Инна Иоффе: Книга об украинских Праведниках - продолжение стратегии ЕКУ по сохранению памяти о Холокосте

Накануне 80-летия трагедии Бабьего Яра в свет вышла книга о гражданах Украины, спасавших евреев в годы Холокоста. Израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем таким людям с 1963 года присваивает звание "Праведник народов мира". Праведниками могут быть названы только неевреи, оказывавшие помощь евреям бескорыстно и при этом осознававшие, что за это им грозит смерть.

Сегодня в мире Праведниками народов мира признаны уже около 27 000 человек, из них десятая часть совершала подвиги на территории современной Украины. По количеству Праведников, по данным Яд Вашем, Украина занимает 4-е место в мире, но здесь важно не только или даже не столько количество. Не даром на медали, которую вручают Праведникам или их родственникам, выгравирована цитата из Талмуда: "Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир".

Книга "Праведники народов мира. Украина" с историями спасения евреев гражданами Украины вышла ко Дню памяти жертв Бабьего Яра неслучайно. Несмотря на огромное количество жертв, составляющее, по разным оценкам, около 200 000 человек, большинство из которых были евреями, в Бабьем Яру погибли не все евреи Киева. Многие смогли спастись, но без помощи киевлян это было бы невозможно. В чем уникальность и значение книги "Праведники народов мира. Украина", мы узнали от Инны Иоффе, директора Еврейской конфедерации Украины.

– Среди ваших родственников были те, кто погиб в Бабьем Яру?

– К сожалению, да. Вы знаете, среди коренных киевских евреев вы не найдете ни одного, у кого хотя бы кто-то из родни не "ушел в Бабий Яр". Да и вообще в Украине нет ни одного еврея без следа Холокоста. Простая математика: до июня 1941-го на территории современной Украины проживало больше всего евреев в Европе – где-то 2,7-2,8 миллиона. А во время Холокоста было уничтожено 1,5 миллиона человек, это четверть от всех жертв Холокоста. Могла ли остаться невредимой хотя бы одна семья?

Двоюродный брат моего дедушки, папы моего папы, Моисей Курганский остался с семьей в Киеве и не стал эвакуироваться. Он сказал, что немцы – очень культурная нация, он это помнит по 1914-1918 годам. И потом, когда вышел приказ, они все пошли, вся семья.

А двоюродная бабушка по линии мамы, когда вошли немцы, была в Кирилловской больнице с послеродовой горячкой. Тогда еще не могли это лечить, и она там была на профилактике. Получается, она была в числе первых, кого расстреляли в Бабьем Яру.

То есть и с маминой стороны, и с папиной в нашей семье погибли.

– В книге "Праведники народов мира. Украина" есть истории о тех, кто избежал Бабьего Яра? Расскажите, пожалуйста, о книге подробнее.

- Есть, конечно, мы же ее готовили специально к 80-летию трагедии. В ней есть отдельный блок, посвященный Киеву, и в нем все истории – о спасении киевлянами евреев в период Бабьего Яра.

Формат книги интересный и уникальный, я считаю. Мы не просто даем перечень имен и фамилий, хотя этих людей нужно как можно чаще вспоминать, пусть даже и в списках. Во-первых, имеющийся у Яд Вашем список украинских Праведников сгруппировали по регионам. В этом нам очень помогли в самом Яд Вашем. Абсолютно во всех областях Украины и в Крыму евреям оказывали помощь.

Во-вторых, по каждому региону мы подаем несколько историй спасения с фотографиями Праведников и, если такие есть, – то и спасенных. Почему не все истории? Дело в том, что далеко не все истории спасения подкреплены фотографиями или наоборот: есть фото, нет истории. Документирование историй спасения очень трудоемкая и скрупулезная работа, не всегда у Яд Вашем оказывается на руках полный набор свидетельств. Мы же хотели, чтобы читатели не только прочитали историю, но еще и посмотрели в глаза Праведникам. Хочу вам сказать – с виду обычные люди, но в сочетании с их историей на них уже по-другому смотришь и задаешься вопросом: а я бы смог? Зная, что, если открою дверь и спрячу еврея, то и меня, и мою семью могут расстрелять? Они смогли.

И, я считаю, если бы не они, то в Украине погибли бы не полтора миллиона евреев, а гораздо больше.

Нужно еще учитывать, что в нашей книге только те истории, которые официально задокументированы, а сколько их, не дошедших до Яд Вашем? Я считаю, этим историям нет конца, и наша книга – это только старт. Это продолжение того хорошего проекта Еврейской конфедерации Украины, который начался несколько лет назад.

