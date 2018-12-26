Good year Днепропетровской ОГА

Фото: Валентин Резниченко

Днепропетровская область во главе с Валентином Резниченко, согласно многим официальным и неофициальным исследованиям, - пожалуй, самая успешная в Украине по использованию всех преимуществ децентрализации власти и по количеству (а главное - качеству) инфраструктурных проектов. Едва став главой Днепропетровской облгосадминистрации, Резниченко, как казалось тогда, стремительно взялся за работу.

На самом деле, что такое "стремительно" по-настоящему и окончательно стало понятно в уходящем 2018 году – это более 300 инфраструктурных проектов. 2019 год для Днепропетровской области обещает быть самым значимым за всю историю независимости Украины.

В начале декабря Днепропетровская облрада приняла бюджет области на 2019 год. Сразу после этого Резниченко объявил, что бюджет развития региона составляет рекордные 3,5 млрд грн. Бюджет развития - это деньги, которые будут потрачены ОГА на инфраструктурные проекты: дороги, больницы, школы, детские садики, жилье, поставку чистой воды, альтернативную энергетику, обновление садов и парков и даже на программы патриотического воспитания.

В стабильный 2012-й Днепропетровская ОГА тратила менее 5% от собственных доходов на Бюджет развития. При Резниченко этот показатель был более 50% в 2017-м и станет более 60% в 2019 году. Это небывалая пропорция, наглядно демонстрирующая логику, исповедуемую Резниченко – никаких ямочных ремонтов и ежегодного замазывания дыр, только новое строительство и реконструкция

Но на самом деле Днепропетровская область, как и любая другая, получает деньги в полном соответствии с бюджетной системой Украины. Поэтому источники денег могут быть разные: от субвенций из госбюджета и отчислений из Дорожного фонда до, собственно, областного бюджета и так далее. И если собрать все эти деньги вместе, окажется, что за время каденции Резниченко уже вложено в область 33 млрд грн.

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик подсчитал, что, благодаря децентрализации, за последние три года ОГА вложила в инфраструктуру области около 1 млрд евро.

"Это в миллиард раз больше, чем до этого. Эти деньги попали частным компаниям: дорожно-строительным, строительным, поставщикам оборудования, автобусов для школ и многим другим, которым мы заказываем работы по строительству инфраструктуры и поставке оборудования", - отметил Голик.

Но и эти цифры сами по себе не могут дать представления о том, что же именно происходит в Днепропетровской области. Это просто надо видеть.

Фото: Валентин Резниченко и Юрий Голик

Новое интеллектуальное пространство

Чисто гипотетически, если бы Днепропетровской ОГА дали право реформировать учебный и воспитательный процессы в школах и детских садах, они сделали бы это, и результат был бы впечатляющим.

Голик нередко повторяет, что когда в ОГА возникает идея построить новый детский садик по новому проекту, он всегда думает о своем собственном сыне: отдал бы он своего ребенка в этот садик? И отвечает себе: да, отдал бы, потому что в новом садике, который по заказу ОГА проектировали местные талантливые архитекторы, есть полы с подогревом, жизнеутверждающий дизайн, гигантские окна от пола до потолка.

Но пока Днепропетровская ОГА только и может что создавать новые помещения, не вмешиваясь в сам учебный процесс. И все равно о новых школах и детсадах Днепропетровской области уже слагают легенды. Хотя это не легенды вовсе.

На крыше нового детского сада в пгт Обуховка стоят солнечные панели. До 30% электроэнергии садик может получать самостоятельно.

Фото: детский садик "Соты"

Если ОГА берется не за строительство с ноля, а за реконструкцию, то от таких садиков или школ остаются одни стены: все остальное - ультрасовременные материалы, технологии и дизайн.

