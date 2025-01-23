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Инвестиции в ОВГЗ. Как государственные банки помогают защищать страну

Четверг 23 января 2025 19:30
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Инвестиции в ОВГЗ. Как государственные банки помогают защищать страну Фото: как государственные банки помогают защищать страну (РБК-Украина, Виталий Носач)
Антон Болдырев
Антон Болдырев
директор департамента казначейско-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк"

Военные облигации стали важным механизмом для стабилизации финансовой системы и предотвращения кризиса ликвидности в условиях войны. О том, как правильно приобрести облигации, на что они расходуются и как работает механизм их покупки – в колонке директора департамента казначейско-инвестиционных услуг АО "Укрэксимбанк" Антона Болдырева для РБК-Украина.

 

С целью наполнения государственного бюджета и из-за недостаточности доходов от налоговых поступлений для полного покрытия оборонных нужд, украинское правительство начало выпускать "военные облигации" внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования вооруженных сил Украины и поддержки экономики в условиях военного положения.

Они являются вторым по размеру источником финансирования государственного бюджета после международной помощи и доходов от налогов и таможенных сборов.

Исторически доходность военных облигаций была несколько ниже, чем по обычному суверенному долгу, но в последнее время эта разница нивелировалась. Таким образом, инвесторы имеют возможность получить привлекательную доходность, превышающую темпы инфляции и возможность поддержать Украину во время войны.

Министерство финансов Украины провело первый аукцион по продаже военных облигаций 1 марта 2022 года. Благодаря регулярному проведению аукционов было привлечено: более 250 млрд грн – в 2022 году; 566 млрд грн – в 2023 году; и более 639,5 млрд грн – в 2024 году.

"Укрэксимбанк" на защите страны

Государственный "Укрэксимбанк" играет важную роль в процессе привлечения средств в государственный бюджет через военные облигации. С начала полномасштабного вторжения Банк приобрел на аукционах Министерства финансов государственных облигаций на 175,6 миллиарда гривен для собственных и клиентских нужд.

В прошлом году существенно возросла заинтересованность населения к инвестированию собственных сбережений в финансирование государственного бюджета Украины. Так, в гривне портфель ОВГЗ физлиц вырос на 52%, а в валюте – на 43%, и достиг 78,5 миллиарда гривен. Существенно увеличился портфель ОВГЗ юридических лиц - более чем на 28%, достигнув 178,2 миллиарда гривен.

Наибольший объем государственных облигаций сконцентрирован банками. Вторым по объему идет НБУ, однако наибольшую динамику прироста показывают портфели облигаций в собственности граждан и украинского бизнеса.

"Укрэксимбанк" предлагает всем желающим приобщиться к поддержке страны путем покупки облигаций внутреннего государственного займа и не применяет тарифы комиссионного вознаграждения за покупку и хранение "военных облигаций". Клиенты, в зависимости от своих пожеланий и возможностей, могут покупать как на первичных аукционах Министерства финансов Украины, так и на вторичном рынке, в разных валютах: гривна, евро или долларах США, на разные сроки: от 1 недели до 4-х лет.

Лидирующие позиции на рынке

"Укрэксимбанк" входит в топ-3 в рейтинге первичных дилеров Министерства финансов Украины по итогам 2024 года.

На фондовой бирже "ПФТС" Банк занял второе место в рейтинге торговцев ценными бумагами на фондовых биржах Украины по результатам 2024 года.

Также по результатам 2024 года "Укрэксимбанк" на первом месте среди наиболее активных участников рынка "РЕПО с контролем рисков".

С начала полномасштабного вторжения банк приобрел государственных облигаций на 175,6 миллиарда гривен (12% от общего объема первичных аукционов), в частности в 2024 году "Укрэксимбанк" приобрел государственных облигаций на 68 миллиардов гривен.

Как приобрести ОВГЗ

Для приобретения облигаций на первичном рынке физическое или юридическое лицо должно обратиться к банкам – первичным дилерам или лицензированным брокерам.

Клиентам "Укрэксимбанка" доступен сервис на сайте банка "Онлайн-заявление на покупку военных облигаций". Есть возможность подписывать документы и заключать сделки как в бумажном, так и в электронном виде.

Сейчас на рынке достаточно широкое предложение ОВГЗ: бумаги с погашением через 12 месяцев принесут 15,0 % годовых, с погашением через 2 года – около 16,0 % годовых в гривне. ОВГЗ можно приобрести даже с погашением в 2028 году, зафиксировав 17,0 % годовых на следующие четыре года.

Выводы

Инвестируя в ОВГЗ, украинский бизнес не только поддерживает экономическую устойчивость страны, но и получает ряд стратегических преимуществ.

Во-первых, это один из самых надежных способов сохранения и приумножения капитала, особенно в условиях нестабильности. В

Во-вторых, ОВГЗ обеспечивают стабильный доход, что позволяет планировать финансовые потоки на долгосрочную перспективу.

В-третьих, инвестируя в государственные облигации, бизнес диверсифицирует свои риски и создает более устойчивый инвестиционный портфель. А благодаря сотрудничеству с "Укрэксимбанком", инвестирование в ОВГЗ становится еще проще и доступнее, ведь банк предлагает широкий спектр инструментов и услуг для своих клиентов.

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