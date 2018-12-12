Игра в стрелки: почему в Украине нет газового рынка европейского образца

Внедрение суточной балансировки газа отложено до 1 марта 2019 года (УНИАН)

Переход на суточную модель балансировки на рынке природного газа в Украине в очередной раз отложен до 1 марта 2019 года. В итоге одна из важнейших реформ энергетического сектора уже около года не реализована. Без нее украинский рынок не может синхронизироваться с европейским, а потребители по-прежнему не платят рыночную цену газа.

"Укртрансгаз", облгазы и национальный регулятор в который раз продемонстрировали неумение договариваться. Это негативно сказывается на имидже отрасли для международных партнеров и доноров. Переход на суточную балансировку предусмотрен европейскими директивами Третьего энергопакета и обязательствами Украины перед Энергосообществом ЕС. Вместо слаженной работы, участники рынка обвиняют друг друга в саботаже и срыве реформы. Подробности - в материале РБК-Украина.

Проблемы "небалансов"

За поставку газа на предприятия, в дома, школы и больницы отвечают оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" (УТГ) и операторы газораспределительных сетей (ГРС), так называемые облгазы. Около 70% транспортировки по сетям приходится на облгазы, которые контролирует "Региональная газовая компания" (РГК), аффилированная с олигархом Дмитрием Фирташем. Поставка газа происходит по определенным правилам, закрепленным в Кодексе газотранспортной системы. Его утверждает регулятор – Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

От работы газового рынка напрямую зависит, сколько придется заплатить за горячую воду, теплые батареи, газ в конфорке и будут ли эти услуги вообще поставляться потребителям. Бытовые абоненты, теплогенерирующие компании (ТКЭ), бюджетные и религиозные организации получают для этих целей газ по льготным ценам. Такую обязанность Кабинет министров возложил на НАК “Нафтогаз Украины” в рамках специальных обязательств (ПСО).

Предприятия покупают газ по рыночной цене – сейчас около 12,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. Такой же объем для населения НАК продает по фиксированной цене – 7,48 тыс. гривен. Последний раз цена была повышена 1 ноября, как это было согласовано с Международным валютным фондом.

Для “Нафтогаза” спецобязательства сопряжены с убытками, поскольку львиную долю газа для обеспечения потребностей страны "Нафтогаз" импортирует. За продажу льготного газа для населения НАК требует компенсацию у правительства. На конец июня, по данным "Нафтогаза", речь идет как минимум о 117 млрд гривен. НАК пытается взыскать эту сумму через суды.

В распределительные сети газ попадает из магистральных газопроводов, управляет которыми оператор ГТС – "Укртрансгаз". Компания отвечает за балансировку всей системы. Рынок в балансе, когда количество потребляемого газа совпадает с тем объемом, который закачивается в трубу.

Предположим, поставщик по контракту обязался передать конечному потребителю 50 тыс. кубометров газа, но в систему закачал только 30 тыс. кубометров. Эта ситуация называется "небаланс". УТГ доставит весь объем, покрыв разницу, и выставит поставщику рыночную цену на этот газ, умноженную на коэффициент. Важно отметить, что под определение "небаланс" подпадает только тот газ, который обеспечен контрактом между поставщиком и покупателем, и на который "Укртрансгаз" выдал номинацию, то есть согласовал объем прокачки. Если эти условия не выполнены, согласно Кодексу ГТС, потребление газа считается несанкционированным отбором.

Подобная ситуация - одна из причин конфликта между оператором ГТС и облгазами. "Укртрансгаз" считает, что компания РГК последние годы незаконно отобрала из системы газ на сумму свыше 27,5 млрд гривен. Якобы для собственных "производственно-технологических нужд". В облгазах на это отвечают, что газ пошел на нужды теплоэнергетиков, что подтверждается данными счетчиков. Мол, теплокоммунэнерго имеют большой долг перед "Нафтогазом", потому УТГ не подтверждает им номинации. Но при этом облгазы не могут отключить их от газоснабжения в отопительный период.

"Тогда НАК говорит: мы договор и номинацию не подписывали, это - несанкционированный отбор, и вешают на нас этот газ по цене 12-14 тысяч, хотя его потребил конкретный тепловик. Такая ситуация наблюдается с конца 2015 года. Уже есть даже несколько решений Верховного суда, что действия НАК "Нафтогаз" неправомерны. Они получают дешевый газ для перепродажи ТКЭ, а на самом деле нам перепродают как небаланс по 14 тысяч гривен – показывают раздутый результат в своей финансовой отчетности. Когда мы выигрываем суды, они всё это откатывают назад, у них нет таких сверхприбылей, но они об этом как-то умалчивают", – утверждает директор департамента распределения природного газа РГК Сергей Бондарь.

Ранее в интервью РБК-Украина главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснил условия поставки льготного газа по ПСО. Главные требования: наличие подписанного контракта с НАКом и утвержденный график погашения долгов. Он считает, что в противном случае облгазы должны отключить потребителя и прекратить несанкционированный отбор.

