Границу на замок: к чему приведет запрет на пассажирское сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсирует запрет на пассажирское сообщение с Россией. По информации РБК-Украина, министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок. Впрочем, последнее слово в этом вопросе за Кабинетом министров, где еще вчера не знали об инициативе Владимира Омеляна. Если такой запрет будет введен, то поездки в Россию для украинцев действительно станут крайне проблематичными. Трудности могут начаться и у транспортных компаний Беларуси и Молдовы, но они в итоге могут оказаться в выигрышном положении.

Украина может ввести новые ограничения на пассажирские перевозки с Россией. В частности, 15 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян под одним из постов в Facebook написал комментарий с откровенным намеком на возможные новые ограничения на пассажирские перевозки с Россией.

"Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", - написал он.

Впрочем, официально в Министерстве инфраструктуры возможный запрет не комментируют. "Все сообщу после решения Кабмина", - заявил РБК-Украина министр инфраструктуры Владимир Омелян.

РБК-Украина из неофициальных источников стало известно, что ограничение может коснуться, не только ранее анонсированного запрета на пассажирское железнодорожное сообщение, но и автобусных перевозок. Причины для таких действий называются очевидные: война с РФ и риск для украинских граждан быть задержанными российскими спецслужбами. Впрочем, источники издания в Кабинете министров вчера сообщили, что в правительстве документ с предложением закрыть для железнодорожных сообщений границу с РФ еще не видели. В любом случае, принимать такое решение может только Кабмин.

Как изветсно, закрыть границу с Россией Владимир Омелян обещает уже не первый раз. "Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - заявил он недавно в эфире одного из телеканалов.

Россия - вторая страна после Польши, куда чаще всего ездят украинцы. По данным Госмиграционной службы, в 2016 году в РФ украинцы въезжали более 4,1 млн раз. Для сравнения: в 2013 году, еще до аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, наши граждане пересекали российскую границу 6,2 млн раз. Но чаще всего украинцы ездят в Польшу - более 10,1 млн выездов в 2016 году, следует из данных ведомства.

"За почти 400 лет оккупации украинцы наездились уже в Россию. Кто по своей воле, а преимущественно, в "столыпинках" и "теплушках" в Сибирь и концлагеря. Хватит! Мы вернулись в Европу! А россиянам придется привыкать жить с народами Азии, может хоть у них благородных манер наберутся. Потому что, говорят, скоро авиасообщение для успешных россиян закроют и с США, а ЕС с Британией давно не всех приветствует", - писал недавно в одном из своих постов Владимир Омелян.

Укр/En Так сталося, що сьогодні ми з паном Медведчуком синхронно обмінялися компліментами. Спершу він мене назвав... Опубліковано Volodymyr Omelyan П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Заработок для соседей

Ограничения на пассажирские перевозки негативно скажутся как на украинцах, так и на бизнесе, прогнозируют эксперты. Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер считает, что возможное решение о запрете пассажирского железнодорожного и автобусного сообщения с Россией приведет к убыткам для "Укрзализныци" и компаний, которые осуществляют автобусные перевозки между Украиной и РФ.

"Кроме того, это точно будет неудобно для граждан Украины, которые работают в России. К сожалению, Украина не становится привлекательной для рабочей силы. Поэтому украинцы вынуждены искать работу то ли в Евросоюзе, в первую очередь, в Польше, или в России. Подобное решение Кабмина негативно скажется как на экономике, так и на социальной сфере. У этого решения должны быть мощнейшие политические основания, которые перевесят возможные негативные экономические и социальные последствия", - считает он.

Владимир Шульмейстер предполагает, что после запрета украинцы начнут ездить в Россию таким же образом, как это произошло после запрета на авиасообщение. "Украинцы, которые привыкли летать в Россию, начали летать через Беларусь транзитом. Сейчас 80% пассажиров на авиарейсах из Украины в Минск составляет транзит для дальнейших полетов в Россию", - уточнил он. Украина запретила полеты в Россию с 25 октября 2015 года. Тогда же симметричные меры ввела и РФ.

"То есть после запрета на автобусное сообщение, те же самые автобусы, скорее всего, поедут в Россию через Беларусь. Только такие поездки окажутся дороже для украинцев, поскольку возрастут расходы автобусных компаний, - ожидает Шульмейстер. - Кроме того, эти поездки будут более опасными, поскольку придется ехать в объезд, то есть проезжать больше километров пути. А, как известно, автомобильный транспорт является самым травмоопасным".

Но, по мнению эксперта транспортного рынка, бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, после закрытия границы официальные автобусные перевозки перейдут на нелегальное положение. "Официально они станут заниматься нерегулярными перевозками, а, по сути, продолжат перевозить пассажиров, как и раньше", - уверен он.

Впрочем, ограничения могут быть на руку Молдове, считает Александр Кава. "После того, как мы закрыли авиасообщение в выигрыше осталась белорусская авиакомпания "Белавиа" и аэропорт Минска. Теперь, в случае прекращение железнодорожного сообщения, будут созданы условия для дополнительного заработка "Молдавским железным дорогам"", - уверен эксперт. Кава говорит, что после введения возможного запрета на железнодорожное сообщение с РФ, перевозить пассажиров вместо УЗ будут молдавские поезда, которые в Россию едут по территории нашей страны. "Сейчас курсируют два ежедневных поезда Киев - Кишинев через Киев и один поезд Кишинев - Санкт-Петербург через Винницу и Житомир. То есть, те деньги, которые раньше зарабатывала "Укрзализныця", будут доставаться "Молдовским железным дорогам". Последним в пору будет пополнить парк пассажирских вагонов и открыть дополнительные поезда сообщением Кишинев - Москва и даже Велчинец - Москва. Велчинец - крайняя станция на украинско-молдавской границе", - уточнил Кава.

Для "Укрзализныци" поездки в Россию также довольно доходные. От ж/д-сообщения с РФ за первое полугодие 2018 года "Укрзализныця" получила доход в 178 млн гривен. При этом почти 63 млн гривен – средства, заработанные благодаря поезду №6/5 Киев - Москва, а состав №74/73 Львов - Москва - дает более 38 млн гривен. За шесть месяцев УЗ перевезла около 359 тыс. пассажиров, что на 17% меньше соответствующего показателя прошлого года. Всего в графике пассажирских перевозок на 2017/2018 год сообщение между Украиной и РФ обеспечивают восемь поездов.

Но в запрете, если его все-таки одобрит Кабмин, УЗ может найти свою выгоду. Владимир Шульмейстер допускает, что возможный мораторий может быть связан с запуском "поезда четырех столиц", который пройдет из Украины в Прибалтику через Беларусь.

"Это будет хорошей возможностью загрузить этот поезд. Украинцы будут ехать в Беларусь, а потом пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться в Россию", - предполагает он.

Примечательно, но запрет коснется, скорее всего, только пассажирского сообщения. "Поскольку торговля между странами не прекращается, то есть остается необходимость в перевозке грузов, Кабмин не пойдет на запрет грузового железнодорожного сообщения, - считает Александр Кава. - Но в таком случае непонятно, почему простой гражданин лишается возможности на поездки, а крупный бизнес - нет".