Село Глееватка Криворожского района Днепропетровской области. Детский садик на 70 мест построили еще в 80-х годах прошлого века Помещение давало трещины. Расколы были и в фундаменте и в стенах. Реконструкция. Площадь садика увеличилась вдвое. Сейчас его смогут посещать 108 детей. В существующем здании утеплили фасад, кровлю и подвал. Заменили окна, отопление и коммуникации, уложили теплый пол и провели внутренние работы. К существующему садику достроили новый корпус. В нем игровая и спортивный зал. Кроме дошкольников, его смогут посещать 200 учеников глееватской школы, которая находится по соседству с дошкольным учреждением. 53 детских садик мы открыли за три с половиной года у нас в Днепропетровской области. 5 новых современных детских садиков мы строим прямо сейчас. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 22 грудня 2018 р.

За минувшие три с половиной года в области были реконструированы, капитально отремонтированы и построены с нуля 53 детских садика. В наших условиях эта цифра выглядит астрономической. Но она становится еще и головокружительной, если сказать, что в настоящее время ОГА реконструирует более 30 школ одновременно. Но и это не все.

с. Николаевка Новомосковского района. Обычная школа. Реконструкция. В левом крыле этой школы теперь комфортный детский садик и Инклюзивный Ресурсный Центр, созданный нами в рамках Социальной Программы Марины Порошенко. Никогда ранее государство не уделяло такого внимания как мы сейчас школам в селах, пгт и райцентрах. Более 30 школ мы реконструируем сейчас у нас в Днепропетровской области. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация. #Не_Ной_А_Строй #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 22 грудня 2018 р.

При каждой школе области ОГА строит современные стадионы с профессиональным футбольными полноразмерными полями с искусственным покрытием и инфраструктурой.

В этом году у нас в Днепропетровской области мы строим и реконструируем более 20 спортивных объектов - это больше, чем было построено за 25 лет. Стадион ДЮСШ Надiя и Спортивный комплекс Прометей в Каменском. Спортивные комплексы в Терновке, Марганце, два в Днепре и в Слобожанской ОТГ. Стадионы в Петриковке, Магдалиновке, Межевой, Синельниково, Верхнеднепровске, Желтых Водах, два стадиона в Софиевке, в Кривом Роге, Марганце, Лиховке, Днепре, Святовасильевке, Юрьевке и Соленом. Бассейны в Каменском, Днепре и Слобожанской ОТГ. Каждый стадион - это полноразмерные футбольные поля с профессиональным искусственным покрытием, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, профессиональные беговые дорожки с профессиональным легкоатлетическим покрытием, трибуны и зоны воркаута. Каждый спорткомплекс - это новое здание и все новое спортивное оборудование в нем. Через два года Днепропетровская область будет №1 в стране по количеству и качеству стадионов, футбольных полей, бассейнов и спортивных комплексов. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация. #Не_Ной_А_Строй #Днепропетровская_ОГА #Дніпропетровська_Обласна_Рада Опубліковано Юрієм Голиком Середа, 12 грудня 2018 р.

Голик при этом говорит, что дело вовсе не в его личной любви к футболу, а в том, что до сих пор ребенку из далекого райцентра, мечтающему стать футболистом и выступать за сборную, негде было тренироваться или приходилось ездить далеко от дома. Теперь он может заниматься спортом каждый день там, где он живет. И шансов на то, что он добьется успеха, теперь намного больше.

По той же причине Днепропетровская ОГА открыла семь школ робототехники и готовится открыть еще одну. В каждой такой школе установлены современные компьютеры и 3D-принтеры для обучения школьников высоким технологиям прямо там, где они живут.

Сравните перечень предметов в вашем табеле в школе с перечнем предметов у нынешних школьников. Отличия минимальны. Перейдите на страницу Vladyslav Rashkovan и почитайте об учебном процессе в США его дочери. Абсолютно разные подходы. Мы не в силах изменить школьную программу в школах Днепропетровской области, но мы в силах сделать все, чтобы самые современные знания дети получили в рамках образования внеклассного. Наш первые проект в этом направлении - первые 7 Школ Роботехники, открытые в семи городах нашей области вместе с Филипп Духлий (Pylyp Dukhliy). До конца года еще одну, уже восьмую, школу Роботехники откроем в Опорной Школе в пгт Магдалиновка. И да, действительно, 3D-принтеры есть в каждой такой школе. Как и масса другого оборудования. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация. #Не_Ной_А_Строй #Днепропетровская_ОГА #Дніпропетровська_Обласна_Рада Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 27 листопада 2018 р.

