Інвестиції в майбутнє України: "АВТ Баварія" допомагає у відновленні шкіл

Компанія "АВТ Баварія", офіційний представник BMW Group та офіційний імпортер автомобілів Aston Martin, ALPINA, INEOS в Україні, з перших місяців повномасштабного вторгнення бере участь у різноманітних ініціативах офіційної фандрейзингової платформи UNITED24.

Компанія закуповувала автомобілі для військових, ініціювала відновлення 10 мостів на деокупованих територіях, а також стала першим донором в ініціативі Тімоті Снайдера "Безпечне небо", надавши 288 000 доларів для закупки сенсорних систем для ранньої ідентифікації повітряних цілей. Нещодавно компанія виділила 24 мільйони гривень на роботизовані платформи для логістики та евакуації поранених на фронті. У 2024 році автомобільна компанія береться за нові важливі проєкти. Детальніше - в спецпроєкті РБК-Україна.

"Зберегти та сформувати майбутнє України"

Ще на початку повномасштабного вторгнення компанія АВТ Баварія розробила корпоративну соціальну стратегію "Save and Shape the Future of Ukraine". За цей час компанія вже задонатила 4,7 мільйони євро. Одним з ключових напрямів у своїй соціальній діяльності на 2024 рік офіційний представник бренду BMW обрав відновлення навчальних закладів у різних регіонах України. Йдеться про будівництво сучасних та зручних укриттів поблизу загальноосвітніх шкіл.

"Компанія "АВТ Баварія" активно сприяє перемозі України. Але чого варта перемога, якщо втрачаєш ціле молоде покоління? Ось чому для нас логічним наступним кроком є зосередження на освіті", - зазначив генеральний директор "АВТ Баварія" Ерік Бернінг.

Загалом автомобільний імпортер планує виділити понад 15 мільйонів гривень, аби забезпечити укриттями школярів трьох навчальних закладів. Основний акцент буде спрямований на будівництво та відновлення укриттів саме у цих освітніх закладах, оскільки більшість з них перебувають в аварійному стані, що є небезпечним для учнів та вчителів.

Північ Київщини

Першим навчальним закладом, до відновлення якого долучилась "АВТ Баварія", стала школа у селі Мар'янівка, що на півночі Київщини. У березні 2022 року у селі сталася справжня трагедія: окупанти накрили вогнем школу, в результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей, їх поховали у шкільному дворі. За час окупації школа отримала значні пошкодження. Окрім того, з перших днів повномасштабного вторгнення через Мар'янівку та прилеглу територію з РФ в Україну залітає велика частина крилатих та балістичних ракет, а також дрони-камікадзе, тому тривоги у місцевій громаді лунають ледь не щодня.

На відновлення школи та ремонт укриття компанія виділяє понад 4 млн гривень, приєднуючись до ініціативи сера Річарда Бренсона у межах фандрейзингової платформи UNITED24. Зазначається, що основний фокус буде спрямований на реконструкцію бомбосховища. Воно має надзвичайно важливе значення для усієї громади, оскільки є єдиним укриттям у селі Мар'янівка. Наразі у зимовий та осінньо-весінній період школярі та жителі громади не мають змоги користуватись старим укриттям, адже ґрунтові води та рясні опади затоплюють напівпідвальне приміщення, позбавляючи дітей можливості переховуватись під час повітряної тривоги.

Південь Дніпропетровщини

Другим навчальним закладом, який береться відновлювати "АВТ Баварія" спільно з іншими партнерами по ініціативі U24 – це Великокостромська гімназія на півдні Дніпропетровської області. На будівництво бомбосховища компанія виділяє 9 917 200 грн.

Дотепер всі 250 дітей гімназії навчаються онлайн і поки не можуть повернутися в аварійно-небезпечну будівлю. Після масованих обстрілів 2022 року в будинку гімназії вціліла тільки їдальня. В інших кабінетах вибиті шибки, у деяких - стіни, а ліве крило гімназії зруйновано повністю. До початку повномасштабної війни у гімназії також знаходилися дитячий садок, майстерня, спортивні зали тощо. Ракетою по Великокостромській гімназії росіяни вдарили в ніч на 11 жовтня 2022 року.

