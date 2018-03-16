Гранати в сумці, теракти на думці: у чому звинувачують Надію Савченко

Згідно з регламентом, у Савченко є п'ять днів для дачі роз'яснень регламентному комітету ВР після ознайомлення з поданням від генпрокурора. Потім протягом двадцяти днів комітет винесе своє рішення - рекомендувати Раді підтримати або відхилити подання. І не пізніше, ніж через сім днів питання має бути винесено в зал.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко у Верховній Раді заявив, що буде просити про зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко. За його словами, слідство має достатньо доказів того, що вона нібито планувала теракт у будівлі парламенту. Такі гучні звинувачення генпрокурор озвучив в рамках справи керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці терактів і замахів на перших осіб країни. У п'ятницю подання Луценка на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності надійшли в регламентний комітет парламенту. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Надія Савченко, як стверджує слідство, фігурує у справі керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Його затримали 8 березня на пункті пропуску "Майорск". Він їхав з окупованої території Донбасу за кермом мікроавтобуса, наповненого зброєю. Сам Рубан стверджує, що віз меблі і про зброю нічого не знав.

9 березня свій брифінг у справі Володимира Рубана провів голова Служби безпеки України Василь Грицак. Були продемонстровані відеозаписи, де людина, схожа на Рубана, пересідає за кермо мікроавтобуса, який завантажили зброю. За версією слідства, Рубан готував масштабні теракти в центрі Києва, захоплення будівлі Верховної Ради, а також замахи на президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка. За версією слідства, Рубан діяв у змові з ватажками так званої "ДНР" за вказівкою з Росії. Суд ухвалив рішення заарештувати Рубана на два місяці без права внесення застави. А Порошенко доручив голові СБУ взяти справу Рубана під свій особистий контроль.

Єдиним політиком, яка публічно підтримала Володимира Рубана, була Надія Савченко. "Я щиро поважаю Рубана, що він зробив цій країні", - говорила Савченко, і була готова взяти його на поруки. Рік тому Рубан та Савченко разом їздили на окуповані території Донбасу для зустрічі з українськими заручниками. Після тієї поїздки повідомлялося про затримання Рубана. Однак тоді все обмежилося допитом і забороною перетинати лінію розмежування.

В справі також фігурує Олег Мезенцев – помічник Савченко. Сама нардеп заявила, що Мезенцев вже звільнився і знайшов нову роботу. Практично відразу після арешту Рубана почали з'являтися припущення, що у справі може проходити і Савченко. Тим більше, що голова СБУ анонсував підозри і іншим фігурантам справи. 12 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що СБУ викликає Савченко на допит, але нардеп полетіла з країни на міжнародну конференцію. Луценко підкреслив, що вона має на це право, хоча і не є членом офіційних делегацій.

14 березня Луценко сказав, що буде подавати подання на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко, якщо вона не прибуде на допит в СБУ 15 березня. Але вже ввечері того ж дня журналісти зустріли Савченко в аеропорту, куди вона прилетіла рейсом з Мюнхена. Савченко пояснила, що три дні була в Страсбурзі і займалася питаннями звільнення полонених і політв'язнів у РФ".

На брифінгу, що відбувся на наступний день, Савченко зробила низку гучних заяв. Зокрема, вона звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням відпустити всіх українців, ув'язнених на окупованих територіях і в Росії. Вона також повідомила, що під час Революції Гідності у 2014 році особисто бачила, як нині спікер Андрій Парубій заносив зброю в готель "Україна". Хоч і пізніше уточнила, що мала на увазі главу парламентського комітету з нацбезпеки Сергія Пашинського і вибачилася перед Парубієм за обмовку.

Депутат відзначилася ще одним скандальним висловлюванням: "Зараз є багато військових, які мене чують, які погоджуються, що військовий переворот в Україні – це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія", - заявила парламентарій. І додала: "Тепер я закликаю українців – якщо ви розумієте, що якщо ви зараз не відстоїте право на своє життя, свою свободу, то ви будете жити гірше, ніж у терористичному тоталітарному режимі Росії". При цьому Савченко заявила, що обидва Майдани в Україні організували без участі Росії, а за підтримки "цивілізованого західного світу".

