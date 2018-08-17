Кордон на замок: до чого призведе заборона на пасажирське сполучення з Росією

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує заборону на пасажирське сполучення з Росією. За інформацією РБК-Україна, міністр розраховує домогтися скасування не тільки залізничних, але й автобусних перевезень. Втім, останнє слово в цьому питанні за Кабінетом міністрів, де ще вчора не знали про ініціативу Володимира Омеляна. Якщо така заборона буде введена, то поїздки в Росію для українців дійсно стануть вкрай проблематичними. Труднощі можуть початися й у транспортних компаній Білорусі та Молдови, але вони у підсумку можуть виявитися у виграшному становищі.

Україна може ввести нові обмеження на пасажирські перевезення з Росією. Зокрема, 15 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян під одним з постів у Facebook написав коментар із відвертим натяком на можливі нові обмеження на пасажирські перевезення з Росією.

"Працюємо. Сьогодні підписав один історичний документ. У Москву будуть тільки ведмеді ходити, як в старі добрі часи", - написав він.

Втім, офіційно в Міністерстві інфраструктури можливу заборону не коментують. "Все повідомлю після рішення Кабміну", - заявив РБК-Україна міністр інфраструктури Володимир Омелян.

РБК-Україна з неофіційних джерел стало відомо, що обмеження може торкнутися не тільки раніше анонсованої заборони на пасажирське залізничне сполучення, але й автобусних перевезень. Причини для таких дій називаються очевидні: війна з РФ і ризик для українських громадян бути затриманими російськими спецслужбами. Втім, джерела видання в Кабінеті міністрів вчора повідомили, що в уряді документ з пропозицією закрити для залізничних сполучень кордон с РФ ще не бачили. В будь-якому разі, приймати таке рішення має лише Кабмін.

Як відомо, закрити кордон з Росією Володимир Омелян обіцяє вже не перший раз. "Ми розглядаємо зараз закриття залізничного сполучення з Москвою", - заявив він нещодавно в ефірі одного з телеканалів.

Росія - друга країна після Польщі, куди найчастіше їздять українці. За даними Держміграційної служби, у 2016 році в РФ українці в'їжджали понад 4,1 млн разів. Для порівняння: у 2013 році, ще до анексії Криму і початку війни на Донбасі, наші громадяни перетинали російський кордон 6,2 млн разів. Але найчастіше українці їздять до Польщі - понад 10,1 млн виїздів в 2016 році, випливає з даних відомства.

"За майже 400 років окупації українці вже наїздилися в Росію. Хто по своїй волі, а переважно, в "столипінках" і "теплушках" у Сибір і концтабори. Досить! Ми повернулися в Європу! А росіянам доведеться звикати жити з народами Азії, може хоч у них благородних манер навчаться. Бо, кажуть, скоро авіасполучення для успішних росіян закриють і з США, а ЄС з Британією давно не всіх вітає", - писав нещодавно в одному зі своїх постів Володимир Омелян.

Укр/En Так сталося, що сьогодні ми з паном Медведчуком синхронно обмінялися компліментами. Спершу він мене назвавши... Опубліковано Volodymyr Omelyan П'п'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Заробіток для сусідів

Обмеження на пасажирські перевезення негативно позначаться як на українцях, так і на бізнесі, прогнозують експерти. Колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер вважає, що можливе рішення про заборону пасажирського залізничного та автобусного сполучення з Росією призведе до збитків для "Укрзалізниці" та компаній, які здійснюють автобусні перевезення між Україною та РФ.

"Крім того, це точно буде незручно для громадян України, які працюють в Росії. На жаль, Україна не стає привабливою для робочої сили. Тому українці змушені шукати роботу чи в Євросоюзі, в першу чергу, в Польщі, або в Росії. Подібне рішення Кабміну негативно позначиться як на економіку, так і на соціальній сфері. У цього рішення повинні бути найпотужніші політичні підстави, які перевищують можливі негативні економічні та соціальні наслідки", - вважає він.

