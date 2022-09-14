В гостях хорошо, но... Как Европа меняет отношение к беженцам из Украины

Начав войну против Украины, Россия явно собиралась создать еще и миграционный кризис в Европе. Вопреки ожиданиям Кремля, европейские страны проявили солидарность с Украиной и организованность, приняв миллионы беженцев из нашей страны. По разным оценкам, это 5-7 млн человек.

Одни страны за более чем полгода войны пересмотрели условия для украинцев, тогда как другие только начинают выделять помощь беженцам. Пока ни одна страна ЕС официально не отказалась от приема украинцев, но эксперты все чаще заявляют о том, что поддержка может снизиться к зиме.

РБК-Украина разбиралось, как изменилась поддержка украинцев за рубежом, и продолжат ли там оказывать помощь нашим согражданам дальше.

Украинцев в Европе продолжают поддерживать

В Европе проводили не так много опросов, которые выясняют отношение к украинским беженцам. Но все, которые есть, показывают высокую поддержку наших граждан. Их считают культурно близкими, им сочувствуют и пытаются помочь. Даже спустя месяцы войны.

"Мы выявили мощную поддержку приема украинских беженцев во всех восьми странах (Австрия, Чехия, Германия, Венгрия, Италия, Польша, Румыния и Словакия – ред.). Поразительно, но такая поддержка украинских беженцев контрастирует с гораздо более прохладным отношением к другим группам беженцев", – говорится на сайте Центра Роберта Шульмана.

Украинцы изменили отношение к беженцам во всем мире: им стали больше сострадать. Война в Украине повысила общественную открытость по отношению к людям, спасающимся от войны или угнетения, говорит опрос Ipsos. 78% людей в 28 странах уверены: те, кто спасается от конфликтов или преследований, должны иметь возможность найти убежище в другой стране. В прошлом году так считали 70% людей.

Фото: Страны Европы проявили солидарность с Украиной и организованность, приняв миллионы беженцев из нашей страны (Getty Images)

"За эти 6 месяцев литовцы заново открыли Украину и ее людей. Украинцев в Литве воспринимают как непобедимых и достойных наибольшего уважения. Появилось желание узнать Украину и ее культуру, обычаи. Я, к слову, вполне реально представляю свою жизнь в Украине", - говорит РБК-Украина Миндаугас Йонушас, глава литовской волонтерской организации VŠĮ BONITATEM, которая помогает украинцам адаптироваться в стране. По его словам, стойкость украинцев во время вторжения врага до сих пор поражает европейцев, и они продолжают поддерживать нашу страну. В том числе – беженцев.

Проезд и страховка. Как изменилась помощь украинцам

Пока ни одна страна Европы официально не заявила, что или останавливает прием украинцев, или кардинально сокращает помощь. В разных странах то отменяют одни опции для украинцев, то вводят новые.

Уже сегодня по Европе практически нет "безлимитного" бесплатного проезда для украинцев: раньше они могли свободно передвигаться между странами, просто показав паспорт гражданина Украины. Так украинцы могли совершенно бесплатно доехать из Польши в Германию, из Франции – в Испанию.

Теперь бесплатно ездить в поездах и другом транспорте можно в отдельных случаях. В Италии это можно сделать, если только вы добираетесь к тому месту, где собираетесь жить. Взять в кассе бесплатный билет на поезда Венгрии теперь можно только в некоторых местах и только по некоторым направлениям.

Бесплатно пользоваться общественным транспортом можно в отдельных городах. Например, недавно такую возможность продлили в Вене. Чтобы и дальше получать медицинские услуги, некоторые страны (Чехия и Болгария) требуют от украинцев оплачивать страховку за свой счет – раньше эти расходы покрывали из бюджета.

Но основное изменение в поддержке украинцев в Европе за последние месяцы – беженцев понемногу пытаются стимулировать находить работу и выходить на "самообеспечение". Одной из первых так сделала Польша: там сократили выплаты полякам за размещение украинцев, отменили бесплатный проезд, оставив гарантированную помощь только самым уязвленным категориям. Мотивируют тем, что украинцам нужно интегрироваться в польское общество и искать работу.

Фото: В Германии ожидают, что украинцы улучшат ситуацию на рынке труда (Getty Images)

В Германии надеются, что квалифицированные украинцы улучшат ситуацию на местном рынке труда, найдя там работу. Согласно опросу мюнхенского аналитического центра IFO Institute for Economic Research, 40% HR-менеджеров Германии считают, что квалифицированные работники из Украины могут найти работу в немецких компаниях. Правда, помешать этому может языковой барьер – главной проблемой это назвали 86% опрошенных.

Украинцы – высокообразованные люди с хорошими навыками. Это может помочь им найти работу в Европе намного легче, чем беженцам из других стран, говорит другое исследование. Быстрее всего от этого должен выиграть рынок соседних стран, где украинцев больше всего – Польши, Чехии, Словакии, стран Балтии.

В Британии нашли работу рекордное количество беженцев из Украины – 42%. Это чуть ли не самый высокий показатель в Европе. Хотя большинство работает не по специальности: украинские учителя моют посуду, а инженеры убирают номера в отелях. Из-за этого от правительства Британии местные активисты стали требовать, чтобы там учитывали квалификацию украинцев.

"Смешно, когда у вас в стране нехватка стоматологов, у вас может быть квалифицированный стоматолог, а он в это время раскладывает товар на полках", - говорит глава комитета по защите интересов украинцев Энди Хьюитт.

Германия, Англия и Бельгия: мест почти не осталось

Все больше стран ЕС заявляют, что мест для размещения украинцев стало гораздо меньше. В начале сентября в 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о прекращении приема новых беженцев, потому что там просто не осталось для них места. Всего с 24 февраля в Германии временное убежище попросили почти миллион украинцев.

