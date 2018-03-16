Гранаты в сумке, теракты на уме: в чем обвиняют Надежду Савченко

Cогласно регламенту, у Савченко есть пять дней для дачи разъяснений регламентному комитету ВР после ознакомления с представлением от генпрокурора. Затем в течение двадцати дней комитет вынесет свое решение - рекомендовать Раде поддержать или отклонить представление. И не позже, чем через семь дней вопрос должен быть вынесен в зал.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что будет просить о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко. По его словам, следствие имеет достаточно доказательств того, что она якобы планировала теракт в здании парламента. Столь громкие обвинения генпрокурор озвучил в рамках дела руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов и покушений на первых лиц страны. В пятницу представления Луценко на привлечение Савченко к уголовной ответственности поступили в регламентный комитет парламента. Подробности – в материале РБК-Украина.

Надежда Савченко, как утверждает следствие, фигурирует в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Его задержали 8 марта на пункте пропуска "Майорск". Он ехал из оккупированной территории Донбасса за рулем микроавтобуса, наполненного оружием. Сам Рубан утверждает, что вез мебель и об оружии ничего не знал.

9 марта свой брифинг по делу Владимира Рубана провел глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Были продемонстрированы видеозаписи, где человек, похожий на Рубана, пересаживается за руль микроавтобуса, в который загрузили оружие. По версии следствия, Рубан готовил масштабные теракты в центре Киева, захват здания Верховной Рады, а также покушения на президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-премьера Арсения Яценюка. По версии следствия, Рубан действовал в сговоре с главарями так называемой "ДНР" по указанию из России. Суд принял решение арестовать Рубана на два месяца без права внесения залога. А Порошенко поручил главе СБУ взять дело Рубана под свой личный контроль.

Единственным политиком, которая публично поддержала Владимира Рубана, была Надежда Савченко. "Я искренне уважаю Рубана, что он сделал этой стране", - говорила Савченко, и была готова взять его на поруки. Год назад Рубан и Савченко вместе ездили на оккупированные территории Донбасса для встречи с украинскими заложниками. После той поездки сообщалось о задержании Рубана. Однако тогда все ограничилось допросом и запретом пересекать линию разграничения.

В деле также фигурирует Олег Мезенцев – помощник Савченко. Сама нардеп заявила, что Мезенцев уже уволился и нашел новую работу. Практически сразу после ареста Рубана начали появляться предположения, что по делу может проходить и Савченко. Тем более, что глава СБУ анонсировал подозрения и другим фигурантам дела. 12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ вызывает Савченко на допрос, но нардеп улетела из страны на международную конференцию. Луценко подчеркнул, что она имеет на это право, хотя и не является членом официальных делегаций.

14 марта Луценко сказал, что будет подавать представление на привлечение к ответственности, задержание и арест Надежды Савченко, если она не прибудет на допрос в СБУ 15 марта. Но уже вечером того же дня журналисты встретили Савченко в аэропорту, куда она прилетела рейсом из Мюнхена. Савченко объяснила, что три дня была в Страсбурге и занималась "вопросами освобождения пленных и политзаключенных в РФ".

На брифинге, состоявшемся на следующий день, Савченко сделала ряд громких заявлений. В частности, она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить всех украинцев, заключенных на оккупированных территориях и в России. Она также сообщила, что во время Революции Достоинства в 2014 году лично видела, как ныне спикер Андрей Парубий заносил оружие в отель "Украина". Хоть и позднее уточнила, что имела ввиду главу парламентского комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского и извинилась перед Парубием за оговорку.

Депутат отметилась еще одним скандальным высказыванием: "Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие", - заявила парламентарий. И добавила: "Теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России". При этом Савченко заявила, что оба Майдана в Украине организовали без участия России, а при поддержке "западного цивилизованного мира".

В это время в парламенте генпрокурор Луценко выступал по поводу представления о снятии неприкосновенности с нардепа от Оппоблока Евгения Бакулина. С трибуны он заявил и о том, что намерен внести представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", - заявил c трибуны генпрокурор.

