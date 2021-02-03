Холодный ветер из Поднебесной: чем разрешится спор вокруг "Мотор Сичи"

Ситуация вокруг "Мотор Сичи" втянула Украину в арбитраж на 3,5 млрд долларов и спор между США и Китаем (фото: twitter.com)

31 января китайские акционеры вместе со своим украинским партнером группой DCH Александра Ярославского намеревались провести первое с 2017 года собрание акционеров одного из крупнейших в бывшем Советском Союзе производителей авиадвигателей, предприятия "Мотор Сич". Среди заявленных целей собрания было избрание нового менеджмента предприятия и внесение изменений в его устав.

Однако прямо накануне собрания украинские власти ввели в действие решение СНБО, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", в частности против гражданина Китая Ван Цзиня, который является ключевым акционером компании Skyrizon.

Попытка же провести собрание акционеров в Запорожье 31 января была прервана визитом представителей СБУ в полном обмундировании с целью расследовать "уничтожение производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение".

В ответ китайский инвестор Ван Цзинь, которого до недавнего времени действующий руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев представлял публике как последнюю надежду на спасение авиационного гиганта, открыто обвинил окружение Богуслаева в "измене, превышении доверия и полномочий", а действия украинских властей "варварским грабежом".

О том, как будет развиваться ситуация вокруг предприятия и есть ли для Украины выход из тупика, в который власть себя загнала – детальнее РБК-Украина.

В недавнем интервью на американском телеканале HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", – заявил президента.

В то же время, комментируя возможную угрозу из Китая, он сказал, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой.

"Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране", – подчеркнул Зеленский.

Как бы там ни было, тяжело отрицать, что украинские санкции в отношении китайских компаний стали зеркальным отображением американских санкций против Skyrizon, принятых 14 января 2021 года Министерством торговли США.

"Skyrizon – китайская государственная компания. Ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики", – так охарактеризовал китайского инвестора "Мотор Сичи" Минторг США в сообщении о санкциях.

Впрочем, стоит отметить, что интерес к "Мотор Сичи" украинские власти проявляли и ранее. Так, летом Зеленский уже поручал премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов государства в этом вопросе. В частности, оценить влияние "Мотор Сичи" на экономические интересы страны.

Шмыгаль заверил, что законопроект для регулирования международных инвестиций в сферах национальной безопасности разрабатывается. Однако, о конкретных шагах по "Мотор Сичи" публично не сообщил.

В Кабминете министров Дениса Шмыгаля готовили меры по защите экономических интересов государства в вопросе "Мотор Сичи" (фото: РБК-Украина)

Позже в новосозданном Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщили, что прорабатывают вопрос увеличения бюджетного заказа "Мотор Сичи", в частности, за счет французского контракта МВД на поставку вертолетов Airbus из Франции.

Однако, американские санкции против Skyrizon "помешали" планам украинских чиновников, сделав все вышеперечисленное нецелесообразным.

Холодный ветер из Поднебесной

После сорванного собрания акционеров в Skyrizon опубликовали заявление, в котором исключили любую возможность примирения. Обычно сдержанные и максимально взвешенные формулировки китайцев теперь содержат выражения о "злонамеренной клевете со стороны государства Украина, которое отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами".

В официальном заявлении компании присутствует и оценка деловых качеств украинской власти. В частности, что "со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время".

В то же время, фраза о том, что "со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний" должна засвидетельствовать, что Украина находится на пороге мощного дипломатического скандала с далекоидущими последствиями.

На поверхности, как минимум, вопрос инициирования китайской стороной рассмотрения дела в международном арбитраже. Заявленная сумма претензий – $3.5 млрд. Интересы же китайцев в процессе будут представлять юридические компании с определенной репутацией – WimerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

Вряд ли стоит сомневаться, что вскоре пересмотру могут подвергнуться ряд других аспектов украинско-китайских отношений, центральное место в которых безусловно принадлежит украинскому экспорту.

По оценкам члена правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрея Пилипенко, давление на китайских инвесторов может стоить украинской экономике катастрофических потерь: утрата 15% экспорта и финансовые санкции в международном арбитраже суммарно превысят сумму в $10 млрд и могут подкосить балансирующую на грани кризиса украинскую экономику и "сорвать" шаткую стабильность курса гривны.

Существенно подорванными могут оказаться и перспективы привлечения китайского капитала. Не говоря уже о вопросе закупки китайской вакцины от COVID.

Еще более существенные потери Украина может понести в случае введения ответных экономических санкций со стороны Китая. К тому же, в Министерстве иностранных дел Китая уже отреагировали на санкции в отношении Skyrizon, заявив, что "иностранные государства не должны накладывать односторонние санкции на китайские компании".

По словам сооснователя и директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, ситуация с "Мотор Сичью" будет иметь негативные последствия в целом для инвестиционного климата Украины.

"Юридических оснований блокировать сделку, именно в правовом поле, не было. Вопрос находится в политической плоскости: Украина тяготеет к США, которые не заинтересованы в развитии технологического потенциала Китая. Ведь продажа "Мотор Сичи" — это не столько продажа завода или производителя, это продажа технологий. Но завод был приватизирован, у него были частные собственники, у которых не было никаких юридических ограничений по распоряжению своей собственности. Более того, хочу напомнить, что акции "Мотор Сичи" обращались на украинском фондовом рынке, ими могли овладеть как украинские, так и международные инвесторы. Соответственно, факт блокировки такой сделки — непредсказуем для инвесторов и несет угрозы для украинского инвестиционного климата", — отметил в комментарии РБК-Украина Анатолий Амелин.