Володимир Шульмейстер припускає, що після заборони українці почнуть їздити в Росію таким же чином, як це відбулося після заборони на авіасполучення. "Українці, які звикли літати в Росію, почали літати через Білорусь транзитом. Зараз 80% пасажирів на авіарейси з України в Мінськ складає транзит для подальших польотів в Росію", - уточнив він. Україна заборонила польоти в Росію з 25 жовтня 2015 року. Тоді ж симетричні санкції ввела і РФ.

"Тобто після заборони на автобусне сполучення, ті ж самі автобуси, швидше за все, поїдуть до Росії через Білорусь. Тільки такі поїздки виявляться дорожче для українців, оскільки зростуть витрати автобусних компаній, - очікує Шульмейстер. - Крім того, ці поїздки будуть більш небезпечними, оскільки доведеться їхати в об'їзд, тобто проїжджати більше кілометрів шляху. А, як відомо, автомобільний транспорт є найбільш травмонебезпечним".

Але, на думку експерта транспортного ринку, колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, після закриття кордону офіційні автобусні перевезення перейдуть на нелегальне становище. "Офіційно вони стануть займатися нерегулярними перевезеннями, а, по суті, продовжать перевозити пасажирів, як і раніше", - упевнений він.

Втім, обмеження можуть бути на руку Молдові, вважає Олександр Кава. "Після того, як ми закрили авіасполучення у виграші залишилася білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" і аеропорт Мінська. Тепер, у разі припинення залізничного сполучення, будуть створені умови для додаткового заробітку "Молдавським залізницям", - упевнений експерт. Кава каже, що після можливого введення заборони на залізничне сполучення з РФ, перевозити пасажирів замість УЗ будуть молдавські поїзди, які в Росію їдуть по території нашої країни. "Зараз курсують два щоденних потяга Київ - Кишинів через Київ і один поїзд Кишинів - Санкт-Петербург через Вінницю та Житомир. Тобто, ті гроші, які раніше заробляла "Укрзалізниця", будуть діставатися "Молдавським залізницям". Останнім у пору буде поповнити парк пасажирських вагонів і відкрити додаткові потяги сполученням Кишинів - Москва і навіть Велчинец - Москва. Велчинец - крайня станція на українсько-молдовському кордоні", - уточнив Кава.

Для "Укрзалізниці" поїздки в Росію також досить прибуткові. Від залізничного сполучення з РФ за перше півріччя 2018 року "Укрзалізниця" отримала дохід у 178 млн гривень. При цьому майже 63 млн гривень – кошти, зароблені завдяки поїзду №6/5 Київ - Москва, а потяг №74/73 Львів - Москва - дає понад 38 млн гривень. За шість місяців УЗ перевезла близько 359 тис. пасажирів, що на 17% менше відповідного показника минулого року. Всього у графіку пасажирських перевезень на 2017/2018 рік сполучення між Україною і РФ забезпечують вісім поїздів.

Але в забороні, якщо її все-таки схвалить Кабмін, УЗ може знайти свою вигоду. Володимир Шульмейстер допускає, що можливий мораторій може бути пов'язаний із запуском "поїзда чотирьох столиць", який пройде з України в Прибалтику через Білорусь.

"Це буде гарною можливістю завантажити цей потяг. Українці будуть їхати в Білорусь, а потім пересідати на інший транспорт, щоб дістатися до Росії", - припускає він.

Примітно, але заборона торкнеться, швидше за все, тільки пасажирського сполучення. "Оскільки торгівля між країнами не припиняється, тобто залишається необхідність у перевезенні вантажів, Кабмін не піде на заборону вантажного залізничного сполучення, - вважає Олександр Кава. - Але в такому разі незрозуміло, чому простий громадянин позбавляється можливості на поїздки, а великий бізнес - ні".