"До начала сезона ничего не мешает облгазу отключить газ тепловой компании, у которой нет поставщика, и которая не платит за газ. Не может быть такого, что в их системе есть потребитель, который не платит, не имеет договоров, отбирает газ, а облгазы с этим ничего не делают. Почему они бездействуют? Потому что им выгодна эта ситуация. Облгазы не хотят нести ответственность, ссориться с населением и местными властями. Плюс они отдельно получают от тепловиков тариф на распределение газа. Поэтому легче свои проблемы переложить на "Нафтогаз", и с ними ничего не делать, никак их не решать", – рассказал Витренко.

В то время как европейские энергетические рынки давно работают по суточной модели, Украина до сих пор пользуется месячной балансировкой. "Укртрансгаз" утверждает номинации и закрывает "небалансы" раз в месяц. Цена на газ на международных хабах меняется ежедневно, поэтому трейдеры рискуют, подписываясь под конкретный объем поставки на целый месяц. Настоящий газовый рынок с использованием торговых бирж может появиться только после перехода на суточную балансировку. На него смогут выйти иностранные поставщики, а украинская ГТС получит возможность интегрироваться в европейскую энергосистему.

МВФ и другие международные доноры настаивают, что цена газа для населения должна соответствовать рыночной. Для Украины рыночной является среднегодовая цена на ближайшем ликвидном европейском газовом хабе. Переход к рыночным ценам на газ для бытовых потребителей должен завершиться до 2020 года.

Но в случае суточной балансировки и запуска рынка, потребитель сам сможет выбирать себе поставщика на определенный срок и менять его, если появится более выгодное предложение. Небольшие трейдеры также смогут продавать газ УТГ. Сейчас "Укртрансгаз" закупает ресурс для балансировки крупными лотами через ProZorro. Единицы компаний в стране могут предоставить такой объем, потому на тендерах в большинстве случаев побеждает материнская компания УТГ – НАК "Нафтогаз Украины".

Платформы и саботаж

Закон "О рынке природного газа" вступил в силу 1 октября 2015 года. Его положения предусматривают переход украинского рынка на европейские стандарты, закрепленные нормами Третьего энергопакета ЕС, устранение преград для трансграничной торговли газом и работу газовых бирж. Один из ключевых пунктов – переход на суточную балансировку. Для этого нужна электронная платформа, куда участники рынка будут четыре раза в день загружать данные о поставках и потреблении. Там же УТГ будет подтверждать номинации и закрывать "небалансы" за каждые сутки.

Тендер на разработку такой системы выиграла венгерская компания IP-Systems. В январе 2017 года НАК подписал с компанией соответствующий контракт на 98 млн гривен. Но вскоре регулятор существенно изменил Кодекс ГТС, потому разработанная венграми платформа стала неактуальна. Теперь УТГ должен контролировать всех потребителей напрямую, хотя в Европе этим занимаются операторы газораспределительных сетей, которые в свою очередь отчитываются перед оператором ГТС.

Согласно постановлению НКРЭКУ №1437 суточная балансировка должна была запуститься 1 мая 2018 года в тестовом режиме, а с 1 августа – заработать полноценно. IP-Systems несколько раз дорабатывала платформу, однако ее финальный вариант, по мнению УТГ, все равно не соответствовал требуемому функционалу. Это якобы подтвердил аудит украинского подразделения Ernst&Young. Однако, по информации РБК-Украина, аудиторы нашли изъяны в работе менеджеров проекта, а не разработчиков системы. IP-Systems заказала аудит у венгерского филиала KPMG, и тот подтвердил, что электронная платформа соответствует всем нормам ЕС и может работать на украинском рынке.

Кроме претензий к работе платформы, "Укртрансгаз" также требовал внести изменения в Кодекс ГТС. Предложенный регулятором вариант в НАКе называли "подыгрыванием облгазам". Одна из общественных организаций долгое время пикетировала здание НКРЭКУ с требованием "не принимать кодекс Фирташа", а позже директор нефтегазового департамента регулятора Татьяна Рябуха подверглась нападению.

"Мы были в рабочей группе по разработке нового кодекса ГТС. Но когда НКРЭКУ начали "прессовать", напали на Рябуху, то они просто взяли редакцию УТГ и проигнорировали наши правки", – вспоминают в РГК Фирташа. В "Укртрансгазе" говорят, что регулятор на заседании 25 сентября действительно принял предложенные ими изменения, но не все. К примеру, документ якобы не решает проблемы несанкционированных отборов.

"Принятые изменения полностью соответствуют европейским практикам и стимулируют поставщиков соблюдать дисциплину выполнения положений договоров транспортировки природного газа, путем своевременного решения вопросов небалансов и задолженности за предоставленные услуги. Это будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на добросовестных поставщиков", – отметила тогда председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Через пару дней запуск суточной балансировки был перенесен уже на 1 декабря. На тот момент УТГ презентовала собственную электронную платформу на базе немецкой системы SAP, которая была введена в эксплуатацию еще в 2012 году. Участники рынка прошли обучение по работе в новой платформе и начали ее тестировать.

