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Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв

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Миколаїв, Субота 16 квітня 2022 11:50
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв Рятувальник біля завалів Миколаївської ОДА (Фото: ДСНС, фото по тексту: Анастасія Рокитна)
Автор: Анастасія Рокитна

Миколаїв став однією з точок найзапеклішою боротьби з російськими окупантами. Вороги намагалися швидко подолати опір, аби вийти на Одесу. Однак у місцевих виявилися зовсім інші плани. Детальніше – в репортажі РБК-Україна.

Дорога до Миколаєва. Гарнющий Тилігульський лиман, через який лежить міст. Підбитий. Автомобілі ту ділянку мосту обережно об’їжджають.

Це наслідки повномасштабного російського вторгнення на територію України. Керівництво РФ з 24 лютого називає його "військовою спецоперацією", яку в світі вже почали визнавати геноцидом українського народу.

Ми тим часом рухаємось до Миколаєва. На в'їзді та виїзді з міста багато вантажівок та мікроавтобусів, "легковиків" – менше. Серед них автомобілі з написами "Діти" та "Волонтери".

Сьогодні Миколаїв – місто-герой. Таку почесну відзнаку присвоїв президент України Володимир Зеленський. Російські війська намагались "взяти" Миколаїв від початку повномасштабної війни. Не вдалось. Область межує з окупованою Херсонською, з якої по місту періодично запускають ракети.

Після Києва, який почав оживати, Миколаїв здається пустим. Людей на вулиці майже немає, де-не-де можна побачити пенсіонера чи місцевого, який вигулює собаку. Випадково зустрічаємо Віктора, який йшов з магазину. Як виявилось, він був одним з очевидців атаки на будівлю обласної держадміністрації.

"Коли розбомбили адміністрацію, я якраз йшов пити каву. Воно як бахнуло. Все почало дрижати", – згадує чоловік.

Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв

Саме Миколаївська ОДА є найбільш постраждалим об’єктом у місті. Ракета типу "Калібр" прилетіла в будівлю 29 березня – за 20 хвилин до початку робочого дня. В результаті атаки загинули 36 людей, з них чотири – бійці Національної гвардії, всі інші – цивільні. Крім того, більше 30 осіб потрапили до лікарні.

"Це звичайна тактика росіян: коли починається новий етап переговорів щодо миру – вони загострюють ситуацію на фронті або в такий спосіб. 29-го був черговий раунд переговорів. Вони це роблять, щоб посилити тиск на суспільство, а воно, у свою чергу, посилило тиск на владу, щоб вона йшла на переговори. Це державний тероризм", – зазначив РБК-Україна прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Втім, за його словами, розрахунки ворога схилити українців до своєї позиції терористичними актами не спрацювали. Вийшло навіть навпаки.

"В Миколаєві було багато людей, які казали: "це не моя війна", мали позитивно-нейтральне ставлення до РФ. Вони змінили свою думку. Всі люди, які говорили, що "ето не моя война", тепер мають ось таку "пам'ятку" в центрі міста", – розповів він.

Крім облдержадміністрації, росіяни били по інших стратегічних об’єктах: залізничному вокзалу, аеропорту, морському вокзалу. Але згодом під атаку почали потрапляти спальні райони, зупинки громадського транспорту і навіть пологовий будинок з дитячою лікарнею.

"ОДА – це була цілеспрямована атака. А так вони хаотично обстрілюють "Смерчами" лікарні, пологові будинки. Вони атакують цивільну інфраструктуру і хочуть зробити з нас Маріуполь-2. Це їхня мета: нас залякати і максимально розтрощити логістичну та інфраструктурну складову", – зазначив Плетенчук.

Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе МиколаївГотовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе МиколаївГотовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе МиколаївГотовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв

У день атаки на ОДА росіяни також нанесли удар "Іскандером" по міжнародному аеропорту Миколаєва. Військовий аеродром "Кульбакіно" розбомбили "Калібрами" в перший день повномасштабної війни, а цивільний аеропорт – 29-го березня.

Цивільні, які не виїхали з міста, живуть, наче на пороховій бочці. Щодня лунає сирена. Люди говорять, що вже звикли до неї, а також до того, що періодично "прилітає".

"В перші дні (повномасштабного вторгнення, – ред.) були сильні вибухи… Зараз ніби менше. Але все рівно є", – каже місцева жителька Світлана.

Вона, як і ще декілька десятків людей, вирішили не просто залишитись в місті, а об'єднатися та допомагати одне одному. Сьогодні вони працюють у гуманітарному штабі. Мова йде про "Доф Центр Волонтерів". Це організація, яка допомагає і літнім людям, і бійцям тероборони та Збройних сил.

Як розповів один з її очільників – Геннадій Леонтович, формували штаб "з нуля".

"Приміщення було вбите, було багато сміття. Місцеві самоорганізувались і прибрали. Потім почали вже формувати штаб. Люди принесли одяг, ліки. І ми почали потихеньку збирати все, а потім розвозити", – розповів він РБК-Україна.

Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв

За його словами, в перші дні доводилось працювати в умовах постійних вибухів. Втім, ті, хто залишилися в місті, згуртувались і підтримують одне одного. Що вже емоційно легше.

"Миколаїв дуже сильне та патріотично налаштоване місто. Коли треба, ми об'єднуємось і відбиваємо всіх ворогів, в тому числі і колаборантів", – вважає він.

Місцеві жителі говорять, що "прилітає" вже менше, але коли обстрілюють, то страждає багато цивільних.

Крайній раз обстріл з постраждалими та загиблими був 15 квітня. Росіяни задіяли касетні снаряди. В результаті 5 людей загинуло, ще 15 – поранені, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв

Сьогодні ситуація в центрі міста спокійна, наскільки це можливо в умовах війни. Продуктові магазини та аптеки частково відкриті, полиці забиті продуктами та медикаментами. Людей на вулиці мало, але, як сказав один з місцевих Віктор, багато хто сидить вдома через сирени та загрозу вибуху.

"Ми готуємось до оборони міста, бо ми розуміємо, що це не остання спроба. В майбутньому вони (росіяни, – ред.) будуть намагатись ще раз взяти місто. У них же план мінімум – від ОРДЛО до Придністров’я. Вони намагаються Україну відрізати від моря, від ринку збуту. Але ми готові до оборони", – заявив РБК-Україна прес-офіцер Дмитро Плетенчук.

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