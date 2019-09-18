Инвестклимат от Зеленского: чем опасно для власти давление на бизнес

Резкий тон новой власти все чаще имеет место не только в отношении провинившихся чиновников и бывшего руководства страны, но и крупного бизнеса. Президент Владимир Зеленский позволяет себе давать критические и острые оценки отдельным компаниям и их владельцам. Уже есть примеры, когда политические заявления находят продолжение в обысках предприятий и блокировании их работы. И речь вовсе не о тех, кого у нас в стране принято называть олигархами, с которыми собирался разобраться Зеленский, идя во власть.

Подробнее в колонке Ростислава Шаправского для РБК-Украина.

Глава государства часто говорит о планах инвестиционного роста, обещая поддержку важных для бизнеса реформ. “Инвестиционный климат является для нас приоритетом. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают”, – говорил президент в июне незадолго после инаугурации. “Я лично готов защищать все инвестиции”, – подтвердил Зеленский уже в начале сентября.

Но за последние месяцы появилось несколько резонансных кейсов, идущих вразрез с этими заявлениями. Пожалуй, самый яркий пример – обвинение в экоциде крупнейшего металлургического предприятия страны “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР) из родного города президента. Комбинат еще в 2005 году за рекордные 24,2 млрд гривен приватизировала корпорация Mittal Steel, выкупив у государства 93,02% акций "Криворожстали".

В начале июля Зеленский, находясь с рабочим визитом на своей малой родине, публично раскритиковал предприятие за невыполнение экологических обязательств. А уже через неделю после этого Служба безопасности Украины, возглавляемая соратником президента Иваном Бакановым, наведалась на “Арселор” с обысками, заблокировав работу по запуску инвестиционного проекта на более чем 150 млн долларов.

Объясняя необходимость проверки, в СБУ настаивали, что на предприятии есть источник высокой радиации. Через несколько недель сотрудники ведомства снова пришли с проверкой, сделав вместе с экологами замер выбросов на заводе. В июле проверки стоили компании около 1 млн долларов убытков, подсчитали в АМКР.

На этом история с АМКР не закончилась. Уже после упомянутых проверок Офис крупных налогоплательщиков ГФС заявил о доначислении предприятию налогов на 9 млрд гривен. В компании назвали обнародование такой информации нарушением прав и интересов. В АМКР пояснили, что налоговая проверка у них действительно проводилась еще с мая и закончилась как раз перед одним из визитов СБУ – в конце августа. Но, как уверяют в компании, фискалы не предоставили им никакого акта по итогам проверки, поспешив придать информацию огласке.

В АМКР нашли способ, как ответить. После пристального внимания со стороны СБУ и ГФС в “АрселорМиттал” заявили о намерениях впервые за несколько лет провести выплату дивидендов акционерам на сумму около 10,8 млрд гривен, большая часть которых будет выведена за границу.

Еще один пример резкого тона в отношении бизнеса – упреки Зеленского в сторону агрохолдингов и подозрения в якобы незаконном получении дотаций, условия которых разрабатывал Кабмин и утверждала Верховная рада.

Здесь больше остальных в немилость к президенту попал “Мироновский хлебопродукт”, владеющий птицефабриками по всей стране. Мажоритарный акционер компании Юрий Косюк ранее работал замглавы Администрации президента Петра Порошенко – оппонента Зеленского во втором туре выборов.

Новый президент заявил, что эта компания “не нуждается в господдержке, потому что имеет сверхприбыли”. Иными словами, она плохая, потому что много зарабатывает. Глава государства поручил правоохранителям сравнить суммы дотаций и дивидендов, которые МХП выплачивает своим акционерам.

В МХП Косюку принадлежит только 66% акций, тогда как остальной пакет находится в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже. И, следовательно, часть дивидендов распределяется в пользу иностранных инвесторов, владеющих долей в украинской компании. К примеру, в 2018 году Центральный банк Норвегии Norges Bank сконцентрировал у себя более 5% акций МХП.

В начале сентября глава государства снова вспомнил “о курочках”, правда, не став уже делать акцент на МХП. Гарант поручил главе Счетной палаты сообщить о результатах проверки эффективности использования дотаций, которые, как считает Зеленский, “подарили богатым "агробаронам". “Мы же все понимаем, о ком речь, или мне назвать фамилии? Ну, курочки… все понимают, о чем речь", – сказал Зеленский. Вдобавок он потребовал от Госбюрорасследований и Национального антикоррупционного бюро отчет по поводу злоупотреблений при выделении госпомощи в АПК.

Птицефабрики МХП последние годы действительно получали из государственного бюджета больше средств, чем другие аграрные предприятия. Но это происходило не в ручном режиме. Ключевой принцип, на основании которого распределялись дотации – сумма уплаченного НДС, о чем не сказал президент. Иными словами, чем больше компания произвела и продала продукции, тем больше может получить из казны.

Учитывая, что МХП является крупнейшим производителям курятины в стране, экспортируя часть своей продукции, логично, что компания оказалась среди лидеров по распределению госсредств. К слову, до того, как в стране ввели систему дотаций для агропроизводителей, долгие годы действовал иной подход к поддержке агросектора – спецсчета для автоматического возмещения НДС. Но по требованию МВФ в конце 2016 года эту норму изъяли, оставив агропредприятиям дотации как стимул для роста бизнеса.

Можно только догадываться о мотивах, которые руководят президентом и чиновниками из его окружения, устраивающими публичные выговоры металлургическим гигантам и крупнейшим аграрным экспортерам. Конечно, критика крупных компаний как минимум может усилить и так растущую поддержку власти среди населения, ожидающего от главы государства решительных мер, в том числе по борьбе с коррупцией. Особенно если речь идет о соратниках или бизнес-партнерах бывшей власти. С другой стороны, публичная критика компаний, в том числе с иностранными инвестициями, оставляет осадок не только у тех, кому она адресована, но и бизнес-сообщества в целом.

Конечно, это не значит, что власти стоит закрывать глаза на нарушения, если они есть. И, разумеется, правоохранительные и налоговые органы обязаны реагировать, когда того требует закон. Здесь не должно быть исключений ни для лидеров отраслей, ни для мелких предпринимателей. Но другой вопрос, когда резкие слова президента в недореформированной силовой системе могут быть восприняты буквально как сигнал к действиям, сопровождающихся проверками, внезапными налоговыми доначислениями и остановкой работы предприятий. Это явно не те примеры, которые новая власть хотела бы показывать потенциальным инвесторам в свете амбициозных планов по приватизации и привлечении инвестиций в Украину.

И это не говоря о том, что бизнес, столкнувшись с “наездами” власти, может пойти за защитой в международные инстанции. Делая тем самым не лучшую рекламу инвестиционному потенциалу Украины. Особенно это касается компаний с иностранными инвестициями, привыкших решать вопросы на нейтральной территории, минуя украинские суды.

Здесь показателен пример экс-партнера Зеленского по бизнесу Игоря Коломойского. Аффилированные с ним компании уже имеют опыт судебных тяжб с украинскими властями, как, к примеру, в случае с JKX Oil&Gas, требующей в Стокгольмском арбитраже компенсации, среди прочего, за резкое изменение ставок ренты на добычу нефти и газа.