"Регулятор своим постановлением от 28 сентября обязал операторов газораспределительных систем наполнить платформу актуальной информацией до 15 октября. Но они передали тот объем информации, который считали необходимым. Состоянием на 19 ноября хотя бы один раз предоставляли информацию только 28 из 44 облгазов. Не четыре раза в день, как этого требует Кодекс. 13 облгазов вообще ни разу не загрузили информацию о потреблении газа", – рассказывает главный юрист УТГ Татьяна Федорова.

В "Укртрансгазе" отметили, что реальное тестирование информационной платформы так и не произошло. Из 300 активных заказчиков услуг транспортировки в день платформой пользовалось в среднем 38. Также возникла проблема с недобросовестными поставщиками газа, которые без договоров зарегистрировали за собой потребителей в системе.

В саботаже информационной платформы УТГ обвиняет, прежде всего, облгазы, аффилированные с группой РГК. Якобы они подавали в систему заявки на подачу газа потребителям, которые уже заключили договора с другими поставщиками, а потом начали отключать предприятия из-за отсутствия подтвержденных номинаций.

"Платформа "Укртрансгаза" имеет серьезные технические недостатки, работать с ней фактически невозможно, там слишком много ошибок. Мы, наверное, единственные со всей Украины, кто им грузит необходимые данные, четыре раза в сутки. Мы просим у Евросоюза провести аудит этой системы, если вдруг она в таком виде запустится – настанет коллапс. То, что произошло в декабре с отключениями, по сравнению с этим будет казаться мелочью", – говорит директор департамента распределения природного газа РГК Сергей Бондарь.

В ответ на обвинения в том, что компания предоставляет некорректные идентификационные коды (еіс-коды) своих потребителей, он показал письмо "Нафтогаза" от 21 ноября с перечислением таких потребителей и их наименования в электронной платформе, которые ранее вносили облгазы. Оказалось, что почти во всех случаях в кодах НАКа есть ошибки, например, вместо нуля буква "O" и единица вместо "I".

Бондарь утверждает, что по состоянию на 1 декабря ни одно предприятие не имело подтвержденной номинации. "Мы должны были отключить всю страну в принципе, включая население. Номинации должны были утвердить максимум до 25 ноября, но частично их начали принимать с 30 ноября. Более 400 предприятий на сегодняшний день были отключены. Остались школы, садики и больницы – их не трогают, хотя сейчас считается, что это несанкционированный отбор. Но отключать их во время военного положения, еще и в зимнее время, никак невозможно", – добавил он.

УТГ в возникновении такой ситуации на рынке видит вину всех его участников. По словам Татьяны Федоровой, компания обращалась в НКРЭКУ с просьбой перенести суточную балансировку в связи с неготовностью рынка. "Критически важно, чтобы такое решение было принято до 20 числа месяца, предшествующего переходу на суточную балансировку", - пояснила Татьяна Федорова. По ее мнению, это позволило бы избежать "правового коллапса на рынке", где одновременно действовали положения нескольких документов: Кодексов в текущей и обновленной редакции, а также постановление регулятора.

"Но критически важное для рынка решение было принято только на заседании 30 ноября, в канун перехода на суточное балансирование. Причем в нем регулятор разрешил подачу месячных номинаций на декабрь, как в электронном, так и в бумажном виде", - сообщила Федорова. По ее словам, в начале декабря в системе оказалось слишком много номинаций, многие из них дублировались в бумажном виде. К тому же порядка 120 номинаций оказались "задвоенными", то есть разные поставщики подали их на одного и того же потребителя. "С 1 декабря за четыре дня в систему были внесены eic-коды 1300 потребителей. То есть, если бы суточная балансировка запустилась, как планировалось, они бы остались без газа в разгар отопительного периода", – говорит член правления УТГ.

Регулятор, в свою очередь, утверждает, что перенос суточной балансировки к утверждению номинаций отношения не имеет. "Ничто им не мешало подтвердить номинации до 20 ноября, как предусмотрено действующим Кодексом. Более того, они были обязаны это сделать. 10 января мы начнем плановую проверку УТГ за 2017-2018 годы и обязательно узнаем, почему они этого не сделали", – рассказала РБК-Украина директор нефтегазового департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

"Не нужно свои проблемы на кого-то перекладывать. Если они не смогли наладить нормальную работу своей платформы и договориться с участниками рынка, то это их проблемы. Мы всю "нормативку" утвердили для суточной балансировки, пошли навстречу рынку и перенесли запуск на 1 марта. Теперь же нас еще и обвиняют", – добавила она.

Все ключевые игроки публично заявляют о полной готовности перейти на суточную балансировку с весны следующего года. Объяснить тот факт, что за три года реформы газовый рынок европейского образца так и не появился, можно двумя способами. Либо кто-то из основных участников на самом деле не готов к прозрачным условиям игры. Либо они не могут отойти от взаимных обвинений, продолжая "переводить стрелки", вместо решения проблемы.