Взагалі, обстрілювати це село нападники почали з березня 2022 року, щойно була окупована правобережна частина Херсонської області. Тоді за пів року повномасштабної війни в селі постраждали практично всі будинки, бо лінія фронту пролягала за 3-7 кілометрів від населеного пункту. Школа пережила кілька ракетних атак, били по ній і важкою артилерією, і "Градами".

Але найбільш руйнівна атака сталася вже після деокупації Херсона та сусідніх із Дніпропетровським регіоном населених пунктів. В результаті низки обстрілів будівля визнана аварійною, тож навчання офлайн для дітей найближчим часом неможливе.

Південь Одещини

Село Тузли розташоване на півдні Одеської області, на березі Чорного моря поблизу з Національним природним парком "Тузловські лимани". Компанія "АВТ Баварія" інвестує 850 000 гривень на укриття в місцевій Тузлівській школі. Здавалось би, населений пункт знаходиться далеко від фронту, але повз село регулярно пролітають дрони-камікадзе та крилаті ракети, якими росіяни намагаються уразити портову інфраструктуру на Дунаї та зірвати роботу Зернового коридору. Саме через цю загрозу повітряні тривоги, які лунають ледве не щодня, а інколи і кілька разів на день, переривають навчальний процес місцевих школярів.

"На зустрічі в Міністерстві освіти України я був абсолютно вражений, почувши, що для роботи школи, потрібно мати діюче бомбосховище. І зараз я розумію, що ми тут не просто будуємо укриття. Насправді ми створюємо можливість для очного навчання. І я думаю, що після COVID всі розуміють, наскільки важливо забезпечити офлайн-освіту. Тому це дуже важливий проєкт", - зазначив Ерік Бернінг, генеральний директор компанії "АВТ Баварія".

Психологи зазначають, що відсутність очних занять у школярів, безумовно, впливає на їх ментальний стан. Середня освіта - це необхідна "школа життя", без живої комунікації з однокласниками дитині буде складно у майбутньому адаптуватися до дорослого світу. Окрім того, фізичний рух необхідний для молодого організму, і він є важливою частиною офлайн навчання. "Дистанційка" потребує багато часу перед екраном монітора, що впливає на зір та опорно-руховий апарат учнів.

Мости в майбутнє

Насправді, ще до проєкту з відбудови трьох шкіл "АВТ Баварія" зробила велику роботу для того, щоб повернути школярам південних регіонів України можливість відвідувати навчальні заклади.

Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 компанія за два роки надала понад 160 млн гривень на ремонт та капітальне відновлення зруйнованих мостів та шляхопроводів. Загалом, на кошти автомобільної компанії реконструювали 10 мостів в Херсонській та Миколаївській областях.

Більшість мостів були зруйновані у 2022 році під час наступу російських військ на Миколаїв, а також під час окупації частини Херсонської та Миколаївської областей. За словами представників компанії "АВТ Баварія" після підриву Каховської ГЕС один з відбудованих мостів був повністю затоплений. Але коли вода відійшла, з легкістю видохнули - новий міст витримав випробовування.

"Ми пишаємось тим, що вкотре доєдналися до проєкту, який сприяє відбудові українських міст, що постраждали від країни-агресора. Наша плідна співпраця з UNITED24 не зупиняється. Ми продовжуємо допомагати Україні протистояти ворогу та відбудовувати нашу державу", - зазначив Ерік Бернінг на відкритті одного з відновлених мостів на Миколаївщині.

Завдяки відремонтованим транспортним артеріям шкільні автобуси у десятках громад мають змогу значно швидше доставляти учнів до шкіл.

Розвиваючи перспективи

Компанія "АВТ Баварія" планує і надалі продовжувати інвестувати у відбудову України, допомагаючи молодому поколінню отримувати знання і розвиватись. Автомобільний імпортер спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 вже вивчає інші перспективні об'єкти у різних куточках нашої країни, аби у майбутньому долучитись до їх відновлення.