Но украинцы все еще могут переезжать в Германию и пользоваться уже привычными льготами – искать работу, пользоваться бесплатной медициной, а дети могут учиться в местных школах. Выплаты по безработице для украинцев в Германии с 1 января следующего года увеличат: больше всего вырастет размер выплат для одиноких взрослых или родителей-одиночек до 502 евро (сейчас – 449 евро). Другие категории населения также получат надбавки.

Фото: Во многих странах для украинцев оказывается все меньше мест (Getty Images)

Нехватка мест – проблема и в других странах. В Ирландии летом беженцев временно разместили в местном аэропорте, пока им искали более удобное временное жилье. Еще в апреле украинцев в Швейцарии стали селить по определенным кантонам, чтобы "разгрузить" большие города Цюрих и Женеву.

Власти Фландрии (одна из земель Бельгии) говорят, что жилья для украинцев не хватает. На 2023 год там запланировали открытие "экстренного поселения" на 200 квартир. Однако это позволит принять не так много беженцев: всего чуть более 300 человек. Их переселят из домов бельгийских семей, которые приютили украинцев.

В Британии скоро закончится программа размещения в домах у местных жителей, а нового плана правительство еще не придумало. Многим украинцам там и так пришлось сменить место жительства: то сами англичане заявляли, что больше не готовы их размещать, то местные органы посчитали хозяина жилья "неблагонадежным". Некоторых и сами хозяева выселяли "в один день": в соцсетях можно встретить истории, когда украинцев не предупреждали о выселении до последнего момента. Впрочем, есть случаи, когда британцы отдают украинцам в пользование даже целые загородные дома. Однако найти такие варианты со временем все труднее.

Украинцы "вдохнули жизнь" в пустующие села Испании

Есть страны, которые начали оказывать финансовую поддержку украинцам относительно недавно. Одна из таких – Испания. Хотя с самого начала полномасштабной войны там приняли уже более 140 тысяч украинцев, ежемесячные выплаты беженцам в Испании утвердили только в августе: они будут получать 400 евро в месяц от правительства. Также там будут платить по 100 евро несовершеннолетним детям. А жилье, бесплатную медицину и право работать в Испании украинцам дали еще полгода назад.

Одна из многолетних проблем, с которой сталкивается Испания – население стремительно выезжает из сел в большие города. Как оказалось, теперь в Испании надеются, что приезд украинцев вдохнет жизнь в опустевшие регионы. В стране даже говорят, что это шанс для выживания множества сел. Дело в том, что в Испании буквально пустуют около 70% территорий: 90% населения страны живут лишь на трети территории вдоль берегов, и только 10% – в других частях, где нет выхода к морю. А из сел и маленьких городов выезжают в большие. В 2022 году ЕС выделил Испании 11 миллиардов евро на проведение высокоскоростного интернета и создание рабочих мест в селах.

Фото: В Испании украинцы селятся в небольших городках, давая "вторую жизнь" регионам (Getty Images)

Многие беженцы, приезжающие в Испанию, — матери с маленькими детьми. Они заметно вдохнули жизнь в некоторые захолустные городки, заново заполнив школы и парки. В галисийской провинции Оренсе, население которой – одно из старейших в Европе, более 50 украинских беженцев даже сократили средний возраст в двух деревнях и одном городе, пишет Euronews.

"Украинские беженцы нужны, чтобы села оставались живыми. Мы должны быть в состоянии облегчать и продвигать возможности для этого населения. Но также важно решить проблему нехватки доступного жилья в селах, это основная проблема. Что хорошего в мобильной связи, если у вас нет крыши над головой?", - говорит президент Комиссии по депопуляции и демографическим проблемам в Федерации муниципалитетов и провинций Испании (FEMP) Мигель Гарсия.

Решающие месяцы. Снизится ли поддержка украинцев к зиме

Поддержка беженцев в Европе оказалась масштабной, но западные СМИ предупреждают, что волна солидарности может снизиться на фоне инфляции и растущих тарифов в самом ЕС. Это может заставить правительства стран сокращать помощь тем, кто спасается от войны в Украине.

Следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми для европейских стран с начала войны России против Украины, пишет CNN. Граждане европейских стран почувствуют повышение стоимости жизни на всем континенте. Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой.

"Многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны, особенно когда некоторые из их граждан могут считать, что они и так достаточно щедры (и так много помогают Украине, – ред)", – говорится в публикации.

В Праге недавно прошел митинг против роста счетов за электроэнергию. Протестующие собрались на Вацлавской площади под лозунгом "Чехия прежде всего" и потребовали отставки правительства во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой. Однако власти назвали протест "пророссийским", а сам премьер отметил, что такие настроения связаны с дезинформацией, которую запускала Россия.

Фото: В Европе меняют некоторые условия для украинцев. Бесплатный транспорт ограничили, но оставили другие льготы (Getty Images)

Какими бы не были тарифы зимой, Европе надо помогать Украине так долго, как это будет необходимо, говорит РБК-Украина Миндаугас Йонушас из Литвы.

"Пока в Европе говорят о подорожании электроэнергии и газа, в Украине ежедневно подсчитывают количество жертв жестокой войны. Украинцы ежедневно теряют свои дома и жизни. Приближение холодного времени означает, что мы можем получить новую волну беженцев. Мы должны быть еще более сосредоточенными, чем раньше. И я считаю, что до сих пор оказанную Европой поддержку можно было назвать только репетицией по оказанию помощи. Мы должны принять очень четкое решение о поддержке Украины. Мы должны четко сказать, что Россия является террористическим государством. Только твердое решение о защите свободы Украины может дать свободу и жизнь демократическим странам", - уверен волонтер.