у цей час У парламенті генпрокурор Луценко виступав з приводу подання про зняття недоторканності з нардепа від Опоблоку Євгена Бакуліна. З трибуни він заявив і про те, що має намір внести подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. "У слідства є неспростовні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", - заявив з трибуни генпрокурор

Слідом за гучною заявою Луценка парламент проголосував за виключення Савченко з комітету з питань національної безпеки і оборони, членом якого вона була з моменту початку своєї роботи в Раді. Напередодні з відповідним проханням комітет звернувся до спікера ВР Андрій Парубій. Рекомендацію комітету підтримав 261 депутат.

За словами нардепа від НФ Дмитра Тимчука, члена комітету з нацбезпеки, виключення Савченко є абсолютно адекватним рішенням, оскільки будучи членом комітету, вона брала участь у закритих засіданнях, на яких розглядалися питання, що містять державну і військову таємницю держави. "Відповідно, що вона отримувала дані під час закритих засідань. Враховуючи, як вона вільно пересувалася на окупованій території, далі - нам невідомо... Ми нейтралізували її лише наполовину. Вона зараз не має права брати участь у закритих засіданнях комітету, але з іншого боку, як народний депутат, Савченко досі володіє допуском до державної таємниці усіх ступенів", - заявив у коментарі РБК-Україна Тимчук.

"Вибачте мене, але коли хтось нам говорить, що під час війни з Росією нам не треба давати зброю, це ворог. Неважливо як він, що він. На підставі цього ми рік тому прийняли рішення, а сьогодні ми просто його імплементували", - сказав голова комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський. І додав, що у нього немає сумніву щодо підготовки теракту з боку Савченко: "Тим більше це не йде врозріз з її публічними заявами". "У 2016 році вона зробила міжнародний тур, ще будучи героїнею. Про це писали ЗМІ. Тоді вона закликала наших партнерів не давати нам зброю. Після цього у мене ніяких сумнівів з приводу цієї персони немає", - зазначив у коментарі РБК-Україна Пашинський.

"Я був одним з ініціаторів постанови про виключення її з комітету. Ще в 2016 році ми її зареєстрували. Приводом було те, що вона з'їздила до Захарченка, тим самим легітимізувати створення російською пропагандою квазімілітарних утворень - так званих "ДНР", "ЛНР". Навіть в зв'язку з цим вона повинна була бути покараною, адже тільки цей факт містить в собі елементи державної зради. Але додалися й інші речі", - вважає секретар оборонного комітету Іван Вінник (БПП).

Народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко у свою чергу вважає, що все озвучене Надією Савченко потрібно розділити на "певну велику величину". "Я не вірю, що вона дійсно збиралася в когось кидати гранату. Не вірю, що вона збиралася стріляти з міномета. Але вона могла обговорювати подібні речі - це повністю можливо, я це допускаю. Оскільки вона намагається здаватися радикальної, позиціонувати себе як рішуче радикальний людина, якій не подобається усе, що тут відбувається. Про що неодноразово заявляла. Серед народу теж є подібні настрої. Вона вирішила просто експлуатувати ці настрої. Чи відповідали її слова її намірам - у мене є великі сумніви", - сказав РБК-Україна Ігор Луценко. При цьому додав, якщо генпрокурор заявив про таке з трибуни - то це серйозний крок з його боку. "Я б цього не робив, не маючи на руках документів, які б це підтверджували. Я не сумніваюся: якщо генпрокурор таке стверджує - значить, щось у нього таки є", - уточнив парламентарій.

Вже в обід 15 березня, як і прогнозував керівник ГПУ, в Раді з'явилося подання на зняття недоторканності, затримання і арешт Савченко. Їй інкримінують цілу низку статей кримінального кодексу. Зокрема, підготовку до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змови про вчинення таких дій, підготовку до теракту і замахів на життя державного діяча.

"У слідства є достатньо підтверджень. Це стосується не тільки відеоматеріалів, де вона розповідає, що планує зробити. Є й інші матеріали оперативно-розшукових слідчих, негласних дій. У тому числі перерахування коштів, вчинення певних дій. Тому все це - про підготовку теракту - не тільки слова, а закінчений намір вчинити злочин", - зазначив у коментарі виданню секретар комітету з нацбезпеки Вінник.

