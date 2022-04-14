Во имя жизни. Как израильские врачи спасают украинцев во время войны

Гуманитарная миссия из Израиля – UIIA: Ukraine-Israel independence association – начала свою работу в Украине с самого начала войны. Рискуя жизнями и жертвуя своим временем, храбрые израильские врачи каждый день помогают украинцам и спасают их жизни. Врачи миссии помогли уже тысячам украинских беженцев, несмотря на постоянную угрозу своей безопасности. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Помогать беженцам в Украину приехали уже 300 израильских врачей. С начала войны миссия работала сразу по нескольким сложным направлениям – экстренной эвакуации больных, помощи на границе с Молдовой, где врачи развернули временный приемный покой, и в лагерях для беженцев уже в самой Молдове. Туда отправляли самые сложные случаи. Это волонтеры продолжают делать и сейчас.

Как рассказывает основатель гуманитарной организации "Фрида" Роман Гольдман, идея возникла в честь бабушки-украинки, которая была жертвой Холокоста и находилась в концлагере. "Именно ее судьба и вдохновила меня", – комментирует Гольдман.

В апреле израильская миссия стала еще масштабней и расширила свою деятельность в центральной части Украины: в недавно освобожденную Киевскую область постоянно приезжают мобильные бригады израильских и украинских врачей для того, чтобы осматривать и консультировать людей.

Врачи из Израиля помогают в "горячих" точках, которые больше всего пострадали от зверств российской армии: в Буче, Бородянке, Черниговской области, и даже небольших населенных пунктах. Также, волонтеры раздают там гуманитарную медицинскую помощь.

Ежедневно эти люди совершают подвиги каждый на своем месте для того, чтобы помочь нуждающимся.

Как поясняет один из приехавших из Израиля врачей – психиатр Герман, он просто не мог оставаться в стороне и смотреть на человеческое горе, ничего не делая. Сам он родом из Украины, а его родители до сих пор находятся в Харькове, пережив весь ужас бомбежек российской армии.

"Я хорошо знаю, что такое сменить место жительства, но не сменить Родину. Я также хорошо помню начало войны на Донбассе, нас с отцом тогда отправили близко к месту боевых действий оказывать медицинскую помощь. А потом началась эта война. Часть моей семьи находилась в Северной Салтовке, которую начали бомбить в первый день. Родители остаются в Харькове в своей квартире, где от бомбежек вылетели окна. Ракета попала в соседний дом. Поэтому я просто не мог находиться так далеко от дома и не иметь возможности помочь. Все мои мысли с Украиной", – говорит израильский врач-волонтер.

Вся эта миссия была бы невозможна без сотрудничества с украинскими врачами, которые за время войны стали ещё одними ее героями, говорит представитель ассоциации Марк Невяжский. Ежедневно они спасают украинцев – от самых маленьких до пожилых. Терапевты, хирурги, гинекологи, травматологи, психиатры и психологи – вот те, кто неустанно трудится во имя жизни Украины.

Кроме работы "в полях", израильские врачи также консультируют онлайн.

"Все это работает и будет работать бесплатно, для льготных категорий граждан. Мы хотим, чтобы и после войны организация функционировала во благо Украине: чтобы работала вся гуманитарная миссия и волонтёрская скорая помощь в координации с еврейской общиной Украины и главным раввином Моше Реувен Асманом", – говорит Роман Гольдман.

Сейчас миссии из Израиля особенно нужны волонтеры-единомышленники.

Для сотрудничества там приглашают не только врачей широкого профиля, но и медсестер и фармацевтов. Специально для них будет организовано как обучение в Израиле, так и учеба в Украине от израильских врачей. Резюме можно отправлять на эту почту: admin@ui-ia.com

"Для того, чтобы быть героем - необязательно совершать сверхъестественные поступки, нужно просто быть человеком, который хочет помочь. Именно такие люди и нужны в Ukraine-Israel independence association", – резюмируют в организации.