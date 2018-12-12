Город Покров: история энергетической независимости

Иллюстративное фото (из открытых источников)

В ноябре этого года в Международном выставочном центре в Киеве состоялось заседание Совета регионального развития во главе с президентом Петром Порошенко. Заседание было посвящено децентрализации власти, которую он инициировал три года назад. И хотя процесс объединения территориальных общин и передача им значительной части полномочий самостоятельно принимать решения еще не завершен, плоды этой реформы уже очевидны всем.

Президент особо подчеркнул, что наиболее успешно децентрализация реализуется в ряде регионов, среди которых Днепропетровская область. А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что город Покров за три года перешел на альтернативные источники энергии, показав тем самым, что власть может работать качественно. Как Покрову удалось за такой короткий срок получить энергетическую независимость и ограничился ли он только этим?

Операция "Ликвидация"

Александр Шаповал несколько лет работал заместителем городского головы Покрова по вопросам ЖКХ. А на выборах 2015 года выставил свою кандидатуру на пост мэра и победил.

Поскольку он имел опыт управления городом, первое, за что он взялся, было коммунальное предприятие "Орджоникидзетеплоэнерго" (до декоммунизации город Покров назывался Орджоникидзе).

"Задолженность "Орджоникидзетеплоэнерго" достигла 100 млн грн. При этом бюджет всего города составлял 87 млн", - рассказывает Шаповал.

Это предприятие было должно за газ 50 млн грн, более 20 млн - за электроэнергию, а также другому коммунальному предприятию - Покровводоканалу. И с этим нужно было что-то делать. Поэтому в 2016 году горсовет принял решение полностью приостановить работу "Орджоникидзетеплоэнерго".

К тому моменту около 80% населения Покрова решило проблему отопления своих домов самостоятельно, устав от перебоев с поставками тепла, которое с трудом вырабатывала котельная, построенная в 1956 году. Но остальные - так называемое социально незащищенное население и объекты соцферы (школы, детские сады, больницы) - этого сделать не могли. Что делать?

Мэрия совместно с горсоветом разработали программу помощи незащищенным слоям населения, чтобы они сами смогли решить проблему с отоплением.

Затем руководство Покрова, понимая, что нужно модернизировать теплосети, попросило Днепрооблэнерго сделать расчет проекта. Но оказалось, что на это понадобится около 100 млн грн и несколько лет работы. Город не имел столько денег и не мог так долго ждать.

Фото: Александр Шаповал

Тогда руководство города начало выбирать между двумя вариантами отопления: либо сделать его электрическим, либо устанавливать компактные газовые конвекторы. Остановились на втором варианте. Конвекторы решали проблему с отоплением отдельных помещений, но не решали проблемы с отоплением школ и больниц. Значит, нужно было искать другие способы решить эту проблему.

Это решение находилось в Днепропетровской областной государственной администрации. К тому времени ее уже возглавил Валентин Резниченко.

Как найти инвестора

Резниченко по поручению президента Петра Порошенко поставил перед своей командой задачу вкладывать деньги в развитие инфраструктуры области, по сути, создавая ее заново. Стремление ОГА качественно и много строить дороги, водоводы, школы, парки, стадионы и детские сады быстро стало заметно по всей области.

Когда Шаповал пришел в ОГА с просьбой помочь найти способ и средства для постройки новой системы отопления, за решение этой задачи взялся сам глава ОГА и его советник Юрий Голик.

Голик - именно тот человек в команде Резниченко, который умеет находить эффективные и даже нестандартные решения задач любой сложности. Поэтому для Покрова был придуман проект строительства новых котельных, которые работают на альтернативном топливе, а не на газе - так дешевле. Но и это не все.

Фото: Юрий Голик

Бюджета Покрова и даже финансовой помощи из бюджета области могло не хватить на этот проект. Поэтому ОГА решила предложить его реализацию частному инвестору. Она же его и нашла - APS Power Technology.

Эта украинская компания уже реализовала несколько проектов в Днепре и Запорожье - построила современные котельные, работающие на твердых пеллетах из лузги подсолнечника, недостатка в котором в Украине нет. К тому же эти пеллеты намного дешевле газа и других видов топлива.

