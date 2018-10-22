У чому ГПУ і ДФС підозрюють підприємства Ріната Ахметова

Вже не перший рік великий бізнес в Україні намагається культивувати ідею про те, що він повинен бути соціально відповідальним, створювати нові робочі місця, підвищувати кваліфікацію працівників, платити податки, допомагати переселенцям і так далі. Однак цей імідж можна легко зруйнувати, якщо подивитися на поточні кримінальні провадження, в яких фігурує великий бізнес.

Зараз існує щонайменше два кримінальних провадження (№ 42017000000003128 від 03.10.2017 і № 42017000000004260 від 17.11.2017), які веде Генеральна прокуратура України, про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємства, пов'язаними з Рінатом Ахметовим.

З судових рішень випливає, що ряд компаній ДТЕК підозрюють у неправомірне завищення свого податкового кредиту з ПДВ шляхом придбання неіснуючої сільськогосподарської продукції (макухи, шроту соняшникового та олії соняшникової нерафінованої) у фіктивних підприємств. Очевидно, що виглядає дивно, що шахти ДТЕК, ремонтне підприємство "Інтеренергосервіс" на мільйони гривень купують непрофільну продукцію явно не для шахтарських їдалень.

Зазвичай у податкових махінаціях використовують підставних осіб і фіктивні товариства. Знаходять людини, який готовий за винагороду стати "директором" товариства. На його ім'я реєструють товариство, де він стає єдиним учасником та директором товариства, або просто призначають директором уже створене товариство з допомогою таких же підставних осіб.

Далі це товариство постачає контрагенту продукцію (послугу), яка існує тільки на папері, тим самим дозволяє сформувати покупцеві податковий кредит, який дає йому право зменшити податкові зобов'язання. Проте в цій махінації на ім'я донеччанки невстановлені слідством особи у Маріуполі зареєстрували ТОВ "Востокснабагро" (ЄДРПОУ 39601384), призначили її директором і головним бухгалтером. І все це відбулося без її згоди та відома. Тільки від співробітників правоохоронних органів вона дізналася, що є не тільки власником суспільства, але і директором, який від імені товариства укладав договори на поставку сільськогосподарської продукції.

Як з'ясували слідчі, ТОВ "Востокснабагро" уклало договори поставки соняшникової шроту та олії соняшникової нерафінованої товариствам групи компаній ДТЕК ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ "Техремпоставка" (ЄДРПОУ 31366910), ТОВ "Интерэнергосервис" (ЄДРПОУ 34063592), ТДВ "Шахта" Білозерська" (ЄДРПОУ 36028628) і ін.

Слідчі ГПУ вважають, що це були безтоварні операції, а реальна продукція, виробником якої є ТОВ "Дніпроолія", була реалізована на експорт до Італії, Малайзії, Марокко, Туреччину, Францію, Швейцарію та інші країни. В результаті таких операцій у державний бюджет не надійшло податку на додану вартість і податку на прибуток на багато мільйонів гривень.