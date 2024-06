Инвестиции в будущее Украины: "АВТ Бавария" помогает в восстановлении школ

Компания "АВТ Бавария", официальный представитель BMW Group и официальный импортер автомобилей Aston Martin, ALPINA, INEOS в Украину, с первых месяцев полномасштабного вторжения принимает участие в различных инициативах официальной фандрейзинговой платформы UNITED24.

Компания закупала автомобили для военных, инициировала восстановление 10 мостов на деоккупированных территориях, а также стала первым донором по инициативе Тимоти Снайдера "Безопасное небо", предоставив 288 000 долларов для закупки сенсорных систем для ранней идентификации воздушных целей. Недавно компания выделила 24 миллиона гривен на роботизированные платформы для логистики и эвакуации раненых на фронте. В 2024 году автомобильная компания берется за новые важные проекты. Детальнее - в спецпроекте РБК-Украина.

"Сохранить и сформировать будущее Украины"

Еще в начале полномасштабного вторжения компания АВТ Бавария разработала корпоративную социальную стратегию Save and Shape the Future of Ukraine. За это время компания уже задонатила 4,7 миллиона евро. Одним из ключевых направлений в своей социальной деятельности на 2024 год официальный представитель бренда BMW избрал возобновление учебных заведений в разных регионах Украины. Речь идет о строительстве современных и удобных укрытий вблизи общеобразовательных школ.

"Компания "АВТ Бавария" активно способствует победе Украины. Но чего стоит победа, если теряешь целое молодое поколение? Вот почему для нас логичным следующим шагом является сосредоточение на образовании", - отметил генеральный директор "АВТ Бавария" Эрик Бернинг.

В целом, автомобильный импортер планирует выделить более 15 миллионов гривен, чтобы обеспечить укрытия школьников трех учебных заведений. Основной акцент будет направлен на строительство и восстановление укрытий именно в этих образовательных учреждениях, поскольку большинство из них находятся в аварийном состоянии, что опасно для учащихся и учителей.

Север Киевщины

Первым учебным заведением, к восстановлению которого присоединилась "АВТ Бавария", стала школа в селе Марьяновка на севере Киевщины. В марте 2022 года в селе произошла настоящая трагедия: оккупанты накрыли огнем школу, в результате обстрела погибли пять человек, их похоронили в школьном дворе. За время оккупации школа получила серьезные повреждения. Кроме того, с первых дней полномасштабного вторжения через Марьяновку и близлежащую территорию из РФ в Украину залетает большая часть крылатых и баллистических ракет, а также дроны-камикадзе, поэтому тревоги в местной общине раздаются чуть ли не каждый день.

На восстановление школы и ремонт укрытия компания выделяет более 4 млн гривен, присоединяясь к инициативе сэра Ричарда Бренсона в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24. Отмечается, что основной фокус будет направлен на реконструкцию бомбоубежища. Оно имеет чрезвычайно важное значение для всего общества, поскольку является единственным укрытием в селе Марьяновка. В зимний и осенне-весенний период школьники и жители общины не могут пользоваться старым укрытием, ведь грунтовые воды и обильные осадки затапливают полуподвальное помещение, лишая детей возможности скрываться во время воздушной тревоги.

Юг Днепропетровщины

Вторым учебным заведением, которое берется восстанавливать "АВТ Бавария" совместно с другими партнерами по инициативе UNITED24, - это Великокостромская гимназия на юге Днепропетровской области. На строительство бомбоубежища компания выделяет 9 917 200 грн.

Пока все 250 детей гимназии учатся онлайн и пока не могут вернуться в аварийно-опасное здание. После массированных обстрелов 2022 года в доме гимназии уцелела только столовая. В других кабинетах выбиты стекла, в некоторых – стены, а левое крыло гимназии разрушено полностью. До начала полномасштабной войны в гимназии также находились детский сад, мастерская, спортивные залы. Ракетой по Великокостромской гимназии россияне ударили в ночь на 11 октября 2022 года.