Днепропетровская ОГА буквально водила под руки инвестора, убирая с его пути бюрократические препятствия.

Инвестиционные условия для проекта котельной в Покрове были простыми: частная компания вкладывает свои деньги - порядка 50 млн грн. - в строительство нескольких котельных и замену теплотрасс, а затем получает деньги в виде платы за поставляемое тепло. И понадобилось всего несколько месяцев, чтобы этот проект был утвержден и заработал.

То есть власти области предложили инвестору понятный и прозрачный способ зарабатывать, экономя для Покрова и области большие деньги, которые раньше тратились на дорогой газ.

Фото: Покров, открытие котельной, работающей на альтернативном топливе. Справа налево: Юрий Голик, Александр Шаповал, Валентин Резниченко

"Днепропетровщина выбрала путь развития и прогресса. Децентрализация, система электронных госзакупок Prozorro, госуслуги в электронном виде - область успешно воплощает сразу несколько прогрессивных реформ, - говорит Резниченко. - Тем, кто хочет работать честно, в регионе мы даем зеленый свет. Мы не вмешиваемся в дела бизнеса, зато помогаем преодолеть бюрократические препоны".

По этому же пути одновременно с Покровом шли еще два города Днепропетровской области – Марганец и Никополь. В обоих городах все котельные были построены за счет инвесторов и при полном содействии со стороны ОГА.

Финансовая децентрализация

Если в 2015 году бюджет Покрова составлял 87 млн грн, то в 2018 году он уже достиг 200 млн. Согласно недавно принятому бюджету на 2019 год, его размер достиг рекордных 243 млн грн.

Из этой суммы около 13 млн - это бюджет Шолоховского сельсовета, который в ноябре влился в состав Покровской ОТО. И эта община стала одной из первых в Украине, центр которой расположен в городе областного значения, коим и является Покров.

У села Шолохово теперь появился реальный шанс привести свою инфраструктуру в порядок. По словам Резниченко, облгосадминистрация всячески содействует созданию укрупненных общин, потому что этот этап децентрализации власти позволяет таким селам не прозябать на обочине, а рассчитывать на качественные изменения: от ремонта дорог, до постройки водоводов и зарыбления местных водоемов.

Основной источник доходов покровского бюджета, как и всех бюджетов областей, городов и ОТО, - налог на доходы физлиц, единый налог и налог на землю. В ходе децентрализации местные бюджеты получили право оставлять значительную часть налогов себе и самостоятельно ими распоряжаться. Так что можно сказать, что жители Покрова и области сами платят налоги и сами решают, как потратить свои же деньги.

Однако даже троекратное увеличение бюджета пока не позволяет Покрову строить инфраструктуру самостоятельно.

"Без помощи ОГА и областного совета мы не обошлись бы. С 2016 года за счет областного бюджета в Покрове капитально отремонтированы 9 основных дорог. Впервые за 40 лет, благодаря подходу Резниченко, ОГА строит для нас новый детский сад на 115 мест, реконструируются школы, закончен ремонт насосно-фильтровальной станции и канализации и построен заново Центральный парк", - рассказывает Шаповал.

"Основательное обновление автодорог - одна из задач президента Петра Порошенко перед властью в регионах. В городах, поселках и селах Днепропетровщины мы капитально ремонтируем коммунальные дороги, которые не имели качественного покрытия десятилетиями. За три последних года восстановили более 500 дорог", - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Фото: Валентин Резниченко

По его словам, в одном только Покрове в этом году были отремонтированы четыре дороги, не говоря уже о других городах и поселках Днепропетровщины. Уже с качественным покрытием улица Григория Тыквы, через которую проходит основной маршрут автомобилей и на которой расположены промышленные предприятия, автовокзал и отделение полиции.

"На таких дорогах, как эта, сосредоточена почти вся жизнь города, поэтому мы стараемся привести их в порядок в первую очередь", - объясняет Голик.

ОГА кардинально обновляет одну из старейших школ Покрова - №1. Этой школе почти 50 лет, и она никогда не знала ремонта.

