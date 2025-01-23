Інвестиції в ОВДП. Як державні банки допомагають захищати країну

Військові облігації стали важливим механізмом для стабілізації фінансової системи та запобігання кризі ліквідності в умовах війни. Про те, як правильно придбати облігації, на що вони витрачаються та як працює механізм їх купівлі – у колонці директора департаменту казначейсько-інвестиційних послуг АТ "Укрексімбанк" Антона Болдирєва для РБК-Україна.

З метою наповнення державного бюджету та через недостатність доходів від податкових надходжень для повного покриття оборонних потреб, український уряд почав випускати "військові облігації" внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування збройних сил України та підтримки економіки в умовах воєнного стану.

Вони є другим за розміром джерелом фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги та доходів від податків і митних зборів.

Історично прибутковість військових облігацій була трохи нижчою, ніж за звичайним суверенним боргом, але в останній час ця різниця нівелювалась. Таким чином, інвестори мають можливість отримати привабливу дохідність, що перевищує темпи інфляції та можливість підтримати Україну під час війни.

Міністерство фінансів України провело перший аукціон із продажу військових облігацій 1 березня 2022 року. Завдяки регулярному проведенню аукціонів було залучено: понад 250 млрд грн – у 2022 році; 566 млрд грн – у 2023 році; та понад 639,5 млрд грн – у 2024 році.

"Укрексімбанк" на захисті країни

Державний "Укрексімбанк" відіграє важливу роль у процесі залучення коштів до державного бюджету через військові облігації. Від початку повномасштабного вторгнення Банк придбав на аукціонах Міністерства фінансів державних облігацій на 175,6 мільярда гривень для власних та клієнтських потреб.

Минулого року суттєво зросла зацікавленість населення до інвестування власних заощаджень у фінансування державного бюджету України. Так, у гривні портфель ОВДП фізосіб зріс на 52 %, а у валюті – на 43 %, і досяг 78,5 мільярда гривень. Суттєво збільшився портфель ОВДП юридичних осіб – більше ніж на 28%, досягнувши 178,2 мільярда гривень.

Найбільший обсяг державних облігацій сконцентрований банками. Другим за обсягом іде НБУ, проте найбільшу динаміку приросту показують портфелі облігацій у власності громадян та українського бізнесу.

"Укрексімбанк" пропонує всім бажаючим долучитися до підтримки країни шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики і не застосовує тарифи комісійної винагороди за купівлю та зберігання "військових облігацій". Клієнти, залежно від своїх побажань та можливостей, можуть купувати як на первинних аукціонах Міністерства фінансів України, так і на вторинному ринку, в різних валютах: гривня, євро або доларах США, на різні строки: від 1 тижня до 4-х років.

Лідируючі позиції на ринку

"Укрексімбанк" входить до топ-3 у рейтингу первинних дилерів Міністерства фінансів України за підсумками 2024 року.

На фондовій біржі "ПФТС" Банк посів друге місце в рейтингу торговців цінними паперами на фондових біржах України за результатами 2024 року.

Також за результатами 2024 року "Укрексімбанк" на першому місці серед найбільш активних учасників ринку "РЕПО з контролем ризиків".

З початку повномасштабного вторгнення банк придбав державних облігацій на 175,6 мільярда гривень (12% від загального обсягу первинних аукціонів), зокрема у 2024 році "Укрексімбанк" придбав державних облігацій на 68 мільярда гривень.

Як придбати ОВДП

Для придбання облігацій на первинному ринку фізична чи юридична особа має звернутися до банків – первинних дилерів або ліцензованих брокерів.

Клієнтам Укрексімбанку доступний сервіс на сайті банку "Онлайн-заява на купівлю військових облігацій". Є можливість підписувати документи та укладати угоди як у паперовому, так і в електронному вигляді.



Наразі на ринку є досить широка пропозиція ОВДП: папери із погашенням через 12 місяців принесуть 15,0 % річних, із погашенням через 2 роки – близько 16,0 % річних у гривні. ОВДП можна придбати навіть із погашенням у 2028 році, зафіксувавши 17,0 % річних на наступні чотири роки.

Висновки

Інвестуючи в ОВДП, український бізнес не тільки підтримує економічну стійкість країни, але й отримує низку стратегічних переваг.

По-перше, це один із найнадійніших способів збереження та примноження капіталу, особливо в умовах нестабільності.

По-друге, ОВДП забезпечують стабільний дохід, що дозволяє планувати фінансові потоки на довгострокову перспективу.

По-третє, інвестуючи в державні облігації, бізнес диверсифікує свої ризики та створює більш стійкий інвестиційний портфель. А завдяки співпраці з "Укрексімбанком", інвестування в ОВДП стає ще простішим та доступнішим, адже банк пропонує широкий спектр інструментів та послуг для своїх клієнтів.