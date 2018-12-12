Місто Покров: історія енергетичної незалежності

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У листопаді цього року в Міжнародному виставковому центрі у Києві відбулося засідання Ради регіонального розвитку на чолі з президентом Петром Порошенком. Засідання було присвячене децентралізації влади, яку він ініціював три роки тому. І хоча процес об'єднання територіальних громад та передача їм значної частини повноважень самостійно приймати рішення ще не завершений, плоди цієї реформи вже очевидні всім.

Президент особливо підкреслив, що найбільш успішно децентралізація реалізується в ряді регіонів, серед яких Дніпропетровська область. А генпрокурор Юрій Луценко заявив, що місто Покров за три роки перейшов на альтернативні джерела енергії, показавши тим самим, що влада може працювати якісно. Як Покрову вдалося за такий короткий термін здобути енергетичну незалежність і обмежився він тільки цим?

Операція "Ліквідація"

Олександр Шаповал кілька років працював заступником міського голови Покрову з питань ЖКГ. А на виборах 2015 року виставив свою кандидатуру на пост мера і переміг.

Оскільки він мав досвід управління містом, перше, за що він взявся, було комунальне підприємство "Орджонікідзетеплоенерго" (до декомунізації місто Покров називався Орджонікідзе).

"Заборгованість "Орджонікідзетеплоенерго" досягла 100 млн грн. При цьому бюджет міста становив 87 млн", - розповідає Шаповал.

Це підприємство винне було за газ 50 млн грн, понад 20 млн - за електроенергію, а також іншому комунальному підприємству Покровводоканалу. І з цим потрібно було щось робити. Тому в 2016 році міськрада ухвалила рішення повністю припинити роботу "Орджонікідзетеплоенерго".

На той момент близько 80% населення Покрову вирішило проблему опалення своїх будинків самостійно, втомившись від перебоїв з поставками тепла, яке з трудом виробляла котельня, побудована в 1956 році. Але решта - так зване соціально незахищене населення та об'єкти соцферы (школи, дитячі сади, лікарні) - цього зробити не могли. Що робити?

Мерія спільно з міськрадою розробили програму допомоги незахищеним верствам населення, щоб вони самі змогли вирішити проблему з опаленням.

Потім керівництво Покрову, розуміючи, що потрібно модернізувати тепломережі, попросило Дніпрообленерго зробити розрахунок проекту. Але виявилося, що на це знадобиться близько 100 млн грн і кілька років роботи. Місто не мало стільки грошей і не могло так довго чекати.

Фото: Олександр Шаповал

Тоді керівництво міста почало обирати між двома варіантами опалення: або зробити його електричним, або встановлювати компактні газові конвектори. Зупинилися на другому варіанті. Конвектори вирішували проблему з опаленням окремих приміщень, але не вирішували проблеми з опаленням шкіл і лікарень. Отже, треба було шукати інші способи вирішити цю проблему.

Це рішення знаходилося в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. До того часу її вже очолив Валентин Резніченко.

Як знайти інвестора

Резніченко за дорученням президента Петра Порошенко поставив перед своєю командою завдання вкладати гроші у розвиток інфраструктури області, по суті, створюючи її заново. Прагнення ОДА якісно і багато будувати дороги, водогони, школи, парки, стадіони і дитячі сади швидко стало помітно по всій області.

Коли Шаповал прийшов до ОДА з проханням допомогти знайти спосіб і засоби для побудови нової системи опалення, за рішення цієї задачі взявся сам голова ОДА і його радник Юрій Голик.

Голик - саме та людина в команді Резніченка, яка вміє знаходити ефективні і навіть нестандартні рішення завдань будь-якої складності. Тому для Покрова був придуманий проект будівництва нових котелень, які працюють на альтернативному паливі, а не на газі - так дешевше. Але і це не все.

Фото: Юрій Голик

Бюджету Покрову і навіть фінансової допомоги з бюджету області могло не вистачити на цей проект. Тому ОДА вирішила запропонувати його реалізацію приватному інвестору. Вона ж його і знайшла - APS Power Technology.

Ця українська компанія вже реалізувала кілька проектів в Дніпрі і Запоріжжі - побудувала сучасні котельні, що працюють на твердих пелети з лушпиння соняшника, відсутність у якому в Україні немає. До того ж ці пелети набагато дешевше газу та інших видів палива.