Фото: капремонт школы №1

Голик отмечает, что ОГА приняла решение делать не просто косметический ремонт, а превращать старые школы в современное образовательное пространство, да к тому же с учетом потребностей детей-инвалидов. Особое значение придается и дизайну - все реконструируемые школы выглядят ярко и жизнерадостно.

"Каждая реконструированная нами школа попадает в хит-парады лучших школ страны, в каждую такую школу приезжают со всей страны, и в каждой такой школе вырастает успеваемость детей, учащихся в ней", - сказал Резниченко.

Кроме того, по всей области областная администрация создает школы робототехники. В том числе и Покрове. Представить, что дети могут заниматься высокими технологиями, живя в провинциальных городах, раньше было просто невозможно. Теперь это реальность.

Фото: Покровская школа робототехники

Такой же подход ОГА применяет и при ремонте или строительстве новых детских садиков. Каждый новый детский сад – это сочетание яркого дизайна (жизнерадостное оформление помещений, окна в пол), безбарьерности (инклюзивность) и энергоэффективности (альтернативные котельные и солнечные панели на крышах).

За счет областного и покровского бюджетов были реконструированы парки Мозолевского и Горняков, построен фонтан, сделано освещение. Затем появится дендропарк. За свои деньги Покров делает внутриквартальные дороги, дороги в поселках, входящих в ОТО, и школу искусств.

Фото: строительство нового детского садика

Забыть про Киев

Не все жители Покрова при этом довольны происходящем. Они сетуют на рост тарифов на поставку горячей воды. Но в мэрии говорят, что это связано с ростом цен на энергоносители по всей стране.

А что касается тепла в домах, то жители теперь сами могут регулировать температуру и время отопления. Более того, это же могут делать и больницы, и школы, и детские сады - все сами. Жители получают субсидии, и каждый домовладелец может самостоятельно контролировать свои расходы, тогда как раньше он получал какой-то фиксированный счет и ничего не мог с этим поделать.

Фото: парк им. Мозолевского

Так или иначе, в результате децентрализации все решения принимаются местными властями при участии общественности и депутатов и при финансовой поддержке Днепропетровской ОГА. В бюджете области на 2019 год на развитие заложено 3,5 млрд грн. Потратить эти деньги с умом ОГА может при тесном содействии громад области.

Как говорит Голик, чем адекватнее мэры городов и главы общин, тем лучше жителям, но если во главе общин стоят неадекватные люди, ничего хорошего не получится. "Что делать тогда? Идти на выборы и выбирать эффективную власть", - говорит Голик.

"Мы активно рекомендуем новые проекты облгосадминистрации, чтобы она приняла в них участие. Мы совместно ставим перед собой задачи и выполняем их", - говорит Шаповал.

При этом ему больше не нужно добиваться благосклонности Киева или отдельных министерств.

Мэр вспоминает, как до 2015 года ОГА решала дела в ручном режиме. Сегодня, как подчеркнул мэр Покрова, Валентин Резниченко взял на себя ответственность и принимает решения исключительно из потребностей общин. Покрову никто ничего не диктует. Даже непопулярные решения они принимают сами, например, закрыли две удаленные школы, потому что образовательные субвенции не покрывали расходов на них.

"Мы приучаем себя и людей экономить", - говорит мэр Покрова.

На недавнем форуме, посвященном децентрализации, который состоялся в офисе Днепропетровской ОГА, Голик сказал, что Резниченко хотел бы стать последним главой области и чтобы облгосадминистрации канули в Лету, а на их место пришли общины.

"Я надеюсь, это произойдет, а мы передадим общинам весь свой накопленный опыт", - пообещал Голик. А Резниченко добавил, что Покров – не единственное место в Днепропетровской области, которым может гордится команда Петра Порошенко в лице облгосадминистрации.

"Покров – хороший и далеко не единственный пример, свидетельствующий, что перемены к лучшему не только возможны, а и реальны. Просто у нас есть девиз – "Не ной, а строй". И мы ему следуем. Именно так пишется новейшая история независимости Украины", - сказал Резниченко.