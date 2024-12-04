Інвестиції в майбутнє. Як бізнес підтримує розвиток освіти в Україні – кейси METRO та Nestlé

В умовах викликів, з якими стикається Україна, освітня система потребує активної підтримки. І відповідальність за розвиток освіти сьогодні беруть на себе не лише державні інституції, а й бізнес, який інвестує у створення сучасних навчальних програм, надає доступ до новітніх технологій і створює освітні можливості для молоді, студентів та вразливих груп населення. У цьому спецпроєкті РБК-Україна розповідає про кейси METRO та Nestlé, які вже зробили значний внесок у знання та навички суспільства, необхідні для майбутнього.

Nestlé: інвестиції в освіту та здоров'я дітей в Україні

Одним із прикладів успішного навчального проєкту є "Абетка Харчування". Це освітня програма Nestlé, яка вже 15 років розвиває навички здорового харчування у дітей по всій Україні. Як частина глобальної ініціативи "Nestlé Здорові Діти", яка діє у 84 країнах світу, програма націлена на формування корисних звичок із раннього шкільного віку.

Експерти програми у форматі гри розповідають дітям, їхнім батькам та вчителям про корисну їжу та її вплив на здоров’я. Програма включає навчальний курс для учнів 1-4 класів та інноваційні навчальні матеріали: відеоуроки, інтерактивні презентації, кулінарні майстер-класи та карткову гру "Мультивсесвіт Їжі". Матеріали доступні на онлайн-платформі, що дозволяє легко інтегрувати їх у шкільні уроки чи використовувати для самостійного навчання вдома. У межах проєкту також проводяться освітньо-розважальні кампанії, конкурси для шкіл та живі події.

"Абетка Харчування" створена за участі провідних фахівців у галузі освіти, здоров'я та психології з урахування особливостей дітей молодшого шкільного віку. Вона постійно оновлюється та проходить регулярну перевірку.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України та схвалено Асоціацією дієтологів України. На сьогодні "Абетка Харчування" охоплює понад 2,2 мільйона школярів, 2000 шкіл і 13000 вчителів.

Під час повномасштабної війни в Україні "Абетка Харчування" розширила свою діяльність. Крім освітніх матеріалів про здорове харчування, тепер програма допомагає дітям краще справлятися зі стресом та адаптуватися до складних умов життя.

Так, команда створила пізнавальні матеріали для навчання та розвитку у шкільних укриттях, а також відкрила новий напрям діяльності, який полягає у підтримці дітей, що найбільше постраждали від війни. Влітку разом з партнерами було реалізовано благодійний тур дитячими будинками України, де діти отримали психологічну підтримку від фахівців, а також, освітні матеріали для розвитку здорових звичок.

Програма "Абетка Харчування" відповідає актуальним освітнім реформам та активно залучає вчителів та учнів до вивчення основ здорового способу життя. Такий підхід допомагає виховати здорове покоління, яке має практичні навички для підтримки фізичного та ментального здоров'я.

"Як одна із найбільших продуктових компаній у світі, Nestlé вже 15 років дбає про здорове харчування українських дітей через навчання у межах програми "Абетка Харчування". Повномасштабне вторгнення стало для всіх викликом, який ні з чим не можна порівняти. Але ми раді, що можемо продовжувати цю програму, як у попередні роки. Враховуючи нинішні реалії життя, ми адаптували "Абетку Харчування" як для діджитал, так і офлайн використання. Діти можуть продовжувати грати та навчатись навіть у бомбосховищі. Це наш внесок у здорове теперішнє та майбутнє маленьких українців", – зазначає директор з корпоративних комунікацій і зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні та Молдові Володимир Співак.

METRO Україна: "Кулінарний старт" та інші програми для розвитку кулінарної освіти METRO Україна вже кілька років поспіль реалізує соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку дітей та розвиток кулінарної освіти. Однією з ключових програм стала благодійна акція "Збери шкільний портфелик", під час якої компанія передавала необхідне канцелярське приладдя дітям у складних життєвих обставинах. Однак війна суттєво змінила акценти допомоги. Сьогодні мільйони дітей в Україні змушені вчитися у надзвичайно складних умовах, часто без можливості відвідувати школу. Тому компанія зосередилися на облаштуванні безпечних укриттів у школах Харкова, Дніпра та Києва, допомагаючи дітям продовжувати навчання.