И с теми же мотивами Резниченко и Голик, как они выразились, "за внебюджетные средства" (то есть за свои личные деньги) открыли в школах, детсадах и больницах региона 60 бук-кроссингов и наполнили их 10 тысячами книг.

В этом году ОГА совместно с мэрией Днепра провела книжный фестиваль BookSpace, собравший издателей со всей Украины и других стран. По количеству проданных книг этот фестиваль превзошел Львовский форум издателей. Так постепенно власти области превращают прифронтовой регион в современное интеллектуальное и культурное пространство, конкурируя с другими "культурными столицами" Украины.

Облгосадминистрация установила в центре Днепра самый высокий (флагшток высотой 72 метра) и самый большой (12 на 18 метров) государственный флаг, который видно из любой точки города. На этот проект (включая строительство парка вокруг флага) было потрачено около 20 млн грн. Зачем? "Чтобы никто не забывал, что мы - Украина", - говорит Резниченко.

Деньги на рынок

"Деньги из бюджета развития попадают на рынок через систему ProZorro. А это значит, что общественность может контролировать, как мы расходуем деньги. Но это также значит, что мы построим больше садиков, школ, больниц, амбулаторий и дорог", - говорит Резниченко.

Его искренне впечатляет идея вложения денег налогоплательщиков в инфраструктуру через прозрачную систему и без коррупционной составляющей. Кстати, видимо поэтому руководители Днепропетровской области не замешаны ни в одном скандале. Даже допороговые закупки они перевели в систему ProZorro одними из первых в стране.

За три с половиной года ОГА капитально отремонтировала более 500 дорог в населенных пунктах области. Только в 2018 году - около 130. Так что очень скоро, если сохранится прежняя динамика, в области не останется ни одной не отремонтированной дороги внутри населенных пунктов.

Фото: министр инфраструктуры Владимир Омелян и советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик

Правда, это не относится к дорогам государственного значения, поскольку Нацагентство Укравтодор - с его мощью, бюджетом и польским реформатором во главе - очень сильно отстает от скромной Днепропетровской ОГА.

Резниченко и его советник ездят по области на своих собственных машинах. Однажды Голик в сердцах показал фото своих поврежденных покрышек Goodyear, мол, вот такие у нас дороги и с этим надо что-то срочно делать.

И эта скромная администрация, не дожидаясь Укравтодора, взяла и сделала трассу Днепр-Запорожье вместо Укравтодора. Но принцип ОГА состоит в том, что, не имея возможности сделать все дороги и сразу, она делает их там, где дороги нужнее всего. И ключевое правило звучит так: никаких ямочных ремонтов, только капитальные.

Так, Резниченко не стал ждать милости от природы, и после шестилетнего простоя закончил строительство моста на окружной дороге вокруг Днепра. Раньше этот участок автовладельцы преодолевали, пересекая поле по грунтовой дороге. И это в 21 веке. Днепропетровской ОГА понадобилось всего 45 дней, чтобы достроить заброшенный ранее мост и запустить движение по нему.

Днепропетровская ОГА могла бы (тоже гипотетически), взяться и за реформу предоставления медицинских услуг, и тоже добилась бы успеха. Но пока они этого не могут, они строят больницы, например, хирургический корпус Центра матери и ребенка им. Руднева. Внутри - современное медицинское оборудования и знаменитый дизайн.

"Децентрализация власти, инициированная президентом Петром Порошенко, позволила Днепропетровской ОГА сделать столько, сколько не было сделано до того и сколько не делает пока никто сейчас. Мы часть команды президента. И думаем мы о том, чтобы повысить качество жизни и добиваться лучших результатов. Мы просто менеджеры. 2018 год был хорошим. Следующий будет лучше, потому что у нас есть больше ресурсов и больше планов", - уверен Резниченко.