Дніпропетровська ОДА буквально водила під руки інвестора, прибираючи з його шляху бюрократичні перешкоди.

Інвестиційні умови для проекту котельні в Покрові були простими: приватна компанія вкладає свої гроші - близько 50 млн грн. - будівництво кількох котелень та заміну теплотрас, а потім отримує гроші у вигляді плати за поставлену тепло. І знадобилося лише кілька місяців, щоб цей проект був затверджений і заробив.

Тобто влада області запропонували інвестору зрозумілий і прозорий спосіб заробляти, економлячи для Покрову та області великі гроші, які раніше витрачалися на дорогий газ.

Фото: Покров, відкриття котельні, яка працює на альтернативному паливі. Справа наліво: Юрій Голик, Олександр Шаповал, Валентин Резніченко

"Дніпропетровщина обрала шлях розвитку і прогресу. Децентралізація, система електронних держзакупівель Prozorro, держпослуг в електронному вигляді - область успішно втілює відразу кілька прогресивних реформ, - каже Резніченко. - Тим, хто хоче працювати чесно, в регіоні ми даємо зелене світло. Ми не втручаємося в справи бізнесу, зате допомагаємо подолати бюрократичні перепони".

По цьому ж шляху одночасно з Покривом йшли ще два міста Дніпропетровської області – Марганець та Нікополь. В обох містах всі котельні були побудовані за рахунок інвесторів і при повному сприянні з боку ОДА.

Фінансова децентралізація

Якщо в 2015 році бюджет Покрову становив 87 млн грн, то в 2018 році він вже досяг 200 млн. Згідно недавно прийнятого бюджету на 2019 рік, його розмір досяг рекордних 243 млн грн.

З цієї суми близько 13 млн - це бюджет Шолоховської сільради, який у листопаді влився до складу Покровської ОТГ. І ця громада стала однією з перших в Україні, центр якої розташований в місті обласного значення, яким і є Покров.

Біля села Шолохове тепер з'явився реальний шанс привести свою інфраструктуру в порядок. За словами Резніченка, облдержадміністрація всіляко сприяє створенню укрупнених громад, тому що цей етап децентралізації влади дозволяє таким селам не животіти на узбіччі, а розраховувати на якісні зміни: від ремонту доріг, до спорудження водоводів і зариблення місцевих водойм.

Основне джерело доходів покровського бюджету, як і всіх бюджетів областей, міст і ОТГ, - податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на землю. В ході децентралізації місцеві бюджети отримали право залишати значну частину податків собі і самостійно ними розпоряджатися. Так що можна сказати, що жителі Покрову та області самі платять податки і самі вирішують, як витратити свої ж гроші.

Проте навіть трикратне збільшення бюджету поки не дозволяє Покрову будувати інфраструктуру самостійно.

"Без допомоги ОДА та обласної ради ми не обійшлися б. З 2016 року за рахунок обласного бюджету у Покрові капітально відремонтовано 9 основних доріг. Вперше за 40 років, завдяки підходу Резніченка, ОДА будує для нас новий дитячий садок на 115 місць, реконструюються школи, закінчений ремонт насосно-фільтрувальної станції та каналізації і побудований заново Центральний парк", - розповідає Шаповал.

"Ґрунтовне оновлення автошляхів - одне із завдань президента Петра Порошенка перед владою в регіонах. У містах, селищах і селах Дніпропетровщини ми капітально ремонтуємо комунальні дороги, які не мали якісного покриття десятиліттями. За три останніх роки відновили понад 500 доріг", - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко

За його словами, в одному тільки Покрові в цьому році були відремонтовані чотири дороги, не кажучи вже про інші міста і селища Дніпропетровщини. Вже з якісним покриттям вулиця Григорія Тикви, через яку проходить основний маршрут автомобілів та на якій розташовані промислові підприємства, автовокзал і відділення поліції.

"На таких дорогах, як ця, зосереджена майже вся життя міста, тому ми намагаємося привести їх в порядок в першу чергу", - пояснює Голик.

ОДА кардинально оновлює одну з найстаріших шкіл Покрову - №1. Цій школі майже 50 років, і вона ніколи не знала ремонту.

