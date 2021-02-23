Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине

Строительство "Северного потока-2" было начато в 2018 году. Его цель – обеспечить ежегодную прокачку 55 млрд кубометров природного газа напрямую из России в Германию.

В декабре 2019 года реализацию проекта пришлось заморозить на год. Из него вышла швейцарская компания Allseas, которая непосредственно занималась прокладкой труб по дну Балтийского моря. Это решение было вызвано нежеланием попадать под американские санкции, введенные против задействованных в проекте компаний.

Этому примеру последовали и ряд других европейских компаний, которые должны были обеспечивать безопасность, страхование и сертификацию строящегося газопровода. Но россияне решили продолжить проект собственными силами с помощью баржи "Фортуна".

В Балтийское море с Дальнего Востока РФ приплыл еще и трубоукладчик "Академик Черский", но к работам судно пока не привлекли. Тем не менее, укладка труб "Северного потока-2" в немецких и датских водах продолжается.

В РФ хотят закончить укладку труб ко "Дню России" – 12 июня, сообщила Служба внешней разведки Украины. Власти Дании уверяют, что работы в их территориальных водах планируют завершить уже в апреле. Готовность "Северного потока-2", согласно большинству оценок, уже превышает 90%.

Проект "Северный поток-2" так или иначе задевает интересы множества стран: Германии, Украины, других европейских государств, России, США. На их взаимно противоречивые стратегические интересы накладываются и текущие политические события, вроде тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, вызвавшего резкую реакцию Запада. Или осенних парламентских выборов в Германии, после которых Ангела Меркель точно сложит полномочия канцлера, а конфигурация власти в стране может серьезно поменяться.

Перекрытый кран

С самого начала разговоров о строительстве "Северного потока-2" Россия не скрывала его главную цель – наладить поставки природного газа в Европу в обход Украины, в идеале полностью отказавшись от услуг украинской ГТС. В Кремле считают, что поддержка Европой Украины в войне на Донбассе во многом обусловлена важностью "украинской трубы" для энергоснабжения ЕС, и говорят об этом фактически прямым текстом.

"Почему так все крутится вокруг "Северного потока-2"? (Западные страны, - ред.) хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине", – заявил недавно президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в случае реализации проекта влияние "Газпрома", а, следовательно, и Кремля на европейские дела значительно усилится.

Аргументы Германии в пользу проекта также лежат на поверхности. "Северный поток-2" усилит позиции страны как общеевропейского газового хаба, даст возможность напрямую получать российский газ, вероятно, по более низкой цене.

Канцлер Меркель и члены ее правительства не устают подчеркивать, что "СП-2" несет чисто экономический смысл, без геополитического подтекста, что он необходим для немецкой экономики и при этом никак не угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Ангела Меркель – сторонник СП-2 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Иногда аргументация сторонников проекта выглядит довольно оригинально. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер связал строительство газопровода с историческим долгом, которые Германия еще не выплатила России в связи с нападением Третьего Рейха на СССР. Эти заявления спровоцировали бурю возмущения не только в немецкой, но и в мировой прессе, активизировав дебаты вокруг необходимости "Северного потока-2" как такового.

Кроме чисто исторического контекста – ведь жертвами гитлеровской агрессии стали и миллионы украинцев – действующую немецкую власть упрекнули в лицемерии. Ведь, с одной стороны, официальный Берлин требует выпустить на свободу Алексея Навального и возмущается жестокими разгонами мирных протестов в РФ и масовыми нарушениями прав человека.

А с другой – продолжает совместно с россиянами реализацию масштабного проекта, который может иметь далеко идущие последствия для всего континента. Но пока Меркель и ее соратники в этом вопросе выглядят непоколебимыми.

Параллельно развивается другая история – администрация Джо Байдена пытается наладить с европейскими партнерами отношения, серьезно пострадавшие при Дональде Трампе. В каждом выступлении, посвященном внешней политике, Байден повторяет тезис о "трансатлантическом единстве" перед лицом угроз со стороны России и особенно Китая. Сохранение и усиление санкций, которые срывают важный для Берлина проект – безусловно, не лучший способ наладить отношения, очевидно, полагают в Белом доме.

И действительно, в докладе Госдепа США для американского Конгресса, поданном 19 февраля, санкционный список по "Северному потоку-2" не был расширен, немецкие или другие европейские компании туда не попали. При этом Конгресс США занимает в этом вопросе гораздо более жесткую позицию, требуя усиления и расширения санкций – в письме главе Госдепа Энтони Блинкену были упомянуты 15 суден, участвующих в проекте и, следовательно, подлежащих санкциям.

"Они (критики "Северного проекта-2", - ред.) также заявляют, что, стремясь уменьшить напряженность в отношениях с Германией, США рискуют оттолкнуть от себя других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии", – пишет Bloomberg.

Об официальных переговорах между США и Германией по теме "СП-2" мало что известно. Но в СМИ периодически просачивается информация о якобы имеющих место закулисных торгах. По информации издания Handelsblatt, американцы выставили немцам ряд условий, при которых санкции с "Северного потока-2" могут быть сняты. Ключевое из них – возможность прекращать поставки по новому газопроводу, если Россия попытается использовать их для давления на Украину.

Похожую информацию обнародовала и Financial Times. В Вашингтоне якобы хотят, чтобы прекращение поставок по "СП-2" в связи с украинским фактором было автоматическим, а в Берлине считают нужным разбираться в каждом случае по отдельности. Кроме того, FT указывает, что при одном из предлагаемых сценариев для запуска "Северного потока-2" Россия должна будет скорректировать свою внутреннюю и внешнюю политику. Такое условие, очевидно, является нереальным в обозримой перспективе.

