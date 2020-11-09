Николай Удянский: чтобы привлекать иностранных инвесторов, Украине нужна стабильность

Украинский ИТ-предприниматель Николай Удянский (facebook.com)

Николай Удянский - украинский ИТ-предприниматель, общественный деятель и совладелец медиа-холдинга Parlament Media Group, основатель криптобиржи Coinsbit, биткоин-форка Bitcoin Ultimatum.

По версии авторитетного издания Hackernoon, возглавляет список ТОП-10 блокчейн-предпринимателей СНГ.

В интервью РБК-Украина Удянский рассказал о том, какие направления украинской экономики лучше развивать, как получить максимум иностранных инвестиций и ситуации в Харькове, откуда он родом.

– Как вы попали в сферу IT? Насколько известно, вы не программист, раньше руководили весьма разнообразными проектами.

– Люди с которыми я общался достаточно глубоко начали увлекаться криптовалютами и собственно разработкой в ​​сфере блокчейна. Сначала я интересовался поверхностно, но впоследствии с 2014 года я уже начал серьезно вникать в программирование и уже в 2015 году мы начали продавать свои ИТ-продукты. Обычно я выполняю роль создателя, дизайнера продукта, а реализовывали все мои технические партнеры.

Что касается мира криптовалют, то для меня стало достаточно знаковым услышать мнение Билла Гейтса: когда он сказал, что в этом направлении надо двигаться обязательно, а человек он мудрый и неподкупный. Вот, я и решил приобщиться.

– Вы еще работаете над форком биткоина?

– Да, мы работаем над BTC Ultimatum. Я основал Profit Foundation LTD в Сингапуре – это неприбыльная организация, которая с помощью всего мирового сообщества работает над улучшением блокчейна Биткоина и над созданием новых технологий, которые решили бы ключевые проблемы крипто-сообщества.

– Рынок криптовалют очень неоднозначный, а большинство людей и по-прежнему считают его "мыльным пузырем". Получается так, что самые богатые люди в этом бизнесе те - кто обслуживают его технически, а у вас именно такая IT компания.

– Я всегда придерживался мнения, что обслуживать нужно что-то новое, какие-то хайповые интеграции и никогда не останешься без работы. Многим игрокам на криптовалютной бирже удается зарабатывать такие же неплохие деньги, как и на классических торгах акциями. Так же и теряют. Когда кто-то зарабатывает, кто-то обязательно теряет.

Чтобы зарабатывать в этой сфере нужно жить этим рынком, поэтому я бы не рекомендовал новичкам инвестировать без разбора в криптовалюту, а тем более в токены. Единственное, о чем я могу сказать уверенно – инвестиция в биткоины всегда даст свои плюсы. Насколько бы цена не снижалась, она всегда восстановится и даст свой плюс. Это просто вопрос времени и сохранения спокойствия.

– Многие годы вы прожили в Азии, но потом вернулись в Украину. Как на этом фоне выглядит развитие вашего родного Харькова, нравится вам путь развития города?

– Я обожаю свой город, я фанат Харькова и хочу, чтобы мои азиатские связи дали свой плод и я максимально бы смог инвестировать с азиатского рынка непосредственно в Харьков, потому город сейчас очень привлекательный для ИТ-сферы. Да и я пока единственный украинец, которого приглашают на главный мировой инвестиционный форум Family Office.

В Харькове развита огромная инфраструктура, которая сможет удержать будущее поколение айтишников. Здесь есть все для нормальной жизни и я надеюсь, что в ближайшие годы будет мало людей, которые покинут страну ради работы в ИТ на новой локации.

Как говорил Ярославский (украинский бизнесмен, владелец группы DCH, - ред.), идеальное место, чтобы вырастить свою Силиконовую долину – это Харьков.

– Вы лично как-то участвуете в развитии города, инвестируете в проекты, в благоустройство?

– Да, я иногда участвую в развитии города, помогаю реставрировать церкви, сам строю небольшой городок для жителей из ИТ-сектора EVO Сountry Сlub. Стараюсь помогать нашим волонтерам, передаю помощь на оккупированные территории. Надеюсь, со временем смогу приобщаться больше.

– А офис вашей компании расположен в Киеве?

– К большому моему сожалению, пока наши офисы работают в Майами, на Пхукете, и в Гонконге. В Украине не готов открывать офис из-за того, что наша власть еще слишком коррумпирована и есть много желающих получить "лакомый кусочек" от нашего успеха. Я мечтаю о том, что когда-то закрою все офисы и открою один большой в Украине.

