Чего хотят украинцы: эффективно ли общаться с властью через электронные петиции

За три года только 40 петиций на сайте Администрации президента набрали более 25 тысяч голосов и получили ответ от главы государства, в том числе петиция с просьбой законодательно утвердить право граждан на защиту.

Три года назад в Украине начали работать сервисы онлайн-петиций на сайтах органов государственной власти. Каждый гражданин имеет право на сайте президента, Верховной рады, Кабинета министров или своего муниципалитета зарегистрировать требование или обращение к власти. Если петиция наберет необходимое количество голосов, ее рассмотрят и по итогу вынесут решение. О том, насколько эффективными являются петиции и чего хотят граждане от власти – в материале РБК-Украина.

Первыми онлайн-петиции как форму обращения граждан к власти в Украине запустили на сайте Администрации президента Петра Порошенко. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение главы государства, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев. В случае выполнения этого условия, на следующий день утверждается ответственный заместитель главы АП, который организовывает рассмотрение такой петиции.

При необходимости в АП создается рабочая группа, которая должна за семь рабочих дней рассмотреть петицию и предоставить президенту рекомендации принимать ее или не принимать. В случае положительного ответа, президент может обратиться к Верховной раде с соответствующим законопроектом о реализации предложений, изложенных в петиции, или подписать указ. Но в любом случае, информация о принятии или непринятии петиции публикуется на сайте АП.

Высокий порог

Сейчас на сайте АП идет сбор голосов под 639 петициями. На рассмотрении у президента находится одна петиция - о льготном растаможивании автомобилей.

За все время работы сервиса только 40 петиций на сайте АП набрали более 25 тысяч голосов и получили ответ от президента. Среди них, в частности, петиция с просьбой законодательно утвердить право граждан на защиту, зарегистрированная главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина.

В этой петиции предлагается закрепить в Конституции право граждан на приобретение короткоствольного оружия и принять законопроект "О гражданском оружии и боеприпасах". В ответе президент поручил инициировать заседание рабочей группы при конституционной комиссии парламента с привлечением автора петиции.

В комментарии РБК-Украина Георгий Учайкин подтвердил, что такая группа действительно была создана и провела несколько заседаний. "Было несколько заседаний этой группы, раз в несколько месяцев. Собирались, разговаривали. Заседания постоянно переносились. Последнее было в марте 2016 года, после чего без официального закрытия группы никаких встреч не было", - рассказал Учайкин.

По его мнению, в Украине система электронных петиций не работает, поскольку у власти нет диалога с обществом по наиболее актуальным вопросам. "Народ никак не может повлиять на государство, а ответы на петиции - это отписки. В США я общался с одним конгрессменом по этому вопросу, он отметил, что у нас в Украине завышен порог голосов для петиции. 25 тысяч для 40 миллионов населения – это, по его мнению, много. В Америке порог для петиции – 100 тысяч голосов. Но там и население превышает 300 миллионов человек. И в США после набора голосов петиция сразу ложится на стол к президенту, который обязан ее рассмотреть", - поясняет Учайкин. Есть примеры, когда петиции в США приводили к принятию законов. Например, петиция о разблокировке мобильного телефона, привязанного к оператору, прошла в 2014 году путь от петиции к закону.

Как уже было сказано, при наборе более 25 тысяч голосов президент обязан рассмотреть каждую такую петицию. Иногда в этом вопросе не обходится без курьезов. К примеру, петиция "Назначить Тимошенко Юлию Владимировну послом в Гондурас" набрала 27 тысяч голосов. В своем ответе президент указал, что "потребность в учреждении деятельности дипломатического представительства в Гондурасе во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в настоящее время отсутствует".

Необходимые 25 тысяч подписей также собрали петиции к президенту, к примеру, с просьбами отменить блокировку российской социальной сети "Вконтакте", запретить пропаганду гомосексуальных отношений, лишать гражданства за сепаратизм. К слову, за 2017-2018 годы президент ответил только на две петиции, которые касались запрета "Вконтакте" и пропаганды гомосексуальных отношений.

Безразличные и активисты

Среди органов власти, кроме сайта Администрации президента, сервисы подачи петиций работают также на сайтах Верховной рады и Кабинета министров. Проходной порог и срок рассмотрения обращений такой же, как и на сайте президента – 25 тысяч голосов и 90 дней на их сбор. Впрочем, эти сервисы пользуються еще меньшим спросом, чем на сайте АП.

За все время на сайте Рады ответ получили пять обращений, а на сайте Кабмина – два. Интересно, что две петиции, которые набрали на сайте Кабмина необходимое количество голосов, дублируются также на сайте Рады и президента. Фактически, это одни и те же петиции от одних и тех же людей. Каждая из них касается "защиты традиционных ценностей и института семьи" и направлены против "пропаганды гомосексуализма".

Иная ситуация с петициями обстоит на местах. Органы местной власти имеют аналогичные институции электронных петиций, подключенные к Единой системе местных петиций. Количество необходимых для рассмотрения голосов и сроки на их сбор варьируются в зависимости от размера населенного пункта. Например, самый короткий путь "электронная демократия" имеет в городе Радивилов Ровенской области. Здесь за 45 дней петиция должна собрать всего 60 голосов для того, чтобы обращение было рассмотрено. Но единственная поданная в городе петиция – о капитальном ремонте местного автовокзала, за 29 дней не набрала ни одного голоса.

