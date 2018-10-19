Гудбай, Ленин: как в Украине прошла декоммунизация

Памятник Ленину в Запорожье, одетый в вышиванку (facebook com lifezpua)

Закон о декоммунизации может пополниться новой нормой. Народные депутаты предлагают наравне с коммунистической и нацистской идеологиями запретить в стране пропаганду "русского мира". Пока законопроект о запрете российской идеологии рассматривается парламентских комитетах, РБК-Украина разбиралась, как государство борется с "красной" идеологией.

"Русский мир" приравнять к нацизму

Пропаганду "русского мира" могут прировнять к пропаганде коммунизма и национал-социализма. Такой законопроект под номером 9139 зарегистрировали в Верховной раде шесть внефракционных депутатов, в числе которых братья Александр и Виктор Шевченко. В тексте документа предлагается ввести в закон определение "русского мира" как формы нацизма. "Русский мир", согласно документу - "неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России".

К пропаганде "русского мира" относят призывы к проведению собрания с целью присоединения отдельных регионов Украины к России, оправдание военной агрессии против Украины "для защиты русского и русскоязычного населения". Под пропаганду попадает распространение идеи объединения украинского, белорусского и русского народов в единый народ, возвеличивание первых лиц РФ, распространение идеологии "об исключительном статусе московского православия".

По словам юриста АО "Чудовский и партнеры" Андрея Любарца, этот проект в целом согласуется как с нормами действующего законодательства, так и в целом с позицией государства на мировой арене.

"Последняя точка в части соответствия этого проекта нормам действующего законодательства будет поставлена профильным комитетом и Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады Украины", - отметил юрист.

Он также рассказал, что нормы проекта выписаны довольно неплохо, но остаются отдельные вопросы, например, насчет того, кто является сторонником "русского мира". Также не сформирован четкий перечень таких лиц. Однако, юрист уверяет, что применить закон против невиновных будет сложно. "Я не считаю возможным применение норм законопроекта к лицам, которые этот закон в действительности не нарушали. По крайней мере, без искусственного создания компрометирующих доказательств третьими лицами", - уверяет юрист.

Изменения, в случае поддержки законопроекта, будут внесены в закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Напомним, он был принят в 2015 году, и является одним из четырех "декоммунизационных" законов, принятых в Украине. Как выполняется сам закон, который запрещает использование в стране символики коммунизма и нацизма?

Идет по плану

Процесс декоммунизации подразумевал переименование населенных пунктов, улиц, демонтаж памятных знаков и изображений, которые связаны с социалистическим прошлым. С 2015 года, по данным Украинского института национальной памяти, в Украине переименовали 51 тысячу улиц, более тысячи населенных пунктов, и демонтировали 2,5 тысячи памятников социалистической эпохи. Именно УИНП составляло списки объектов, которые подлежат декоммунизации. Глава института Владимир Вятрович еще в начале этого года заявил о фактическом завершении процесса декоммунизации в стране.

"Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все", - сказал Вятрович в феврале в эфире "Радио Свобода". Однако, до сих пор на карте Украины остались объекты, которые напоминают о коммунистическом прошлом.

Названия двух областей Украины – Днепропетровской и Кировоградской не изменены. Переименование этих регионов требует принятия изменений в Конституцию. В Верховной раде лежат проекты постановлений о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую, а Кировоградской - на Кропивницкую. Однако у народных депутатов в начале октября не хватило голосов вынести вопрос на голосование.

По всей стране до сих пор осталось несколько недекоммунизированных объектов. Зачастую, это небольшие памятники в малых населенных пунктах. Но есть и такие, которые известны на всю страну. Они расположены в Киеве: советский герб на статуе Родины-Матери, памятник Николаю Щорсу и монумент Дружбы народов.

Памятник Щорсу предлагается перенести с бульвара Шевченко в Музей монументальной пропаганды на территории столичного ВДНХ. Но для демонтажа конной скульптуры нужно исключить Щорса из перечня художественных памятников, которые находятся под охраной государства. Нужно и открыть сам музей. Еще в прошлом году секретарь Киевсовета Владимир Прокопив рассказывал РБК-Украина о планах создать такой музей к ноябрю 2017 года. Впрочем, пока что этого не произошло. В Киевсовете о судьбе музея РБК-Украина сообщить не смогли и причины задержки по его открытию не пояснили.

Родина-Мать, как и монумент Щорса, являются памятниками национального значения. Это, а также технические трудности усложняют процесс демонтажа: герб СССР протяженностью шесть метров и весом две тонны расположен на стометровой высоте.

Еще одной не ликвидированной "памяткой" советской эпохи в стране остается Коммунистическая партия Украины. Напомним, ее пытались запретить дважды - в 1991 году, тогда запрет КПУ продержался до 1993 года, и в 2015 году, в связи с вступлением в силу закона о декоммунизации.

В декабре 2015 года суд Киева запретил КПУ, но коммунисты подали апелляцию, в том числе 46 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием рассмотреть законность запрета. Из-за этого формально запрет КПУ не вступил в силу.

Первый секретарь Центрального комитета КПУ Петр Симоненко рассказал РБК-Украина, что рассмотрение апелляции, как и введение в действие запрета, приостановлено до принятия решения Конституционным судом о несоответствии закона о декоммунизации Конституции Украины.

"Но партия не может зарегистрироваться, как субъект избирательного процесса и принимать участие в выборах", - рассказал Симоненко изданию.

По словам главы КПУ, сейчас партия действует, что подтверждается соответствующими записями в госреестре политических партий, в налоговых организациях, в базе Нацагентства по предотвращению коррупции. Симоненко также сообщил, что КПУ сохранила свою структуру (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), и насчитывает 50 тысяч активных членов.

"Если наша апелляция не будет удовлетворена и незаконное решение админсуда о прекращении деятельности Компартии не будет отменено, мы подадим в Верховный суд, а если и там не будет отменено это решение, мы пойдем в Европейский суд. А там подобные дела уже рассматривались и были приняты решения в пользу коммунистов", - рассказал Симоненко.

Украинский историк, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что декоммунизация восстанавливает историческую справедливость и заставляет людей пересмотреть свои ценности. "Декоммунизация полезна тем, что, во-первых, приводит в чувство общественную систему ценностей. Это очень важно для морального здоровья нации - называть вещи своими именами. Декоммунизация оздоравливает общественные отношения и моральный климат в стране, очищает историческую реальность от советской лживости. Кроме того, декоммунизация через "подвешение" советской стандартизации названий и символов способствует повышению интереса к подлинной истории, очищает ее от искусственных наслоений", - уверен историк.