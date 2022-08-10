Игра на выживание. Как российские олигархи спасают подсанкционные активы в Украине

После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, Национальный банк в марте признал акционеров украинского "Альфа-банка" Михаила Фридмана и Петра Авена утратившими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке. Это решение регулятора и санкции США и ЕС в отношении акционеров банка заставили российских владельцев финучреждения сделать ряд шагов для сохранения контроля над собственными активами в Украине.

Насколько успешными оказались эти шаги российских олигархов, какой контроль над банком и другими активами до сих пор остается у Фридмана и его партнеров и есть ли вероятность национализации "Альфа банка" – подробнее в материале.

Российский олигарх Михаил Фридман родился во Львове, где прожил первые 17 лет. В 1986 году переехал в Россию. С 2017 года проживает в Британии, где основал инвестиционный холдинг LetterOne. Имеет паспорта России и Израиля.

Является одним из владельцев финансово-промышленной группы "Альфа групп", которая ведет бизнес в России, Украине, Грузии, Великобритании и в некоторых странах ЕС.

В Украине Фридман годами строил бизнес и имидж бизнесмена-космополита, который не имеет гражданства. Хотя он и его бизнес-группа являются неотъемлемой частью сегодняшней кровавой России.

В частности, недавно группа аналитиков Trap Aggressor обнаружила, что российский "Альфа банк" продолжал кредитовать предприятия российского военно-промышленного комплекса после аннексии Крыма и вооруженной агрессии армии РФ на Донбассе в 2014 году.

Собственно из-за этого, после вторжения российских войск в Украину Фридман и его партнеры оказались в санкционных списках США, Британии и ЕС. Четыре из пяти совладельцев "Альфа банка" попали в санкционный список: 28 февраля под ограничения ЕС попали Фридман и Авен, а 15 марта — Герман Хан и Алексей Кузмичев.

В обосновании санкционного решения Совета Европейского союза от 28 февраля 2022 года в отношении Авена среди прочего, указано: "Петр Авен — один из ближайших олигархов Владимира Путина. Он — один из примерно 50-ти богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле. Не действует независимо от требований президента".

Владимир Путин и Михаил Фридман (фото: РИА Новости)

По данным Министерства финансов США и западных журналистов Фридман и Авен вероятно имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, еще со времен его работы в КГБ СССР.

Основываясь на этих выводах Минфина США, логичным является то, что российские олигархи должны отвечать всем своим имуществом за глупость, которую начал Путин.

По логике, украинская сторона также должна была ввести санкции и взять бизнес "Альфы" в Украине под свой контроль. Но этого не произошло.

"Спецоперация" по спасению активов

Еще в конце февраля Михаил Фридман осудил вторжение России в Украину. Впрочем, как оказалось, сделал он это не публично в прессе, а в письме к сотрудникам его компании, передает FT.

"Хотя решение кажется ужасно далеким, я могу лишь присоединиться к тем, кто горячо желает покончить с кровопролитием. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения", – написал Фридман, добавив, что "конфликт является трагедией для обоих народов".

То есть обращение бизнесмена не содержало ни реального осуждения военных действий, ни обращения к Путину с призывом об их прекращении, ни раскаяния относительно сотрудничества с режимом, который начал ужасное кровопролитие в центре Европы.

Позже стало известно о других "намерениях" подсакционного олигарха, больше похожих на пиар-акции: докапитализировать "Альфа Банк" на 1 млрд гривен и даже получить украинское гражданство.

В начале марта пресс-служба банка проинформировала, что доля подсанкционных лиц, косвенно владеющих акциями "Альфа Банка Украина", будет передана в собственность согласованным с НБУ физическим и юридическим лицам-резидентам Украины". Также там добавили, что мажоритарными владельцами банка остаются "крупные европейские и американские фонды и компании".

Вместе с тем, за день до введения санкций в отношении Хана и Кузмичова, последние неожиданно продали все свои акции гражданину России Андрею Косогову, который не попал в санкционного списка. Сегодня на сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" остаются россияне Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%).

Кроме того, право собственности на акции банка подсанкционные олигархи и не передавали, ведь было передано только право голоса. Такая передача состоялась "на время", и не добровольно, а в связи с тем, что Нацбанк признал акционеров финучреждения утратившими безупречную деловую репутацию, и лишил их права голоса в банке.

То есть, само решение украинского регулятора, а не горячее желание сохранить украинский банк для обеспечения финансовой стабильности Украины, побудило "Альфа Банк" обратиться к Нацбанку с предложением передать голоса по акциям подсанкционных олигархов независимому представителю Симеону Дянкову.

Возле центрально офиса "Альфа банка" в Киеве (фото: alfabank.ua)

О Дянкове известно, что он является профессором Лондонской школы экономики, 14 лет работал во Всемирном банке. Его называют одним из авторов рейтинга Doing Business. В 2013-2015 годах занимал должность ректора Российской экономической школы, совет директоров которой возглавляет Авен. Также с его именем связывают коррупционный скандал при определении оценки Китая в 2021 году.

