Игра в ценности. Почему антитабачным лоббистам невыгодно соответствие украинских законов нормам ЕС

Под видом имплементации в Украине европейских директив и рекомендаций, в Верховную раду часто попадает законодательный спам – документы, либо не имеющие ничего общего с европейскими требованиями, либо предлагающие внедрить их избирательно. Особенно ярко такие инициативы проявляются в попытках антитабачных лоббистов зарегулировать табачную отрасль, прикрываясь требованиями ЕС и рекомендациями ВОЗ. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Европейские нормы и требования – благодатная почва для попыток антитабачных лоббистов максимально зажать в регуляторные тиски своих визави – табачные компании, работающие в Украине, как и систему легальной дистрибуции табачных изделий – сети супермаркетов, тысячи мелких торговых точек, которые, среди прочего, торгуют и сигаретами.

К сожалению, борьба с табачной зависимостью длительный период была в основном поводом для пиара. Так, за время деятельности народных депутатов VIII созыва в Верховной раде было зарегистрировано около 90 законопроектов, так или иначе касавшихся табачного рынка. Нардепы IX созыва зарегистрировали около двух десятков подобных законопроектов. Однако большинство этих документов можно охарактеризовать как законодательный спам.

В парламенте предыдущего и нынешнего созыва представители общественных организаций, которые занимаются активной адвокацией антитабачного законодательства, были авторами целого ряда законопроектов, которые тем или иным образом ужесточали условия для работы отрасли. Вносили их лояльные депутаты, а также народные избранники, которые считают тему "заботы о здоровье нации" репутационно выгодной для себя.

Кроме регулярных попыток внепланово повышать акцизы, речь идет также о предложениях запретить продажу сигарет лицам до 21 года, запретить брендировать пачки, внедрив стандартизированный внешний вид, запретить менять их форму, а также добавлять ароматические добавки в табак.

Кроме того, регулярно звучат требования запретить выкладку сигарет на прилавке, поскольку авторы таких инициатив считают обычную торговую практику рекламой табачных изделий.

Такие нормы в том или ином виде фигурировали в законопроектах 2430, 2820, 4030а, 4030а-1 в прошлом созыве парламента, 2813 в текущем созыве.

Ко всем этим документам в той или иной степени имела отношение ГО "Життя". Однако по разным причинам законопроекты были либо сняты с рассмотрения прямо на комитете, либо отозваны, либо провалены в зале.

Часть спорных предложений об ужесточении регулирования табачной отрасли перекочевали в законопроект 4358, который также продвигает "Життя".

Вышли за рамки

Накануне Украинский институт будущего опубликовал исследование "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением", согласно которому первая редакция документа, разработанная и продвигаемая "Життям", имела целый ряд противоречий с Директивой 2014/40/ЕС о противодействии курению, а также с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

В частности, речь идет о любых запретах по типу (виду, формам) пачек сигарет, внедрении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий, запрете размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии", на чем настаивали "антитабачные" общественные организации.

"Международное законодательство не требует имплементации таких норм. В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор", – говорится в тексте исследования УИБ.

По мнению экспертов, здесь есть также признаки чрезмерного "закручивания гаек" для табачной отрасли по сравнению с требованиями Директивы. Например, Украине предлагали отказаться от размещения на пачках сигарет любых сообщений "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках, или об их отсутствии", в то время как международные обязательства говорят лишь о запрете ложных утверждений на пачках. Также предлагается запретить использование в сигаретах вкусо-ароматических и других добавок, необходимых для их производства, в то время как требования международного законодательства касаются лишь регламентации использования таких добавок.

В первой редакции проекта 4358 также содержались нормы о введении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий без торгового знака, и запрете упаковки сигарет со скругленными или скошенными краями, чего вообще нет в Директиве 2014/40/ЕС. Также ни в Директиве, ни в Конвенции ВОЗ не упоминается запрет на выкладку табачных изделий на прилавке, что авторы законопроекта 4358 почему-то считают "рекламой".