Вообще обстреливать это село нападавшие начали с марта 2022 года, как только была оккупирована правобережная часть Херсонской области. Тогда за полгода полномасштабной войны в деревне пострадали практически все дома, потому что линия фронта пролегала в 3-7 километрах от населенного пункта. Школа пережила несколько ракетных атак, избивали по ней и тяжелой артиллерией, и "Градами".

Но самая разрушительная атака произошла уже после деоккупации Херсона и соседних с Днепропетровским регионом населенных пунктов. В результате ряда обстрелов здание признано аварийным, поэтому обучение офлайн для детей в ближайшее время невозможно.

Юг Одесчины

Село Тузлы расположено на юге Одесской области, на берегу Черного моря вблизи Национального природного парка "Тузловские лиманы". Компания "АВТ Бавария" инвестирует 850 000 гривен в укрытие в местной Тузловской школе. Казалось бы, населенный пункт находится далеко от фронта, но мимо села регулярно пролетают дроны-камикадзе и крылатые ракеты, по которым россияне пытаются поразить портовую инфраструктуру на Дунае и сорвать работу Зернового коридора. Именно из-за этой угрозы воздушные тревоги, которые раздаются чуть ли не каждый день, а иногда и несколько раз в день, прерывают учебный процесс местных школьников.

"На встрече в Министерстве образования Украины я был совершенно поражен, услышав, что для работы школы нужно иметь действующее бомбоубежище. И сейчас я понимаю, что мы здесь не просто строим укрытие. На самом деле мы создаем возможность для очного обучения. И я думаю, что после COVID все понимают, насколько важно обеспечить офлайн-образование. Поэтому это очень важный проект", - отметил Эрик Бернинг, генеральный директор компании "АВТ Бавария".

Психологи отмечают, что отсутствие очных занятий у школьников, безусловно, влияет на их ментальное состояние. Среднее образование - это необходимая "школа жизни", без живой коммуникации с одноклассниками ребенку будет сложно в будущем адаптироваться к взрослому миру. Кроме того, физическое движение необходимо для молодого организма, и оно является важной частью офлайн обучения. "Дистанция" требует много времени перед экраном монитора, влияющего на зрение и опорно-двигательный аппарат учащихся.

Мосты в будущее

На самом деле, еще до проекта по восстановлению трех школ "АВТ Бавария" проделала большую работу для того, чтобы вернуть школьникам южных регионов Украины возможность посещать учебные заведения.

Совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24 компания за два года предоставила более 160 млн гривен на ремонт и капитальное восстановление разрушенных мостов и путепроводов. В общей сложности, на средства автомобильной компании реконструировали 10 мостов в Херсонской и Николаевской областях.

Большинство мостов было разрушено в 2022 году во время наступления российских войск на Николаев, а также во время оккупации части Херсонской и Николаевской областей. По словам представителей компании "АВТ Бавария", после подрыва Каховской ГЭС один из отстроенных мостов был полностью затоплен. Но когда вода отошла, с легкостью выдохли - новый мост выдержал испытание.

"Мы гордимся тем, что еще раз присоединились к проекту, который способствует восстановлению украинских городов, пострадавших от страны-агрессора. Наше плодотворное сотрудничество с UNITED24 не останавливается. Мы продолжаем помогать Украине противостоять врагу и восстанавливать наше государство", - отметил Эрик Бернинг на открытии. одного из восстановленных мостов Николаевской области.

Благодаря отремонтированным транспортным артериям школьные автобусы в десятках общин могут значительно быстрее доставлять учащихся в школы.

Развивая перспективы

Компания "АВТ Бавария" планирует и дальше продолжать инвестировать в восстановление Украины, помогая молодому поколению получать знания и развиваться. Автомобильный импортер совместно с благотворительной платформой UNITED24 уже изучает другие перспективные объекты в разных уголках нашей страны, чтобы в будущем приобщиться к их восстановлению.