Но и вариант оперативного "перекрытия крана" в случае давления Москвы на Киев также не сработает, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты по энергетике. "Я хочу посмотреть на механизм прекращения потребления газа Германией при минус 20, когда поставки через Украину будут разрушены. У немцев есть набор иллюзий: они считают, что они настолько мощная экономическая страна, а РФ – это их сырьевой придаток", – говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

При этом, по словам эксперта, в силовом и информационном компоненте Россия, к сожалению, значительно превосходит Германию. Кроме того, уверен Харченко, в лоббировании "Северного потока-2" не обошлось и без коррупционного компонента.

Газопровод не начнет работу сразу после укладки труб (Фото: GettyImages)

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что свободные мощности украинской ГТС – около 90 миллиардов кубов газа в год, что существенно превышает заявленную проектную мощность "СП-2" – 55 млрд кубометров.

"В доказательство своих намерений немцы могли бы перекрыть уже действующий "Северный поток" после начала российской агрессии. Но на это даже намеков никаких не было. На все эти разговоры о возможном перекрытии "Северного потока-2" в связи с Украиной нельзя вестись ни в коем случае", – сказал РБК-Украина Гончар.

Обойтись без Украины

Пока неясно, удастся ли российско-немецкому тандему преодолеть сопротивление США и других противников "СП-2" и довести проект до конца. "Шансы достроить "Северный поток-2" минимальны, если администрация Байдена будет придерживаться жесткой линии", – уверен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Многое зависит, естественно, и от немецкой стороны. Отравление и дальнейшее тюремное заключение Алексея Навального не изменило позицию официального Берлина по вопросу газопровода. Но в сентябре власть в стране может поменяться по итогам выборов в Бундестаг. Если в состав правящей коалиции войдет Партия зеленых, то на проекте наверняка будет поставлен крест – "зеленые" выступают одними из самых ярых оппонентов "Северного потока-2".

С укладкой последнего метра трубы работа над газопроводом не заканчивается. Нужно будет пройти через множество юридических процедур для того, чтобы заполнить ее газом. "Судя по всему, усилия РФ сосредоточены на одной из двух ниток газопровода, чтобы любой ценой ее достроить в ближайшие месяцы. А дальше говорить: все, это победа, мы победили американские санкции и т.д., будет большой пропагандистский шум", – сказал изданию Михаил Гончар.

И в таком случае Россия будет продвигать тезис о том, что физически трубопровод уже построен, а значит, зачем же отказываться от его использования. Хотя вариант, что трубы "Северного потока-2" навсегда останутся пустыми, в последние недели часто обсуждается в немецких СМИ.

По мнению Александра Харченко, "СП-2" все же не удастся достроить из-за санкций. "На протяжении 3-5 лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после этого – очень сложно прогнозировать", – считает он.

Если же запуск газопровода состоится, это в любом случае – нежелательный сценарий для Украины. При этом оценки возможных потерь отличаются.

"Остановить "Северный поток-2" – это без преувеличения вопрос жизни и смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв", – написал в своем Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В 2020 году "Газпром" прокачал через украинскую ГТС 55,8 млрд кубов газа – на 30% меньше, чем в 2019 году – самый низкий объем транзита через Украину за последние 30 лет. А в 2021-2024 годах, согласно действующему договору, забронированный ежегодный объем транзита составляет лишь 40 млрд кубов. Таким образом, возможности украинской ГТС будут использоваться меньше чем на треть.

Впрочем, по мнению Владимира Омельченко, катастрофой для Украины запуск "Северного потока-2" не станет. "Полностью отказаться от украинской ГТС Россия не сможет, она будет использоваться в качестве балансирующих мощностей при пиковых режимах, ремонтных работах или аварийных ситуациях. Без украинской ГТС РФ не сможет обеспечить выполнение в полном объеме своих экспортных контрактов", – подчеркнул эксперт.

Фото: nord-stream2.com

А по мнению Михаила Гончара, полноценный старт "Северного потока-2" наоборот, приведет к обнулению транзита через Украину, даже до конца действующего контракта. "Будет задействована условная четверть или даже меньше мощностей нашей ГТС. Она из субъекта хозяйствования, который генерирует доходы, превратится в убыточную", – прогнозирует эксперт. А использование подземных газохранилищ не компенсирует потерь от отсутствия транзита.

Более того, Гончар даже приводит возможный сценарий того, как РФ сможет оправдать свой отказ от транзита через Украину. "Где-то "случайно" на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" происходит авария, ее ликвидируют, исследуют трубу и делают вывод, что труба изношена, ее надо выводить из эксплуатации, то есть весь маршрут", – сказал Гончар.

Подобный прием россиянами мог быть уже использован в 2006 году. Тогда литовский нефтеперерабатывающий завод Mazeikiu nafta был продан польской компании, а не российским, которые тоже претендовали на этот объект. Вскоре на российском отрезке нефтепровода "Дружба" случилась авария, как полагали в Литве, – неслучайная. В конечном счете, ремонт части трубы россияне признали нерациональным, и поставки по северной ветке "Дружбы", по которой завод Mazeikiu nafta получал нефть, так и не были возобновлены.

В любом случае, прекращение транзита российского газа нанесет удар по уже наработанной схеме "виртуального реверса", которая смогла заменить Украине прямую покупку газа у "Газпрома".

"Северный поток-2" для Москвы стал одним из важнейших имиджевых и геополитических проектов, как и исключение Украины из транзитной цепочки поставок газа в Европу. Потому заморозка этого проекта – безусловно, стратегическая национальная задача Украины. Но ее решение уже больше зависит от Вашингтона, а не от Киева.