год.

Учредитель и собственник: Владимир Боровик.

Сайт: https://megogo.net/

Главный офис в Киеве, остальные офисы в Минске, Риге, Москве, Баку, Кишиневе, Алма-Ате. Компания работает в 15 странах Европы и Азии.

Megogo – медиасервис для просмотра видео, телеканалов, прослушивания аудио. В каталоге – свыше 90 тысяч часов продукта. Есть 10 тысяч единиц бесплатного контента. Большая часть продукта предоставляется по подписке и покупке.

Посещаемость сайта росла с каждым годом и в 2019 году достигла показателя 55 миллионов в месяц.

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Отечественная IT-индустрия всегда была ориентирована на внешний рынок, так как внутренний находился в зачаточном состоянии. Не было денежных государственных заказов, а частные структуры не могли конкурировать с заказами европейских и американских компаний.

Но с 2014 года ситуация постепенно начала меняться. Сперва перевооружение армии и электронная война с агрессором, потом медицинская реформа, затем некоторые электронные реестры и даже е-декларирование. Позже дистанционное обучение и создание в 2019 году Министерства цифровой трансформации Украины, которое обязано развивать телекоммуникационные сети и IT-индустрию.

В Украине до 2024 планируется перевести все публичные услуги для граждан и бизнеса онлайн, повысить долю IТ в ВВП страны до 10%, научить 6 миллионов украинцев цифровым навыкам.

В целом же, внутренний IT-рынок становится привлекательным для наших ведущих компаний. Но все типичные для Украины риски остались. Никто не застрахован от возможного в будущем вмешательства государства в формы и методы работы IT-компаний. Нет гарантии, что бюрократы не придумают разные лицензии и разрешения для этой сферы, чтобы все поставить под свой контроль.

За последние 30 лет подобное происходило у нас неоднократно. Но теперь появилась огромная надежда, что вышеописанные компании вскоре получат и в Украине достойные заказы.