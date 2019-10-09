Импорт электроэнергии из РФ: угроза энергобезопасности или вынужденная необходимость?

В далеком 2015 году, импорт из РФ осуществляло госпредприятие "Укринтеренерго" причем в объемах в 10 раз больше, чем сегодняшний импорт. Но уже в 2016 возможности импорта в Украину (причем с любых направлений) были наглухо перекрыты многочисленными подзаконными актами государственных регуляторов. Украина превратилась в энергетический остров, на котором имели право на существование все имеющиеся в стране энергетические мощности с любой степенью изношенности и эффективности. И с любой ценой.

Все растворялось в Единой цене Единого оптового продавца ГП "Энергорынок". С 1 июля все изменилось, и генерация получила право продавать свою электроэнергию на новом Оптовом рынке э/э.

Прежде всего возникают вопросы:

Почему такую же волну негодования не вызывает импорт из России угля и нефтепродуктов? Каким образом импорт электричества из России мощностью не то, что 100, но даже 1000 МВт может повредить энергетической безопасности страны с собственным средним производством в 16 000 МВт, и установленной мощностью почти 50 000 МВт? Почему "врагом народа", "открывшим ворота российской энергетической интервенции", оказался Андрей Герус, хотя импорт электроэнергии из России был разрешен пресловутым Законом "О рынке электрической энергии", последовательным противником которого А. Герус как раз и являлся? Кому из участников рынка выгодно раскручивать истерию вокруг темы импорта электроэнергии?

Попробуем разобраться.

Структура работающих источников генерации электроэнергии на 1 июля (дата начала работы нового рынка электрической энергии) выглядела так:

Информация об используемой мощности производителей электроэнергии в І полугодии 2019 года



В результате все ценообразование на рынке формирует исключительно тепловая генерация, 80% которой контролируется одной корпорацией.Самая дешевая атомная генерация стала сакральной жертвой, электроэнергию которой практически вывели из нормальной рыночной среды с целью обеспечить расчеты с супердорогой "зеленой" генерацией и продажу супердешевой электроэнергии для бытовых потребителей и сетевых компаний (Укрэнерго и облэнерго).

Более того, принцип ценообразования на РСВ (рынок на сутки вперед), который является индикатором для других сегментов рынка, основан на так называемом, "маржинальном ценообразовании". Это означает, что весь объём покупаемой электроэнергии в каждом часе продается по цене самой дорогой заявки на продажу из акцептированных.

Проще говоря, независимо от того, какую цену выставляет продавец, он продает всю электроэнергию по самой высокой цене того продавца, который своим объемом электроэнергии замкнул всю заявленную потребность.

Анализ результатов торгов на РСВ в октябре показал, что при среднем объёме продаж 4 000 МВт в час цены продажи формируются замыкающими заявками в 100, 50 и даже 10 МВт.

При имеющемся уровне монополизации тепловой генерации существует высокая вероятность манипуляций при формировании цен на РСВ. И появление на рынке даже 100 МВт относительно дешевой электроэнергии способно серьезно усложнить возможности манипуляций, а 1 000 МВт приведет к реальному снижению цен на 7-10%.

Именно поэтому контроль импорта (а еще лучше его прекращение) является для тепловой генерации жизненно важным средством для поддержания монопольно высоких цен на рынке.

Наглядными примерами являются ситуация в Бурштынском острове и импорт из Беларуси. В Бурштынском острове корпорация ДТЭК защищает монопольное положение Бурштынской ТЭС путем блокирования межгосударственного сечения, препятствуя попаданию на БуОс более дешевой словацкой электроэнергии в объёме 300 МВт каждый час (это приблизительно половина потребления БуОс).

На белорусском направлении избрана другая тактика: предложение на закрытых аукционах, проводимых "Белэнерго", заведомо высоких цен, которые не способны составить конкуренцию ценам, сложившимся на РСВ Украины. Хотя стоимость электричества в Беларуси для промышленных потребителей на 15-20 процентов ниже, чем в Украине.

А вот с Россией похоже у ДТЭК не сложилось. И сечение невозможно блокировать (слишком большое) и договоренностей с ИнтерРАО, очевидно, достичь не удалось, и потенциальные объемы поставок слишком значительные, способные реально снизить маржинальность бизнеса ДТЭК в цепочке уголь-электроэнергия.

Поэтому, очевидно, и поднялась волна критики, захлестнувшая все информационное пространство страны. Как-то не очень верится в стихийный характер подобных кампаний.

Теперь разберемся с поправкой Андрея Геруса, принятой Верховной Радой. В соответствии с Законом "О рынке электрической энергии", электроэнергия, которая импортируется из стран, не являющихся членами Евросоюза, должна была продаваться исключительно на балансирующем рынке и рынке на сутки вперед. Поправка А. Геруса предоставляет право импортерам не выходить на РСВ, а перепродавать электроэнергию по двусторонним договорам другим субъектам рынка, включая потребителей.

Мне кажется, истерика вокруг этой правки - всего лишь срежиссированные попытки манипуляции общественным мнением с целью формирования образа "врага Украины".

В этой импортной истории печалит другое. Никто из многочисленных экспертов не задался вопросом: почему Украина из нетто-экспортера электроэнергии, обеспечивающая электроэнергией все сопредельные страны (за исключением России), превратилась в импортера с самой высокой ценой на рынке.

Ведь совершенно очевидно, что реальной угрозой энергетической безопасности страны является нерешенность проблем цен "зеленой энергетики" (объем субсидирования до 24 млрд. грн.) и населения (объем субсидирования около 60 млрд. грн.), неэффективные генерирующие блоки, главной задачей которых является сжигание как можно большего количества монопольно добываемого компанией ДТЭК угля, черная дыра государственной угледобычи, высасывающая из госбюджета миллиардные суммы, а также откровенное паразитирование и безрассудное латание всех дыр за счет ресурсов атомной генерации, имеющей очень зримые границы прочности.

И дальнейшее игнорирование всего этого в соответствии с нашей любимой пословицей: "Якось воно буде, бо такого не може бути, щоб не було нiяк" может действительно закончиться очередной тотальной зависимостью Украины от импорта. На этот раз энергетического.