И грянул гром. Почему нелегальный рынок сигарет достиг 18,1%, и его никто не останавливает

В Украине стремительно растет нелегальный рынок табачных изделий. Только за неполные пять лет, с 2017-го и по настоящее время, доля "нелегалов" на рынке увеличилась с 2,3% до 18,1%. По оценке специалистов, в этом году Украина недополучит порядка 14 млрд гривен акциза, что равно годовому бюджету крупного областного центра (к примеру, бюджет Днепра – 14,3 млрд гривен). Тревогу забили табачники, а государство пока предпочитает проблему не замечать. Почему так и какое есть решение – в материале РБК-Украина.

18,1% и продолжает расти

8 ноября в Киеве прошла пресс-конференция глав крупнейших мировых табачных компаний, работающих в Украине – JTI, "Филип Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко". Сам факт того, что компании, конкурирующие за потребителей и рынки, выступили единым фронтом, уже говорит о многом.

Пресс-конференция глав табачных компаний (фото: УНИАН)

По словам генерального директора "ВАТ Украина" Кахабера Бенидзе, ситуация на рынке сложилась драматическая.

"Доля нелегального рынка достигла исторического максимума и продолжает расти. По данным Kantar, убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальные проекты, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", – отмечает Бенидзе.

Kantar, которая мониторит нелегальную торговлю табачными изделиями, фиксирует постоянный рост, который за последний год особо ускорился. К примеру, если в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, то всего через год, в феврале 2021-го их доля выросла до 12,8%.

Пол Холловей, генеральный директор JTI Украина, чья компания ведет информационный проект "Нет контрабанде!" и отслеживает ситуацию, сообщил, что доля "нелегалов" по состоянию на ноябрь достигла 18,1%.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", – констатировал он на пресс-конференции.

Структура нелегального рынка

Особенностью этого процесса является тот факт, что нелегальные сигареты распространяются не только из-под полы. Их продают открыто в легальных точках продажи – от магазинов и киосков под домом до торговых сетей. Не говоря уже об интернете, где купить нелегальные (а потому – дешевые) табачные изделия можно буквально в два клика.

По данным Kantar, 67% нелегального табака реализуется через легальные точки продаж.

Отраслевики даже начали информационную кампанию, направленную на продавцов такой продукции. Генеральный директор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн заявила о старте ритейл-кампании "Скажи нет нелегальной торговле сигаретами!". Владельцам и продавцам торговых точек раздадут 120 тысяч буклетов, объясняющих, как отличить легальные сигареты от нелегальных, какова ответственность за нелегальную торговлю, как проверить качество упаковки, акцизную марку и т.д.

Около 5% нелегального рынка составляет контрафакт – подделка легальных табачных изделий. Часть из них поступает в Украину из-за рубежа (лидирует Беларусь) и временно неподконтрольных территорий, часть производится в самой Украине.

Завод в Желтых Водах (фото: страница ГФС в Facebook)

Недавно Государственная фискальная служба провела обыски на фабрике United Tobacco в Желтых Водах. Правоохранители подозревают, что там производят подделки, которые потом реализуют в Украине. Всего на территории страны работает 12 подобных фабрик. На долю Винниковской табачной фабрики, расположенной во Львовской области приходится 62% производства табачной продукции, которая нелегально продается через сети Duty Free. На втором месте – United Tobacco с 17%.

Только за неполный 2020 год налоговики изъяли более 18 млн пачек контрафактных табачных изделий.

"Эти сигареты изготовлены на территории Украины без учета и легализованы через сети Duty Free с поддельными акцизными марками. Расследуется более 230 уголовных производств относительно незаконного изготовления табачных изделий, из которых почти 50 направлены в суд с подозрениями и обвинительными заключениями", – говорил в августе этого года глава ГФС Вадим Мельник.

Но эти цифры – капля в море по сравнению с объемом нелегального рынка, который составляет более 7 млрд сигарет.

Вадим Гетманцев, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, констатировал провал борьбы с теневым рынком подакцизных товаров по всем направлениям – горючее, алкоголь, табачные изделия.

"Мы не видим существенного роста поступлений от акцизного налога. В интернете же можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок. В центре Киева можно купить пачку сигарет за 20 грн, тогда как у нас минимальное налоговое обязательство – 29 грн", - сказал Гетманцев.

В целом по стране больше всего контрабанды и контрафакта зафиксировано в Одесской и Харьковской областях (по 13% в каждой), в Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), а также Запорожской, Хмельницкой и Львовской (по 6% в каждой) областях.

