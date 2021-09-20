Искусство против чиновников. Кто претендует на землю и здание Киевской академии искусств на Оболони

Канун начала этого учебного года отметился событием, которое вызвало бы большой резонанс в любой европейской стране, однако прошло почти незамеченным в отечественных СМИ и украинском истеблишменте. На пикет перед КГГА вышел весь коллектив одного из ведущих учебных художественных учреждений страны, а именно – Киевской академии искусств, расположеной на Оболони. Педагогический коллектив и руководство вуза уже четвертый год просят городскую власть защитить их от попытки завладеть землей и зданием академии, который осуществляется под прикрытием якобы недовольных родителей, политиков и бизнес-структур, которые заинтересовались этим куском земли в столице. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Катализатором проведения пикета стал инцидент, когда пятеро депутатов Киевского городского совета от "Слуги народа", по словам руководства академии, начали проверку вуза и научно-педагогического состава академии. Трудно представить себе, чтобы, например, депутаты Парижской муниципального совета зашли во время учебного процесса в один из университетов Сорбонны и под камеры родителей устраивали допрос ректора.

Это также история о том, что если вы абсолютно честный человек с безупречной репутацией, обычный учитель, преподаватель или руководитель школы или вуза, у вас практически нет шансов устоять, если против вас работает система, заточенная на дискредитацию, манипуляции, искажения фактов и продвижение своих личных интересов.

Земля академии

Первое, что бросается в глаза при посещении Киевской академии художеств – ее расположение. Заведение расположено в престижной части так называемых "оболонских липок". Рядом – красивая Оболонская набережная и уже любимое место прогулок киевлян – парк "Наталка". За окнами – дома Януковича, Пшонки и других чиновников прошлого и настоящего времени. Понятно, что стоимость земли в таком месте одна из самых высоких в столице.

Муниципальное учреждение высшего образования "Киевская академии искусств", которое сокращенно называют КАМ, является собственностью территориальной общины города Киева. Однако заведение является уникальным не только для столицы, но и для Украины в целом. По сути это единственное художественное заведение страны, вмещающее в себе как художественную школу (называется "Киевская детская академия искусств имени М. И. Чембержи" и является структурным подразделением КАМу), так и КАМ как высшее учебное заведение. Итак, зайдя в первый класс школы, будущий специалист в искусстве может пройти все классы и там же поступить в вуз, получив по выпуску диплом бакалавра или магистра.

Именно такую концепцию в 1994 году начал ныне покойный первый ректор академии Михаил Чембержи, а ее правовое оформление было реализовано лишь в 2018 году следующим ректором академии – Ольгой Бенч.

Еще в далеких двухтысячных Михаил Чембержи инициировал выделение для академии земельного участка, куда планировал переместить школу, поскольку в одном здании становилось тесно студентам и школьникам, а также не было уличного спортивного стадиона или площадки. Для этих целей в 2012 году Оболонской РГА был передан земельный участок площадью 2,22 га для строительства и обслуживания общеобразовательной средней школы в 3-а микрорайоне жилого массива Оболонь.

Участок был выделен таким образом, что полностью окружал землю, на которой располагалась сама академия, что логично вписывалось в то время в концепцию единого образовательного комплекса академии.

Желтым цветом обозначен земельный участок академии, красным – участок для строительства школы

Однако вместо строительства школы для академии Киевская городская государственная администрация в 2015 году объявляет конкурс на строительство частной школы на указанном земельном участке и поручает провести его коммунальному предприятию "Киевское инвестиционное агентство".

Победителем инвестиционного конкурса на строительство частной школы в 2017 году становится ООО "АР Образование". Согласно информации, размещенной на сайте КП "Киевское инвестиционное агентство", ООО "АР Образование" принадлежит владельцам шведской инвестиционной компании East Capital.

Как известно, соучредителем инвестиционной компании East Capital является бывший министр экономического развития и торговли Украины, экс-глава государственной корпорации "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

В результате инвестиционного конкурса академия осталась без земельного участка для строительства школы, а сама земля и здание академии оказались отрезанными от своих коммуникаций и подъездных путей.

Казалось бы ничего не должно мешать новому инвестору строить школу и выполнять свои инвестиционные обязательства. Однако прошло уже четыре года, а строительство школы до сих пор не начато.

В 2018 году преждевременно ушел из жизни Михаил Чембержи, а на его место по результатам конкурса и выборов ректора пришел новый ректор Ольга Бенч. Главной проблемой, с которой столкнулся новый ректор, было наличие в структуре художественной академии средней, а не художественной школы. То есть общие предметы преподавались ученикам бесплатно, а за художественные предметы родители платили средства в спецфонд школы.