С учетом вышесказанного, есть определенные сомнения относительно того, что Дянков является полностью независимым уполномоченным и будет принимать решения исключительно в интересах вкладчиков и государства Украина. Впрочем, это только предположение.

Относительно "крупных европейских и американских фондов и компаний", которые остаются мажоритарными владельцами банка, то согласно официальной структурой собственности "Альфа Банка", мажоритарными собственниками остаются именно российские граждане Фридман, Авен и Косогов, которым опосредованно принадлежит более 85% акций в структуре собственности банка, что исключает возможность любом независимом европейском или американском фонда быть мажоритарным акционером.

Попытка вывести 169 млн

Кроме того, по данным украинских правоохранителей, Фридман может быть причастен к сокрытию и выводу активов из Украины.

Так, Бюро экономической безопасности расследует уголовное производство по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного должностными лицами частного банковского учреждения. По данным правоохранителей, речь идет именно об "Альфа-банк Украина" и его бенефициарном владельце Михаиле Фридмане. Сам Фридман говорит, что о деле узнал из прессы и якобы не имеет к нему отношения.

По версии следствия, Фридман вместе с партнерами использовали подконтрольные им кипрские компании, и сам "Альфа-банк" в течение российской войны против Украины и в попытках вывести активы из банка. В Бюро экономбезопасности установили, что бизнесмены назначили гражданина Украины директором на фиктивном предприятии, с помощью которого выводились средства, и использовали его имя и другие данные.

"Таким образом в течение военного положения со счетов контролируемого преступной группой банка на офшорные счета этих компаний, подконтрольных российскому олигарху из Украины планировалось вывести 169 млн грн", – отмечают правоохранители. На эту сумму на счетах офшорных компаний в "Альфа-банке" был наложен арест.

Судебные решения по делу также констатируют что владельцы "Альфа Групп" по заранее разработанному плану совершают действия, направленные на сокрытие и маскировку фактического владения принадлежащих им активов на территории Украины, а именно по фиктивно притворным сделкам пытаются легализовать (отмыть), путем выведения якобы из своей собственности активы по производству и реализации питьевой воды, которые находится на территории Украины, а именно предприятий ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Зао "Миргородский завод минеральных вод", ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧП "ИВА" (ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность", ГП "НОВАЯ.КОМ", которыми последние фактически владеют через подконтрольную им офшорную кипрскую компанию нерезидент.

В самом "Альфа Банке Украина" говорят, что о подозрении директору одной из компаний знают, однако она "не имеет никакого отношения к "Альфа Банку Украина".

Банк также заявляет, что содействует следствию, но обеспокоен "громкими заявлениями", которые могут вредить стабильности банковской системы. Там утверждают, что "средства не выводились, а заводились до банка", и на счетах, которые фигурируют в расследовании, сумма средств выросла на 250 млн грн после 24 февраля для выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами – держателями бумаг.

Также в банке утверждают, что движение средств происходило между контрагентами внутри Украины согласно законодательству.

В рамках расследования уголовного производства были проведены обыски в упомянутых учреждениях и сообщено о подозрении руководителю фиктивной компании. Его подозревают в незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и т.д., а также в подделке официальных документов.

Риск национализации

Украинские правоохранители предполагают, что выводом средств из Украины Фридман и партнеры пытались избежать возможной национализации и других их активов в Украине.

Также известно, что адвокаты "Альфы" не оставляют надежды отменить запрет на государственную перерегистрацию корпоративных прав всех этих предприятий. Уже пять таких попыток адвокатов остались безрезультатными, апелляционный суд признал запрет на отчуждение акций перечисленных предприятий обоснованным и оставил арест в силе.

Есть ли сегодня действительно риск национализации банка – доподлинно неизвестно. По крайней мере, Национальный банк публично условий по такому развитию событий не называл. Да и причин, учитывая финансовое состояние банка, как таковых нет.

Напротив, регулятор заявлял, что международные санкции, примененные к российским владельцам банка, а также санкции в отношении банков России, не накладывают дополнительных ограничений на работу "Альфа банка" в Украине. Также, понимая репутационные риски, банк уже объявил о переименовании на "Сенс Банк".

В свою очередь, руководитель группы аналитиков Trap Aggressor Глеб Каневский считает, что Нацбанк должен был бы инициировать национализацию "Альфа банка" по аналогичной процедуре, как в 2016 году государство изменило владельца "Приватбанка".

"Национализация "Альфа банка" должна была заверить международных партнеров, что Украина реализует санкции к активам российских олигархов, аналогично тому, как уже поступают западные партнеры", – говорит Каневский.

Как бы то ни было, в условиях полномасштабной войны в Украине, российские олигархи, которые безнаказанно десятилетиями зарабатывали миллиарды из-за близких связей с Путиным, должны также нести ответственность за действия руководства РФ на территории нашего государства.