Фото: капремонт школи №1

Голик зазначає, що ОДА прийняла рішення робити не просто косметичний ремонт, а перетворювати старі школи в сучасний освітній простір, та до того ж з урахуванням потреб дітей-інвалідів. Особливе значення надається і дизайну - все реконструйовані школи виглядають яскраво і життєрадісно.

"Кожна реконструйована нами школа потрапляє в хіт-паради кращих шкіл країни, в кожну таку школу приїжджають з усієї країни, і в кожній такій школі виростає успішність дітей, учнів у ній", - сказав Резніченко.

Крім того, по всій області обласна адміністрація створює школи робототехніки. В тому числі і Покрові. Уявити, що діти можуть займатися високими технологіями, живучи в провінційних містах, що раніше було просто неможливо. Тепер це реальність.

Фото: Покровська школа робототехніки

Такий же підхід ОДА застосовує і при ремонті або будівництві нових дитячих садків. Кожен новий дитячий садок – це поєднання яскравого дизайну (життєрадісне оформлення приміщень, вікна в підлогу), безбар'єрності (інклюзивності) та енергоефективності (альтернативні котельні і сонячні панелі на дахах).

За рахунок обласного та покровського бюджетів були реконструйовані парки Мозолевського і Гірників, побудований фонтан, зроблено освітлення. Потім з'явиться дендропарк. За свої гроші Покров робить внутрішньоквартальні дороги, дороги в селищах, що входять в ОТГ, і школу мистецтв.

Фото: будівництво нового дитячого садка

Забути про Київ

Не всі жителі Покриву при цьому задоволені, що відбувається. Вони нарікають на зростання тарифів на постачання гарячої води. Але в мерії кажуть, що це пов'язано із зростанням цін на енергоносії по всій країні.

А що стосується тепла в будинках, мешканці тепер самі можуть регулювати температуру і час опалення. Більш того, це можуть робити і лікарні, і школи, і дитячі садки - все самі. Жителі отримують субсидії, і кожен домовласник може самостійно контролювати свої витрати, тоді як раніше він отримував якийсь фіксований рахунок і нічого не міг з цим вдіяти.

Фото: парк ім. Мозолевського

Так чи інакше, в результаті децентралізації всі рішення приймаються місцевою владою за участю громадськості і депутатів та за фінансової підтримки Дніпропетровської ОДА. У бюджеті області на 2019 рік на розвиток закладено 3,5 млрд грн. Витратити ці гроші з розумом ОДА може при тісному сприяння громад області.

Як каже Голик, чим адекватніші мери міст і голови громад, тим краще жителям, але якщо на чолі громад стоять неадекватні люди, нічого доброго не вийде. "Що робити тоді? Йти на вибори і вибирати ефективну владу", - каже Голик.

"Ми активно рекомендуємо нові проекти облдержадміністрації, щоб вона взяла в них участь. Ми разом ставимо перед собою завдання і виконуємо їх", - говорить Шаповал.

При цьому йому більше не потрібно домагатися прихильності Києва або окремих міністерств.

Мер згадує, як до 2015 року ОДА вирішувала справи в ручному режимі. Сьогодні, як наголосив мер Покрову, Валентин Резніченко взяв на себе відповідальність і приймає рішення виключно з потреб громад. Покрову ніхто нічого не диктує. Навіть непопулярні рішення вони приймають самі, наприклад, закрили дві віддалені школи, тому що освітні субвенції не покривали витрат на них.

"Ми привчаємо себе і людей економити", - каже мер Покрову.

На недавньому форумі, присвяченому децентралізації, який відбувся в офісі Дніпропетровської ОДА, Голик сказав, що Резніченко хотів би стати останнім головою області і щоб облдержадміністрації канули в Лету, а на їх місце прийшли громади.

"Я сподіваюся, це станеться, а ми передамо громадам весь свій накопичений досвід", - пообіцяв Голик. А Резніченко додав, що Покров – не єдине місце в Дніпропетровській області, яким може пишатися команда Петра Порошенка в особі облдержадміністрації.

"Покров – хороший і далеко не єдиний приклад, який свідчить, що зміни на краще не тільки можливі, а й реальні. Просто у нас є девіз – "Не ний, а будуй". І ми дотримуємося. Саме так пишеться новітня історія незалежності України", - сказав Резніченко.