Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев

Николаев стал одной из точек ожесточенной борьбы с российскими оккупантами. Враги пытались быстро преодолеть сопротивление, чтобы выйти на Одессу. Однако у местных оказались совсем другие планы. Подробнее – в репортаже РБК-Украина.

Дорога в Николаев. Красивейший Тилигульский лиман, через который лежит мост. Подбитый. Автомобили тот участок моста осторожно объезжают.

Это последствия полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Руководство РФ с 24 февраля называет его "военной спецоперацией", которую в мире уже начали признавать геноцидом украинского народа.

Мы тем временем двигаемся в Николаев. На въезде и выезде из города много грузовиков и микроавтобусов, "легковушек" – меньше. Среди них автомобили с надписями "Дети" и "Волонтеры".

Сегодня Николаев – город-герой. Такую почетную награду присвоил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска пытались "взять" Николаев с начала полномасштабной войны. Не удалось. Область граничит с оккупированной Херсонской, с которой по городу периодически запускают ракеты.

После Киева, который начал оживать, Николаев кажется пустым. Людей на улице почти нет, кое-где можно увидеть пенсионера или местного, который выгуливает собаку. Случайно встречаем Виктора, который шел из магазина. Как оказалось, он был одним из очевидцев атаки на здание областной госадминистрации.

"Когда разбомбили администрацию, я как раз шел пить кофе. Оно как бахнуло. Все начало дрожать", - вспоминает мужчина.

Именно Николаевская ОГА является наиболее пострадавшим объектом в городе. Ракета типа "Калибр" прилетела в здание 29 марта – за 20 минут до начала рабочего дня. В результате атаки погибли 36 человек, из них четыре – бойцы Национальной гвардии, все остальные – гражданские. Кроме того, более 30 человек попали в больницу.

"Это обычная тактика россиян: когда начинается новый этап переговоров по миру – они обостряют ситуацию на фронте или в такой способ. 29-го был очередной раунд переговоров. Они это делают, чтобы усилить давление на общество, а оно, в свою очередь, усилило давление на власть, чтобы она шла на переговоры. Это государственный терроризм", – отметил РБК-Украина пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Впрочем, по его словам, расчеты врага склонить украинцев к своей позиции террористическими актами не сработали. Получилось даже наоборот.

"В Николаеве было много людей, которые говорили: "это не моя война", имели положительно-нейтральное отношение к РФ. Они изменили свое мнение. Все люди, которые говорили, что "это не моя война", теперь имеют вот такую "памятку" в центре города", – рассказал он.

Помимо облгосадминистрации, россияне били по другим стратегическим объектам: железнодорожному вокзалу, аэропорту, морскому вокзалу. Но впоследствии под атаку начали попадать спальные районы, остановки общественного транспорта и даже роддом с детской больницей.

"ОГА – это была целенаправленная атака. А так они хаотично обстреливают "Смерчами" больницы, роддома. Они атакуют гражданскую инфраструктуру и хотят сделать из нас Мариуполь-2. Это их цель: нас запугать и максимально сокрушить логистическую и инфраструктурную составляющую", – отметил Плетенчук.

В день атаки на ОГА россияне также нанесли удар "Искандером" по международному аэропорту Николаева. Военный аэродром "Кульбакино" разбомбили "Калибрами" в первый день полномасштабной войны, а гражданский аэропорт – 29-го марта.

Гражданские, не уехавшие из города, живут, словно на пороховой бочке. Ежедневно раздается сирена. Люди говорят, что уже привыкли к ней, а также к тому, что периодически "прилетает".

"В первые дни (полномасштабного вторжения, – ред.) были сильные взрывы... Сейчас вроде меньше. Но все равно есть", – говорит местная жительница Светлана.

Она, как и еще несколько десятков людей, решили не просто остаться в городе, а объединиться и помогать друг другу. Сегодня они работают в гуманитарном штабе. Речь идет о "Доф Центре Волонтеров". Это организация, которая помогает и пожилым людям, и бойцам теробороны и Вооруженных сил.

Как рассказал один из ее руководителей – Геннадий Леонтович, формировали штаб "с нуля".

"Помещение было убито, было много мусора. Местные самоорганизовались и убрали. Потом начали уже формировать штаб. Люди принесли одежду, лекарства. И мы начали потихоньку собирать все, а потом развозить", – рассказал он РБК-Украина.

По его словам, в первые дни приходилось работать в условиях постоянных взрывов. Впрочем, те, кто остались в городе, сплотились и поддерживают друг друга. Что уже эмоционально легче.

"Николаев очень сильный и патриотически настроенный город. Когда надо, мы объединяемся и отбиваем всех врагов, в том числе и коллаборантов", – считает он.

Местные жители говорят, что "прилетает" уже меньше, но когда обстреливают, то страдает много гражданских.

Крайний раз обстрел с пострадавшими и погибшими был 15 апреля. Россияне задействовали кассетные снаряды. В результате 5 человек погибли, еще 15 ранены, сообщил на своей странице в Facebook глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Сегодня ситуация в центре города спокойная, насколько это возможно в условиях войны. Продуктовые магазины и аптеки частично открыты, полки забиты продуктами и медикаментами. Людей на улице мало, но, как сказал один из местных – Виктор, многие сидят дома из-за сирены и угрозы взрыва.

"Мы готовимся к обороне города, потому что мы понимаем, что это не последняя попытка. В будущем они (россияне – ред.) будут пытаться еще раз взять город. У них же план минимум – от ОРДЛО в Приднестровье. Они пытаются отрезать Украину от моря, от рынка сбыта. Но мы готовы к обороне", – заявил РБК-Украина пресс-офицер Дмитрий Плетенчук.