Удар по бюджету

От нелегального рынка страдает легальный бизнес по всей производственно-логистической цепочке – тот самый бизнес, который создает рабочие места и платит налоги (упомянутые выше табачные компании входят в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине).

Все четыре компании фиксируют сокращение производства. Генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас рассказал, что производственные мощности заняты лишь на 60%.

"Нелегальная торговля негативно влияет на рабочие места, а также влечет за собой меньшее использование смежных отраслей, например, логистики и складов. Если нелегальный рынок продолжит расти, то через 3-5 лет наши фабрики окажутся перед угрозой. Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей – это продуманная налоговая политика", – сказал Салварас.

Таким образом, кроме прямых убытков бюджету в размере 14 млрд гривен в 2021 году, в перспективе ущерб может лишь возрасти. Причем ощущаться он будет и на местном уровне, поскольку в местные бюджеты идет 5% от легальной торговли табачными изделиями.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан предостерегает: из-за катастрофического роста нелегального рынка сигарет, с которого не платятся налоги, наполнение местных бюджетов находится под угрозой.

Заместитель городского головы Хмельницкого Олег Шинкарук рассказал, что в городской бюджет заложено 78 млн гривен налога с продаж подакцизной продукции, и это серьезные деньги для города.

"Цифра могла бы быть существенно выше (по крайней мере, на несколько миллионов гривен), если бы на территории города не было нелегальной реализации подакцизных товаров, в частности, табачных изделий", – подчеркнул он.

В конце концов, проблему признали и на высшем уровне. РНБО под руководством президента Владимира Зеленского объявило войну контрабанде, и в парламент был внесен законопроект № 5420 о криминализации контрабанды подакцизных товаров.

Выход там же, где и вход

Среди причин, вызвавших рост контрабанды, первой называют отмену уголовной ответственности при Викторе Януковиче в 2010 году. Тогда это объясняли необходимостью гуманизации экономических преступлений. В результате вместо сроков контрабандисты стали получать штрафы и конфискацию сигарет и транспортных средств, на которых они перемещаются через государственную границу. Но размеры штрафов не никого не пугают.

А пока депутаты не спешат менять законодательство. Законопроект № 5420, внесенный президентом как неотложный в апреле этого года, Рада успела принять только в первом чтении. И с тех пор никакого движения по нему нет.

Данные ассоциации "Укртютюн"

Вторая причина роста нелегального рынка – чисто экономическая. Дело в том, что 70-80% стоимости пачки сигарет составляют налоги, а они растут со скоростью, в разы опережающей инфляцию. Больше всего не повезло ТИЭНам (табачные изделия электронного нагревания) – акциз на них вырос с января этого года на 320%.

"В 2017 году Украина утвердила план повышения акцизов до европейского уровня до 2025 года. За это время минимальный акциз вырос на 244%, или удвоился за последние три года. Еще более стремительным был рост акцизов на табак для нагревания. В результате произошло беспрецедентное подорожание табачной продукции по сравнению с любой другой", – заявил директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак.

План правительства довести цену табачных изделий до европейского уровня 90 евро за 1 000 штук к 2025 году привел к тому, что акциз повышается ежегодно, но, кроме плановых 20%, время от времени проводят дополнительные повышения.

В результате потребители после каждого очередного повышения цен на легальные сигареты начинают искать альтернативу. И находят ее на нелегальном рынке, где пачка сигарет обходится намного дешевле. Правда, при этом качество продукции никто гарантировать не может, а деньги уходят из легального сектора в тень.

Представители табачных компаний призывают правительство пересмотреть свою политику и уменьшить темпы роста акцизов с 20 до 10% в год. Они указывают на опыт стран Восточной Европы, где после вступления в ЕС также гармонизировали акцизы с европейскими. Когда страны Балтии, Болгария и Румыния в 2009 году начали резко повышать акцизы, это привело к пропорциональному росту нелегального рынка табачных изделий. Чемпионом оказалась Литва, где контрабанда и контрафакт заняли почти половину всего табачного рынка. Пришлось останавливать рост и даже вводить мораторий на повышение акцизов.

Данные ассоциации "Укртютюн"

"Мы предлагаем Украине последовать этому примеру и снизить темпы роста акцизов с 20 до 10%. Все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЭНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", – заявил Чернак от имени всех четырех крупнейших табачных компаний.

Услышат ли их президент и правительство, пока неясно. Но очевидно одно: ежегодная потеря десятков миллиардов, сокращение производства, налоговых поступлений, рабочих мест и инвестиций – уже не та ситуация, которую можно просто не замечать. Но выход есть. И время тоже. Пока.