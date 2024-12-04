Инвестиции в будущее. Как бизнес поддерживает развитие образования в Украине – кейсы METRO и Nestlé

В условиях вызовов, с которыми сталкивается Украина, система образования нуждается в активной поддержке. И ответственность за развитие образования сегодня берут на себя не только государственные институты, но и бизнес, который инвестирует в создание современных образовательных программ, предоставляет доступ к новейшим технологиям и создает образовательные возможности для молодежи, студентов и уязвимых групп населения. В этом спецпроекте РБК-Украина рассказывает о кейсах METRO и Nestlé, которые уже внесли значительный вклад в знания и навыки общества, необходимые для будущего.

Nestlé: инвестиции в образование и здоровье детей в Украине

Одним из примеров успешного учебного проекта является "Азбука Харчування". Это образовательная программа Nestlé, которая уже 15 лет развивает навыки здорового питания у детей по всей Украине. Как часть глобальной инициативы "Nestlé Здоровые Дети", действующей в 84 странах мира, программа направлена на формирование полезных привычек с раннего школьного возраста.

Эксперты программы в игровой форме рассказывают детям, их родителям и учителям о полезной еде и её влиянии на здоровье. Программа включает учебный курс для учеников 1-4 классов и инновационные учебные материалы: видеоуроки, интерактивные презентации, кулинарные мастер-классы и карточную игру "Мультивсесвіт Їжі". Материалы доступны на онлайн-платформе, что позволяет легко интегрировать их в школьные уроки или использовать для самостоятельного обучения дома. В рамках проекта также проводятся образовательные и развлекательные кампании, конкурсы для школ и живые мероприятия.

"Абетка Харчування" создана с участием ведущих специалистов в области образования, здоровья и психологии с учётом особенностей детей младшего школьного возраста. Она постоянно обновляется и проходит регулярную проверку.

Программа рекомендована Министерством образования и науки Украины и одобрена Ассоциацией диетологов Украины. На сегодня "Абетка Харчування" охватывает более 2,2 миллиона школьников, 2000 школ и 13 000 учителей.

Во время полномасштабной войны в Украине программа "Абетка Харчування" расширила свою деятельность. Помимо образовательных материалов о здоровом питании, теперь программа помогает детям лучше справляться со стрессом и адаптироваться к сложным условиям жизни.

Так, команда создала познавательные материалы для обучения и развития в школьных укрытиях, а также открыла новое направление деятельности, связанное с поддержкой детей, которые больше всего пострадали от войны. Летом, совместно с партнерами, был реализован благотворительный тур по детским домам Украины, где дети получили психологическую поддержку от специалистов, а также образовательные материалы для формирования здоровых привычек.

Программа "Абетка Харчування" соответствует актуальным образовательным реформам и активно привлекает учителей и учеников к изучению основ здорового образа жизни. Такой подход помогает воспитать здоровое поколение, обладающее практическими навыками для поддержания физического и ментального здоровья.

"Как одна из крупнейших продуктовых компаний в мире, Nestlé уже 15 лет заботится о здоровом питании украинских детей через обучение в рамках программы "Абетка Харчування". Полномасштабное вторжение стало вызовом, который невозможно сравнить ни с чем. Но мы рады, что можем продолжать эту программу, как и в предыдущие годы. Учитывая нынешние реалии жизни, мы адаптировали "Абетку Харчування" как для цифрового, так и для офлайн использования. Дети могут продолжать играть и учиться даже в бомбоубежищах. Это наш вклад в здоровое настоящее и будущее маленьких украинцев", – отмечает директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nestlé в Украине и Молдове Владимир Спивак.

METRO Украина: "Кулинарный старт" и другие программы развития кулинарного образования

METRO Украина уже несколько лет подряд реализует социальные инициативы, направленные на поддержку детей и развитие кулинарного образования. Одной из ключевых программ стала благотворительная акция "Собери школьный портфелик", в рамках которой компания передавала необходимую канцелярскую продукцию детям в сложных жизненных обстоятельствах. Однако война существенно изменила приоритеты помощи. Сегодня миллионы детей в Украине вынуждены учиться в чрезвычайно сложных условиях, часто без возможности посещать школу. Поэтому компания сосредоточилась на обустройстве безопасных укрытий в школах Харькова, Днепра и Киева, помогая детям продолжать обучение. В 2023 году компания запустила проект "Кулинарный старт", который стал важным шагом в трансформации кулинарного образования. Проект предусматривает создание современных лабораторий, проведение мастер-классов с ведущими шеф-поварами и обеспечение студентов качественными продуктами для обучения. Одним из успешных примеров стала совместная работа с Киевским профессиональным колледжем технологий и дизайна, где METRO создала учебную лабораторию для будущих поваров и кондитеров.