Як зазначив нардеп Дмитро Тимчук, спочатку подання від Луценка Савченко за процедурою має розглянути регламентний комітет, і лише після цього воно може бути винесено на голосування в зал. Цілком можливо, що на цей раз не будуть затягувати питання, враховуючи його резонансність. "Швидше за все, наступного тижня ми розглянемо це питання на засіданні", - повідомив в коментарі РБК-Україна Тимчук.

Після допиту в СБУ до Верховної Ради прибула сама Савченко, і відразу була оточена журналістами. Вона звинуватила генпрокурора у брехні щодо інкримінованих злочинів і запропонувала йому пройти допит на поліграфі. "Луценко в черговий раз збрехав - мене викликали в якості свідка на допит до слідчого Томасяка. Проводив опитування інший слідчий", - сказала вона.

Своє виключення з комітету ВР назвала порушенням, а всі звинувачення у зв'язках з РФ - брехнею. "Я вже тисячу разів говорила. Не знайома я з Медведчуком, і всі звинувачення у причетності до РФ – брехня. Ті люди, які найбільше звинувачують мене, що я російський агент, то такі нардепи як Тетерук, Береза – самі були офіцерами російських збройних сил і давали присягу на вірність Росії", - парирувала Савченко.

Через деякий час в кулуарах парламенту разом з охороною з'явився спікер Парубій, який в поспіху розпитував колег, "чи не бачив хто з них Надію". Натовп журналістів пішов за Парубієм. Зустрівши Савченко біля майданчика для брифінгів, спікер разом з нардепом від НФ Андрієм Левусом наполегливо вимагали від неї зайти до нього в кабінет на розмову. Між ними виникла суперечка, зміст якої не було чути журналістам, які спостерігали за подіями. Спікер був чимось стурбований і навіть попросив представників ЗМІ залишити їх у спокої. Близько хвилини потому, перервавши розмову з Парубієм, Савченко квапливо попрямувала до зали Ради. "Надя", - кілька разів повторив спікер слідом за Савченко. Після чого зажадав від охорони піти за нею.

Пізніше Савченко вийшла з залу в супроводі кількох депутатів-фронтовиків. Як пояснила представник президента в парламенті Ірина Луценко, Савченко вивели із залу через загрозу оточуючим. "Ви знаєте, що Надію Савченко вивели із залу засідань Верховної ради. Була певна ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих. Надію Савченко попросили вийти із залу", - пояснила журналістам Ірина Луценко.

За інформацією РБК-Україна від декількох джерел, на вході в парламент у Савченко виявили пару гранат і пістолет. Так як охорона Ради не мала права перевіряти депутата і оглядати або вилучати в неї якісь речі, вони викликали охорону спікера парламенту Парубія. Охорона спікера намагалася забрати зброю у нардепа. До речі, фотограф Ян Доброносов опублікував відео, де нардепи Сергій Висоцький, Андрій Левус та Віктор Бондар виводять депутата Савченко із зали засідань. Як повідомили виданню поінформовані джерела, парламентарії відвели її в кабінет голови ВР, в ході розмови Савченко погодилася віддати зброю за умови, що все це обійдеться без розголосу.

Разом з тим, на питання журналістів після інциденту, Савченко підтвердила, що прийшла в парламент зі зброєю. "У мене є нагородна зброя. Мені її вручив Андрій Парубій після мого повернення. І цю зброю я маю право носити, як офіцер. Я знаю, де і куди її носити", - сказала Савченко. А от щодо гранат вона ухилилася від відповіді, порадивши журналістам "читати літературу". Прохання показати сумку нардеп проігнорувала. Причому те, що її виводили з залу, вона заперечувала. "Закінчилася робоча сесія. Я прийшла, розписалася, щоб мати зарплату, тому що нардеп позбавляється зарплати, якщо відсутній. Я зайшла в зал, відпрацювала, вийшла із зали", - сказала Савченко.

Далі, згідно з регламентом, у Савченко є п'ять днів для дачі роз'яснень регламентному комітету ВР після ознайомлення з поданням від генпрокурора. Потім протягом двадцяти днів комітет винесе своє рішення - рекомендувати Раді підтримати або відхилити подання. І не пізніше, ніж через сім днів питання має бути винесено в зал.

За прогнозами нардепа від БПП Вінника, парламент може розглянути подання вже в наступний четвер. "Регламентний комітет Верховної ради збереться в наступну середу. У той час як раз пройде п'ять днів для дачі пояснень. У четвер, наступного тижня воно буде проголосовано", - заявив журналістам Вінник.