–​​​​​​​ А как родилась идея создания этой книги?

– Эта идея не вчера родилась. Когда в 2018 году Борис Ложкин стал президентом Еврейской конфедерации Украины, у нас появились новые задачи и новые проекты. Появились новые цели, пункты нашей миссии.

– Они отличались от предыдущих?

– Они были расширены в соответствии с тем, что предложил в своей программе – а программа у него была масштабная - Борис Ложкин. Одной из целей миссии конфедерации стало увековечивание памяти о трагедии Холокоста в Украине. К тому же, главный раввин Киева и Украины Яаков Дов Блайх, который является членом Президиума Еврейской конфедерации Украины, тему Бабьего Яра более тридцати лет уже развивает. Фактически благодаря его усилиям и таких людей, как Илья Михайлович Левитас, Иван Дзюба стоит Менора в Бабьем Яру.

Когда у Бориса Ложкина возникла идея создать новый проект, не стоял вопрос только о трагедии в Бабьем Яру. Стоял вопрос о том, чтобы увековечить память трагедии Холокоста в Украине в целом, и о том, чтобы к этому проекту присоединились другие страны. Так и произошло, потому что Еврейская конфедерация Украины является членом и Всемирного Еврейского Конгресса, и Европейского Еврейского Конгресса, а также стратегическим пратнером Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.

Эта тема стала для нас одной из самых важных, и она, я уверена, не на один-два года.

Потом стали думать, что же можно сделать такого, что еще никто раньше не делал. Борис Ложкин предложил проект "Праведники моего города". Почему?

Илья Левитас многие годы поднимал тему Праведников народов мира из Украины, писал книги, учреждал украинские списки – "Праведники народов Украины", "Праведники Бабьего Яра".

Он начинал эти исследования еще в Еврейском культурном обществе. Сейчас это называется Всеукраинский еврейский совет, его возглавляет Александр Семенович Сусленский. И этот совет входит в Еврейскую конфедерацию Украины. И как же нам было не продолжить уже начатое?

–​​​​​​​ То есть создать книгу Борис Ложкин предложил как развитие уже действующего проекта "Праведники моего города"?

– Да, за три года у "Праведников моего города" есть достижения, именами Праведников названы 22 улицы в разных населенных пунктах, установлены памятные знаки, а в Мелитополе член нашего Наблюдательного совета Владимир Шпильфогель поставил памятник Праведникам. То есть это очень важная тема, она животрепещущая. Еще живы некоторые из Праведников, их дети и внуки. И что важно: за 80 лет, которые прошли, эта тема остается актуальной, еще есть, чем заниматься, исследовать, изучать, находить новые истории.

Со временем, когда у нас уже накопился некоторый опыт, у Бориса Ложкина возникла идея: почему бы нам не поработать с Яд Вашем, с которым мы очень дружны, и не один год. А у Яд Вашем очень большой опыт и большая база Праведников, и есть истории. Почему бы нам не сделать для украинского читателя, и не только украинского – книга двуязычная, на украинском и английском – книгу об украинских Праведниках народов мира.

В Яд Вашем нас любезно поддержали, предоставили все материалы, работала большая команда.

–​​​​​​​ Если книга двуязычная, значит ли это, что она будет распространена и за рубежом?

– Конечно. Наша задача – чтобы она попала во все исторические музеи мира, в музеи Холокоста, во все общинные центры еврейской и украинской диаспоры, чтобы этим пользовались в школах, причем, в школах всего мира.

Я считаю, эта книга – с одной стороны, продолжение уже начатого в части увековечивания памяти о Холокосте, с другой – это только начало. Я бы хотела, чтобы эта серия продолжалась. Я уверена, что книга понравится не только рядовым читателям, но будет полезна и профессионалам, историкам, исследователям.

Кстати, хочу отметить, и это немаловажно, что наш проект поддержали Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, председатель Наблюдательного совета Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, Президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаил Мирилашвили. Их предисловия открывают нашу книгу.

Кроме того, хочу выразить признательность нашим друзьям, Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр" и Евро-Азиатскому Еврейскому Конгрессу за благотворительную помощь и поддержку в создании нашей книги. Вместе мы сделали очень важный проект, и, я уверена, что книга "Праведники народов мира. Украина" – это только начало нашего плодотворного сотрудничества по увековечиванию памяти о Холокосте и о людях, спасавших евреев.