Можно ли было украинской власти поступить по-другому? По мнению экономиста, как минимум, еще при приватизации можно было прописать ограничение на владение или распространение определенной информации. В любом случае то, что происходит сейчас — тупик, в котором любой из возможных вариантов выхода несет негативные последствия.

"Если американцы настояли на блокировке этой сделки, было бы правильно, чтобы они сделали встречное предложение — более высокое или выгодное Украине, или, как минимум, гарантировали компенсацию возможного ущерба. Сейчас же Украина заблокировала эту сделку, не имея по сути никаких официальных гарантий. Таким образом, в разборках между США и Китаем самой пострадавшей стороной становится Украина", — отмечает Анатолий Амелин.

Есть ли выход из тупика?

Какие же могут быть компенсаторы возможного нарастания противоречий в отношениях с Китаем? Реалистичных вариантов в этом контексте просматривается не так уж и много – это либо дальнейшее сближение с американским вектором, либо увеличение запаса политической прочности внутри страны.

До установления глубокого союза с Вашингтоном официальному Киеву еще далеко. Не стоит обманываться и тем фактом, что ряд тактических уступок будет воспринят за океаном как знак верности. В нынешней ситуации больше похоже, что украинская власть оказалась в патовой ситуации.

Правда, по словам собеседников РБК-Украина, в ситуации с обострением ситуации вокруг "Мотор Сичи" есть и возможности "сохранить лицо". В частности, такой вариант предусматривает расследование обстоятельств сосредоточения китайцами около 80% акций предприятия в своих руках через ряд посредников и принятия ряда таких же резких решений, как в случае с введением санкций против Skyrizon.

Проведение такого расследования и последующие шаги с наказанием всего круга участников операции по созданию "угрозы национальной безопасности с продажей стратегического предприятия" может стать "победой", которой власть попытается покрыть сразу несколько вопросов.

Установление фактов продажи акций в 2017 г. также может послужить дополнительной аргументацией для защиты государства в международном арбитраже, который уже запущен. Да и для международного сообщества такие вещи (если, конечно же, установленные факты будут весомыми) являются куда более доказательными, чем визит СБУ на собрание акционеров.

Исходя из того, что уже 2 февраля 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения Dragon Capital, на счетах которого в ценных бумагах размещены акции "Мотор Сичи", можно предположить, что украинская власть взяла именно этот сценарий на вооружение.

По данным НКЦБФР, Dragon Capital нарушил нормы в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания "Мотор Сичи", которое было запланировано на 31 января.

"А также за нарушение требований статьи 35 Закона Украины "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании", – отметили в НКЦБФР.

Также регулятор напомнил, что предварительно сообщал о неправомерности действий определенных акционеров по созыву и проведению общего собрания в соответствии с законом "Об акционерных обществах". К тому же такие действия нарушают права других акционеров.

Открытым еще остается вопрос – как брокеру удалось обойти обязательное согласование АМКУ на концентрацию пакета акций. Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, в заявлении от 9 июня 2017 года о предоставлении разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, представленной от имени компании "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" и ПАО "Мотор Сич", акции были распределены между 6 компаниями и одним физическим лицом. В таком случае, разрешение на концентрацию не требуется. Сознательно это было сделано или нет – ответ на этот и другие вопросы НКЦБФР получит в ходе расследования.

В то же время, как объяснил в комментарии РБК-Украина директор экономических программ Украинского института будущего, у инвестиционных компаний в Украине нет каких-либо обязательств перед государством или правоохранительными органами в дополнительном информировании о попытках иностранных компаний купить контрольный пакет того или иного предприятия. "У нас свободная экономика и украинское корпоративное законодательство этого не требует ", - резюмировал эксперт.

Как известно, Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания имеет многолетний опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала.

В этом контексте, возможные вопросы украинских правоохранителей к Фиале могут составить для власти еще одну дилемму в свете попыток выстраивать конструктивные отношения с новой демократической командой за океаном. Ведь Фиала традиционно считается проамериканским бизнесменом.

В целом же, по словам журналиста Сергея Иванова, ситуацию вокруг "Мотор Сичи" можно назвать "погоней за инвестициями". Но если со стороны акционеров или брокеров имели место преступления в отношении нацбезопасности или злоупотребления точку должны поставить следствие и суд.

"Как еще назвать феномен, когда ради инвестиций государство готово отдать предприятия, на которых стоит отрасль в сфере безопасности. Интерес инвесторов понятен, ведь военная сфера – едва ли не самая сфера прогрессивная в украинской экономике, где более или менее сохранились порядок, ответственность и доходность. Плюс украинская география играет на руку. Но стоит ли передавать в руки иностранцам области, от которых Украина зависит физически?" – задается вопросам Иванов.

Экономист Алексей Кущ прогнозирует, что КНР будет искать замену такому непредсказуемому поставщику как Украина практически во всех отраслях, ведь Киев, так и не смог наладить прагматичный диалог со своим торговым партнером №1. Помимо этого кейс "Мотор Сичи" послужит очень плохим сигналом для инвесторов из многих стран.

Как бы ни было, в свете происходящего принятие любого решения для власти будет требовать существенной доли решительности, взвешивания приоритетов и компромиссов.

"Национальные экономические интересы должны защищать не Штаты, а сама Украина. Конкретнее – президент Владимир Зеленский, в сферу ответственности которого входят национальная безопасность и ОПК", – резюмирует руководитель отраслевой общественной организации StateWatch Глеб Каневский.