Следом за громким заявлением Луценко парламент проголосовал за исключение Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, членом которого она являлась с момента начала своей работы в Раде. Накануне с соответствующей просьбой комитет обратился к спикеру ВР Андрей Парубий. Рекомендацию комитета поддержал 261 депутат.

По словам нардепа от НФ Дмитрия Тымчука, члена комитета по нацбезопасности, исключение Савченко является абсолютно адекватным решением, поскольку будучи членом комитета, она принимала участие в закрытых заседаниях, на которых рассматривались вопросы, содержащие государственную и военную тайну государства. "Соответственно, что она получала данные во время закрытых заседаний. Учитывая, как она свободно передвигалась на оккупированной территории, дальше - нам неизвестно... Мы нейтрализовали ее лишь наполовину. Она сейчас не имеет права принимать участие в закрытых заседаниях комитета, но с другой стороны, как народный депутат, Савченко до сих пор владеет допуском к государственной тайне всех степеней", - заявил в комментарии РБК-Украина Тымчук.

"Простите меня, но когда кто-то нам говорит, что во время войны с Россией нам не надо давать оружие, это враг. Неважно как он, что он. На основании этого мы год назад приняли решение, а сегодня мы просто его имплементировали", - сказал глава комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский. И добавил, что у него нет сомнения относительно подготовки теракта со стороны Савченко: "Тем более это не идет вразрез с ее публичными заявлениями". "В 2016 году она сделала международный тур, еще будучи героиней. Об этом писали СМИ. Тогда она призвала наших партнеров не давать нам оружие. После этого у меня никаких сомнений по поводу этой персоны нет", - отметил в комментарии РБК-Украина Пашинский.

"Я был одним из инициаторов постановления об исключении ее из комитета. Еще в 2016 году мы ее зарегистрировали. Поводом было то, что она съездила к Захарченко, тем самым легитимизируя создание российской пропагандой квазимилитарного образования - так называемых "ДНР", "ЛНР". Даже в связи с этим она должна была быть наказанной, ведь только этот факт содержит в себе элементы государственной измены. Но прибавились и другие вещи", - полагает секретарь оборонного комитета Иван Винник (БПП).

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко в свою очередь считает, что все озвученное Надеждой Савченко нужно разделить на "определенную большую величину". "Я не верю, что она действительно собиралась в кого-то бросать гранату. Не верю, что она собиралась стрелять из миномета. Но она могла обсуждать подобные вещи - это полностью возможно, я это допускаю. Поскольку она пытается казаться радикальной, позиционировать себя как решительно радикальный человек, которому не нравится все, что здесь происходит. О чем неоднократно заявляла. Среди народа тоже есть подобные настроения. Она решила просто эксплуатировать эти настроения. Соответствовали ли ее слова ее намерениям - у меня есть большие сомнения", - сказал РБК-Украина Игорь Луценко. При этом добавил, если генпрокурор заявил о таком с трибуны - то это серьезный шаг с его стороны. "Я бы этого не делал, не имея на руках документов, которые бы это подтверждали. Я не сомневаюсь: если генпрокурор такое утверждает - значит, что-то у него таки есть", - уточнил парламентарий.

Уже в обед 15 марта, как и прогнозировал руководитель ГПУ, в Раде появилось представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко. Ей инкриминируют целый ряд статей уголовного кодекса. В частности, подготовку к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, а также заговор о совершении таких действий, подготовку к теракту и покушениям на жизнь государственного деятеля.

"У следствия есть достаточно подтверждений. Это касается не только видеоматериалов, где она рассказывает, что планирует сделать. Есть и другие материалы оперативно-розыскных следственных, негласных действий. В том числе и перечисления средств, совершения определенных действий. Поэтому все это - о подготовке теракта - не только слова, а оконченное намерение совершить преступление", - отметил в комментарии изданию секретарь комитета по нацбезопасности Винник.

