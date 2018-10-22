В чем ГПУ и ГФС подозревают предприятия Рината Ахметова

Уже не первый год большой бизнес в Украине пытается культивировать идею о том, что он должен быть социально ответственным, создавать новые рабочие места, повышать квалификацию работников, платить налоги, помогать переселенцам и так далее. Однако этот имидж можно легко разрушить, если посмотреть на текущие уголовные производства, в которых фигурирует большой бизнес.

Сейчас существует по меньшей мере два уголовных производства (№ 42017000000003128 от 03.10.2017 и № 42017000000004260 от 17.11.2017), которые ведет Генеральная прокуратура Украины, об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятия, связанными с Ринатом Ахметовым.

С судебных решений следует, что ряд компаний ДТЭК подозревают в неправомерном завышении своего налогового кредита по НДС путем приобретения несуществующей сельскохозяйственной продукции (жмыха, шрота подсолнечного и масла подсолнечного нерафинированного) у фиктивных предприятий. Очевидно, что выглядит странно, что шахты ДТЭК, ремонтное предприятие "Интерэнергосервис" на миллионы гривен покупают непрофильную продукцию явно не для шахтерских столовых.

Обычно в налоговых махинациях используют подставных лиц и фиктивные общества. Находят человека, который готов за вознаграждение стать "директором" общества. На его имя регистрируют общество, где он становится единственным участником и директором общества, или просто назначают директором уже на созданное общество с помощью таких же подставных лиц.

Далее это общество поставляет контрагенту продукцию (услугу), которая существует только на бумаге, тем самым позволяет сформировать покупателю налоговый кредит, который дает ему право уменьшить налоговые обязательства. Однако в данной махинации на имя дончанки неустановленные следствием лица в Мариуполе зарегистрировали ООО "Востокснабагро" (ЕГРПОУ 39601384), назначили ее директором и главным бухгалтером. И все это произошло без его согласия и ведома. Только от сотрудников правоохранительных органов она узнала, что является не только владельцем общества, но и директором, который от имени общества заключал договоры на поставку сельскохозяйственной продукции.

Как выяснили следователи, ООО "Востокснабагро" заключило договоры поставки шрота подсолнечного и масла подсолнечного нерафинированного обществам группы компаний ДТЭК ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (ЕГРПОУ 00178353), ООО "ДТЭК Добропольеуголь" (ЕГРПОУ 37014600), ООО "Техремпоставка" (ЕГРПОУ 31366910), ООО "Интерэнергосервис" (ЕГРПОУ 34063592), ОДО "Шахта" Белозерская" (ЕГРПОУ 36028628) и др.

Следователи ГПУ считают, что это были бестоварные операции, а реальная продукция, производителем которой является ООО "Днипроолия", была реализована на экспорт в Италию, Малайзии, Марокко, Турцию, Францию, Швейцарию и другие страны. В результате таких операций в государственный бюджет фактически не поступило налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на много миллионов гривен.