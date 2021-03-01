На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"

С начала года в ходе боев на Донбассе погибли уже 13 украинских военных, как минимум пятеро из них – от пуль снайперов. В то же время в российских медиа и соцсетях пишут о серьезных потерях со стороны оккупантов, счет якобы уже пошел на десятки. Растет и количество обстрелов.

Вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что режим прекращения огня уже практически не работает. Президент Владимир Зеленский прямо связал провокации боевиков с попытками повлиять на позицию Украины в переговорах по Донбассу. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что это "ответ" россиян на санкции против Виктора Медведчука и его окружения.

Режим тишины на Донбассе с прошлого лета Зеленский называет одним из важнейших своих достижений. Но Кремль недвусмысленно дает понять, что это лишь временная мера, а вот полноценный мир возможен только на его условиях. За годы войны угроза эскалации боевых действий стала эффективным инструментом для давления на украинскую власть. Но на этот раз Киев, видимо, готов дать отпор, причем на разных фронтах.

Война позиций

В январе мирные переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) фактически зашли в тупик. Реанимировать их не помогли даже две встречи на уровне советников лидеров Нормандской четверки. Параллельно в процесс попытались вернуть кума российского президента, ныне народного депутата Украины Виктора Медведчука ("ОПЗЖ").

Якобы боевики согласились выдать ему нескольких пленных. Все это в обход официальной процедуры, а такие вопросы решаются исключительно в рамках ТКГ, да еще и напрямую с "представителями" оккупационных администраций. Очевидно, что в случае успеха этой затеи Россия смогла бы говорить о "налаженном и эффективном контакте" Украины с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Кремль и его "подопечные" с оккупированных территорий планомерно требуют "прямого диалога с Донецком и Луганском". Этот вопрос постоянно и под разными поводами поднимается на заседаниях ТКГ, объяснили РБК-Украина участники переговоров. От предложений по совместным инспекциям на линии фронта до согласования с боевиками визита экспертов МАГАТЭ для проверки заброшенных ядерных объектов.

В Минских переговорах официально есть только три участника: Украина, Россия и ОБСЕ как модератор. Москва же стороной конфликта себя не признает. Если ей удастся принудить Киев к "прямому диалогу" с боевиками, то отмена части болезненных для российской экономики и топ-чиновников санкций – вопрос времени. Украина эти попытки всячески пресекает, в последние месяцы достаточно жестко, что, вероятно, и привело к обострению на фронте.

Боевики перманентно нарушают режим тишины на Донбассе (фото: facebook.com/mod.mil.rus)

Параллельно Россия ищет другие механизмы давления. Например, массовая раздача "двуглавых" паспортов – по усредненным данным, их получили уже около 400 тысяч жителей оккупированных территорий (в РФ официально называют цифру в 600 тысяч). Также в конце января сепаратисты провели форум "Русский Донбасс" с известными российскими пропагандистами.

После этого участились разговоры о новом "референдуме", на этот раз про объединение в "Республику "Донбасс" и присоединении к Российской Федерации. Также была презентована некая "доктрина", которая предполагает захват боевиками всей территории Донецкой и Луганской областей.

Но пока нет оснований говорить о переходе конфликта в "горячую" фазу, отметил РБК-Украина вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Как и нет оснований доверять слухам о возможном "референдуме".

"Таким образом, россияне пытаются, абсолютно тщетно, сменить повестку под себя. Сначала блокируя Минский процесс, теперь обостряя ситуацию на фронте и организовывая пропагандистские форумы", – уточнил он.

Представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что "референдум" могут провести для легализации выборов в российскую Госдуму на оккупированной территории Донбасса, чтобы показать массовость. С этим, по его мнению, связано и завышение цифры выданных паспортов. Мол, таким образом россияне, в случае чего, смогут сфальсифицировать свои же выборы.

"Теоретически могут провести и "референдум" о вхождении в Российскую Федерацию для психологического давления на Украину. Но это очень дешево, мы на это не поведемся, потому что прекрасно понимаем, что РФ не нужен этот регион, ей нужно поддерживать его в подвешенном состоянии, чтобы использовать как инструмент против Украины", – уточнил Гармаш.

Украина не только не повелась на все эти провокации, но и перешла в своего рода контрнаступление. Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Виктора Медведчука и его ближайшего окружения. Под запрет попали и связанные с ним телеканалы. Официальная причина – финансирование терроризма.