Кроме того, по непонятным причинам с 2005 по 2017 год детей зачисляли на обучение в первый класс художественного колледжа, хотя, во-первых, лицензии колледжа в академии в то время не было, и во – вторых, колледж – это лишь заведение, куда детей могут зачислять исключительно из 9 класса и выдавать после выпуска дипломы. В то время, как художественный колледж в структуре учреждения не выдавал дипломы, а аттестаты об общем среднем образовании, а детей, поступивших в первый класс, согласно приказу колледжа называли студентами, а не учениками. То есть дети в первый класс поступали как студенты, а по завершению вроде колледжа получать аттестаты. Все с точностью до наоборот.

Вторая проблема – это недостаточное заполнение лицензионных мест "бакалавр" и "магистр" академии, что вело к возможности лишения лицензии Вуз. В то время академия имела название Киевская детская академия искусств, что останавливало многих выпускников школы поступать дальше и получать диплом "детской" академии. С другой стороны, в академии как в Вузе вообще отсутствовали факультеты, которые почему-то были сформированы в структуре колледжа, а по сути – школы, и существовали так почти 20 лет. Кафедр и научно-педагогического штата не существовало вообще.

Соответственно, новый ректор инициировала изменение названия заведения, которое было поддержано Киевским городским советом. Теперь академия называется "Киевская академия искусств", а "Киевская детская академия искусств им. М.И. Чембержи" стала специализированной художественной средней школой, вместо обычной средней школы, в структуре заведения. Финансирование академии было приведено в соответствие с Бюджетным кодексом. В структуре академии как вуза были образованы факультеты, кафедры и сформирован научно-педагогический штат преподавателей.

В результате, родители учеников перестали платить средства в специальный фонд, поскольку художественные предметы теперь оплачивает государство. Платными остались только практические художественные занятия. В 2019 году по результатам вступительной кампании заполнено 100% лицензионных бюджетных мест и 80% лицензионных контрактных мест на получение высшего художественного образования по образовательному уровню "бакалавр".

Казалось бы – хорошие перемены, удачные результаты. Академия приобрела правильный юридический статус и отстояла свое право как вуза. Только вот понравились такие изменения далеко не всем.

Сразу же с изменением названия и структуры заведения в 2018 году начинается целенаправленная атака и давление на руководство академии со стороны нескольких родителей учеников школы. Инициаторами выступают около 10 родителей, которые в свое время были организаторами и принимали активное участие в деятельности родительских благотворительных фондов при академии. Привлекаются ведущие телеканалы, направляются заявления в контролирующие органы о необходимости проверки деятельности академии, приглашаются народные депутаты и направляются жалобы в КГГА с требованием уволить ректора.

Бросалось в глаза, в первую очередь, то, что родители учеников школы требовали уволить именно ректора, который является руководителем вуза, а не школы, где учатся дети. Поскольку у художественной школы есть свой отдельный директор и педагогический совет, который занимается всеми вопросами обучения учеников.

Активность родителей можно было бы списать на то, что новая ректор призвала прекратить деятельность всех родительских благотворительных фондов при школе, однако такое внимание со стороны ведущих медиа, целенаправленное ежедневное засыпание академии запросами, юридически профессионально подготовленными, активность и визиты народных депутатов, вряд ли могли обойтись без поддержки более влиятельных особ.

Вряд ли просто совпадением можно назвать тот факт, что в августе 2018 года Департамент культуры КГГА согласовывает компании "АР Образование" возможность прохождения учеников будущей частной школы через территорию академии осенью этого же года начинается процесс изменения структуры и названия академии, и сразу же происходят выпады от нескольких родителей в сторону руководства академии, дальнейшая дискредитация ее ректор в СМИ и начало проверок академии со стороны всех возможных органов.

Руководство академии считает, что изменение структуры КАМ не дало возможности забрать лицензию вуза, к чему неизбежно шла академия последние несколько лет. Следствием этого могло бы стать расформирование школы и последующая передача здания и земли академии под частную застройку.

Конфигурация участка, который был передан частному инвестору, по сути подтверждает такие цели, поскольку на сегодня все коммуникации академии, а также выезд с территории академии возможен лишь через участок, передаваемый "АР Образование".

Как устранить неудобного ректора

250 запросов от 10 родителей, 6 проверок пожарных за год, визиты народных депутатов, ведущих телеканалов, подделка подписи ректора и угрозы убийством. Это – неполный перечень того, в каких обстоятельствах живет учебное заведение, задача которого – обучать детей.