Подобная ситуация наблюдается и в других малых городах страны. Например, в Рахове Закарпатской области или Бершадском районе Винницкой области не зарегистрировано ни одной петиции.

Согласно данным портала, наиболее активными городами в системе являются Львов и Винница. Во Львове в процессе сбора голосов находятся 39 петиций, 5 рассматриваются. Вынесены решения по 25 петициям. Чтобы петиция попала на рассмотрение властей, в Виннице и Львове нужно собрать под петицией 350 и 500 голосов соответственно.

В Виннице 13 петиций ожидают ответа, на 244 обращения граждан местные власти уже ответили. В обоих городах граждан наиболее беспокоят инфраструктурные проекты. Большое количество обращений направлено на решение локальных проблем – ремонт дорог, установка светофора, продление автобусного или трамвайного маршрута. Например, во Львове граждане предложили не посыпать зимой дороги смесью соли и песка, на что мэр города Андрей Садовый поручил департаменту ЖКХ рассмотреть данный вопрос. К слову, похожая по смыслу петиция попала и на рассмотрение винницких властей. Там местные власти также поручили коммунальщикам рассмотреть претензию горожан.

Часто местные жители требуют от властей заменить маршрутные такси автобусами, ввести штрафы за выгул собак в неположенных местах, убрать наружную рекламу в городе. Свой колорит имеют и петиции во Львове. Там жители массово предлагают построить в городе мусороперерабатывающий завод, ввести сортировку мусора и запретить проводить массовые мероприятия возле памятника Степану Бандере.

Столичные запросы

Среди жителей городов наиболее активны в "электронной демократии" киевляне. В столице для рассмотрения петиции она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней. Что касается результативности, по состоянию на 1 мая в Киеве было реализовано 8 петиций из 54, которые набрали 10 и более тысяч голосов. По просьбе киевлян Киевсовет признал уличных котов частью экосистемы города, разрешив животным беспрепятственно жить в подвалах и на чердаках городских домов. Также по запросу горожан было увеличено финансирование общественного бюджета города, а сквер Героев Небесной сотни передан на баланс города.

Иногда инструмент петиций используется для решения частных задач бизнеса. Большой резонанс в городе получила петиция о "предупреждении экологической катастрофы на Совских прудах". Она набрала 10 тысяч голосов. В ее тексте предлагалось выделить территорию прудов под застройку.

Также на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция о запрете любого строительства на прудах. Земельная комиссия Киевсовета приняла на рассмотрение ту из них, которая предполагает застройку Совских прудов. Против этого выступили общественные активисты, спор вокруг этой территории продолжается.

В конце апреля столичные власти обновили дизайн раздела петиций на сайте Киевсовета. Одна из целей, по словам разработчиков - борьба с "накруткой" голосов. С одного IP-адреса петицию может поддержать фиксированное количество пользователей. Все что свыше - система блокирует, требуя использовать надежные методы верификации электронной цифровой подписи, BankID или "Карточку киевлянина".

"Ранее были случаи, когда с одного IP голосовали до 100 пользователей. Слабо верится, что где-то есть такие офисы с одним IP-адресом на сотни рабочих, а вся команда голосовала за одну и ту же петицию. Конечно, не существует идеальных методов борьбы с "накруткой". При желании можно будет обойти и наше нововведение. Но, по крайней мере, это будет не так просто", - пояснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

За 2,5 года функционирования сервиса киевляне всего подали 7146 петиций, из которых 2352 было отклонено модератором после проверки на соответствие действующему законодательству, рассказал Прокопив РБК-Украина. За почти 4,8 тысяч допущенных петиций киевляне проголосовали более 2,4 млн раз. Всего голосовало почти 693 тысячи человек. "Анализ количества поданных петиций по годам в целом соответствует общим мировым тенденциям и международной практике. В частности, что касается уменьшения их количества в результате исчерпания наиболее острых для общества тем в сфере функционирования города в течение первых нескольких лет с момента введения сервиса электронных петиций", - рассказал Прокопив.

Он также отметил, что за последний год ежемесячное количество пользователей сервиса петиций постепенно увеличивается.

Данную тенденцию, по его словам, также отображает количество успешных петиций: за период ноябрь - декабрь 2015 необходимый минимум набрали 8 электронных петиций, в 2016 году успешными стали 28 петиций, а в 2017 всего 10 получили в свою поддержку необходимый минимум голосов.

"Однако это не означает уменьшения интереса общества к сервису, ведь за первые полгода текущего года уже 8 электронных петиций стали успешными", - отметил Прокопив.

По его мнению, благодаря электронным петициям на местах появилась дополнительная возможность контроля деятельности власти. "В то же время у органов местной власти благодаря этому механизму создается определенный индикатор освещения острых и важных вопросов с точки зрения жителей общины. Все это вместе позволяет надеяться, что дальнейшие шаги на пути работы системы местных электронных петиций будут способствовать улучшению ситуации в городе", - подытожил Прокопив.