Виктор Медведчук попал под украинские санкции (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Опрошенные изданием члены СНБО и причастные к процессу источники на вопрос о том, почему санкции ввели именно сейчас, как один ответили: "Просто время пришло". При этом косвенно несколько собеседников подтвердили, что решиться на такой шаг Украине помогли заверения в поддержке со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.

Не последнюю роль сыграли и манипуляции с обменом пленными. Источник в окружении Зеленского отметил, что они сильно задели лично президента. При этом во власти понимают, что возможность "мести" со стороны Владимира Путина весьма вероятна. Но секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не боится возможного "ответа Кремля".

"То, что делает этот господин (Путин – ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей, чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года", – добавил он.

Ответ Путина

Гармаш считает, что обострение на Донбассе началось еще до санкций и связано оно не конкретно с санкциями против близкого к Путину политика, а в целом с изменением позиции Украины к этому конфликту. По его мнению, Зеленский понял, что с россиянами невозможно договориться, потому начал искать другие варианты, как вернуть мир. Об изменении позиции лично президента недавно говорил и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Поэтому Россия и реагирует сейчас, пока еще неуклюже, потому что не может понять как себя вести, но реагирует. У русских на все один ответ, если они не слышат то, чего хотят, они бьют по морде. Сейчас пытаются это делать, а потом будут думать, правильно ли бьют и нужно было ли вообще бить", – уточнил Гармаш.

Стоит ли опасаться, что "Путин нападет"? Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак утверждает, что пока нет признаков подготовки боевиков к широкомасштабному наступлению. По его словам, ситуация на фронте хоть и обострилась после санкций против Медведчука, но резких изменений нет.

Глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заверил РБК-Украина, что власть готова к любым вариантам развития событий. В том числе и к силовому сценарию.

"ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной", – сказал он.

Украинская армия готова к возможному наступлению россиян (фото: Andrew Burton / Getty Images)

Наступление ради того, чтобы занять 500 метров территории или несколько позиций – с военной точки зрения не имеет смысла, ведь потери боевиков будут несоизмеримы с полученной выгодой. А большая наступательная операция, к примеру, коридор к Крыму, захват Мариуполя или Славянска, потребует от России огромных ресурсов, объяснил изданию глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

"Скорее всего, это невозможно без непосредственного участия Российской Федерации, в первую очередь, с точки зрения авиации и ракетного вооружения. Потому любые их действия сейчас скорее тактические, они предназначены для усиления риторики России в Европе во время Минского процесса и усиления "пятой колонны" в Украине", – добавил он.

В то же время в Кремле после санкций против Медведчука и его окружения заявили, что это "тревожная информация". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "репрессивными действиями в отношении СМИ, граждан и политиков Украины".

"Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", – отметил он.

После пресловутого заседания СНБО Алексей Данилов рассказал, что Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев по урегулированию на Донбассе от декабря 2019 года. Они держатся в тайне, но очевидно, что хотя бы один из них предусматривает вариант силового развития ситуации.

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"Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям при наступлении на урбанизированной местности, потому что это то, к чему мы также должны быть готовы", – заявил на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Бойцы тренируются наступать в городских условиях (фото: ssu.gov.ua)

Тарас Чмут подтвердил, что в Украине действительно создают учебные места для отработки боевых действий в городе, в том числе благодаря западным инструкторам. Такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровненском полигоне. По его словам, это базовый этап подготовки современного военнослужащего: как заходить в комнату, как зачищать коридор, как штурмовать здание, как вести войну в городе и так далее.

"Учитывая, что оккупированная часть Донбасса – это по большей части большие городские агломерации, например, Донецк и прилегающие населенные пункты, которые переходят один в другой, то подобные навыки нужны. Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать", – объяснил военный эксперт.

Но стоит отметить, что силовой сценарий освобождения Донбасса это лишь один из условных вариантов развития ситуации. Пока нет никаких оснований полагать, что власть рассматривает его всерьез или, более того, считает приоритетным. Команда Зеленского, очевидно, надеется, что Кремль пойдет на попятную, если не по доброй воле, то под давлением международного сообщества.

"Лучше пусть это будет три года переговоров, чем один день войны. Основной наш путь и инструмент – это дипломатия. Об этом мы говорим на всех площадках... О миротворцах мы тоже говорим, будем использовать разные варианты, это мы не снимаем с повестки дня. Мы готовы к любым событиям и их развитию", – резюмировал Завитневич.