Вся кампания по дискредитации руководителей вуза с самого начала приобрела организованный сценарий с четко определенными участниками. Так называемую инициативную группу из около 10 родителей возглавил Сергей Овсяницкий.

Еще во времена покойного Михаила Чембержи, Овсяницкий создал т. н. попечительский родительский совет академии, который стремился превратить по сути в альтернативный орган управления академии.

Параллельно с попечительским родительским советом существовал благотворительный Родительский фонд академии, в который родители учеников и студентов делали денежные взносы.

Такая деятельность осуществлялась не без поддержки чиновников из КГГА, подтверждением чему является выписка из отчета работы Попечительского родительского совета по результатам встречи у заместителя директора Департамента культуры КГГА Шуляка М. В.

Деятельность родительского совета и фонда в дальнейшем стала предметом уголовных производств столичной прокуратуры, о чем уже неоднократно писали СМИ.

Начиная с 2018 года, эта группа родителей посылает регулярные запросы в академию, Департамент культуры КГГА, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной службе качества образования, Министерство внутренних дел и все возможные органы государственной власти.

По мнению руководства академии, целью запросов является, в первую очередь, блокирования нормальной работы заведения, поскольку для подготовки ответов на запросы нужно постоянно тратить почти все рабочее время, а таких запросов поступает от 50 до 100 в год.

После запросов следуют проверки соответствующих органов. Так, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям за период 2019-2020 годов осуществляла проверку академии 6 раз. Во время одной из таких проверок на акте проверки была поставлена подпись ректора, хотя она в то время находилась в отпуске. По факту подделки подписи было открыто уголовное производство.

Складывается впечатление, будто предыдущие 25 лет в академии с пожарной безопасностью все было в порядке, а вот последние два года необходимо было проверить аж шесть раз.

Параллельно в Facebook создается группа "Сообщество родителей за Киевскую детскую академию искусств" хейтерского направления, в которой участники, выдавая себя за якобы представителей всех родителей академии, используя название и логотип академии, публикуют посты оскорбительного характера в сторону ректора академии.

К давлению на руководителей и преподавателей академии подключается ОО "Штаб обороны Киева", а также некоторые активисты с весьма сомнительной репутацией. В академию начинают приходить лица криминальной внешности, которые через преподавателей передают угрозы жизни ректора.

Большинство упреков в сторону ректора сводятся к тому, что изменения, в частности изменение названия и структуры учреждения, которые провела Ольга Бенч якобы не соответствуют "философии Чембержи", а также, что она незаконно уволила некоторых преподавателей академии и плохо обращается с детьми. Хотя фактов, которые бы это подтверждали, кроме постов в Facebook, практически нет.

И, с другой стороны, в чем могла заключаться философия, если детей в первый класс школы зачисляли как студентов колледжа, на который почти 12 лет у академии не было лицензии? При этом финансировалось заведение как колледж и на все это столичные чиновники закрывали глаза.

История приобрела новый поворот, когда Директором Департамента культуры в апреле 2021 года стала Яна Баринова. Она активно взялась за руководителей целого ряда коммунальных художественных заведений, и Киевская академия искусств не стала исключением в этом перечне.

По жалобам тех же родителей в начале августа Департамент культуры создал рабочую группу по проверке некоторых вопросов деятельности "Киевской детской академии искусств им. М. И. Чембержи". Казалось бы – задачей этой группы должно стать изучение фактов, на которые в своих жалобах ссылаются родители и к их изучению должны быть привлечены соответствующие профильные специалисты по искусству и образованию.

Зато в состав рабочей группы включили родителей вместе с Сергеем Овсяницким. При этом у части из этих родителей дети уже не учатся в академии. Также к участию в заседаниях рабочей группы были включены пять депутатов фракции политической партии "Слуги народа" в Киевсовете – Михаила Присяжнюка, Владислава Трубицына, Юрия Федоренко, Евгения Кузьменко и Андрея Витренко, который одновременно является заместителем министра образования и науки. При этом ни один из этих депутатов не имеет соответствующего профессионального образования в сфере искусства.

26 августа группа этих депутатов в сопровождении некоторых родителей зашли в здание академии и начали устраивать обход здания и опрос трудового коллектива, вмешавшись в приемные экзамены.

После чего наведались непосредственно к ректору Ольге Бенч.

Это при том, что заместитель министра образования и науки не является руководителем ректора академии, поскольку академия вообще не подчиняется Министерству образования и науки Украины, а подчиняется Департамента культуры КГГА.