Кроме того, первая редакция содержала и необоснованный запрет на продажу сигарет лицам до 21 года, чего нет ни Директиве, ни в Конвенции. Не говоря уже о том, что это требование противоречит Конституции, поскольку ограничивает существующие права и свободы граждан, а это прямо запрещено Основным законом.

Жесткие меры, которые прописывают в своих инициативах "антитабачники", как правило, практически не влияют на основной индикатор – снижение количества курильщиков.

Согласно многочисленным исследованиям, для последних запрет брендов, выкладки или стандартизация формы – не является препятствием для того, чтобы продолжать курить.

"Законодательные запреты, которые декларируются как меры, направленные на борьбу с зависимостями, не оказывают особого влияния на выбор подростков. Кроме того, только "модернизация" внешнего вида упаковки сигарет или, например, бутылки алкоголя или применение других "косметических" и выборочных изменений законодательства не могут изменить в целом эту тенденцию и служить цели здравоохранения населения, особенно молодежи и подростков", – говорится в исследовании УИБ.

На примере законопроекта 4358 особенно заметно, как под видом внедрения в Украине европейских норм и правил, через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак на уровне курения не отразятся. Зато точно приведут к росту контрабанды сигарет и объемов контрафактной продукции, и, соответственно, многомиллиардным потерям бюджета. Ведь, мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто менять название, не трудясь над разнообразными дизайнами пачки.

Сегодня законопроект готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хотя и не полностью соответствующей ее требованиям. Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки о чрезмерном давлении на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби.

Законы за деньги

Именно в таком "проевропейском" виде комитет рекомендовал его принять и во втором чтении несмотря на попытки "протянуть" неэффективные правки между первым и вторым чтением.

Тем не менее ряд депутатов, которых также связывают с деятельностью ГО "Життя", в частности Лада Булах, а также Ольга Стефанишина, Александра Устинова и ряд других, в публичной и непубличной коммуникации отмечают, что отклоненные правки могут быть внесены с голоса во время рассмотрения законопроекта 4358 в парламенте во втором чтении в ближайшее время. Несмотря на то, что эта практика уже давно отошла в прошлое, такая возможность у них формально остается.

Продвижение радикально жесткого и экономически необоснованного регулирования табачной отрасли – далеко не новая активистов практика. Причина повышенного внимания народных депутатов и их "партнеров" среди общественных организаций к лоббированию именно антитабачных инициатив – это активное финансирование подобной деятельности со стороны международных организаций.

В частности, крупнейшим игроком на этом рынке является американский миллиардер Майкл Блумберг, который уже потратил на борьбу с табакокурением около $1 млрд. Именно структуры, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use – Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются главными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн, в текущем году суммы могут быть еще больше).

Майкл Блумберг (Фото: Carlos Jasso)

Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью КРІ для получения последующих грантов даже несмотря на неуспешные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.

По мнению многих аналитиков и журналистов, получение финансирования за принятие законов в украинском парламенте может указывать на прямой конфликт интересов. А декларируемая цель борьбы с курением – может оказаться бизнес-проектом группы лиц, не имеющих ничего общего с представлением интересов общественности. И наоборот, если в стране будет приниматься нормальное проевропейское законодательство по борьбе с курением без перегибов в сторону чрезмерного регулирования участников рынка, это лишит существование таких общественных организаций всякого смысла.

Примечательно, что борьба с табачной зависимостью фактически вытеснила с повестки дня управления здоровьем нации работу с другими зависимостями.

Более того, в других отраслях и близко нет тех ограничений, которые предлагается внедрять табачникам. Например, никому не приходит в голову стандартизировать бутылки с алкоголем или отказываться от брендирования залов игровых автоматов и компаний по приему ставок на спорт.

В итоговой части своего исследования эксперты УИБ отмечают, что работа с этими зависимостями также должна появиться в фокусе законотворческой деятельности с целью улучшения здоровья нации и минимизации экономических и социальных потерь от их распространения.