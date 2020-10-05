На грани коллапса. Как энергетике выбраться из кризиса, и кто ее туда завел

Кризис в украинской энергетике уже стал хроническим. И вместо лечения самой болезни, ключевые стейкхолдеры со стороны власти пытаются бороться с ее симптомами. Тем временем все еще остаются нерешенными вопросы с многомиллиардными долгами в отрасли, в том числе перед "зелеными" инвесторами (возобновляемые источники энергии).

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пока готова идти по самому простому пути – снова повысить тариф на передачу э/э, и тем самым собрать больше ресурса для выплаты долгов. Но это ударит по промышленности, переживающей и так не самые простые времена из-за карантина и турбулентности на мировых рынках.

На фоне инертности госрегулятора проблему усугубляют недоплаты за передачу э/э со стороны заводов Игоря Коломойского, а также попытки отдельных металлургических предприятий выбить себе льготы по "зеленой металлургии".

Долги и компромиссы

Еще несколько месяцев назад у игроков энергорынка были ожидания, что ситуация сдвинется с места после долгожданного компромисса между инвесторами в "зеленую" энергетику и правительством.

В конце мая ключевые ассоциации ВИЭ и Кабмин подписали меморандум, который дал возможность снизить "зеленый" тариф без международных арбитражей. После чего Верховная рада приняла закон, уменьшив стоимость э/э СЭС и ВЭС – на 15% для солнечных станций и 7,5% для ветровых станций.

Инвесторы, по сути, пошли на беспрецедентный шаг, став на условия государства. Бизнес согласился на ретроспективное снижение "зеленых" тарифов (касается уже запущенных "зеленых" станций). Инвесторы рассчитывали, что государство так сможет выйти из кризиса и решит проблему нехватки средств на энергорынке. Но этого не произошло.

Плата за "зеленую" электроэнергию, как и ранее, осуществляется не в полном объеме, а проблема накопленных долгов так никуда и не делась. К августу задолженность перед предприятиями ВИЭ достигла 22,4 млрд грн. Согласно закону, правительство обязано до конца текущего года погасить 40% долга (9 млрд грн), а остальные 60% (13,4 млрд грн) выплачивать ежеквартально по 15% в течение 2021 года.

Но долги продолжают накапливаться. За август "Гарантированный покупатель" рассчитался с предприятиями ВИЭ на 84%, а за 20 дней сентября – лишь на 27%. До конца года дефицит платежей перед производителями ВИЭ может составить около 18,8 млрд гривен (9 млрд гривен долга из 40% и дефицит средств ГП до конца года в размере 9,8 млрд гривен).

Как работает "зеленый" тариф и кто его оплачивает? ГП "Гарантированный покупатель" выкупает все объемы "зеленой" электроэнергии у производителей и продает ее по рыночной цене. Разницу (поскольку "зеленая" электроэнергия дороже другой) покрывает ГП за счет своей прибыли, если такая, конечно, имеется. Недостаток покрывается из тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго", который оплачивают все предприятия.

Заводы Коломойского и "зеленая металлургия"

Почему возникли долги? Причины, главным образом, связаны с недостаточно реформированным рынком электроэнергии, а также попыткам отдельных предприятий платить меньше за электроэнергию. И здесь важно выделить несколько пунктов.

– "Гарантированный покупатель", который дотирует население льготной э/э, с начала работы нового рынка (1 июля 2019 года) имел определенные дискриминационные условия, которые снижали его возможности для заработка.

– Засилье трейдеров на рынке электроэнергии привело к тому, что цена в сегменте рынок на сутки вперед (РСВ) была искусственно занижена. Кроме того, что это заводило в убытки производителей электроэнергии, это также негативно отражалось на финансовом состоянии "Гарантированного покупателя", который зарабатывал меньше, чем мог бы при нормальных условиях. Проблема с трейдерами на уровне НКРЭКУ должным образом не решается.

– С августа 2019 года ферросплавные предприятия из орбиты интересов Игоря Коломойского, по сути, недоплачивают "Укрэнерго" тариф на передачу. Через суды они оспорили введенный в августе 2019 года тариф и платят более низкий, который действовал до августа 2019 года. Это явно дискриминационный подход по отношению к другим потребителям э/э, которые платят полностью.

– Проблему финансирования текущих оплат также усугубляет попытка внедрить в Украине так называемую "зеленую металлургию", для которой устанавливается льготный тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго". В таком случае "Укрэнерго" будет недополучать средства для расчетов с ГП, а тот для расчета с ВИЭ. И дефицит средств будет только увеличиваться.

Предотвратить коллапс в энергосистеме регулятор планировал за счет роста тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э почти в 2,7 раза. Но после публичной критики этой инициативы в "Укрэнерго" заявили, что предложат НКРЭКУ повысить с ноября тариф на передачу э/э на 30%, а не в три раза – с 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-ч.

Меняя расценки на передачу э/э, следует готовиться к тому, что расходы украинской промышленности вырастут. Кроме того, это будет ударом и малому и среднему бизнесу. Ведь многие отрасли МСБ строили бизнес с учетом существующего тарифа. Это касается, к примеру, пекарен, лесопилок, СТО и тепличного бизнеса. Многие из них будут вынуждены либо закрыться, либо сократить персонал, либо меньше производить.

Вдобавок рост себестоимости производства из-за роста тарифа приведет к снижению рентабельности, а, следовательно, – к повышению цен на целый спектр товаров. И здесь кроется риск запуска маховика инфляции.

Не стоит забывать, что повышение тарифа "Укрэнерго" будет касаться и каждого украинца. Ведь, например, удорожание электроэнергии приведет к росту цен на поездки в общественном электротранспорте.

Рецепты выхода из кризиса

Есть ли другие пути решения долговой проблемы? В отрасли говорят о комплексе мер, необходимых для выхода из кризиса. Хотя, конечно, они не настолько простые, как это видит регулятор в случае с повышением тарифа на передачу э/э.

Для начала необходимо убрать возможности для манипуляций на рынке электроэнергии, где цена на РСВ должна быть ниже, чем на внутрисуточном рынке (ВСР), а на ВСР дешевле, чем на балансирующем рынке. Пока же ситуация противоположная, и это искажает рынок. Кроме того, необходимо избавиться от засилья трейдеров на рынке на сутки вперед.

Вдобавок власть должна обеспечить единый подход к потребителям э/э, обеспечив полные выплаты по тарифу "Укрэнерго", в том числе и ферросплавными предприятиями Коломойского. И, кроме того, не стоит идти путем любых других льгот, в частности, и по принципу "зеленой металлургии".

Еще один вариант выхода из кризиса – бюджетная поддержка отрасли. К примеру, депутаты "Слуги народа" предлагают выпустить ОВГЗ для погашения долгов перед ВИЭ, как это предполагает подписанный президентом Зеленским закон 810-ІХ. Кроме того, есть смысл обеспечить выделение средств в госбюджете 2021 года на погашение дефицита средств "Гарантированного покупателя", как ранее предложило Министерство энергетики.

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И хотя движение к решению проблем в энергетике началось лишь недавно, дальше дело за депутатами и Кабинетом министров. Но в любом случае, их действий может быть недостаточно, если в процесс не включится НКРЭКУ. От действий регулятора зависит, удастся ли погасить дефицит средств, не допустив дефолта "Гарантированного покупателя" и "Укрэнерго". Блекаут всей страны и остановка расчетов с энергогенерирующими компаниями – явно не тот сценарий, в котором может быть заинтересован хотя бы один игрок энергорынка.