Такие действия вызвали возмущение всего коллектива академии. В результате – 31 августа весь ее педагогический состав вышел на пикет против произвола депутатов с призывом к Киевскому городскому голове выступить в защиту академии.

Несмотря на это, 2 сентября рабочая группа без участия профильных специалистов, с участием родителей-жалобщиков приняла решение рекомендовать Департаменту культуры КГГА отстранить Ольгу Бенч от занимаемой должности на период работы группы и расторгнуть в дальнейшем с ней контракт.

Сергей Овсяницкий и депутат Киевсовета Владислав Трубицын

Со стороны, вся эта история выглядит как политическая расправа с неудобным ректором, где цель – снять ректора с должности становится самоцелью, переплетая интересы разных групп. Отрабатывают ли депутаты политическое задание, имеют ли личный интерес – покажет время.

Для Департамента культуры это не первый скандал, в который попала его новая директор Яна Баринова. Похожая ситуация происходит вокруг Киевского академического театра юного зрителя на Липках, где также весь коллектив театра вышел на пикет под Департамент культуры из-за результатов конкурса на избрание нового художественного руководителя заведения, который до этого более тридцати лет возглавлял Виктор Гирич. Победителем конкурса объявлен нынешний директор Киевского драмтеатра "актер" Вячеслав Жилу, который в прошлом году стал фигурантом секс-скандалов.

Становится очевидным, что создание Департаментом культуры рабочей группы по академии художеств – это попытка легитимизировать свои действия по дальнейшему освобождению неудобного ректора и назначение на ее место более сговорчивого.

Ангажированность и непрофессионализм чиновников Департамента прослеживается с самого начала рабочая группа была создана для проверки Киевской детской академии искусств, то есть школы, а по результатам голосования принято решение рекомендовать расторгнуть контракт с ректором Киевской академии искусств, то есть Вуза. Поняв свой промах, Департамент наскоро преподает приказ о создании рабочей группы в новой редакции, где речь уже идет о проверке академии как вуза.

С другой стороны, непонятно, почему проверка имеет место в отношении периода деятельности именно ректора Бенч, в то время как деятельность академии до периода ее ректорства вызывает гораздо больше вопросов. А именно – каким образом Департамент культуры более 10 лет финансировал художественный колледж в академии, если академия не имела лицензии на колледж, а только на вуз? Возможно Департамент просто пытается замести следы нецелевого использования средств за период 2005-2017 годов? Вопрос остается открытым.

Все это могло уже закончиться, как в Театре юного зрителя, и академия получила бы нового ректора, если бы история не получила огласке в СМИ.

Ситуацию, когда по жалобам нескольких родителей учеников школы, создают рабочую группу, в которую включают этих же родителей и голосуют при их участии об отстранении ректора известного вуза, другие родители детей и студентов, обучающихся в академии, называют вакханалией и полным правовым нигилизмом. По словам одного из родителей, при таких обстоятельствах о независимом образовательном процессе можно будет забыть. Это закладывает опасный прецедент. Теперь любого, кто отказывается быть ручным ректором и имеет свою независимую от чиновников позицию можно будет устранить несколькими жалобами родителей и рабочей группой из этих же родителей и депутатов.

Альтернативная группа родителей уже направила обращение в Департамент культуры, чтобы разобраться, на каком основании была создана рабочая группа и включены родители, дети которых уже не учатся в академии.

Свое возмущение выразили также депутаты Киевского городского совета от других фракций, поскольку к рабочей группе, по странному стечению обстоятельств, были привлечены представители только депутатской фракции "Слуга народа". Отвечая на довольно неудобные вопросы депутатов, директору Департамента ничего не оставалось как расширить состав рабочей группы, допустив к ее работе депутатов от других фракций.

Теперь уже в расширенном составе рабочая группа продолжит изучать вопросы деятельности ректора Киевской академии искусств. Остается надеяться, что такое рассмотрение будет максимально объективным.

Вывод в этой истории напрашивается один – даже если вы абсолютно честный человек с безупречной репутацией, обычный учитель, преподаватель или руководитель школы или вуза, у вас практически нет шансов, если против вас объединяется группа людей, которая имеет одну единственную цель – любой ценой добиться вашего отстранения.

Как бы там ни было, образование и искусство в государстве уступают частным интересам бизнесменов и политиков. Вместе с тем, правда всегда находит щели, чтобы просочиться до сознания тех, кому небезразлична судьба искусства в стране, культуру которой приводят в пример во всем мире.