– А как сфера ИТ работает в условиях локдауна? Что поменялось с распространением эпидемии коронавируса?

– Сотрудники организованно работают удаленно, придерживаются карантина. А вот я сам, к сожалению, переболел коронавирусом. Лежал в отеле для ковид-больных в Черногории. Особых сложностей в медицинском плане не возникло, хотя, безусловно, болезнь тяжелая и первое время было очень непросто.

–​​​​​​​ В любом случае прямо или косвенно вы связаны с политикой, как вы относитесь к нынешней власти, что думаете о новой команде?

– Напрямую я с политикой не связан. Конечно у меня возникало желание пойти в политику, но я пришел к выводу, что мое желание можно перенести на более спокойное время.

К одним представителям команды Зеленского я отношусь с уважением, к другим с непониманием, но в целом я бы не хотел никого судить, потому что власть они получили в достаточно тяжелое для Украины время, и не нам их судить, потому что мы не можем знать обо всех внутренних процессах, поэтому и не получится составить объективное мнение. Я только надеюсь на то, что со временем политическая ситуация в стране станет более ясной и позитивной.

–​​​​​​​ Имеете ли вы какое-то отношение к Геннадию Кернесу, считаете его и его команду хорошими руководителями в Харькове?

– К Геннадию Адольфовичу я не имею никакого отношения, я с ним даже лично не знаком. Знаю определенную часть его команды – в принципе все адекватные ребята.

Очевидно, они показали определенный результат, возможно, лучший в Украине, за что им, конечно, большое уважение.

–​​​​​​​ Как вы думаете, есть ли в ближайшее время в Харькове возможность смены политических элит, ведь у Кернеса серьезные проблемы со здоровьем?

– Насчет смены элит, я не задумывался. Могу сказать разве что следующее: нам нужны люди, которые будут заниматься городом, а не построение новой элиты, которая будет воровать и укрепляться.

– С кем из современных политиков или чиновников общаетесь?

– В моем кругу общения очень мало чиновников и политиков. По мере моих неполитических интересов дружу с депутатом Верховной рады Жаном Беленюком, его коллегами Марией Мезенцевой – это моя подружка детства – и Александром Куницким.

​​​​​​​–​​​​​​​ Так почему же вы до сих пор не в политике, ведь многие успешные бизнесмены, спортсмены и т.д. идут туда, чтобы обезопасить себя и для определенного статуса?

– Если я и пойду в политику, то вряд ли это будет сотрудничеством с определенной политической силой, что уже существует. Я не из тех людей, кем спокойно можно управлять, ставить определенные задачи, особенно если это пойдет в разрез с моими принципами, верой, а тем более против моих интересов. Создание собственной политической силы – это серьезный шаг, это создание своего вектора, к нему нужно прийти.

Сейчас я считаю, что надо не мешать тем людям, которые уже пытаются что-то сделать и если у них уже не будет получаться, то можно будет предложить и свой вектор.

–​​​​​​​ Но у вас есть собственное видение того, в каком направлении должна развиваться страна?

– Единственное в чем я сейчас уверен – это то, что нужно подтягивать иностранных инвесторов в Украину, а для того, чтобы их подтягивать, нам надо показать нашу стабильность, отсутствие коррупции, желание взаимодействовать и творить. Не разворовывать, а что-то создавать. Это единственный действенный способ восстановления экономики.

Бог дал нам такие золотые головы, работающие в ИТ-секторе и такую ​​золотую землю, что мы просто обязаны максимально развивать эти два направления, поскольку у нас также есть и люди, которые умеют и хотят работать. И в этом нам очень нужны иностранные инвесторы, правильно инвестировать в нашу землю и ИТ-специалистов.

При этом крайне важно понимать, что нельзя пугать инвесторов своими политическими войнами, своими постоянными майданами. Ни один здравомыслящий инвестор не будет инвестировать в такую ​​страну. Нам нужны покой и доброжелательность.

–​​​​​​​ Насколько нам известно, у вас есть инновационный футбольный проект, в чем заключается его суть?

– Это очень интересный проект, заключающийся в создании первого в мире футбольного клуба, который фанаты смогут не только профинансировать, но и напрямую принимать все решения, касающиеся управления и развития клуба с помощью технологии Blockchain.

Проект FC12.club планирует привлечь более 500 млн евро через механизм equity и token crowdsale, чтобы купить реальный существующий футбольный клуб из передовой лиги (например Премьер-Лига, Бундеслига, серия А).

Нас уже пригласили на следующий мировой инвестиционный форум Family Office, который пройдет в Саудовской Аравии, и мы планируем презентовать этот проект.