Как отметил нардеп Дмитрий Тымчук, сначала представление от Луценко на Савченко по процедуре должен рассмотреть регламентный комитет, и только после этого оно может быть вынесено на голосование в зал. Вполне возможно, что в этот раз не будут затягивать вопрос, учитывая его резонансность. "Скорее всего, на следующей неделе мы рассмотрим этот вопрос на заседании", - сообщил в комментарии РБК-Украина Тымчук.

После допроса в СБУ в Верховную Раду прибыла сама Савченко, и сразу была окружена журналистами. Она обвинила генпрокурора во лжи касательно инкриминируемых преступлений и предложила ему пройти допрос на полиграфе. "Луценко в очередной раз соврал - меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томасяку. Проводил опрос другой следователь", - сказала она.

Свое исключение из комитета парламента назвала нарушением, а все обвинения в связях с РФ - ложью. "Я уже тысячу раз говорила. Не знакома я с Медведчуком, и все обвинения в причастности к РФ – ложь. Те люди, которые больше всего обвиняют меня, что я русский агент, то такие нардепы как Тетерук, Береза ​​– сами были офицерами российских вооруженных сил и давали присягу на верность России", - парировала Савченко.

Некоторое время спустя в кулуарах парламента вместе с охраной появился спикер Парубий, который в спешке расспрашивал коллег, "не видел ли кто из них Надежду". Толпа журналистов последовала за Парубием. Встретив Савченко возле площадки для брифингов, спикер вместе с нардепом от НФ Андреем Левусом настоятельно потребовали от нее зайти к нему в кабинет на разговор. Между ними возник спор, содержание которого не было слышно журналистам, наблюдавшим за происходящим. Спикер был чем-то озадачен и даже попросил, стоявших рядом представителей СМИ, оставить их в покое. Около минуты спустя, прервав разговор с Парубием, Савченко торопливо направилась в зал Рады. "Надя", - несколько раз повторил спикер вслед Савченко. После чего потребовал от охраны пойти за ней.

Позднее Савченко вышла из зала в сопровождение нескольких депутатов-фронтовиков. Как пояснила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, Савченко вывели из зала из-за угрозы окружающим. "Вы знаете, что Надежду Савченко вывели из зала заседаний Верховной рады. Была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - объяснила журналистам Ирина Луценко.

По информации РБК-Украина от нескольких источников, на входе в парламент у Савченко обнаружили пару гранат и пистолет. Так как охрана Рады не имела права проверять депутата и осматривать или изымать у нее какие-либо вещи, они вызвали охрану спикера парламента Парубия. Охрана спикера пыталась забрать оружие у нардепа. К слову, фотограф Ян Доброносов опубликовал видео, где нардепы Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Виктор Бондарь выводят депутата Савченко из зала заседаний. Как сообщили изданию информированные источники, парламентарии отвели ее в кабинет главы ВР, в ходе разговора Савченко согласилась отдать оружие при условии, что все случившееся обойдется без огласки.

Вместе с тем, на вопросы журналистов после инцидента, Савченко подтвердила, что пришла в парламент с оружием. "У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить", - сказала Савченко. А вот касательно гранат она ушла от ответа, посоветовав журналистам "читать литературу". Просьбы показать сумку нардеп проигнорировала. Причем то, что ее выводили из зала, она отрицала. "Закончилась рабочая сессия. Я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату, потому что нардеп лишается зарплаты, если отсутствует. Я зашла в зал, отработала, вышла из зала", - ответила Савченко.

Дальше, согласно регламенту, у Савченко есть пять дней для дачи разъяснений регламентному комитету ВР после ознакомления с представлением от генпрокурора. Затем в течение двадцати дней комитет вынесет свое решение - рекомендовать Раде поддержать или отклонить представление. И не позже, чем через семь дней вопрос должен быть вынесен в зал.

По прогнозам нардепа от БПП Винника, парламент может рассмотреть представление уже в следующий четверг. "Регламентный комитет Верховной рады соберется в следующую среду. В то время как раз пройдет пять дней для дачи объяснений. В четверг, на следующей неделе оно будет проголосовано", - заявил журналистам Винник.